30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки, а в мире — День борьбы с лепрой и Всемирный день принцессы Анастасии. Православные верующие вспоминают преподобного Антония Великого и других святых, связанных с развитием монашества и духовного подвижничества.
Какой сегодня праздник в России 30 января
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День Деда Мороза и Снегурочки. Неформальный, но узнаваемый праздник, посвященный главным новогодним героям: считается, что именно в этот день они «уезжают» до следующего сезона, поэтому в детских садах, школах, торговых центрах и культурных учреждениях проходят тематические программы, фотосессии и игровые представления.
Международные праздники 30 января
Праздники в мире на сегодня:
Всемирный день борьбы с лепрой. Посвящен проблемам людей, страдающих от лепры, борьбе со стигмой и развитию программ лечения и реабилитации, международные организации проводят информационные кампании, благотворительные акции и образовательные мероприятия о современных возможностях медицины.
Школьный день ненасилия и мира. Отмечается в образовательных учреждениях многих стран, где школьников знакомят с идеями ненасилия, организуют флешмобы, выступления, конкурсы плакатов и проекты, посвященные правам человека и мирному сосуществованию.
Всемирный день принцессы Анастасии. Неформальный праздник, связанный с образом великой княжны Анастасии Николаевны Романовой и многочисленными художественными интерпретациями ее истории.
Церковные праздники 30 января по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников, связанных с древними подвижниками и правителями.
День памяти преподобного Антония Великого. Один из величайших христианских подвижников и основатель пустынножительства, он родился в Египте, раздал наследство бедным и ушел в пустыню, где вел строгую аскетическую жизнь, его считают одним из отцов монашества и примером полной доверенности Богу.
День памяти преподобного Антония Дымского. Русский святой, основатель Дымского монастыря, известный строгой жизнью, молитвенным подвигом и заботой о братии, к нему обращаются как к заступнику в трудных жизненных обстоятельствах.
День памяти святого царя Феодосия Великого. Римский император, сыгравший важную роль в утверждении христианства как государственной религии, в церковной традиции его вспоминают как правителя, стремившегося сочетать государственную власть и христианскую веру.
Народные праздники и приметы на сегодня 30 января
С 30 января связаны несколько народных примет:
Считалось, что поведение снега и ветра подсказывает, насколько дружно сойдет снег и как быстро просохнут поля.
Примета: если 30 января стоит ясный морозный день, ждут затяжной зимы, а оттепель и мокрый снег считались знаком скорого перелома погоды и ранних капелей.
Примета: чем спокойнее и размереннее пройдет день, тем меньше хлопот и неожиданностей будет в ближайшие недели.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Исаак Дунаевский (1900). Советский композитор, автор музыки к известным фильмам, опереттам и песням, многие его мелодии стали классикой отечественной эстрады и киномузыки.
Леонид Гайдай (1923). Советский кинорежиссер и сценарист, создатель культовых комедий «Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и других фильмов, вошедших в золотой фонд российского кино.
Светлана Харитонова (1932). Советская и российская актриса театра и кино, снимавшаяся в популярных фильмах середины XX века и полюбившаяся зрителям характерными и лирическими ролями.
Франклин Делано Рузвельт (1882). Американский политик, 32‑й президент США, руководивший страной в годы Великой депрессии и Второй мировой войны, один из самых заметных лидеров ХХ века.
