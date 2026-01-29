6-НДФЛ за 2025 год, работа с маркетплейсами на АУСН, блокировка счетов по 115-ФЗ: дайджест вебинаров на февраль

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему.
3 февраля Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб
Время: 15:00
Что делает аналитик 1С и почему именно вам это подходит. Чем занимается, чем отличается от программиста, консультанта и тех.поддержки.
Что нужно знать и сколько времени это займет. Технический минимум и бизнес-минимум.
Как собрать портфолио — даже если у вас нет опыта. Как получить первый проект и что показывать на собеседовании: не код, а результат («до / после», экономия времени, снижение ошибок).
Где искать работу и сколько платят. Рынок 2026, удаленно, гибкий график, проекты от 1 месяца до года.
Пошаговая дорожная карта перехода в Аналитики 1С.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, консультант Клерка по вопросам 1С.
4 февраля Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Время: 15:00
Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра
5 февраля 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку
Время: 15:00
1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.
2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.
3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.
Правила заполнения строк 020–070: доходы, вычеты, налог.
Как учесть доходы, полученные в натуральной форме (товары, услуги, бонусы).
Особенности для ИП-работодателей: страховые взносы и уменьшение налога.
4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи
Отпускные и больничные:
Как определить дату получения дохода;
Когда перечислять НДФЛ;
Как отразить в строках 100–140.
Выплаты по ГПХ: отличия от трудовых договоров.
Дивиденды, подарки, материальная выгода по займам.
Выплаты в пользу нерезидентов — особенности заполнения.
5. Как заполнить справку о доходах (приложение № 1 к 6-НДФЛ)
6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Сбис+)
Как проверить корректность данных перед отправкой, контрольные соотношения.
Что делать, если программа «неправильно» переносит остатки прошлых периодов.
Как вручную скорректировать отчет без нарушения формата.
7.Особенности проведения камеральных проверок
Когда точно не стоит переживать за правильность отчета.
Что делать и не делать, если пришло требование о представлении пояснений или вызвали в налоговый орган.
Спикеры: Ольга Пыжова — генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух, Елена Вальтер — главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи».
6 февраля 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Время: 15:00
Что меняется в 1С.
Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, консультант Клерка по вопросам 1С.
9 февраля От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой
Время: 15:00
Роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства – 2026.
Финансовое моделирование как инструмент поддержки управленческих решений.
Профессиональная трансформация бухгалтера: от учета к аналитике.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф.переподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
10 февраля Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году
Время: 11:00
Ставки НДС – 2026 для ОСНО и УСН.
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах.
Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж.
НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.
АУСН для селлера:
как формируется налоговая база по АУСН;
как маркетплейсы влияют на расчет: комиссии, логистика, возвраты;
как вносить данные в личный кабинет налогоплательщика АУСН.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
12 февраля Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы
Время: 15:00
Актуальные тренды налогового контроля, кому ждать проверку.
Топ-5 опасных налоговых схем.
Новые уголовные риски директоров и главбухов.
Ищем выход: принципы безопасности в налоговом инжиниринге.
Спикер: Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК "Каминский, Степанов и партнеры", эксперт по налогам.
17 февраля УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения
Время: 11:00
Лимиты доходов для ПСН и УСН. Лимиты и ограничения при совмещении.
Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.
Слет с патента: последствия и как избежать.
Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)
Совмещение налоговых режимов для разных видов деятельности. Совмещение для одного вида деятельности в разных регионах.
Спикер: Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
18 февраля Бухучет и налоги - 2026: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко
Время: 11:00
Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете.
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 год. ФСБУ 4/2023.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
19 февраля Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали
Время: 11:00
Какие операции по счету «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2026 году.
Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса.
Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России.
Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета.
Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список.
Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок.
Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2026 года.
Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
25 февраля С 1 марта 2026 полная перестройка обучения по пожарной безопасности: что изменилось для ответственного?
Время: 11:00
Детальный разбор всех изменений в НПА с 1 марта 2026 года, касающихся обучения по пожарной безопасности.
Какие требования теперь предъявляются к ответственным за пожарную безопасность и как они должны быть обучены по новым ДПП.
Какие категории лиц теперь обязаны проходить обучение по новым дополнительным профессиональным программам.
Как скорректировать свои внутренние приказы и программы обучения, чтобы обеспечить 100% соответствие требованиям МЧС.
Спикер: Наталья Герасименко — к.ю.н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк», эксперт по охране и экономике труда, эксперт по проведению НОК в области охраны труда.
26 февраля УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок
Время: 11:00
1. Главные изменения УСН с 2026 года:
новые лимиты;
НДС;
отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионах;
2. Декларация по УСН за 2025 год: на что обратить внимание в первую очередь
изменения в перечне доходов и расходов на УСН.
3. Переход с УСН на АУСН и ОСНО.
4. Потеря права на УСН.
5. Декларации по УСН за 2025 год: план действий. Как проверить корректность данных.
Спикер: Инна Косых — владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
