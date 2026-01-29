8123 КПП ОСНО моб
6-НДФЛ за 2025 год, работа с маркетплейсами на АУСН, блокировка счетов по 115-ФЗ: дайджест вебинаров на февраль

В 2026 году предпринимателям и бухгалтерам нужно быстро адаптироваться к работе по новым правилам. Чтобы вопросов было меньше, мы ежемесячно готовим полезный контент, который помогает не допускать ошибок.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему.

3 февраля Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб

Время: 15:00

Программа:

  1. Что делает аналитик 1С и почему именно вам это подходит. Чем занимается, чем отличается от программиста, консультанта и тех.поддержки.

  2. Что нужно знать и сколько времени это займет. Технический минимум и бизнес-минимум.

  3. Как собрать портфолио — даже если у вас нет опыта. Как получить первый проект и что показывать на собеседовании: не код, а результат («до / после», экономия времени, снижение ошибок).

  4. Где искать работу и сколько платят. Рынок 2026, удаленно, гибкий график, проекты от 1 месяца до года.

  5. Пошаговая дорожная карта перехода в Аналитики 1С.

Спикер: Константин Соболевскийбизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, консультант Клерка по вопросам 1С.

4 февраля Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Время: 15:00

Программа:

  1. Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными.

  2. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  3. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Елена Пономареваэксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

5 февраля 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку

Время: 15:00

Программа:

1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.

2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.

3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.

  • Правила заполнения строк 020–070: доходы, вычеты, налог.

  • Как учесть доходы, полученные в натуральной форме (товары, услуги, бонусы).

  • Особенности для ИП-работодателей: страховые взносы и уменьшение налога.

4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи

  • Отпускные и больничные:

  • Как определить дату получения дохода;

  • Когда перечислять НДФЛ;

  • Как отразить в строках 100–140.

  • Выплаты по ГПХ: отличия от трудовых договоров.

  • Дивиденды, подарки, материальная выгода по займам.

  • Выплаты в пользу нерезидентов — особенности заполнения.

5. Как заполнить справку о доходах (приложение № 1 к 6-НДФЛ)

6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Сбис+)

  • Как проверить корректность данных перед отправкой, контрольные соотношения.

  • Что делать, если программа «неправильно» переносит остатки прошлых периодов.

  • Как вручную скорректировать отчет без нарушения формата.

7.Особенности проведения камеральных проверок

  • Когда точно не стоит переживать за правильность отчета.

  • Что делать и не делать, если пришло требование о представлении пояснений или вызвали в налоговый орган.

Спикеры: Ольга Пыжова — генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух, Елена Вальтер — главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи».

6 февраля 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Время: 15:00

Программа:

  1. Что меняется в 1С.

  2. Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Константин Соболевскийбизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, консультант Клерка по вопросам 1С.

9 февраля От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой

Время: 15:00

Программа:

  1. Роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства – 2026.

  2. Финансовое моделирование как инструмент поддержки управленческих решений.

  3. Профессиональная трансформация бухгалтера: от учета к аналитике.

  4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф.переподготовки.

  5. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

10 февраля Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году

Время: 11:00

Программа:

  1. Ставки НДС – 2026 для ОСНО и УСН.

  2. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах.

  3. Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж.

  4. НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.

  5. АУСН для селлера:

  • как формируется налоговая база по АУСН;

  • как маркетплейсы влияют на расчет: комиссии, логистика, возвраты;

  • как вносить данные в личный кабинет налогоплательщика АУСН.

Спикер: Елена Шедисоснователь бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

12 февраля Налоговые проверки в 2026 году: топ 5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы

Время: 15:00

Программа:

  1. Актуальные тренды налогового контроля, кому ждать проверку.

  2. Топ-5 опасных налоговых схем.

  3. Новые уголовные риски директоров и главбухов.

  4. Ищем выход: принципы безопасности в налоговом инжиниринге.

Спикер: Владислав Каминский — управляющий партнер ЮК "Каминский, Степанов и партнеры", эксперт по налогам.

17 февраля УСН и ПСН в 2026 году: особенности совмещения

Время: 11:00

Программа:

  1. Лимиты доходов для ПСН и УСН. Лимиты и ограничения при совмещении.

  2. Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.

  3. Слет с патента: последствия и как избежать.

  4. Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)

  5. Совмещение налоговых режимов для разных видов деятельности. Совмещение для одного вида деятельности в разных регионах.

Спикер: Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

18 февраля Бухучет и налоги - 2026: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко

Время: 11:00

Программа:

  1. Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете.

  2. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 год. ФСБУ 4/2023.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

19 февраля Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали

Время: 11:00

Программа:

  1. Какие операции по счету «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2026 году.

  2. Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса.

  3. Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России.

  4. Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета.

  5. Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список.

  6. Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок.

  7. Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2026 года.

Спикер: Ирина Гамова — практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

25 февраля С 1 марта 2026 полная перестройка обучения по пожарной безопасности: что изменилось для ответственного?

Время: 11:00

Программа:

  • Детальный разбор всех изменений в НПА с 1 марта 2026 года, касающихся обучения по пожарной безопасности.

  • Какие требования теперь предъявляются к ответственным за пожарную безопасность и как они должны быть обучены по новым ДПП.

  • Какие категории лиц теперь обязаны проходить обучение по новым дополнительным профессиональным программам.

  • Как скорректировать свои внутренние приказы и программы обучения, чтобы обеспечить 100% соответствие требованиям МЧС.

Спикер: Наталья Герасименко — к.ю.н., руководитель направления обучения по охране труда в «Клерк», эксперт по охране и экономике труда, эксперт по проведению НОК в области охраны труда.

26 февраля УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок

Время: 11:00

Программа:

1. Главные изменения УСН с 2026 года:

  • новые лимиты;

  • НДС;

  • отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионах;

2. Декларация по УСН за 2025 год: на что обратить внимание в первую очередь
изменения в перечне доходов и расходов на УСН.

3. Переход с УСН на АУСН и ОСНО.

4. Потеря права на УСН.

5. Декларации по УСН за 2025 год: план действий. Как проверить корректность данных.

Спикер: Инна Косых — владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

