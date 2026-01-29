6-НДФЛ за 2025 год, работа с маркетплейсами на АУСН, блокировка счетов по 115-ФЗ: дайджест вебинаров на февраль

5 февраля 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку

Время: 15:00

Программа:

1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.

2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.

3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.

Правила заполнения строк 020–070: доходы, вычеты, налог.

Как учесть доходы, полученные в натуральной форме (товары, услуги, бонусы).

Особенности для ИП-работодателей: страховые взносы и уменьшение налога.

4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи

Отпускные и больничные:

Как определить дату получения дохода;

Когда перечислять НДФЛ;

Как отразить в строках 100–140.

Выплаты по ГПХ: отличия от трудовых договоров.

Дивиденды, подарки, материальная выгода по займам.

Выплаты в пользу нерезидентов — особенности заполнения.

5. Как заполнить справку о доходах (приложение № 1 к 6-НДФЛ)

6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Сбис+)

Как проверить корректность данных перед отправкой, контрольные соотношения.

Что делать, если программа «неправильно» переносит остатки прошлых периодов.

Как вручную скорректировать отчет без нарушения формата.

7.Особенности проведения камеральных проверок

Когда точно не стоит переживать за правильность отчета.

Что делать и не делать, если пришло требование о представлении пояснений или вызвали в налоговый орган.

Спикеры: Ольга Пыжова — генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух, Елена Вальтер — главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи».

Записаться