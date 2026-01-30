Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

2 февраля — 4 февраля. Слет бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО

Время: —

Формат: офлайн, г. Сочи, комплекс «Богатырь», 16с22, oф.

Стоимость: 50 000 ₽

Программа:

I день. Реформа бухгалтерского учета в деятельности НКО. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.:

Бухгалтерская отчетность НКО за 2025 г. Новые правила 2026 г. Особенности ведения бухгалтерского учета НКО. Изменения 2026–2027 гг.

II день. Реформа трудовых отношений с сотрудниками НКО Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ:

Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г. Изменения 2026 г. в расчете заработной платы. Удаленная и дистанционная работа. Отпуска в 2026 г. Командировки в 2026 г. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

III день. Реформа налогообложения в деятельности НКО. Налоги и отчетность НКО за 2025 г. Что изменится в УСН, налоге на прибыль и НДС в 2026 г.:

Изменения в расчете НДФЛ в 2026 г. Изменения в расчете страховых взносов на 2026 г. Единый налоговый платеж.

