Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

2 февраля — 4 февраля. Слет бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО
Время: —
Формат: офлайн, г. Сочи, комплекс «Богатырь», 16с22, oф.
Стоимость: 50 000 ₽
I день. Реформа бухгалтерского учета в деятельности НКО. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.:
Бухгалтерская отчетность НКО за 2025 г. Новые правила 2026 г.
Особенности ведения бухгалтерского учета НКО. Изменения 2026–2027 гг.
II день. Реформа трудовых отношений с сотрудниками НКО Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ:
Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.
Изменения 2026 г. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2026 г.
Командировки в 2026 г.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
III день. Реформа налогообложения в деятельности НКО. Налоги и отчетность НКО за 2025 г. Что изменится в УСН, налоге на прибыль и НДС в 2026 г.:
Изменения в расчете НДФЛ в 2026 г.
Изменения в расчете страховых взносов на 2026 г.
Единый налоговый платеж.
2 февраля. Заработная плата и налоги в 2026 году — новые правила, актуальные и сложные моменты
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 5 500 ₽
Развитие налоговой реформы с 2026 года.
Актуальные вопросы налогообложения.
Заработная плата и изменения в трудовом законодательстве.
Актуальные вопросы заработной платы (раздел формируется с учетом распространенных вопросов слушателей).
Пособия по социальному страхованию.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.
13 февраля. Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 г. Новое в законодательстве в 2026 году
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 5 500 ₽
Обзор нормативно-правовых актов в бухгалтерском и налоговом учетах при составлении годовой отчетности.
Уточнение ряда норм закона о бухучете.
Поправки в ФСБУ 4 (приказ Минфина № 159н).
Предоставление отчетности администратору БФО для размещения на ГИРБО.
Налоговая реформа, очередные поправки в НК.
Особенности и отражение результатов обязательной инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учетах.
Переходные положения 2025/2026. Новое в федеральном законодательстве с 2026.
Налог на прибыль и ФСБУ 9 / Доходы.
Новое в исполнение обязанности налогового агента, в региональных, местных налогах и неналоговых платежах. Кадастровая и рыночная стоимость.
Декабрьские поправки в ТК.
Поддержка и администрирование. Контрольно-надзорная деятельность.
Ответы на вопросы.
16 февраля — 17 февраля. Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 38 000 ₽
1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: налоговая реформа 2026 г.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
Отчетность и аудит.
18 февраля. Заработная плата и персональные данные в 2026 г. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.
Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2026 г. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2026 г.
Командировки и разъездной характер работы в 2026 г. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Дополнительный информационный материал к семинару: воинский учет.
19 февраля. Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате в 2026 году
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн
Стоимость: 5 500 ₽
Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.
Единый налоговый счет.
НДФЛ. НДФЛ с дивидендов, доходов от продажи имущества, с начислений по районным коэффициента и процентным надбавкам с 2026 года.
Страховые взносы.
Социальный фонд России.
Пособия.
Взносы на травматизм.
Контроль зарплаты ГИТ и ФНС.
Особенности расчетов с работниками.
Режим труда и отдыха.
Гарантии и компенсации.
Средний заработок.
Удержания из заработной платы. Очередность и ограничения. Реестр должников по алиментам
Увольнение.
Иностранные работники и исполнители.
Правоотношения с самозанятыми гражданами.
Ответы на вопросы и практические рекомендации.
24 февраля. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2026 г.: аренда, лизинг, ремонт, путевые
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
Учет приобретения и выбытия основных средств.
Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.
Транспортный налог, налог на имущество.
Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
25 февраля. Налоговая проверка — все изменения 2026 гг. Стратегия защиты от допроса до суда
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Администрирование налогов и предпроверочный анализ.
Выездная проверка.
Камеральная проверка.
Обжалование результатов налоговых проверок.
26 февраля — 27 февраля. Строительство: все изменения 2026 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
1 день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2026 г.:
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2026 г. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
2 день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
