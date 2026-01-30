8127 Главбух на УСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Обзоры для бухгалтера
Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

Как вести учет НМА, работать с новыми ФСБУ и адаптироваться к изменениям 2026 г.: зарплата, отчетность, налоги и персональные данные. Обзор мероприятий февраля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

2 февраля — 4 февраля. Слет бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО

Время: —

Формат: офлайн, г. Сочи, комплекс «Богатырь», 16с22, oф.

Стоимость: 50 000 ₽

Программа:

I день. Реформа бухгалтерского учета в деятельности НКО. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.:

  1. Бухгалтерская отчетность НКО за 2025 г. Новые правила 2026 г.

  2. Особенности ведения бухгалтерского учета НКО. Изменения 2026–2027 гг.

II день. Реформа трудовых отношений с сотрудниками НКО Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ:

  1. Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.

  2. Изменения 2026 г. в расчете заработной платы.

  3. Удаленная и дистанционная работа.

  4. Отпуска в 2026 г.

  5. Командировки в 2026 г.

  6. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

III день. Реформа налогообложения в деятельности НКО. Налоги и отчетность НКО за 2025 г. Что изменится в УСН, налоге на прибыль и НДС в 2026 г.:

  1. Изменения в расчете НДФЛ в 2026 г.

  2. Изменения в расчете страховых взносов на 2026 г.

  3. Единый налоговый платеж.

Записаться

2 февраля. Заработная плата и налоги в 2026 году — новые правила, актуальные и сложные моменты

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 5 500 ₽

Программа:

  1. Развитие налоговой реформы с 2026 года.

  2. Актуальные вопросы налогообложения.

  3. Заработная плата и изменения в трудовом законодательстве.

  4. Актуальные вопросы заработной платы (раздел формируется с учетом распространенных вопросов слушателей).

  5. Пособия по социальному страхованию.

  6. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Записаться

13 февраля. Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2025 г. Новое в законодательстве в 2026 году

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 5 500 ₽

Программа:

  1. Обзор нормативно-правовых актов в бухгалтерском и налоговом учетах при составлении годовой отчетности.

  2. Уточнение ряда норм закона о бухучете.

  3. Поправки в ФСБУ 4 (приказ Минфина № 159н).

  4. Предоставление отчетности администратору БФО для размещения на ГИРБО.

  5. Налоговая реформа, очередные поправки в НК.

  6. Особенности и отражение результатов обязательной инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учетах.

  7. Переходные положения 2025/2026. Новое в федеральном законодательстве с 2026.

  8. Налог на прибыль и ФСБУ 9 / Доходы.

  9. Новое в исполнение обязанности налогового агента, в региональных, местных налогах и неналоговых платежах. Кадастровая и рыночная стоимость.

  10. Декабрьские поправки в ТК.

  11. Поддержка и администрирование. Контрольно-надзорная деятельность.

  12. Ответы на вопросы.

Записаться

16 февраля — 17 февраля. Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 38 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа. Изменения в НК: налоговая реформа 2026 г.

  1. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  2. Все изменения в расчете НДС.

  3. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  4. Изменения в расчете НДФЛ.

  5. Изменения в расчете страховых взносов.

  6. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  3. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Отчетность и аудит.

Записаться

18 февраля. Заработная плата и персональные данные в 2026 г. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.

  2. Персональные данные: новые правила работы с 1 сентября 2025 г.

  3. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.

  4. Изменения 2026 г. в расчете заработной платы.

  5. Удаленная и дистанционная работа.

  6. Отпуска в 2026 г.

  7. Командировки и разъездной характер работы в 2026 г. Вахта.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

  9. Дополнительный информационный материал к семинару: воинский учет.

Записаться

19 февраля. Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате в 2026 году

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн

Стоимость: 5 500 ₽

Программа:

  1. Национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

  2. Единый налоговый счет.

  3. НДФЛ. НДФЛ с дивидендов, доходов от продажи имущества, с начислений по районным коэффициента и процентным надбавкам с 2026 года.

  4. Страховые взносы.

  5. Социальный фонд России.

  6. Пособия.

  7. Взносы на травматизм.

  8. Контроль зарплаты ГИТ и ФНС.

  9. Особенности расчетов с работниками.

  10. Режим труда и отдыха.

  11. Гарантии и компенсации.

  12. Средний заработок.

  13. Удержания из заработной платы. Очередность и ограничения. Реестр должников по алиментам

  14. Увольнение.

  15. Иностранные работники и исполнители.

  16. Правоотношения с самозанятыми гражданами.

  17. Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Записаться

24 февраля. Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2026 г.: аренда, лизинг, ремонт, путевые

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  2. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  3. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  4. Учет приобретения и выбытия основных средств.

  5. Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

  6. Транспортный налог, налог на имущество.

  7. Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

Записаться

25 февраля. Налоговая проверка — все изменения 2026 гг. Стратегия защиты от допроса до суда

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Администрирование налогов и предпроверочный анализ.

  2. Выездная проверка.

  3. Камеральная проверка.

  4. Обжалование результатов налоговых проверок.

Записаться

26 февраля — 27 февраля. Строительство: все изменения 2026 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Огородный проезд, 16с22, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

1 день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2026 г.:

  1. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  2. Изменения в бухгалтерском учете застройщика.

  3. Налоговая реформа 2026 г. для строительных организаций.

  4. ККТ в строительстве.

2 день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта:

  1. Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  2. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  3. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

Записаться

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум