20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году

👇 Читайте статью до конца, чтобы узнать 10 главных правил, которые помогут безошибочно выбрать лучшую компанию для ремонта вашей квартиры! 👇

В нашем топе — проверенные компании с многолетним опытом, широким спектром услуг, реальными портфолио и демократичными ценами на ремонтные услуги.

Юридическая надежность — проверяли регистрационные данные, профиль деятельности, отсутствие проблем с ФССП и частых реорганизаций.

Репутация на независимых площадках — анализировали отзывы на Яндекс Картах, Google, 2ГИС и других сервисах.

Реальное портфолио выполненных объектов — проверяли не только красивые фотографии, но и конкретика: тип объекта, площадь, сроки реализации.

Гарантии и их фиксация в договоре — оценивали сроки гарантии, перечень работ, на которые она распространяется, и порядок обращения в случае дефектов.

Фиксированная и прозрачная смета — в приоритете были компании с понятным ценообразованием и фиксированной сметой.

По каким критериям отбирали компании в рейтинг

Рейтинг топ-20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб) в 2026 году

🏆Domeo

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 6, оф. 106 Основана 2010 Сайт domeo.ru Соцсети TG, VK, Дзен Цена ремонта квартиры за м2 От 12000 руб. Domeo — лидер отрасли на рынке ремонта квартир и дизайна интерьеров Санкт Петербурга по независимым рейтингам лучших компаний, отзывам клиентов и результатам исследования 2023-2026 годов. За 15 лет работы реализовано свыше 7 000 проектов во всех ценовых сегментах, более 300 из них — в престижных элитных ЖК. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Финальная стоимость фиксируется в договоре до начала работ.

Оптимизация сметы под бюджет клиента без потери качества .

Компания предоставляет своим клиентам рассрочку 0% до 18 месяцев.

Оплата по факту выполнения работ.

Внутренний технадзор который строго проводит приемку каждого этапа ремонта квартиры по ГОСТ и СНиП.

Гарантия до 5 лет на все виды ремонтных работ.

Прописанная в договоре неустойка 0,1% за каждый день просрочки.

Единственные в РФ кто работает по Техкартам.

Собственный штат узко квалифицированных специалистов сертифицированных (Knauf, Rehau, Tikkurila).

Ежедневная система фото- и видео-отчетов по работе на объекте. Кому подойдет. Domeo подходит для любого типа ремонта квартир от косметического до капитального «Под ключ» в Санкт-Петербурге. А за счет системного подхода и использования современных технологий могут гарантировать высокое качество на любом объекте. Рейтинг на Яндекс.Картах Клиенты отмечают профессионально организованный процесс ремонта, точное соответствие расчета онлайн-калькулятора с реальной стоимостью и лучшее соотношение цены качества. Рассчитай стоимость ремонта за 60 секунд

⭐️СК-Сити

Основана 2010 Сайт sk-citi.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 8000 руб. СК-Сити выполняет ремонт квартир под ключ в сегментах эконом и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Московской области. Работы включают черновую подготовку и чистовую отделку. Дизайн-проект и подбор материалов оформляются по запросу после осмотра объекта. Смета составляется по позициям. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Узкопрофильные прорабы и мастера.

Стоимость сметы фиксируется в договоре.

Весь спектр ремонтных услуг — от отделки до ремонта «под ключ».

Более 2000 реализованных объектов .

Доступные базовые тарифы на работы.

Гарантия 2 года на все работы.

Отсутствие предоплаты за услуги.

Членство в СРО. Кому подойдет. Компания подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартир в СПб без сложных дизайнерских решений. Удобна для типовых объектов и вторичного жилья. Клиенты ценят компанию за доступные цены услуг, прозрачное ценообразование и широкий спектр услуг с возможностью реализации ремонта «под ключ». Посмотреть сайт компании

⭐️Рестроймастер

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова, 32, БЦ «Невские берега», офис 5-5 Основана 2008 Сайт restroymaster.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 12 000 руб. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2008 году. Рестроймастер работает с ремонтом квартир под ключ, выполняя проекты в новостройках, вторичке и старом жилом фонде. Компания ориентирована на комплексный ремонт квартир с единым менеджером на объекте и регулярной отчетностью. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Бесплатный выезд замерщика и расчет сметы.

Персональный менеджер на проекте.

Регулярные фото- и видеоотчеты с объекта.

Возможность приемки квартиры у застройщика .

Гарантия до 5 лет. Кому подойдет. Оптимальна для дизайнерского и премиального ремонта квартиры под ключ. Компания ориентирована на сложные планировки, старый фонд и новостройки с индивидуальной концепцией. Клиенты ценят компанию за внимательное отношение к деталям проекта и предсказуемый результат без неожиданностей и срывов сроков. Но так же отмечают бюрократические проволочки.

⭐️ЮТТА

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, 15, лит. А Основана 1997 Сайт remont-otdelka.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 22900 руб. капитальный ремонт ЮТТА — одна из старейших ремонтных компаний СПб с широким спектром услуг по отделке жилых помещений. Предлагает косметический, капитальный и комплексный ремонт с бесплатным замером и составлением сметы. Предоставляет своим клиентам консультации по материалам и технологическим решениям. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Многолетний опыт работы на рынке.

Бесплатный выезд прораба и консультации.

Прозрачная смета и бесплатный замер .

Беспроцентная рассрочка.

Гарантия на работы до 6 лет. Кому подойдет. Лучше всего подходит для косметического и капитального ремонта квартир эконом и среднего сегмента в Санкт-Петербурге. Клиенты отмечают грамотно выстроенную коммуникацию с прорабами и мастерами, возможность беспроцентной рассрочки и грамотную организацию процессов на объекте.

⭐️INSIDE

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 24 к.1 Основана 2009 Сайт inside-remont.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 4500 руб. INSIDE выполняет ремонт и отделку жилых и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге. Работает по официальному договору с фиксированной сметой и предоставляет гарантию на выполненные работы. В штате работают мастера с опытом от 5 лет, каждый проект проходит технический контроль. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Создание дизайн‑проектов с детализированной планировкой и 3D‑визуализацией.

Понятная и фиксированная смета.

Опытные мастера со стажем от 5 лет.

Приемка работ технадзором. Кому подойдет. Оптимальна для ремонта квартиры с дизайн-проектом — от капитального до дизайнерского. Хороший вариант для современных интерьеров в новостройках. Клиенты ценят компанию за индивидуальный подход, внимание к его пожеланием и возможность оптимизации.

⭐️Невские Зори

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.68 ТЦ МаксиСопот Основана 2010 Сайт n-zori.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 9900 руб. Компания «Невские Зори» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир, а также на отделке офисов и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге и пригороде. Работы выполняются по договору с поэтапной оплатой и многоуровневым контролем качества. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Многоуровневый контроль качества .

Поэтапная оплата.

Штат специалистов с большим опытом.

Бесплатный расчет сметы и выезд прораба. Кому подойдет. Подойдет для косметического и капитального ремонта квартир в СПб. Оптимальный вариант для стандартных проектов без сложного дизайна. Клиенты отмечают четкое соблюдения каждого этапа, организованность процесса и комфортное сопровождение объекта от замера до сдачи, возможность скидок и предложений по оптимизации сметы.

⭐️ИнтекДизайн

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.9, офис 514 (БЦ Оптима) Основана 2015 Сайт design-in.ru Цена ремонта квартиры за м2 от 5000 руб. ИнтекДизайн — студия дизайна и ремонта квартир под ключ, работающая в Санкт-Петербурге и Москве. Совмещает разработку дизайн-проекта и реализацию проекта и фиксирует соответствие визуализаций результату в договоре. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Фиксация стоимости и сметы в договоре.

Юридическое закрепление соответствия проекту.

Дизайн-проекты высокого качества и проработки.

Персональный менеджер проекта .

Технический надзор на объекте. Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартир с акцентом на планировку и эргономику. Клиенты ценят компанию за внимательный подход к пожеланиям по дизайн-проекту, организованность процессов.

⭐️Profstroy

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, БЦ Стройдом, оф. 623 Основана 2013 Сайт profstroy98.ru Цена ремонта за м2 По запросу Profstroy — известная на рынке ремонта и отделки квартир в Санкт-Петербурге компания, которая реализовала свыше 1 200 проектов. Уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе и соблюдение согласованных сроков выполнения работ. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Строгий контроль сроков ;

Беспроцентная рассрочка ;

Гарантия до 5 лет ;

Фиксированная стоимость. Кому подойдет. Оптимальный вариант для капитального ремонта квартир под ключ, особенно когда важно дистанционно контролировать процесс. Клиенты отмечают большой срок гарантии, прозрачное ценообразование и понятный график работ с регулярными отчетами. Некоторые долго ждут документацию.

⭐️МихалычСтрой

Адрес компании г. Санкт-Петербург, БЦ «Троицкое поле» пр. Обуховской обороны 116, офис 403 Основана 2014 Сайт mihalychstroy.ru Цена ремонта квартиры за м2 По запросу МихалычСтрой выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Компания делает акцент на прозрачные договоренности, подробную смету без скрытых работ и соблюдение строительных норм ГОСТ и СНиП. Все этапы курирует прораб. 👉 Портфолио компании на сайте Преимущества: Подробная и прозрачная смета .

Отсутствие скрытых платежей .

Опытные мастера со стажем от 5 лет.

Оплата по факту выполненных этапов. Кому подойдет. Подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге. Компания ориентирована на практичные задачи: обновление отделки, санузлов, кухонь, комнат. Хороший вариант для типовых квартир и бюджетных решений. Клиенты ценят компанию за хорошо выстроенный процесс каждого этапа ремонта квартиры, нормальный подход к расчету стоимости и соблюдение сроков.

⭐️Прораб НЕВА

Адрес компании г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3 БЦ Лада, оф. 214 Основана 2000 Сайт prorabneva.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 8200 руб. «Прораб НЕВА» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью адаптации под разные условия жилья: от новостроек до старого фонда. Компания ориентирована на техничность, соблюдение стандартов и прозрачную смету без авансов. Подойдет для новостройки, вторички и старого фонда. На рынке с 2000 года, и за это время реализовала около 7000 объектов. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Фиксированная смета и прозрачный расчет стоимости.

Опыт более 20 лет на рынке.

Работа по СНиП и ГОСТам .

Около 7000 реализованных объектов. Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального ремонта квартиры под ключ в СПб с полной заменой инженерии и отделки. Компания ориентирована на системные проекты, а не только на косметику. Подходит для новостроек без отделки и сложных перепланировок. Клиенты отмечают системный подход к каждому этапу ремонта квартиры, фиксированную смету и большой опыт на рынке. Не нашли информацию про ОТК.

⭐️Ремонт Экспресс

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 3А, оф. 5 Основана 2012 Сайт remont-express.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 5000 руб. «Ремонт Экспресс» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир в Санкт-Петербурге. Лучше всего подходит для срочных проектов с фиксированными сроками — в портфеле есть кейсы с косметическим ремонтом за 1 месяц. Стоимость работ закрепляется в договоре, оплата производится поэтапно, без предоплаты. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Быстрые сроки выполнения работ.

Фиксированная стоимость в договоре.

Поэтапная оплата после приемки.

Гарантия на работы от 1 до 3 лет. Кому подойдет. Лучше всего подходит для срочного косметического и капитального ремонта квартиры. Компания ориентирована на скорость выполнения и понятную организацию работ. Клиенты отмечают соблюдение сроков реализации, нормальное качество работ и прорабов и грамотную организацию процессов.

⭐️Мастер СПб

Адрес компании г. Санкт-Петербург, БЦ «Лидваль», ул. Большая Морская 3−5 Основана 2007 Сайт profi-mastera.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 15000 руб. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2007 году. «Мастер СПб» выполняет ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью разработки дизайн-проекта и сопровождения перепланировки. Предоставляет гарантию на работы до 3 лет. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Выплата неустойки в случае нарушения сроков.

Прозрачная смета без скрытых доплат.

Гарантия на 3 года .

Опытные мастера и специалисты. Кому подойдет. Оптимальна для классического ремонта квартиры под ключ без сложного дизайна. Хороший вариант для вторичного жилья, студий и апартаментов. Клиенты выделяют компанию за подход к их пожеланиям, прозрачное ценообразование и профессиональную команду мастеров и прорабов.

⭐️Меркурий

Адрес компании г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 8, к.2, стр.1 Основана 2014 Сайт mer-rem.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 6500 руб. «Меркурий» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Работает в среднем ценовом сегменте, соблюдает заявленные сроки и фиксирует итоговую стоимость работ в договоре без последующих доплат. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Детальная смета по этапам и позициям.

Фиксированная стоимость без скрытых доплат.

Оперативная связь с прорабом .

Соблюдение сроков выполнения работ.

Гарантия 2 года. Кому подойдет. Лучше всего подходит для комплексного ремонта квартиры с дизайн-проектом, включая меблировку и комплектацию. Компания удобна для новостроек, где требуется сделать все с нуля. Выбор для тех, кто хочет получить готовый интерьер без поиска отдельных подрядчиков. Клиенты акцентируют внимание отношение к деталям, индивидуальные дизайнерские решения и предсказуемый результат без внезапных изменений в сроках. Иногда затруднительно разобраться в смете.

⭐️РСК Реновация

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13 Основана 2019 Сайт rsk-renovatsia.ru Цена ремонта квартиры за м2 От 20 000 руб. «РСК Реновация» — строительная компания полного цикла, сопровождающая ремонт квартиры от приемки у застройщика до завершения всех отделочных работ. Проекты ведутся командой дизайнеров, проектировщиков и строителей с опытом от 5 лет. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Полный цикл работ под ключ.

Более 300 выполненных проектов .

Помощь при приемке квартиры и согласовании перепланировок.

Опытные специалисты с подтвержденным стажем.

Гарантия 3 года. Кому подойдет. Оптимальна для капитального и дизайнерского ремонта квартиры под ключ с сопровождением от приемки квартиры до заселения. Лучше всего подходит для клиентов, которые хотят минимально участвовать в процессе. Клиенты отмечают умение работать с объектами любой сложности, дисциплину на объекте и чистоту в процессе работ. Но гарантия всего до 3 лет.

⭐️Периметр Ремонта

Адрес компании г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 2, 10 парадная Основана 2019 Сайт perimetr-remonta.ru Цена ремонта квартиры за м2 По запросу «Периметр Ремонта» выполняет дизайн интерьеров и ремонт квартир в Санкт-Петербурге с полным техническим сопровождением. Работы ведутся по договору с фиксированными сроками, сметой и технадзором на всех этапах. В портфолио компании более 400 реализованных объектов. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Прозрачная смета без скрытых работ.

Профессиональная команда со стажем от 5 лет .

Технадзор на всех этапах.

Гарантия на работы 2 года. Кому подойдет. ​​Подойдет для капитального ремонта квартир и апартаментов с полной заменой инженерных систем. Компания ориентирована на структурные и технические задачи. Клиенты отмечают соблюдение обозначенных сроков, честный подход к расчету стоимости ремонта квартиры. Но иногда коммуникация затрудняется большим объемом заказов.

⭐️ARTA

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140 Основана 2007 Сайт art-a.ru Цена ремонта квартиры за м2 По запросу ARTA занимается ремонтом квартир в Санкт-Петербурге с 2007 года и работает с проектами любой сложности — от косметической отделки до дизайнерского ремонта под ключ. Компания строго соблюдает строительные нормы и предоставляет гарантию на выполненные работы. 👉 Портфолио компании на сайте Преимущества: Опыт работы более 15 лет .

Гарантия на работы 3 года .

Выполнение работ по ГОСТ и СНиП .

Специалисты с профильным образованием. Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартиры с индивидуальной концепцией. Компания ориентирована на нестандартные интерьеры, материалы и планировки. Клиенты отмечают комфортное взаимодействие на каждом этапе, возможность контроля реализации объекта без постоянного участия и прозрачное ценообразование. Дизайн не самая сильная сторона компании.

⭐️СтройКоманда

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, 48 Основана 2012 Сайт s-komanda.ru Цена ремонта квартиры за м2 По запросу «СтройКоманда» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга, включая отдельные виды работ и инженерные системы. Компания работает по договору с поэтапной оплатой и предлагает решения под разный бюджет без избыточных затрат. 👉 Портфолио компании на сайте Преимущества: Поэтапная оплата работ.

Помощь при приемке квартиры от застройщика.

Договор с фиксированными условиями. Кому подойдет. Компания сильна в строительной части: перепланировки, инженерия, черновые работы. Лучше всего подходит для сложных объектов и переделки старого фонда. Клиенты отмечают аккуратность исполнения работ и понятный процесс ремонта квартиры без скрытых расходов. Штат небольшой, можно долго ждать очередь.

⭐️Еврохаус

Адрес компании г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская 4, оф. 704, Бизнес-центр Собрание Основана 2009 Сайт remont-key.com Цена ремонта квартиры за м2 От 10000 руб. за косметический, от 20000 руб. — за капитальный «Еврохаус» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с расширенной гарантией и официальными допусками СРО. Работы выполняются профильными специалистами без предоплаты, что снижает финансовые риски для заказчика. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Гарантия до 7 лет .

Наличие допусков и сертификатов СРО .

Узкоспециализированные мастера .

Выполнение работ без предоплаты. Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального и дизайнерского ремонта квартиры. Компания удобна для клиентов, которым нужен готовый результат с минимальным участием. Клиенты отмечают использование качественных материалов, профессиональную организацию каждого этапа и фиксированную стоимость ремонта квартиры. Но иногда задерживается логистика.

⭐️Artum studio

Адрес компании г. Санкт-Петербург, Введенская ул., дом 7, помещение 11-Н Основана 2020 Сайт artum.studio Цена ремонта квартиры за м2 От 40 000 руб. за ремонтно-отделочные работы Artum Studio занимается разработкой и реализацией дизайнерских интерьеров квартир, пентхаусов и коммерческих объектов в Санкт-Петербурге. За 5 лет компания реализовала более 1 000 проектов, делая упор на функциональность и актуальные интерьерные решения. 👉 Портфолио компании на сайте. Преимущества: Дизайнерский ремонт квартиры под ключ;

Современное портфолио ;

Опыт реализации сложных объектов ;

Работа с жилыми и коммерческими пространствами. Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского и премиального ремонта квартир в Санкт-Петербурге. Клиенты ценят компанию за умение решать нестандартные задачи. Копируют подход более крупных компаний. Дизайн выполняют студенты студии. Страдает логистика.

⭐️Riparare