8154 Премиум Моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Общество
20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году

20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году

Теряетесь в миллионе компаний на рынке ремонта квартир СПб и ищете надежного подрядчика? Число подрядчиков растет с каждым годом, но только единицы отличаются высоким уровнем качества. Чтобы упростить поиск надежного исполнителя, мы подготовили детальный рейтинг 20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб).

В нашем топе — проверенные компании с многолетним опытом, широким спектром услуг, реальными портфолио и демократичными ценами на ремонтные услуги.

👇 Читайте статью до конца, чтобы узнать 10 главных правил, которые помогут безошибочно выбрать лучшую компанию для ремонта вашей квартиры! 👇

По каким критериям отбирали компании в рейтинг

  • Фиксированная и прозрачная смета — в приоритете были компании с понятным ценообразованием и фиксированной сметой. 

  • Система контроля качества — учитывали наличие регламентов, внутреннего технадзора, регулярной фото- и видеоотчетности. 

  • Гарантии и их фиксация в договоре — оценивали сроки гарантии, перечень работ, на которые она распространяется, и порядок обращения в случае дефектов. 

  • Реальное портфолио выполненных объектов — проверяли не только красивые фотографии, но и конкретика: тип объекта, площадь, сроки реализации. 

  • Репутация на независимых площадках — анализировали отзывы на Яндекс Картах, Google, 2ГИС и других сервисах. 

  • Юридическая надежность — проверяли регистрационные данные, профиль деятельности, отсутствие проблем с ФССП и частых реорганизаций. 

Рейтинг топ-20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб) в 2026 году

🏆Domeo

Адрес компании 

г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 6, оф. 106

Основана

2010

Сайт

domeo.ru

Соцсети

TG, VK, Дзен

Цена ремонта квартиры за м2

От 12000 руб. 

Domeo — лидер отрасли на рынке ремонта квартир и дизайна интерьеров Санкт Петербурга по независимым рейтингам лучших компаний, отзывам клиентов и результатам исследования 2023-2026 годов. За 15 лет работы реализовано свыше 7 000 проектов во всех ценовых сегментах, более 300 из них — в престижных элитных ЖК.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества: 

  • Финальная стоимость фиксируется в договоре до начала работ.

  • Оптимизация сметы под бюджет клиента без потери качества.

  • Компания предоставляет своим клиентам рассрочку 0% до 18 месяцев.

  • Оплата по факту выполнения работ.

  • Внутренний технадзор который строго проводит приемку каждого этапа ремонта квартиры по ГОСТ и СНиП.

  • Гарантия до 5 лет на все виды ремонтных работ.

  • Прописанная в договоре неустойка 0,1% за каждый день просрочки.

  • Единственные в РФ кто работает по Техкартам.

  • Собственный штат узко квалифицированных специалистов сертифицированных (Knauf, Rehau, Tikkurila).

  • Ежедневная система фото- и видео-отчетов по работе на объекте.

Кому подойдет. Domeo подходит для любого типа ремонта квартир от косметического до капитального «Под ключ» в Санкт-Петербурге. А за счет системного подхода и использования современных технологий могут гарантировать высокое качество на любом объекте.

Рейтинг на Яндекс.Картах

Клиенты отмечают профессионально организованный процесс ремонта, точное соответствие расчета онлайн-калькулятора с реальной стоимостью и лучшее соотношение цены качества.

Рассчитай стоимость ремонта за 60 секунд

⭐️СК-Сити

Основана 

2010

Сайт

sk-citi.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 8000 руб. 

СК-Сити выполняет ремонт квартир под ключ в сегментах эконом и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Московской области. Работы включают черновую подготовку и чистовую отделку. Дизайн-проект и подбор материалов оформляются по запросу после осмотра объекта. Смета составляется по позициям.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества: 

  • Узкопрофильные прорабы и мастера.

  • Стоимость сметы фиксируется в договоре.

  • Весь спектр ремонтных услуг — от отделки до ремонта «под ключ».

  • Более 2000 реализованных объектов.

  • Доступные базовые тарифы на работы.

  • Гарантия 2 года на все работы.

  • Отсутствие предоплаты за услуги.

  • Членство в СРО.

Кому подойдет. Компания подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартир в СПб без сложных дизайнерских решений. Удобна для типовых объектов и вторичного жилья. 

Клиенты ценят компанию за доступные цены услуг, прозрачное ценообразование и широкий спектр услуг с возможностью реализации ремонта «под ключ».

Посмотреть сайт компании

⭐️Рестроймастер

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова, 32, БЦ «Невские берега», офис 5-5

Основана

2008

Сайт

restroymaster.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 12 000 руб. 

Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2008 году. Рестроймастер работает с ремонтом квартир под ключ, выполняя проекты в новостройках, вторичке и старом жилом фонде. Компания ориентирована на комплексный ремонт квартир с единым менеджером на объекте и регулярной отчетностью.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества: 

  • Бесплатный выезд замерщика и расчет сметы.

  • Персональный менеджер на проекте.

  • Регулярные фото- и видеоотчеты с объекта.

  • Возможность приемки квартиры у застройщика.

  • Гарантия до 5 лет. 

Кому подойдет. Оптимальна для дизайнерского и премиального ремонта квартиры под ключ. Компания ориентирована на сложные планировки, старый фонд и новостройки с индивидуальной концепцией.

Клиенты ценят компанию за внимательное отношение к деталям проекта и предсказуемый результат без неожиданностей и срывов сроков. Но так же отмечают бюрократические проволочки.

⭐️ЮТТА

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, 15, лит. А

Основана

1997

Сайт

remont-otdelka.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 22900 руб. капитальный ремонт 

ЮТТА — одна из старейших ремонтных компаний СПб с широким спектром услуг по отделке жилых помещений. Предлагает косметический, капитальный и комплексный ремонт с бесплатным замером и составлением сметы. Предоставляет своим клиентам консультации по материалам и технологическим решениям.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества: 

  • Многолетний опыт работы на рынке.

  • Бесплатный выезд прораба и консультации.

  • Прозрачная смета и бесплатный замер.

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Гарантия на работы до 6 лет.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для косметического и капитального ремонта квартир эконом и среднего сегмента в Санкт-Петербурге. 

Клиенты отмечают грамотно выстроенную коммуникацию с прорабами и мастерами, возможность беспроцентной рассрочки и грамотную организацию процессов на объекте. 

⭐️INSIDE

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 24 к.1

Основана

2009

Сайт

inside-remont.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 4500 руб.

INSIDE выполняет ремонт и отделку жилых и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге. Работает по официальному договору с фиксированной сметой и предоставляет гарантию на выполненные работы. В штате работают мастера с опытом от 5 лет, каждый проект проходит технический контроль.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Создание дизайн‑проектов с детализированной планировкой и 3D‑визуализацией.

  • Понятная и фиксированная смета.

  • Опытные мастера со стажем от 5 лет.

  • Приемка работ технадзором.

Кому подойдет. Оптимальна для ремонта квартиры с дизайн-проектом — от капитального до дизайнерского. Хороший вариант для современных интерьеров в новостройках.

Клиенты ценят компанию за индивидуальный подход, внимание к его пожеланием и возможность оптимизации. 

⭐️Невские Зори

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.68 ТЦ МаксиСопот

Основана

2010

Сайт

n-zori.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 9900 руб. 

Компания «Невские Зори» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир, а также на отделке офисов и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге и пригороде. Работы выполняются по договору с поэтапной оплатой и многоуровневым контролем качества.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Многоуровневый контроль качества.

  • Поэтапная оплата.

  • Штат специалистов с большим опытом.

  • Бесплатный расчет сметы и выезд прораба.

Кому подойдет. Подойдет для косметического и капитального ремонта квартир в СПб. Оптимальный вариант для стандартных проектов без сложного дизайна.

Клиенты отмечают четкое соблюдения каждого этапа, организованность процесса и комфортное сопровождение объекта от замера до сдачи, возможность скидок и предложений по оптимизации сметы. 

⭐️ИнтекДизайн

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.9, офис 514 (БЦ Оптима)

Основана

2015

Сайт

design-in.ru

Цена ремонта квартиры за м2

от 5000 руб.

ИнтекДизайн — студия дизайна и ремонта квартир под ключ, работающая в Санкт-Петербурге и Москве. Совмещает разработку дизайн-проекта и реализацию проекта и фиксирует соответствие визуализаций результату в договоре. 

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Фиксация стоимости и сметы в договоре.

  • Юридическое закрепление соответствия проекту.

  • Дизайн-проекты высокого качества и проработки.

  • Персональный менеджер проекта.

  • Технический надзор на объекте.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартир с акцентом на планировку и эргономику.

Клиенты ценят компанию за внимательный подход к пожеланиям по дизайн-проекту, организованность процессов.

⭐️Profstroy

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, БЦ Стройдом, оф. 623

Основана

2013

Сайт

profstroy98.ru

Цена ремонта за м2

По запросу

Profstroy — известная на рынке ремонта и отделки квартир в Санкт-Петербурге компания, которая реализовала свыше 1 200 проектов. Уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе и соблюдение согласованных сроков выполнения работ.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Строгий контроль сроков;

  • Беспроцентная рассрочка;

  • Гарантия до 5 лет;

  • Фиксированная стоимость.

Кому подойдет. Оптимальный вариант для капитального ремонта квартир под ключ, особенно когда важно дистанционно контролировать процесс. 

Клиенты отмечают большой срок гарантии, прозрачное ценообразование и понятный график работ с регулярными отчетами. Некоторые долго ждут документацию.

⭐️МихалычСтрой

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, БЦ «Троицкое поле» пр. Обуховской обороны 116, офис 403

Основана

2014

Сайт

mihalychstroy.ru

Цена ремонта квартиры за м2

По запросу

МихалычСтрой выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Компания делает акцент на прозрачные договоренности, подробную смету без скрытых работ и соблюдение строительных норм ГОСТ и СНиП. Все этапы курирует прораб.

👉 Портфолио компании на сайте

Преимущества:

  • Подробная и прозрачная смета.

  • Отсутствие скрытых платежей.

  • Опытные мастера со стажем от 5 лет.

  • Оплата по факту выполненных этапов.

Кому подойдет. Подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге. Компания ориентирована на практичные задачи: обновление отделки, санузлов, кухонь, комнат. Хороший вариант для типовых квартир и бюджетных решений.

Клиенты ценят компанию за хорошо выстроенный процесс каждого этапа ремонта квартиры, нормальный подход к расчету стоимости и соблюдение сроков.

⭐️Прораб НЕВА

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3 БЦ Лада, оф. 214

Основана

2000

Сайт

prorabneva.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 8200 руб. 

«Прораб НЕВА» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью адаптации под разные условия жилья: от новостроек до старого фонда. Компания ориентирована на техничность, соблюдение стандартов и прозрачную смету без авансов. Подойдет для новостройки, вторички и старого фонда. На рынке с 2000 года, и за это время реализовала около 7000 объектов. 

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Фиксированная смета и прозрачный расчет стоимости.

  • Опыт более 20 лет на рынке.

  • Работа по СНиП и ГОСТам.

  • Около 7000 реализованных объектов.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального ремонта квартиры под ключ в СПб с полной заменой инженерии и отделки. Компания ориентирована на системные проекты, а не только на косметику. Подходит для новостроек без отделки и сложных перепланировок.

Клиенты отмечают системный подход к каждому этапу ремонта квартиры, фиксированную смету и большой опыт на рынке. Не нашли информацию про ОТК.

⭐️Ремонт Экспресс

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 3А, оф. 5

Основана

2012

Сайт

remont-express.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 5000 руб. 

«Ремонт Экспресс» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир в Санкт-Петербурге. Лучше всего подходит для срочных проектов с фиксированными сроками — в портфеле есть кейсы с косметическим ремонтом за 1 месяц. Стоимость работ закрепляется в договоре, оплата производится поэтапно, без предоплаты.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Быстрые сроки выполнения работ.

  • Фиксированная стоимость в договоре.

  • Поэтапная оплата после приемки.

  • Гарантия на работы от 1 до 3 лет.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для срочного косметического и капитального ремонта квартиры. Компания ориентирована на скорость выполнения и понятную организацию работ. 

Клиенты отмечают соблюдение сроков реализации, нормальное качество работ и прорабов и грамотную организацию процессов. 

⭐️Мастер СПб

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, БЦ «Лидваль», ул. Большая Морская 3−5

Основана 

2007

Сайт

profi-mastera.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 15000 руб.

Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2007 году. «Мастер СПб» выполняет ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью разработки дизайн-проекта и сопровождения перепланировки. Предоставляет гарантию на работы до 3 лет. 

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества: 

  • Выплата неустойки в случае нарушения сроков.

  • Прозрачная смета без скрытых доплат.

  • Гарантия на 3 года.

  • Опытные мастера и специалисты.

Кому подойдет. Оптимальна для классического ремонта квартиры под ключ без сложного дизайна. Хороший вариант для вторичного жилья, студий и апартаментов. 

Клиенты выделяют компанию за подход к их пожеланиям, прозрачное ценообразование и профессиональную команду мастеров и прорабов. 

⭐️Меркурий

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 8, к.2, стр.1

Основана

2014

Сайт

mer-rem.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 6500 руб. 

«Меркурий» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Работает в среднем ценовом сегменте, соблюдает заявленные сроки и фиксирует итоговую стоимость работ в договоре без последующих доплат.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Детальная смета по этапам и позициям.

  • Фиксированная стоимость без скрытых доплат.

  • Оперативная связь с прорабом.

  • Соблюдение сроков выполнения работ.

  • Гарантия 2 года.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для комплексного ремонта квартиры с дизайн-проектом, включая меблировку и комплектацию. Компания удобна для новостроек, где требуется сделать все с нуля. Выбор для тех, кто хочет получить готовый интерьер без поиска отдельных подрядчиков.

Клиенты акцентируют внимание отношение к деталям, индивидуальные дизайнерские решения и предсказуемый результат без внезапных изменений в сроках. Иногда затруднительно разобраться в смете.

⭐️РСК Реновация

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13

Основана

2019

Сайт

rsk-renovatsia.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 20 000 руб.

«РСК Реновация» — строительная компания полного цикла, сопровождающая ремонт квартиры от приемки у застройщика до завершения всех отделочных работ. Проекты ведутся командой дизайнеров, проектировщиков и строителей с опытом от 5 лет.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Полный цикл работ под ключ.

  • Более 300 выполненных проектов.

  • Помощь при приемке квартиры и согласовании перепланировок.

  • Опытные специалисты с подтвержденным стажем.

  • Гарантия 3 года.

Кому подойдет. Оптимальна для капитального и дизайнерского ремонта квартиры под ключ с сопровождением от приемки квартиры до заселения. Лучше всего подходит для клиентов, которые хотят минимально участвовать в процессе.

Клиенты отмечают умение работать с объектами любой сложности, дисциплину на объекте и чистоту в процессе работ. Но гарантия всего до 3 лет. 

⭐️Периметр Ремонта

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 2, 10 парадная

Основана

2019

Сайт

perimetr-remonta.ru

Цена ремонта квартиры за м2

По запросу

«Периметр Ремонта» выполняет дизайн интерьеров и ремонт квартир в Санкт-Петербурге с полным техническим сопровождением. Работы ведутся по договору с фиксированными сроками, сметой и технадзором на всех этапах. В портфолио компании более 400 реализованных объектов.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Прозрачная смета без скрытых работ.

  • Профессиональная команда со стажем от 5 лет.

  • Технадзор на всех этапах.

  • Гарантия на работы 2 года.

Кому подойдет. ​​Подойдет для капитального ремонта квартир и апартаментов с полной заменой инженерных систем. Компания ориентирована на структурные и технические задачи.

Клиенты отмечают соблюдение обозначенных сроков, честный подход к расчету стоимости ремонта квартиры. Но иногда коммуникация затрудняется большим объемом заказов.

⭐️ARTA

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140

Основана

2007

Сайт

art-a.ru

Цена ремонта квартиры за м2

По запросу

ARTA занимается ремонтом квартир в Санкт-Петербурге с 2007 года и работает с проектами любой сложности — от косметической отделки до дизайнерского ремонта под ключ. Компания строго соблюдает строительные нормы и предоставляет гарантию на выполненные работы.

👉 Портфолио компании на сайте

Преимущества:

  • Опыт работы более 15 лет.

  • Гарантия на работы 3 года.

  • Выполнение работ по ГОСТ и СНиП.

  • Специалисты с профильным образованием.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартиры с индивидуальной концепцией. Компания ориентирована на нестандартные интерьеры, материалы и планировки. 

Клиенты отмечают комфортное взаимодействие на каждом этапе, возможность контроля реализации объекта без постоянного участия и прозрачное ценообразование. Дизайн не самая сильная сторона компании.

⭐️СтройКоманда

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, 48

Основана

2012

Сайт

s-komanda.ru

Цена ремонта квартиры за м2

По запросу

«СтройКоманда» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга, включая отдельные виды работ и инженерные системы. Компания работает по договору с поэтапной оплатой и предлагает решения под разный бюджет без избыточных затрат.

👉 Портфолио компании на сайте

Преимущества:

  • Поэтапная оплата работ.

  • Помощь при приемке квартиры от застройщика.

  • Договор с фиксированными условиями.

Кому подойдет. Компания сильна в строительной части: перепланировки, инженерия, черновые работы. Лучше всего подходит для сложных объектов и переделки старого фонда.

Клиенты отмечают аккуратность исполнения работ и понятный процесс ремонта квартиры без скрытых расходов. Штат небольшой, можно долго ждать очередь.

⭐️Еврохаус

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская 4, оф. 704, Бизнес-центр Собрание

Основана

2009

Сайт

remont-key.com

Цена ремонта квартиры за м2

От 10000 руб. за косметический, от 20000 руб. — за капитальный

«Еврохаус» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с расширенной гарантией и официальными допусками СРО. Работы выполняются профильными специалистами без предоплаты, что снижает финансовые риски для заказчика.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Гарантия до 7 лет.

  • Наличие допусков и сертификатов СРО.

  • Узкоспециализированные мастера.

  • Выполнение работ без предоплаты.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального и дизайнерского ремонта квартиры. Компания удобна для клиентов, которым нужен готовый результат с минимальным участием.

Клиенты отмечают использование качественных материалов, профессиональную организацию каждого этапа и фиксированную стоимость ремонта квартиры. Но иногда задерживается логистика.

⭐️Artum studio

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, Введенская ул., дом 7, помещение 11-Н

Основана

2020

Сайт

artum.studio

Цена ремонта квартиры за м2

От 40 000 руб. за ремонтно-отделочные работы

Artum Studio занимается разработкой и реализацией дизайнерских интерьеров квартир, пентхаусов и коммерческих объектов в Санкт-Петербурге. За 5 лет компания реализовала более 1 000 проектов, делая упор на функциональность и актуальные интерьерные решения.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Дизайнерский ремонт квартиры под ключ;

  • Современное портфолио;

  • Опыт реализации сложных объектов;

  • Работа с жилыми и коммерческими пространствами.

Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского и премиального ремонта квартир в Санкт-Петербурге. 

Клиенты ценят компанию за умение решать нестандартные задачи. Копируют подход более крупных компаний. Дизайн выполняют студенты студии. Страдает логистика.

⭐️Riparare

Адрес компании

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 26-28, оф. 2

Основана

2011

Сайт

riparare.ru

Цена ремонта квартиры за м2

От 3500 руб. за косметический, от 14000 руб. — за капитальный

Riparare выполняет ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге, сочетая практичные решения с дизайнерским подходом. Компания берет на себя все этапы работ — от замера и сметы до сдачи готового объекта.

👉 Портфолио компании на сайте.

Преимущества:

  • Бесплатный выезд замерщика и смета за 24 часа;

  • Персональный менеджер проекта;

  • Работа с проверенными поставщиками материалов;

  • Гарантия на все виды работ 2 года.

Кому подойдет. Оптимальна для дизайнерского ремонта квартир в Санкт-Петербурге с акцентом на стиль и сервис. Компания ориентирована на современные интерьеры и индивидуальный подход.

Клиенты отмечают грамотную организацию процессов на объекте, комфортное взаимодействие с прорабами и дисциплину на объекте. Но иногда жалуются на отчетность.

Сколько стоит ремонт квартиры в Санкт-Петербурге

Стоимость ремонта квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году рассчитывается индивидуально и зависит от целого ряда параметров. Среди них сложность работ, выбранные материалы и особенности конкретного объекта. 

Факторы, влияющие на цену ремонта квартиры

  • Площадь и планировка. Нестандартные планировки часто требуют дополнительных инженерных решений, что увеличивает бюджет.

  • Формат работ. Косметический ремонт квартиры в Санкт-Петербурге стоит дешевле, тогда как капитальный или дизайнерский вариант с премиальными решениями обходится дороже.

  • Материалы и оборудование. Качественные бренды и современная техника снижают риск переделок и непредвиденных затрат в процессе эксплуатации, но повышают итоговую смету. 

  • Сезонность. В период повышенного спроса, особенно весной и летом, стоимость ремонта квартир в Санкт-Петербурге обычно растет.

  • Дополнительные услуги. Дизайн-проект, авторский надзор и комплектация материалами увеличивают итоговую смету, но позволяют получить более продуманный и качественный результат.

Примерная стоимость ремонтных работ в Санкт-Петербурге в 2026 году

Тип ремонта

Стоимость за м²

Состав работ

Косметический

5 000 –15 000

  • Демонтаж старых обоев, покрытий и плинтусов.

  • Выравнивание стен и потолков под покраску или оклейку.

  • Покраска стен, потолков или оклейка обоями.

  • Замена плинтусов, розеток и выключателей.

  • Локальная замена сантехники без переноса коммуникаций.

Капитальный

10 000–35 000

  • Полный демонтаж старой отделки.

  • Выравнивание стен, полов и потолков.

  • Монтаж перегородок и проемов.

  • Подготовка поверхностей под финишную отделку.

  • Монтаж плитки, напольных покрытий, потолков.

Дизайнерский/премиальный

от 35 000 

  • Перепланировка с согласованием.

  • Полная замена инженерных сетей.

  • Скрытый монтаж электрики и освещения.

  • Использование премиальных материалов.

  • Авторский надзор и контроль реализации.

Как правильно выбрать компанию по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

На рынке ремонтных услуг в Санкт-Петербурге работают сотни подрядчиков, но качество работы и подход к клиенту у всех разный. Чтобы ремонт квартиры не превратился в затянувшийся и дорогой процесс, важно заранее оценить компанию не только по цене, но и по профессиональным параметрам.

На что обратить внимание при выборе компании

  • Опыт и специализация — уточните, с какими объектами работает подрядчик: квартиры в новостройках, вторичное жилье, дома или коммерческие помещения.

  • Портфолио выполненных работ — ищите реальные примеры ремонтов квартир, близких вашему стилю, формату и бюджету.

  • Прозрачность цен — заранее выясняйте, что входит в стоимость и какие работы могут оплачиваться отдельно.

  • Состав команды — уточните, кто участвует в проекте: прораб, мастера, дизайнеры, инженеры и менеджеры.

  • Договор и ответственность — сотрудничайте только с теми, кто фиксирует сроки, этапы и гарантии в договоре.

  • Независимые отзывы и юридическая прозрачность — изучайте отзывы на независимых площадках (2ГИС, Яндекс.Карты и т. д.), а также проверяйте регистрацию в ЕГРЮЛ.

Советы специалистов о выборе компании по ремонту квартир в Санкт Петербурге

«При выборе компании в Санкт-Петербурге всегда начинайте со сметы. Хороший подрядчик подробно расписывает этапы, материалы и объемы работ, а не ограничивается общей суммой. Если вам предлагают цену “с потолка” без выезда и замеров — это риск перерасхода бюджета уже в процессе ремонта», — Руслан Ионов, инженер-сметчик, опыт более 10 лет.

«При выборе компании важно не только оценивать портфолио, но и уточнять все детали про организацию работ. Надежный подрядчик в Санкт-Петербурге назначает ответственного прораба, составляет понятный график и держит заказчика в курсе каждого этапа. Если вам отказывают в показе текущих объектов или уклоняются от деталей — это повод задуматься о смене исполнителя», — Илья Федоров,прораб, опыт 8 лет.

«Важно, чтобы компания умела работать по дизайн-проекту, а не упрощала решения в процессе. Профессионалы в Санкт-Петербурге предлагают несколько вариантов реализации под разный бюджет и заранее обсуждают детали. Это помогает избежать переделок и получить интерьер, который будет удобным и красивым десятилетия», — Кристина Леонтьева, дизайнер интерьеров, опыт более 15 лет.

Чек-лист по выбору надежной компании по ремонту квартир в Санкт-Петербурге (СПб)

На рынке ремонтных услуг в Санкт-Петербурге множество компаний по ремонту квартир с разным опытом и уровнем профессионализма. Чтобы избежать срыва сроков, перерасхода бюджета и некачественных подрядчиков, важно оценивать компании по конкретным критериям. 

Ключевые критерии выбора:

Минимум 3–5 лет работы на рынке.

Наличие официального договора с детализированной сметой и поэтапной оплатой за выполненные работы.

Наличие реального портфолио реализованных проектов.

В компании работают штатные прорабы, есть услуги технадзора и авторского контроля. 

Гарантия на работы минимум 1 год, а лучше — 2–3 года.

Наличие положительных отзывов на независимых площадках (Яндекс Карты, 2ГИС).

Топ–10 вопросов, которые нужно задать подрядчику перед заключением договора

1. Кто юридически отвечает за ремонт квартиры и кто подписывает договор?

Важно понимать, с кем вы заключаете договор: ООО или ИП, и кто несет ответственность по обязательствам. Надежная компания без проблем покажет реквизиты и шаблон договора заранее.

2. Какие работы и сроки будут зафиксированы в договоре?

В договоре должны быть конкретные этапы, даты начала и окончания работ. Если сроки размытые или устные — это риск затяжного ремонта квартиры. Поэтому лучше не полагаться на такого подрядчика.

3. Как формируется смета и можно ли ее менять по ходу работ?

Попросите детальную смету с объемами и видами работ. Все изменения должны оформляться официально.

4. Есть ли гарантия на ремонт квартиры и что именно она покрывает?

Уточните срок гарантии и перечень работ, на которые она распространяется. Важно, чтобы гарантия была прописана в договоре, а не только на словах.

5. Какой аванс требуется и за что именно он берется?

Нормальная практика — минимальный аванс, чаще всего под материалы. Требование большой предоплаты без обоснования можно считать тревожным сигналом и лучше избегать.

6. Кто будет работать на объекте и есть ли штатная команда?

Уточните, штатные ли мастера или субподрядчики. Постоянная команда обычно означает стабильное качество и ответственность.

7. Как осуществляется контроль качества работ?

Надежные компании используют чек-листы, техкарты или технадзор. Отсутствие системы контроля часто приводит к скрытым дефектам.

8. Как будет организована отчетность по ходу ремонта квартиры?

Регулярные фото-, видеоотчеты или онлайн-доступ к объекту позволяют держать процесс под контролем, даже если вы не приезжаете на квартиру.

9. Кто закупает материалы и как подтверждается их стоимость?

Важно понимать, кто отвечает за закупки и как фиксируются цены. Чеки, спецификации и согласование замен обязательны.

10. Как решаются спорные ситуации и задержки?

Уточните, предусмотрены ли штрафы за просрочку и как прописан порядок урегулирования конфликтов в договоре.

Дополненный рейтинг ремонтных компаний Санкт-Петербурга

Оценка клиентов

Название компании

Стоимость

Логотип

Кол-во отзывов

9,6

Domeo

₽₽

image1.png

1335

9,3

RSM

₽₽

image4.png

162

9,1

Прораб НЕВА

₽₽

image38.png

172

8,8

ARTA

₽₽

image57.png

875

8,6

Lebren

₽₽

image20.png

158

8,3

Еврохаус

₽₽

image55.png

546

8,2

Riparare

₽₽

image7.png

596

8,1

Студия Ремонтов

₽₽

image70.png

491

7,8

Profstroy

₽₽

image27.png

251

7,5

Ремонт Экспресс

₽₽

image77.png

508

7,3

Ваш Дом

₽₽

image19.png

387

7.1

InHome

₽₽

image9.png

682

6,8

Прорабоф

₽₽

image25.png

704

6,6

Невские Зори

₽₽

image5.png

402

6,5

Периметр ремонта

₽₽

image29.png

601

6,4

МихалычСтрой

₽₽

image12.png

470

6.3

БАРД-Ремонт

₽₽

image41.png

286

6,2

Ремэлль

₽₽

image53.png

601

6,1

Мастер СПб

₽₽

image34.png

192

5,9

INSIDE

₽₽

image2.png

410

4,8

ЮТТА

₽₽

image31.png

71

4,6

Бульвар Ремонта

₽₽

image8.png

599

4,4

Тетрапилон

₽₽

image40.png

327

4,2

Строймонтажрегион

₽₽

image88.png

282

4,0

Та самая бригада

₽₽

image78.png

229

3,8

ИнтекДизайн

₽₽

image10.png

382

3,6

Artum Studio

₽₽

image56.png

257

3,4

Ремонт СПБ

₽₽

image43.png

206

3,2

Меркурий

₽₽

image6.png

162

3,0

Ремстарт

₽₽

image66.png

104

Ответы на часто задаваемые вопросы

С чего начать ремонт квартиры в Санкт-Петербурге?

Ремонт квартиры лучше всего начинать с планирования: определения задач, бюджета и желаемого результата. При капитальном и дизайнерском ремонте не забывайте про необходимость дизайн-проекта. Он сэкономит вам много времени и спасет от внезапных проблем и переплат. Также важными этапами перед началом ремонта квартиры являются выбор подрядчика, согласование сметы, сроков и условий договора. 

Как сэкономить на ремонте квартиры в Санкт-Петербурге?

Чтобы избежать переплат, запрашивайте сметы минимум у 2–3, а лучше у 5 компаний и сравнивайте не только итоговую сумму, но и состав работ. Важно, чтобы в смету были включены черновые, инженерные и подготовительные этапы. Чаще всего именно они «всплывают» у недобросовестных подрядчиков в качестве доплат. Сэкономить можно также за счет сотрудничества с компанией, которая имеет собственный склад и предлагает материалы по оптовым ценам. 

Что значит ремонт квартиры «под ключ»?

Ремонт под ключ включает весь цикл работ: замеры, подготовку помещения, черновые и чистовые работы, монтаж инженерных систем и финальную отделку. В большинстве случаев подрядчик берет на себя закупку и доставку материалов, организацию работ и контроль качества. По завершении вы получаете готовую к проживанию квартиру без необходимости самостоятельно координировать процесс.

Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Санкт-Петербурге?

Для выбора лучше всего ориентироваться на компании с опытом работы от нескольких лет, реальным портфолио и официальным договором. Важны фиксированная смета, поэтапная оплата, гарантия на работы и наличие технадзора. Также не забывайте про необходимость изучения и проверки отзывов на независимых площадках.

Можно ли обойтись без дизайн-проекта?

Дизайн-проект необходим при капитальном и дизайнерском ремонте квартиры, а также при сложных планировках. Он позволяет точно рассчитать бюджет, избежать ошибок и переделок. В среднем подготовка проекта занимает от 2–4 недель до нескольких месяцев. Срок зависит от площади, количества согласований и детализации.

На что обратить внимание при подписании договора на ремонт квартиры?

В договоре должны быть четко прописаны объем и этапы работ, сроки, стоимость, порядок оплаты и гарантийные обязательства. Обратите внимание на формулировки сметы. В них не должно быть размытых пунктов без расшифровки. Также важно наличие штрафов за срыв сроков и понятной процедуры приемки работ.

Можно ли оплачивать ремонт квартиры поэтапно или в рассрочку?

Да, большинство надежных компаний работают с поэтапной оплатой, т. е. только за фактически выполненные и принятые работы. Некоторые подрядчики также предлагают рассрочку через банки-партнеры. Условия оплаты и график должны быть зафиксированы в договоре и привязаны к этапам ремонта квартиры.

Если вы хотите сделать ремонт 1 раз и на долгие годы. Начните с точного расчета стоимости вашего ремонта по кнопке ниже.

Рассчитай стоимость ремонт

Реклама: «Домео Маркетинг», ИНН 9704067054, erid: 2W5zFHAc71a

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум