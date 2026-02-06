20 лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году

В нашем топе — проверенные компании с многолетним опытом, широким спектром услуг, реальными портфолио и демократичными ценами на ремонтные услуги.
По каким критериям отбирали компании в рейтинг
Фиксированная и прозрачная смета — в приоритете были компании с понятным ценообразованием и фиксированной сметой.
Система контроля качества — учитывали наличие регламентов, внутреннего технадзора, регулярной фото- и видеоотчетности.
Гарантии и их фиксация в договоре — оценивали сроки гарантии, перечень работ, на которые она распространяется, и порядок обращения в случае дефектов.
Реальное портфолио выполненных объектов — проверяли не только красивые фотографии, но и конкретика: тип объекта, площадь, сроки реализации.
Репутация на независимых площадках — анализировали отзывы на Яндекс Картах, Google, 2ГИС и других сервисах.
Юридическая надежность — проверяли регистрационные данные, профиль деятельности, отсутствие проблем с ФССП и частых реорганизаций.
Рейтинг топ-20 лучших ремонтных компаний в Санкт-Петербурге (СПб) в 2026 году
🏆Domeo
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 6, оф. 106
Основана
2010
Сайт
Соцсети
Цена ремонта квартиры за м2
От 12000 руб.
Domeo — лидер отрасли на рынке ремонта квартир и дизайна интерьеров Санкт Петербурга по независимым рейтингам лучших компаний, отзывам клиентов и результатам исследования 2023-2026 годов. За 15 лет работы реализовано свыше 7 000 проектов во всех ценовых сегментах, более 300 из них — в престижных элитных ЖК.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Финальная стоимость фиксируется в договоре до начала работ.
Оптимизация сметы под бюджет клиента без потери качества.
Компания предоставляет своим клиентам рассрочку 0% до 18 месяцев.
Оплата по факту выполнения работ.
Внутренний технадзор который строго проводит приемку каждого этапа ремонта квартиры по ГОСТ и СНиП.
Гарантия до 5 лет на все виды ремонтных работ.
Прописанная в договоре неустойка 0,1% за каждый день просрочки.
Единственные в РФ кто работает по Техкартам.
Собственный штат узко квалифицированных специалистов сертифицированных (Knauf, Rehau, Tikkurila).
Ежедневная система фото- и видео-отчетов по работе на объекте.
Кому подойдет. Domeo подходит для любого типа ремонта квартир от косметического до капитального «Под ключ» в Санкт-Петербурге. А за счет системного подхода и
использования современных технологий могут гарантировать высокое качество на любом объекте.
Клиенты отмечают профессионально организованный процесс ремонта, точное соответствие расчета онлайн-калькулятора с реальной стоимостью и лучшее соотношение цены качества.
⭐️СК-Сити
Основана
2010
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 8000 руб.
СК-Сити выполняет ремонт квартир под ключ в сегментах эконом и комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Московской области. Работы включают черновую подготовку и чистовую отделку. Дизайн-проект и подбор материалов оформляются по запросу после осмотра объекта. Смета составляется по позициям.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Узкопрофильные прорабы и мастера.
Стоимость сметы фиксируется в договоре.
Весь спектр ремонтных услуг — от отделки до ремонта «под ключ».
Более 2000 реализованных объектов.
Доступные базовые тарифы на работы.
Гарантия 2 года на все работы.
Отсутствие предоплаты за услуги.
Членство в СРО.
Кому подойдет. Компания подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартир в СПб без сложных дизайнерских решений. Удобна для типовых объектов и вторичного жилья.
Клиенты ценят компанию за доступные цены услуг, прозрачное ценообразование и широкий спектр услуг с возможностью реализации ремонта «под ключ».
⭐️Рестроймастер
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Набережная Макарова, 32, БЦ «Невские берега», офис 5-5
Основана
2008
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 12 000 руб.
Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2008 году. Рестроймастер работает с ремонтом квартир под ключ, выполняя проекты в новостройках, вторичке и старом жилом фонде. Компания ориентирована на комплексный ремонт квартир с единым менеджером на объекте и регулярной отчетностью.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Бесплатный выезд замерщика и расчет сметы.
Персональный менеджер на проекте.
Регулярные фото- и видеоотчеты с объекта.
Возможность приемки квартиры у застройщика.
Гарантия до 5 лет.
Кому подойдет. Оптимальна для дизайнерского и премиального ремонта квартиры под ключ. Компания ориентирована на сложные планировки, старый фонд и новостройки с индивидуальной концепцией.
Клиенты ценят компанию за внимательное отношение к деталям проекта и предсказуемый результат без неожиданностей и срывов сроков. Но так же отмечают бюрократические проволочки.
⭐️ЮТТА
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, 15, лит. А
Основана
1997
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 22900 руб. капитальный ремонт
ЮТТА — одна из старейших ремонтных компаний СПб с широким спектром услуг по отделке жилых помещений. Предлагает косметический, капитальный и комплексный ремонт с бесплатным замером и составлением сметы. Предоставляет своим клиентам консультации по материалам и технологическим решениям.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Многолетний опыт работы на рынке.
Бесплатный выезд прораба и консультации.
Прозрачная смета и бесплатный замер.
Беспроцентная рассрочка.
Гарантия на работы до 6 лет.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для косметического и капитального ремонта квартир эконом и среднего сегмента в Санкт-Петербурге.
Клиенты отмечают грамотно выстроенную коммуникацию с прорабами и мастерами, возможность беспроцентной рассрочки и грамотную организацию процессов на объекте.
⭐️INSIDE
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 24 к.1
Основана
2009
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 4500 руб.
INSIDE выполняет ремонт и отделку жилых и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге. Работает по официальному договору с фиксированной сметой и предоставляет гарантию на выполненные работы. В штате работают мастера с опытом от 5 лет, каждый проект проходит технический контроль.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Создание дизайн‑проектов с детализированной планировкой и 3D‑визуализацией.
Понятная и фиксированная смета.
Опытные мастера со стажем от 5 лет.
Приемка работ технадзором.
Кому подойдет. Оптимальна для ремонта квартиры с дизайн-проектом — от капитального до дизайнерского. Хороший вариант для современных интерьеров в новостройках.
Клиенты ценят компанию за индивидуальный подход, внимание к его пожеланием и возможность оптимизации.
⭐️Невские Зори
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.68 ТЦ МаксиСопот
Основана
2010
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 9900 руб.
Компания «Невские Зори» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир, а также на отделке офисов и коммерческих помещений в Санкт-Петербурге и пригороде. Работы выполняются по договору с поэтапной оплатой и многоуровневым контролем качества.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Многоуровневый контроль качества.
Поэтапная оплата.
Штат специалистов с большим опытом.
Бесплатный расчет сметы и выезд прораба.
Кому подойдет. Подойдет для косметического и капитального ремонта квартир в СПб. Оптимальный вариант для стандартных проектов без сложного дизайна.
Клиенты отмечают четкое соблюдения каждого этапа, организованность процесса и комфортное сопровождение объекта от замера до сдачи, возможность скидок и предложений по оптимизации сметы.
⭐️ИнтекДизайн
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.9, офис 514 (БЦ Оптима)
Основана
2015
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
от 5000 руб.
ИнтекДизайн — студия дизайна и ремонта квартир под ключ, работающая в Санкт-Петербурге и Москве. Совмещает разработку дизайн-проекта и реализацию проекта и фиксирует соответствие визуализаций результату в договоре.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Фиксация стоимости и сметы в договоре.
Юридическое закрепление соответствия проекту.
Дизайн-проекты высокого качества и проработки.
Персональный менеджер проекта.
Технический надзор на объекте.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартир с акцентом на планировку и эргономику.
Клиенты ценят компанию за внимательный подход к пожеланиям по дизайн-проекту, организованность процессов.
⭐️Profstroy
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, БЦ Стройдом, оф. 623
Основана
2013
Сайт
Цена ремонта за м2
По запросу
Profstroy — известная на рынке ремонта и отделки квартир в Санкт-Петербурге компания, которая реализовала свыше 1 200 проектов. Уделяет особое внимание контролю качества на каждом этапе и соблюдение согласованных сроков выполнения работ.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Строгий контроль сроков;
Беспроцентная рассрочка;
Гарантия до 5 лет;
Фиксированная стоимость.
Кому подойдет. Оптимальный вариант для капитального ремонта квартир под ключ, особенно когда важно дистанционно контролировать процесс.
Клиенты отмечают большой срок гарантии, прозрачное ценообразование и понятный график работ с регулярными отчетами. Некоторые долго ждут документацию.
⭐️МихалычСтрой
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, БЦ «Троицкое поле» пр. Обуховской обороны 116, офис 403
Основана
2014
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
По запросу
МихалычСтрой выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Компания делает акцент на прозрачные договоренности, подробную смету без скрытых работ и соблюдение строительных норм ГОСТ и СНиП. Все этапы курирует прораб.
Преимущества:
Подробная и прозрачная смета.
Отсутствие скрытых платежей.
Опытные мастера со стажем от 5 лет.
Оплата по факту выполненных этапов.
Кому подойдет. Подойдет для косметического и стандартного капитального ремонта квартиры в Санкт-Петербурге. Компания ориентирована на практичные задачи: обновление отделки, санузлов, кухонь, комнат. Хороший вариант для типовых квартир и бюджетных решений.
Клиенты ценят компанию за хорошо выстроенный процесс каждого этапа ремонта квартиры, нормальный подход к расчету стоимости и соблюдение сроков.
⭐️Прораб НЕВА
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3 БЦ Лада, оф. 214
Основана
2000
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 8200 руб.
«Прораб НЕВА» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью адаптации под разные условия жилья: от новостроек до старого фонда. Компания ориентирована на техничность, соблюдение стандартов и прозрачную смету без авансов. Подойдет для новостройки, вторички и старого фонда. На рынке с 2000 года, и за это время реализовала около 7000 объектов.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Фиксированная смета и прозрачный расчет стоимости.
Опыт более 20 лет на рынке.
Работа по СНиП и ГОСТам.
Около 7000 реализованных объектов.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального ремонта квартиры под ключ в СПб с полной заменой инженерии и отделки. Компания ориентирована на системные проекты, а не только на косметику. Подходит для новостроек без отделки и сложных перепланировок.
Клиенты отмечают системный подход к каждому этапу ремонта квартиры, фиксированную смету и большой опыт на рынке. Не нашли информацию про ОТК.
⭐️Ремонт Экспресс
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 3А, оф. 5
Основана
2012
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 5000 руб.
«Ремонт Экспресс» специализируется на косметическом и капитальном ремонте квартир в Санкт-Петербурге. Лучше всего подходит для срочных проектов с фиксированными сроками — в портфеле есть кейсы с косметическим ремонтом за 1 месяц. Стоимость работ закрепляется в договоре, оплата производится поэтапно, без предоплаты.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Быстрые сроки выполнения работ.
Фиксированная стоимость в договоре.
Поэтапная оплата после приемки.
Гарантия на работы от 1 до 3 лет.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для срочного косметического и капитального ремонта квартиры. Компания ориентирована на скорость выполнения и понятную организацию работ.
Клиенты отмечают соблюдение сроков реализации, нормальное качество работ и прорабов и грамотную организацию процессов.
⭐️Мастер СПб
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, БЦ «Лидваль», ул. Большая Морская 3−5
Основана
2007
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 15000 руб.
Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2007 году. «Мастер СПб» выполняет ремонт квартир в Санкт-Петербурге с возможностью разработки дизайн-проекта и сопровождения перепланировки. Предоставляет гарантию на работы до 3 лет.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Выплата неустойки в случае нарушения сроков.
Прозрачная смета без скрытых доплат.
Гарантия на 3 года.
Опытные мастера и специалисты.
Кому подойдет. Оптимальна для классического ремонта квартиры под ключ без сложного дизайна. Хороший вариант для вторичного жилья, студий и апартаментов.
Клиенты выделяют компанию за подход к их пожеланиям, прозрачное ценообразование и профессиональную команду мастеров и прорабов.
⭐️Меркурий
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 8, к.2, стр.1
Основана
2014
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 6500 руб.
«Меркурий» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Работает в среднем ценовом сегменте, соблюдает заявленные сроки и фиксирует итоговую стоимость работ в договоре без последующих доплат.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Детальная смета по этапам и позициям.
Фиксированная стоимость без скрытых доплат.
Оперативная связь с прорабом.
Соблюдение сроков выполнения работ.
Гарантия 2 года.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для комплексного ремонта квартиры с дизайн-проектом, включая меблировку и комплектацию. Компания удобна для новостроек, где требуется сделать все с нуля. Выбор для тех, кто хочет получить готовый интерьер без поиска отдельных подрядчиков.
Клиенты акцентируют внимание отношение к деталям, индивидуальные дизайнерские решения и предсказуемый результат без внезапных изменений в сроках. Иногда затруднительно разобраться в смете.
⭐️РСК Реновация
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.13
Основана
2019
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 20 000 руб.
«РСК Реновация» — строительная компания полного цикла, сопровождающая ремонт квартиры от приемки у застройщика до завершения всех отделочных работ. Проекты ведутся командой дизайнеров, проектировщиков и строителей с опытом от 5 лет.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Полный цикл работ под ключ.
Более 300 выполненных проектов.
Помощь при приемке квартиры и согласовании перепланировок.
Опытные специалисты с подтвержденным стажем.
Гарантия 3 года.
Кому подойдет. Оптимальна для капитального и дизайнерского ремонта квартиры под ключ с сопровождением от приемки квартиры до заселения. Лучше всего подходит для клиентов, которые хотят минимально участвовать в процессе.
Клиенты отмечают умение работать с объектами любой сложности, дисциплину на объекте и чистоту в процессе работ. Но гарантия всего до 3 лет.
⭐️Периметр Ремонта
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков 2, 10 парадная
Основана
2019
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
По запросу
«Периметр Ремонта» выполняет дизайн интерьеров и ремонт квартир в Санкт-Петербурге с полным техническим сопровождением. Работы ведутся по договору с фиксированными сроками, сметой и технадзором на всех этапах. В портфолио компании более 400 реализованных объектов.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Прозрачная смета без скрытых работ.
Профессиональная команда со стажем от 5 лет.
Технадзор на всех этапах.
Гарантия на работы 2 года.
Кому подойдет. Подойдет для капитального ремонта квартир и апартаментов с полной заменой инженерных систем. Компания ориентирована на структурные и технические задачи.
Клиенты отмечают соблюдение обозначенных сроков, честный подход к расчету стоимости ремонта квартиры. Но иногда коммуникация затрудняется большим объемом заказов.
⭐️ARTA
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140
Основана
2007
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
По запросу
ARTA занимается ремонтом квартир в Санкт-Петербурге с 2007 года и работает с проектами любой сложности — от косметической отделки до дизайнерского ремонта под ключ. Компания строго соблюдает строительные нормы и предоставляет гарантию на выполненные работы.
Преимущества:
Опыт работы более 15 лет.
Гарантия на работы 3 года.
Выполнение работ по ГОСТ и СНиП.
Специалисты с профильным образованием.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского ремонта квартиры с индивидуальной концепцией. Компания ориентирована на нестандартные интерьеры, материалы и планировки.
Клиенты отмечают комфортное взаимодействие на каждом этапе, возможность контроля реализации объекта без постоянного участия и прозрачное ценообразование. Дизайн не самая сильная сторона компании.
⭐️СтройКоманда
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, 48
Основана
2012
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
По запросу
«СтройКоманда» выполняет ремонт квартир в новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга, включая отдельные виды работ и инженерные системы. Компания работает по договору с поэтапной оплатой и предлагает решения под разный бюджет без избыточных затрат.
Преимущества:
Поэтапная оплата работ.
Помощь при приемке квартиры от застройщика.
Договор с фиксированными условиями.
Кому подойдет. Компания сильна в строительной части: перепланировки, инженерия, черновые работы. Лучше всего подходит для сложных объектов и переделки старого фонда.
Клиенты отмечают аккуратность исполнения работ и понятный процесс ремонта квартиры без скрытых расходов. Штат небольшой, можно долго ждать очередь.
⭐️Еврохаус
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская 4, оф. 704, Бизнес-центр Собрание
Основана
2009
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 10000 руб. за косметический, от 20000 руб. — за капитальный
«Еврохаус» предлагает комплексный ремонт квартир в Санкт-Петербурге с расширенной гарантией и официальными допусками СРО. Работы выполняются профильными специалистами без предоплаты, что снижает финансовые риски для заказчика.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Гарантия до 7 лет.
Наличие допусков и сертификатов СРО.
Узкоспециализированные мастера.
Выполнение работ без предоплаты.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для капитального и дизайнерского ремонта квартиры. Компания удобна для клиентов, которым нужен готовый результат с минимальным участием.
Клиенты отмечают использование качественных материалов, профессиональную организацию каждого этапа и фиксированную стоимость ремонта квартиры. Но иногда задерживается логистика.
⭐️Artum studio
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, Введенская ул., дом 7, помещение 11-Н
Основана
2020
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 40 000 руб. за ремонтно-отделочные работы
Artum Studio занимается разработкой и реализацией дизайнерских интерьеров квартир, пентхаусов и коммерческих объектов в Санкт-Петербурге. За 5 лет компания реализовала более 1 000 проектов, делая упор на функциональность и актуальные интерьерные решения.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Дизайнерский ремонт квартиры под ключ;
Современное портфолио;
Опыт реализации сложных объектов;
Работа с жилыми и коммерческими пространствами.
Кому подойдет. Лучше всего подходит для дизайнерского и премиального ремонта квартир в Санкт-Петербурге.
Клиенты ценят компанию за умение решать нестандартные задачи. Копируют подход более крупных компаний. Дизайн выполняют студенты студии. Страдает логистика.
⭐️Riparare
Адрес компании
г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 26-28, оф. 2
Основана
2011
Сайт
Цена ремонта квартиры за м2
От 3500 руб. за косметический, от 14000 руб. — за капитальный
Riparare выполняет ремонт квартир под ключ в Санкт-Петербурге, сочетая практичные решения с дизайнерским подходом. Компания берет на себя все этапы работ — от замера и сметы до сдачи готового объекта.
👉 Портфолио компании на сайте.
Преимущества:
Бесплатный выезд замерщика и смета за 24 часа;
Персональный менеджер проекта;
Работа с проверенными поставщиками материалов;
Гарантия на все виды работ 2 года.
Кому подойдет. Оптимальна для дизайнерского ремонта квартир в Санкт-Петербурге с акцентом на стиль и сервис. Компания ориентирована на современные интерьеры и индивидуальный подход.
Клиенты отмечают грамотную организацию процессов на объекте, комфортное взаимодействие с прорабами и дисциплину на объекте. Но иногда жалуются на отчетность.
Сколько стоит ремонт квартиры в Санкт-Петербурге
Стоимость ремонта квартир в Санкт-Петербурге в 2026 году рассчитывается индивидуально и зависит от целого ряда параметров. Среди них сложность работ, выбранные материалы и особенности конкретного объекта.
Факторы, влияющие на цену ремонта квартиры
Площадь и планировка. Нестандартные планировки часто требуют дополнительных инженерных решений, что увеличивает бюджет.
Формат работ. Косметический ремонт квартиры в Санкт-Петербурге стоит дешевле, тогда как капитальный или дизайнерский вариант с премиальными решениями обходится дороже.
Материалы и оборудование. Качественные бренды и современная техника снижают риск переделок и непредвиденных затрат в процессе эксплуатации, но повышают итоговую смету.
Сезонность. В период повышенного спроса, особенно весной и летом, стоимость ремонта квартир в Санкт-Петербурге обычно растет.
Дополнительные услуги. Дизайн-проект, авторский надзор и комплектация материалами увеличивают итоговую смету, но позволяют получить более продуманный и качественный результат.
Примерная стоимость ремонтных работ в Санкт-Петербурге в 2026 году
Тип ремонта
Стоимость за м²
Состав работ
Косметический
5 000 –15 000
Капитальный
10 000–35 000
Дизайнерский/премиальный
от 35 000
Как правильно выбрать компанию по ремонту квартир в Санкт-Петербурге
На рынке ремонтных услуг в Санкт-Петербурге работают сотни подрядчиков, но качество работы и подход к клиенту у всех разный. Чтобы ремонт квартиры не превратился в затянувшийся и дорогой процесс, важно заранее оценить компанию не только по цене, но и по профессиональным параметрам.
На что обратить внимание при выборе компании
Опыт и специализация — уточните, с какими объектами работает подрядчик: квартиры в новостройках, вторичное жилье, дома или коммерческие помещения.
Портфолио выполненных работ — ищите реальные примеры ремонтов квартир, близких вашему стилю, формату и бюджету.
Прозрачность цен — заранее выясняйте, что входит в стоимость и какие работы могут оплачиваться отдельно.
Состав команды — уточните, кто участвует в проекте: прораб, мастера, дизайнеры, инженеры и менеджеры.
Договор и ответственность — сотрудничайте только с теми, кто фиксирует сроки, этапы и гарантии в договоре.
Независимые отзывы и юридическая прозрачность — изучайте отзывы на независимых площадках (2ГИС, Яндекс.Карты и т. д.), а также проверяйте регистрацию в ЕГРЮЛ.
Советы специалистов о выборе компании по ремонту квартир в Санкт Петербурге
«При выборе компании в Санкт-Петербурге всегда начинайте со сметы. Хороший подрядчик подробно расписывает этапы, материалы и объемы работ, а не ограничивается общей суммой. Если вам предлагают цену “с потолка” без выезда и замеров — это риск перерасхода бюджета уже в процессе ремонта», — Руслан Ионов, инженер-сметчик, опыт более 10 лет.
«При выборе компании важно не только оценивать портфолио, но и уточнять все детали про организацию работ. Надежный подрядчик в Санкт-Петербурге назначает ответственного прораба, составляет понятный график и держит заказчика в курсе каждого этапа. Если вам отказывают в показе текущих объектов или уклоняются от деталей — это повод задуматься о смене исполнителя», — Илья Федоров,прораб, опыт 8 лет.
«Важно, чтобы компания умела работать по дизайн-проекту, а не упрощала решения в процессе. Профессионалы в Санкт-Петербурге предлагают несколько вариантов реализации под разный бюджет и заранее обсуждают детали. Это помогает избежать переделок и получить интерьер, который будет удобным и красивым десятилетия», — Кристина Леонтьева, дизайнер интерьеров, опыт более 15 лет.
Чек-лист по выбору надежной компании по ремонту квартир в Санкт-Петербурге (СПб)
На рынке ремонтных услуг в Санкт-Петербурге множество компаний по ремонту квартир с разным опытом и уровнем профессионализма. Чтобы избежать срыва сроков, перерасхода бюджета и некачественных подрядчиков, важно оценивать компании по конкретным критериям.
Ключевые критерии выбора:
Минимум 3–5 лет работы на рынке.
Наличие официального договора с детализированной сметой и поэтапной оплатой за выполненные работы.
Наличие реального портфолио реализованных проектов.
В компании работают штатные прорабы, есть услуги технадзора и авторского контроля.
Гарантия на работы минимум 1 год, а лучше — 2–3 года.
Наличие положительных отзывов на независимых площадках (Яндекс Карты, 2ГИС).
Топ–10 вопросов, которые нужно задать подрядчику перед заключением договора
1. Кто юридически отвечает за ремонт квартиры и кто подписывает договор?
Важно понимать, с кем вы заключаете договор: ООО или ИП, и кто несет ответственность по обязательствам. Надежная компания без проблем покажет реквизиты и шаблон договора заранее.
2. Какие работы и сроки будут зафиксированы в договоре?
В договоре должны быть конкретные этапы, даты начала и окончания работ. Если сроки размытые или устные — это риск затяжного ремонта квартиры. Поэтому лучше не полагаться на такого подрядчика.
3. Как формируется смета и можно ли ее менять по ходу работ?
Попросите детальную смету с объемами и видами работ. Все изменения должны оформляться официально.
4. Есть ли гарантия на ремонт квартиры и что именно она покрывает?
Уточните срок гарантии и перечень работ, на которые она распространяется. Важно, чтобы гарантия была прописана в договоре, а не только на словах.
5. Какой аванс требуется и за что именно он берется?
Нормальная практика — минимальный аванс, чаще всего под материалы. Требование большой предоплаты без обоснования можно считать тревожным сигналом и лучше избегать.
6. Кто будет работать на объекте и есть ли штатная команда?
Уточните, штатные ли мастера или субподрядчики. Постоянная команда обычно означает стабильное качество и ответственность.
7. Как осуществляется контроль качества работ?
Надежные компании используют чек-листы, техкарты или технадзор. Отсутствие системы контроля часто приводит к скрытым дефектам.
8. Как будет организована отчетность по ходу ремонта квартиры?
Регулярные фото-, видеоотчеты или онлайн-доступ к объекту позволяют держать процесс под контролем, даже если вы не приезжаете на квартиру.
9. Кто закупает материалы и как подтверждается их стоимость?
Важно понимать, кто отвечает за закупки и как фиксируются цены. Чеки, спецификации и согласование замен обязательны.
10. Как решаются спорные ситуации и задержки?
Уточните, предусмотрены ли штрафы за просрочку и как прописан порядок урегулирования конфликтов в договоре.
Дополненный рейтинг ремонтных компаний Санкт-Петербурга
Оценка клиентов
Название компании
Стоимость
Логотип
Кол-во отзывов
9,6
Domeo
₽₽
1335
9,3
RSM
₽₽
162
9,1
Прораб НЕВА
₽₽
172
8,8
ARTA
₽₽
875
8,6
Lebren
₽₽
158
8,3
Еврохаус
₽₽
546
8,2
Riparare
₽₽
596
8,1
Студия Ремонтов
₽₽
491
7,8
Profstroy
₽₽
251
7,5
Ремонт Экспресс
₽₽
508
7,3
Ваш Дом
₽₽
387
7.1
InHome
₽₽
682
6,8
Прорабоф
₽₽
704
6,6
Невские Зори
₽₽
402
6,5
Периметр ремонта
₽₽
601
6,4
МихалычСтрой
₽₽
470
6.3
БАРД-Ремонт
₽₽
286
6,2
Ремэлль
₽₽
601
6,1
Мастер СПб
₽₽
192
5,9
INSIDE
₽₽
410
4,8
ЮТТА
₽₽
71
4,6
Бульвар Ремонта
₽₽
599
4,4
Тетрапилон
₽₽
327
4,2
Строймонтажрегион
₽₽
282
4,0
Та самая бригада
₽₽
229
3,8
ИнтекДизайн
₽₽
382
3,6
Artum Studio
₽₽
257
3,4
Ремонт СПБ
₽₽
206
3,2
Меркурий
₽₽
162
3,0
Ремстарт
₽₽
104
Ответы на часто задаваемые вопросы
С чего начать ремонт квартиры в Санкт-Петербурге?
Ремонт квартиры лучше всего начинать с планирования: определения задач, бюджета и желаемого результата. При капитальном и дизайнерском ремонте не забывайте про необходимость дизайн-проекта. Он сэкономит вам много времени и спасет от внезапных проблем и переплат. Также важными этапами перед началом ремонта квартиры являются выбор подрядчика, согласование сметы, сроков и условий договора.
Как сэкономить на ремонте квартиры в Санкт-Петербурге?
Чтобы избежать переплат, запрашивайте сметы минимум у 2–3, а лучше у 5 компаний и сравнивайте не только итоговую сумму, но и состав работ. Важно, чтобы в смету были включены черновые, инженерные и подготовительные этапы. Чаще всего именно они «всплывают» у недобросовестных подрядчиков в качестве доплат. Сэкономить можно также за счет сотрудничества с компанией, которая имеет собственный склад и предлагает материалы по оптовым ценам.
Что значит ремонт квартиры «под ключ»?
Ремонт под ключ включает весь цикл работ: замеры, подготовку помещения, черновые и чистовые работы, монтаж инженерных систем и финальную отделку. В большинстве случаев подрядчик берет на себя закупку и доставку материалов, организацию работ и контроль качества. По завершении вы получаете готовую к проживанию квартиру без необходимости самостоятельно координировать процесс.
Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Санкт-Петербурге?
Для выбора лучше всего ориентироваться на компании с опытом работы от нескольких лет, реальным портфолио и официальным договором. Важны фиксированная смета, поэтапная оплата, гарантия на работы и наличие технадзора. Также не забывайте про необходимость изучения и проверки отзывов на независимых площадках.
Можно ли обойтись без дизайн-проекта?
Дизайн-проект необходим при капитальном и дизайнерском ремонте квартиры, а также при сложных планировках. Он позволяет точно рассчитать бюджет, избежать ошибок и переделок. В среднем подготовка проекта занимает от 2–4 недель до нескольких месяцев. Срок зависит от площади, количества согласований и детализации.
На что обратить внимание при подписании договора на ремонт квартиры?
В договоре должны быть четко прописаны объем и этапы работ, сроки, стоимость, порядок оплаты и гарантийные обязательства. Обратите внимание на формулировки сметы. В них не должно быть размытых пунктов без расшифровки. Также важно наличие штрафов за срыв сроков и понятной процедуры приемки работ.
Можно ли оплачивать ремонт квартиры поэтапно или в рассрочку?
Да, большинство надежных компаний работают с поэтапной оплатой, т. е. только за фактически выполненные и принятые работы. Некоторые подрядчики также предлагают рассрочку через банки-партнеры. Условия оплаты и график должны быть зафиксированы в договоре и привязаны к этапам ремонта квартиры.
Если вы хотите сделать ремонт 1 раз и на долгие годы. Начните с точного расчета стоимости вашего ремонта по кнопке ниже.
