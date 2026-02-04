Счет-фактура на УСН в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Для чего нужны счета-фактуры

Счет-фактура — это документ, обязательный для учета НДС. Он фиксирует стоимость реализации и подтверждает начисление продавцом налога.

Если покупатель тоже платит НДС, ваш счет-фактура для него — основание для вычета налога.

Плательщики НДС должны оформлять и выставлять покупателям счета-фактуры в течение пяти дней (п. 3 ст. 168 НК):

с даты получения аванса в счет будущей отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг);

с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).

Оформлять и выставлять счета-фактуры можно:

На бумаге — заполняйте в двух экземплярах (для покупателя и для себя).

Электронно — если на это получено согласие покупателя, и у него есть техническая возможность для приема и обработки таких документов.

Если счет-фактура выставляется при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, он должен быть только электронным. Исключение — покупка прослеживаемых товаров физлицами (для личного использования), самозанятыми, а также реализация и перемещение товаров из России в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта) или из России на территорию государства-члена ЕАЭС (п. 1.1 ст. 169 НК).

Не нужно составлять счета-фактуры на УСН:

Если действует освобождение от НДС (ст. 145 НК). То есть доходы бизнеса на УСН за прошлый год не превысили лимит для освобождения от НДС.

Если осуществляемая операция освобождена от НДС (ст. 149 НК). Например, компания продает в том числе медицинские товары, которые не облагаются НДС.

Если товары реализуются обычным физлицам (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК).

Важно! Если счет-фактуру покупателю не выдать в течение одного или нескольких кварталов, он не сможет принять НДС к вычету, а вам грозят штрафы в размере от 10 000 до 30 000 рублей за грубое нарушение правил учета. А если из-за этого занизите налоговую базу по НДС, штраф будет еще выше — 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей (ст. 120 НК).