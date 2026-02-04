Счет-фактура на УСН в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Самое главное:
Если стали плательщиком НДС, в обязательном порядке оформляйте и выдавайте счета-фактуры — это документы налогового учета.
Счета-фактуры нужно составлять по актуальной форме.
Регистрируйте счета-фактуры в налоговых регистрах: книге продаж и книге покупок. По их данным составляется декларация по НДС.
Счета-фактуры выставляют при получении авансов и при отгрузке, но при УСН можно применять упрощенный порядок, если аванс и отгрузка в пределах одного квартала.
Отвечаем на частые вопросы.
Для чего нужны счета-фактуры
Счет-фактура — это документ, обязательный для учета НДС. Он фиксирует стоимость реализации и подтверждает начисление продавцом налога.
Если покупатель тоже платит НДС, ваш счет-фактура для него — основание для вычета налога.
Плательщики НДС должны оформлять и выставлять покупателям счета-фактуры в течение пяти дней (п. 3 ст. 168 НК):
с даты получения аванса в счет будущей отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг);
с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Оформлять и выставлять счета-фактуры можно:
На бумаге — заполняйте в двух экземплярах (для покупателя и для себя).
Электронно — если на это получено согласие покупателя, и у него есть техническая возможность для приема и обработки таких документов.
Если счет-фактура выставляется при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, он должен быть только электронным. Исключение — покупка прослеживаемых товаров физлицами (для личного использования), самозанятыми, а также реализация и перемещение товаров из России в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта) или из России на территорию государства-члена ЕАЭС (п. 1.1 ст. 169 НК).
Не нужно составлять счета-фактуры на УСН:
Если действует освобождение от НДС (ст. 145 НК). То есть доходы бизнеса на УСН за прошлый год не превысили лимит для освобождения от НДС.
Если осуществляемая операция освобождена от НДС (ст. 149 НК). Например, компания продает в том числе медицинские товары, которые не облагаются НДС.
Если товары реализуются обычным физлицам (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК).
Важно! Если счет-фактуру покупателю не выдать в течение одного или нескольких кварталов, он не сможет принять НДС к вычету, а вам грозят штрафы в размере от 10 000 до 30 000 рублей за грубое нарушение правил учета. А если из-за этого занизите налоговую базу по НДС, штраф будет еще выше — 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей (ст. 120 НК).
Если вы теперь тоже стали плательщиком НДС на УСН, доверьте переход на новые правила профессионалам. «1С-Рарус» поможет избежать ошибок и подготовиться к изменениям:
автоматизирует учет;
настроит 1С для расчета НДС;
проверит корректность счетов-фактур, книги покупок и продаж и расчетов.
Форма счета-фактуры в 2026 году
Бизнес на УСН применяет те же формы счетов-фактур, что и остальные налогоплательщики.
Формы счета-фактуры, книги продаж и книги покупок утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. Последнее изменение к нему вступит в силу с 1 апреля 2026 года, а до этой даты используйте формы, рекомендованные письмом ФНС от 26.12.2025 № СД-4-3/11730.
Электронный формат счета-фактуры определен приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970.
Регистрация счета-фактуры в книге продаж и книге покупок
Основные регистры по НДС — книга продаж и книга покупок:
Книга продаж.
Все выставленные в течение квартала счета-фактуры, включая авансовые, регистрируйте в книге продаж в хронологическом порядке.
При реализации обычным физлицам (не ИП) счета-фактуры оформлять не нужно. В этом случае составьте бухгалтерскую справку или другой сводный документ, в котором отразите совокупные данные по таким операциям с НДС за месяц или квартал, и зарегистрируйте этот документ в книге продаж.
Книга покупок.
Если применяете основную ставку НДС 22% (10%, 0%), у вас есть право на вычет по налогу. Для этого регистрируйте в книге покупок счета-фактуры, полученные от продавцов (поставщиков), у которых приобретали товары (работы, услуги).
Если ваша ставка НДС 5% или 7%, принимать «входящий» налог к вычету вы не можете, в книге покупок полученные счета-фактуры поставщиков не регистрируйте.
Независимо от применяемой ставки НДС в книге покупок регистрируют:
авансовые счета-фактуры — при отгрузке покупателю в счет полученного ранее аванса, при возврате покупателю аванса с расторжением или изменением условий сделки, при уменьшении цены за уже отгруженный товар;
корректировочные счета-фактуры — при возврате товара покупателем.
По окончании отчетного квартала сведения из книги продаж перенесите в раздел 9, а из книги покупок — в раздел 8 декларации по НДС.
Разница между начисленным налогом из книги продаж и налогом к вычету из книги покупок — это сумма НДС, которую нужно уплатить в бюджет.
Нужна программа для работы на УСН по новым правилам?
Облачная 1С:Бухгалтерия от «1С-Рарус» поможет правильно выставлять счета-фактуры и заполнять КУДиР, книги покупок и продаж. Программа автоматически рассчитает налоги по любой ставке НДС, напомнит о сроках сдачи отчетности и подготовит налоговую декларацию.
Расчет НДС для счета-фактуры
Сумму НДС рассчитывайте одним из способов:
Способ 1. Начисление на стоимость товара (работ, услуг)
Способ 2. Выделение из стоимости товара (работ, услуг)
НДС = Стоимость без НДС х Ставка НДС (22%, 10%, 5%, 7%)
НДС = Полученная от покупателя сумма х Расчетная ставка НДС (22/122, 10/110, 5/105, 7/107)
Пример расчета НДС начислением на стоимость
По договору стоимость товара (стол офисный) без НДС — 10 000 руб. Покупатель приобретает 3 единицы товара без предоплаты. Ставка налога, применяемая продавцом на УСН — 22%.
Расчет налога: НДС = 10 000 х 3 х 22% = 6 600 руб.
Продавец так отразил налог и стоимость товара:
Выделять НДС из стоимости товара (работ, услуг) нужно, когда от покупателя поступает предоплата (аванс) в счет будущей отгрузки — по умолчанию налог уже входит в его сумму.
Пример расчета выделением из стоимости
Продавец применяет ставку НДС 5%. Он получил аванс в счет предстоящей отгрузки товара в сумме 60 000 руб.
В тот же день продавец оформил и передал покупателю счет-фактуру на сумму аванса, из которой выделил НДС по расчетной ставке 5/105:
НДС = 60 000 х 5/105 = 2 857,14 руб.
Стоимость товара без НДС = 60 000 — 2 857,14 = 57 142,86 руб.
Покупателю выдан авансовый счет-фактура, в котором стоимость и налог отражены так:
Аванс от покупателя: как выставлять счета-фактуры
Налоговая база по НДС определяется по наиболее ранней из дат:
день отгрузки товара (передачи работ, услуг);
день оплаты в счет предстоящей поставки товара (работ, услуг).
Если продавец получает аванс раньше даты отгрузки, исчислить НДС и выставить покупателю счет-фактуру нужно дважды:
При получении аванса — счет-фактуру на сумму аванса регистрируют в книге продаж.
При отгрузке в счет полученного аванса — счет-фактура на сумму отгрузки регистрируется в книге продаж. При этом авансовый счет-фактура регистрируется еще раз, но уже в книге покупок, а исчисленный с аванса НДС принимается к вычету (независимо от применяемой ставки налога).
Обратите внимание! С 2026 года в форму счета-фактуры добавлена новая строка 5б, в которую при отгрузке вносят номер и дату авансового счета-фактуры.
Если счетов-фактур на авансы было несколько, в строке 5б указывайте их порядковые номера и даты через точку с запятой.
Если аванс и отгрузка запланированы на один и тот же квартал, бизнес на упрощенке может выбрать более простую схему:
Начислить НДС и выставить счет-фактуру только один раз — при отгрузке.
Исчислять налог и выставлять счет-фактуру на аванс не нужно.
Пример. На счет компании на УСН, применяющей ставку НДС 5%, 15 января 2026 года поступила полная предоплата от заказчика в сумме 210 000 руб. в счет предстоящего выполнения работ (авансовый счет-фактура не выставлялся). Работы были выполнены в срок и приняты заказчиком 20 января. В этот же день заказчику выдан отгрузочный счет-фактура на сумму 210 000 руб., в том числе НДС 5% — 10 000 руб.
Если в счет полученного аванса в текущем квартале товар отгружен не полностью, НДС нужно исчислить с той части аванса, в счет которой отгрузки в текущем квартале не было. На сумму аванса, в счет которой товар еще не отгружен, выставляется счет-фактура.
Пример. В январе 2026 года от покупателя поступил аванс в счет будущей поставки товаров — 366 000 руб. Продавец на УСН применяет ставку НДС 22%.
Отгрузка в счет аванса состоялась в два этапа:
в феврале на сумму 122 000 руб. (в т. ч. НДС по ставке 22% — 22 000 руб.);
в апреле на сумму 244 000 руб. (в т. ч. НДС по расчетной ставке 22/122 — 44 000 руб.).
В феврале при отгрузке бизнес выставил счет-фактуру на сумму отгрузки 122 000 руб., включая НДС 22 000 руб., и авансовый счет-фактуру на сумму 244 000 руб., включая НДС 44 000 руб.
В апреле выставлен счет-фактура на оставшуюся сумму отгрузки 244 000 руб., включая НДС 44 000 руб., а февральский счет-фактура на аванс принят к вычету.
Вопросы и ответы
1. Компания в 2025 году освобождена от НДС, а с начала 2026 года стала налогоплательщиком. Предоплата 100% в счет будущей поставки товаров получена в декабре 2025 года, а отгрузка состоялась в январе 2026 года. Как выставлять счета-фактуры на аванс и отгрузку?
Так как аванс поступил в период освобождения от НДС, выставлять счет-фактуру на него не требуется. При отгрузке предоплаченного в прошлом году товара составьте счет-фактуру только на стоимость отгрузки, исчислив НДС по применяемой ставке.
2. В 2025 году применяли ставку НДС 5%. В 2026 году по просьбе постоянного покупателя выдали ему счет-фактуру с выделенным НДС 5%, хотя в этом году у нас действует освобождение от налога. Что теперь делать?
Если в прошлом году доход у бизнеса на УСН был меньше 20 млн рублей, в 2026 году у него отсутствует обязанность выставлять покупателям счета-фактуры, регистрировать их в книгах продаж и покупок и сдавать декларацию по НДС. В то же время, не запрещается выставлять счета-фактуры с выделенным в них налогом.
Несмотря на действующее освобождение, по счету-фактуре, выставленному покупателю, у вас возникли обязанности налогоплательщика:
зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж;
подайте декларацию по НДС не позже 25 числа месяца после квартала, в котором выставили счет-фактуру;
не позднее 28 числа того же месяца уплатите НДС в бюджет.
Покупатель вправе заявить выделенный в таком счете-фактуре НДС к вычету, но у бизнеса на УСН права на вычеты не возникает, даже если он укажет ставку 22% (п. 5 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).
3. Выставили покупателю счет-фактуру с неправильной ставкой налога. Как исправить ошибку?
Неправильная налоговая ставка в счете-фактуре — это существенная ошибка, из-за которой налоговики могут отказать вашему контрагенту в вычете. Также к существенным относятся ошибки, которые не позволяют идентифицировать реквизиты:
наименования, адреса, ИНН продавца и покупателя;
наименования товаров (работ, услуг);
стоимость товаров (работ, услуг);
сумму НДС.
Использование факсимиле вместо собственноручной подписи уполномоченного лица тоже может стать причиной отказа в вычете.
Покупателю нужно выдать счет-фактуру с правильными данными. Заполните его по той же форме, которая действовала на дату составления первичного документа. Составляйте счет-фактуру так (п. 7 Правил заполнения счетов-фактур):
Строка 1 — номер и дата как в первичном документе.
Строка 1а — порядковый номер и дата исправления.
Графа 7 «Налоговая ставка» — правильная ставка НДС.
В прочих строках и графах повторите данные из первичного счета-фактуры.
Подпишите счет-фактуру у уполномоченных лиц (ИП / руководителя, главного бухгалтера и т. п.).
В книге продаж неправильный счет-фактуру аннулируйте, а исправленный зарегистрируйте.
Направьте контрагенту исправленный счет-фактуру и письмо о том, что ошибочный документ (с указанием его реквизитов и договора) ему необходимо исключить из его книги покупок.
Чтобы снизить риск ошибок в учете НДС на упрощенке, бизнесу нужна надежная учетная база. Грамотно автоматизировать учет поможет аренда 1С в облаке от «1С-Рарус». Система автоматически рассчитает налоги по любой ставке НДС для УСН, напомнит о сроках сдачи отчетности и сформирует декларацию. Кроме того, программа поможет оформить счета-фактуры без ошибок и автоматически заполнить КУДиР, книги покупок и продаж.
