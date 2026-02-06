Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ

Разберем, что такое неустойка и как она применяется на практике в контрактной системе.
Не смешивать понятия
В соответствии с ч. 4 ст. 34 44-ФЗ в контракте обязательно должно быть условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Разграничиваются два вида неустойки:
Пеня — сумма, начисляемая за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту (просрочка поставки товара, выполнения работы, оплаты заказчиком). Пени рассчитываются за каждый календарный день просрочки — со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства по контракту, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ
Штраф — единовременная сумма за ненадлежащее исполнения обязательств, не связанных с просрочкой (поставка товара ненадлежащего качества, нарушение требований к предоставляемой документации и др.).
Смешивать их нельзя. Это правило подтверждает и практика. В одном кейсе заказчик взыскал с поставщика пени и штраф за нарушение сроков поставки. Дело дошло до Верховного Суда, и он подтвердил, что нарушение сроков поставки — это просрочка, а не неисполнение, поэтому взыскать можно только пени. А начисление штрафа и пени за одно нарушение неправомерно (определение ВС от 05.06.2025 г. № 305-ЭС25-6430 по делу № А40-167943/2024).
Потребовать оплату неустойки
Еще одно важное правило в контрактной системе — заказчик обязательно должен направить поставщику требование уплатить неустойку в случае нарушений (ч. 6 ст. 34 44-ФЗ). Если этого не сделать, вопросы могут возникнуть уже к самому заказчику.
В таком бездействии могут увидеть наличие нарушений бюджетного законодательства и закона о контрактной системе из-за ненадлежащей претензионно-исковой работы и риска непоступления средств в бюджет. Опровергнуть такой вывод заказчику будет очень непросто (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.07.2025 № Ф08-2483/2025 по делу № А32-53895/2024).
При этом 44-ФЗ разрешает включать в контракт условие об удержании неустойки из средств, которые будут выплачены поставщику за выполнение контракта. Практика (определение от 17.03.2025 № 305-ЭС25-685 по делу № А40-128665/2023) подтверждает данное право: если в контракте такое условие есть и поставщик допустил нарушения, заказчик в одностороннем порядке выплатит деньги за вычетом неустойки.
Но такие действия возможны только в том случае, если неустойка не подлежит списанию в соответствии с правилами ПП № 783. В ином случае придется вернуть излишне удержанную сумма, как неосновательное обогащение. (определение ВС от 21.04.2025 г. № 301-ЭС24-23009 по делу № А43-16094/2023).
Императивное списание
Списание начисленной и неуплаченной неустойки — это обязанность заказчика, а не его право. Но для этого должны подходить основания. Они указаны в правилах, установленных в ПП № 783. В их числе: исполнение контракта в полном объеме, размер неустойки — не более 5% от цены контракта и др. Даже отсутствие акта сверки не освобождает от списания: подтверждением могут быть и другие документы, например, акт приемки.
Например, в одном из дел суд снизил первоначально взысканную сумму с поставщика, т. к. контракт был выполнен, а размер санкций был менее 5% (определение Верховного Суда от 13 октября 2023 года № 305-ЭС23-18799 по делу № А40-176781/2022).
Списать после завершения
Практика однозначно отмечает, что удерживать неустойку можно только после завершения контракта, даже если он разбит на этапы. Фиксировать и начислять можно, но списывать деньги после выполнения какой-то отдельной части неправомерно.
Другими словами, неустойку нельзя списать по действующему контракту и до полного его исполнения. Даже завершение отдельного этапа не является основанием для списания (определение ВС от 30 января 2025 г. № 305-ЭС24-17591 по делу № А40-180941/2023).
Помимо того, что списывать неустойку нельзя до полного завершения исполнения контракта, еще необходимо ее правильно рассчитать. Так, в одном из дел подрядчик реконструировал санаторий, а заказчик в процессе исполнения контракта неоднократно начислял пени и штрафы от общей цены контракта, а не конкретных этапов, как требует закон. Компания-подрядчик оспорила удержания и суд поддержал ее (определение ВС от 06.05.2025 г № 308-ЭС25-2615 по делу № А32-48921/2023).
Другая сторона вопроса — добровольно уплаченная неустойка. Поставщик, который выплатил штраф самостоятельно, позднее может потребовать через суд вернуть деньги. Главное, чтобы на момент выплаты имелись основания для ее списания (контракт выполнен, неустойка — менее 5% и т.д.). Такие дела в практике существуют, например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 29.05.2025 по делу № А81-9395/2024. Хотя в этом вопросе у судов на сегодня нет единого подхода.
По решению комиссии
Для юридически правильного списания штрафа или пени надо создать комиссию по поступлению и выбытию активов из числа сотрудников организации-заказчика. В течение 10 дней с даты завершения контракта (акта приемки) она принимает решение о взыскании и оформляет его внутренним распорядительным документом (приказ или распоряжение).
Отметим, что штрафы/пени, которые были списаны, могут избавить поставщика от негативных последствий. Минфин в письме от 30.01.2023 №24-06-06/6966 отметил, что контракт со списанной неустойкой считается исполненным без неуплаченных неустоек и может использоваться для подтверждения опыта поставщика.
В то же время такой контракт нельзя использовать для подтверждения добросовестности подрядчика или освобождения от обеспечения в некоторых закупках (письмо Минфина от 25.01.2024 № 24-06-06/5685).
Что учесть в работе
Текущая судебная практика по вопросам взыскания/списания неустойки создала четкие правила ее применения. Строгая обязанность списаний, проверка и контроль в финансовых вопросах позволяет сохранять дисциплину в закупках и повышает ответственность поставщиков. В то же время знание правил дает право поставщикам отстаивать свои интересы, оспаривать неправомерные удержания и требовать списаний по закону.
А это обязывает и заказчиков быть внимательнее в вопросах неустоек. Например, четко квалифицировать нарушение — взыскивать пени или штраф, однозначно направлять требования о неустойке в случае нарушений, проверять возможность списания по правилам 783-ПП даже без обращения поставщика и т.д.
Как бы удивительно это ни звучало, но в случае нарушений поставщикам намного выгоднее добиваться списания неустойки. Факт списания во многом реабилитирует выполненный контракт при подтверждении опыта компании в госзакупкам. А это важный фактор для дальнейшего участия в тендерах.
С другой стороны, списать неустойку и сделать это правильно — важно и заказчику. Это позволит избежать возможных споров и с поставщиками, и с контролирующими органами.
