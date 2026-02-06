Пять главных правил, как и когда платить неустойку в контрактах по 44-ФЗ

Потребовать оплату неустойки

Еще одно важное правило в контрактной системе — заказчик обязательно должен направить поставщику требование уплатить неустойку в случае нарушений (ч. 6 ст. 34 44-ФЗ). Если этого не сделать, вопросы могут возникнуть уже к самому заказчику.

В таком бездействии могут увидеть наличие нарушений бюджетного законодательства и закона о контрактной системе из-за ненадлежащей претензионно-исковой работы и риска непоступления средств в бюджет. Опровергнуть такой вывод заказчику будет очень непросто (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.07.2025 № Ф08-2483/2025 по делу № А32-53895/2024).

При этом 44-ФЗ разрешает включать в контракт условие об удержании неустойки из средств, которые будут выплачены поставщику за выполнение контракта. Практика (определение от 17.03.2025 № 305-ЭС25-685 по делу № А40-128665/2023) подтверждает данное право: если в контракте такое условие есть и поставщик допустил нарушения, заказчик в одностороннем порядке выплатит деньги за вычетом неустойки.

Но такие действия возможны только в том случае, если неустойка не подлежит списанию в соответствии с правилами ПП № 783. В ином случае придется вернуть излишне удержанную сумма, как неосновательное обогащение. (определение ВС от 21.04.2025 г. № 301-ЭС24-23009 по делу № А43-16094/2023).