Самые важные письма Минфина и ФНС за январь, маркетплейсы-2026 и использование наличных на АУСН: экспертный обзор для бухгалтера

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за январь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, налог на прибыль и имущественные налоги.
Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем дайджесте.
Как сменить ОКВЭД в 2026 году
Организации с определенными ОКВЭД вправе использовать пониженные тарифы страховых взносов. Если код деятельности включен в распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р, а доходы составляют не менее 70% от общей выручки, то можно применять пониженные тарифы. А как изменить ОКВЭД — читайте в разборе.
Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год
С бухгалтерской отчетности за 2025 год организации должны руководствоваться правилами ФСБУ 4/2023. Формы упрощенной отчетности остались прежними. Что изменилось в упрощенной бухотчетности — читайте в разборе.
Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Налоговая реформа 2026 года внесла изменения и в работу селлеров. Из-за увеличения НДС и снижения лимита на УСН появились новые риски для бизнеса. Как работать на маркетплейсах в 2026 году без стресса мы разобрали в конспекте вебинара.
Как принять нового участника в ООО. Мини-курс
Ввести нового участника в ООО можно несколькими способами: оформить договор купли-продажи доли или с помощью вклада в уставной капитал. Разобрали нюансы оформления каждого из способов в мини-курсе.
Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс
АУСН предполагает автоматизацию расчетов и налогов. В отношении наличных существуют несколько ограничений — например, выплачивать таким способом зарплату нельзя. Как проводить расчеты с наличными на АУСН — рассказали в мини-курсе.
