Построить предприятие с нуля: муки выбора крупного бизнеса

Как выбрать площадку для строительства и в чем суть форматов brownfield и greenfield, расскажем в статье.
Развитие бизнеса: выбор пути
Выбор площадки для нового проекта или переезда имеющегося предприятия — одно из ключевых решений для любого бизнеса. Стоит ли строить завод с нуля на чистом участке земли (greenfield) или лучше модернизировать существующее предприятие (brownfield)? Ответ зависит от множества факторов, включая затраты, сроки реализации и риски.
Brownfield: второй шанс для старых площадок
Brownfield‑проекты предполагают реконструкцию, модернизацию или перезапуск существующих промышленных объектов. Это путь, где прошлое становится фундаментом для будущего.
Для предпринимателя такие площадки привлекательны возможностью быстрого старта. Коммуникации уже готовы: существуют электрические сети, дороги, вода и газ. Старое предприятие расположено в промышленной зоне, близкой к основным транспортным магистралям и источникам кадров.
Это вариант кажется перспективным, если не знать про слабые стороны brownfield-проектов. Вот некоторые из них.
Демонтаж устаревших конструкций и коммуникаций может обойтись дороже запланированного на эти траты бюджета.
Высока вероятность скрытых загрязнений почвы или подземных вод, устранение которых потребует значительных расходов.
Существующих энергоресурсов может не хватить на новое и технологичное производство.
Прежний собственник может скрывать обременения, проблемы с правами владения.
Гибкость проектирования и будущее расширение ограничены возможностями площадки.
Brownfield выгоден тогда, когда важна скорость развертывания и низкая первоначальная инвестиция, а также если старое производство соответствует новым целям инвестора. Такой формат может быть выгоден предприятию с коротким горизонтом планирования или как временное решение
Greenfield: строительство с чистого листа
Greenfield‑проекты — это создание предприятия на незастроенной территории. Здесь инвестор сам задает правила игры и воздвигает производственный объект именно таким, каким он нужен бизнесу. Территория не зависит от ограничений прошлого владельца, и компания получает полную свободу планирования своей инфраструктуры.
Часто такие участки расположены в особых экономических зонах, предлагающих льготные условия налогообложения, упрощение бюрократии и готовую инфраструктуру вне зависимости от того, какова площадь участка: 10 соток или 10 га. Новые объекты привлекательнее для инвесторов, поскольку здесь проще оценить предстоящие вложения, легче получить кредит на развитие бизнеса благодаря прозрачности оценки и юридической чистоты. Здесь также есть возможность заложить новейшие технологии, роботизированные линии и «зеленые» стандарты. Greenfield‑проект позволяет планировать расширение на 10–15 лет вперед.
Однако формат greenfield сопряжен с более высокими затратами на начальном этапе и пролонгированными сроками строительства с нуля. От выбора участка до запуска производства может пройти от двух до пяти лет, в зависимости от готовности проекта.
Если приоритетом является свобода планирования и перспективы роста, лучше остановиться на greenfield. Такие площадки выгодны с точки зрения совокупной стоимости владения (TCO) и актуальны для тех, кто планирует долгосрочный проект на 10 лет и более.
Brownfield vs greenfield: где золотая середина
Перед тем как принять окончательное решение о выборе площадки, необходимо сравнить ключевые параметры, а также оценить капитальные расходы на покупку, модернизацию или создание долгосрочных активов (CAPEX) и текущие операционные затраты (OPEX).
Для greenfield-площадки капитальные затраты, как правило, выше. Однако они позволяют создать современное производство, которое долгое время не потребует капитального ремонта, и снижают TCO, которая в свою очередь является основным критерием выбора. Сегодня бизнес оценивает не только землю, а полную стоимость производства на горизонте 15-20 лет. Немаловажную роль при этом играет класс энергоснабжения и размер затрат на OPEX (новая инфраструктура greenfield обеспечивает высококачественные и эффективные показатели).
При выборе brownfield-площадки первоначальные инвестиции ниже благодаря наличию существующих построек и коммуникаций. Но бизнес рискует столкнуться с необходимостью ремонта инфраструктуры раньше, чем заложено в модели. На старой площадке придется учитывать изношенность инженерных сетей и возможную необходимость частых обновлений.
Эти факторы способны существенно увеличить операционные расходы. Не говоря уже о возможности попадания brownfield площадок под различные программы реновации и вынужденный переезд производства.
Критерий
Brownfield
Greenfield
CAPEX затраты
Средние
Высокие
OPEX затраты (первые 5 лет)
Возможны скрытые затраты на ремонт
Стабильные, прогнозируемые
Сроки реализации
1–2 года
2–5 лет
Гибкость технологии
Ограниченная
Максимальная
Экологические риски
Высокие
Низкие
ТСО
Выше
Ниже
Расположение участков
В развитых промзонах
В новых районах
Точка притяжения для новых производств
Greenfield-площадка выглядит более привлекательной для развивающегося бизнеса, несмотря на риски, которые можно минимизировать, если выбрать расположение на территориях с готовыми инженерными сетями, например, особую экономическую зону (ОЭЗ) или индустриальный парк.
В России действует 45 особых экономических зон четырех типов (промышленно‑производственные, технико‑внедренческие, туристско‑рекреационные и портовые) и около пятисот индустриальных парков.
Чтобы избежать ошибок, следует тщательно изучить особенности территории, где планируется возвести предприятие.
Подведенные сети. Участки с подключенными коммуникациями позволяют сразу приступить к строительству, сократив срок запуска производства минимум вдвое.
Простор для развития. Наличие большого земельного банка открывает возможности для крупных проектов.
Расположение рядом с рынком сбыта. Чем ближе производство к потребителю, тем ниже расходы на транспортировку продукции.
Транспортная инфраструктура. Прямой доступ к железнодорожным путям и федеральным трассам упрощает логистику и облегчает привлечение персонала.
Налоговые преференции. Льготы облегчают финансовое бремя и повышают рентабельность инвестиций, особенно на старте.
Таможенные режимы. Выгодные условия особенно необходимы логистическим компаниям.
Но главное преимущество — поддержка управляющей компании. Она помогает преодолеть бюрократические преграды и ускорить получение разрешений. Принцип «одного окна» для согласований превращает потенциально рискованное предприятие в выгодный проект.
Выбор между brownfield и greenfield остается за бизнесом в каждом конкретном случае. Однако тренд на свободное строительство очевиден: регионы усиливают конкуренцию за инвестиции, предлагая все более выгодные условия в индустриальных парках и ОЭЗ. Бизнесу остается одно — провести тщательный анализ и использовать возможности, которые создает государство. Время действовать.
Начать дискуссию