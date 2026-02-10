Построить предприятие с нуля: муки выбора крупного бизнеса

Как выбрать площадку для строительства и в чем суть форматов brownfield и greenfield, расскажем в статье.

Развитие бизнеса: выбор пути

Выбор площадки для нового проекта или переезда имеющегося предприятия — одно из ключевых решений для любого бизнеса. Стоит ли строить завод с нуля на чистом участке земли (greenfield) или лучше модернизировать существующее предприятие (brownfield)? Ответ зависит от множества факторов, включая затраты, сроки реализации и риски.

Brownfield: второй шанс для старых площадок

Brownfield‑проекты предполагают реконструкцию, модернизацию или перезапуск существующих промышленных объектов. Это путь, где прошлое становится фундаментом для будущего. Для предпринимателя такие площадки привлекательны возможностью быстрого старта. Коммуникации уже готовы: существуют электрические сети, дороги, вода и газ. Старое предприятие расположено в промышленной зоне, близкой к основным транспортным магистралям и источникам кадров. Это вариант кажется перспективным, если не знать про слабые стороны brownfield-проектов. Вот некоторые из них. Демонтаж устаревших конструкций и коммуникаций может обойтись дороже запланированного на эти траты бюджета.

Высока вероятность скрытых загрязнений почвы или подземных вод, устранение которых потребует значительных расходов.

Существующих энергоресурсов может не хватить на новое и технологичное производство.

Прежний собственник может скрывать обременения , проблемы с правами владения.

Гибкость проектирования и будущее расширение ограничены возможностями площадки. Brownfield выгоден тогда, когда важна скорость развертывания и низкая первоначальная инвестиция, а также если старое производство соответствует новым целям инвестора. Такой формат может быть выгоден предприятию с коротким горизонтом планирования или как временное решение

Greenfield: строительство с чистого листа

Greenfield‑проекты — это создание предприятия на незастроенной территории. Здесь инвестор сам задает правила игры и воздвигает производственный объект именно таким, каким он нужен бизнесу. Территория не зависит от ограничений прошлого владельца, и компания получает полную свободу планирования своей инфраструктуры. Часто такие участки расположены в особых экономических зонах, предлагающих льготные условия налогообложения, упрощение бюрократии и готовую инфраструктуру вне зависимости от того, какова площадь участка: 10 соток или 10 га. Новые объекты привлекательнее для инвесторов, поскольку здесь проще оценить предстоящие вложения, легче получить кредит на развитие бизнеса благодаря прозрачности оценки и юридической чистоты. Здесь также есть возможность заложить новейшие технологии, роботизированные линии и «зеленые» стандарты. Greenfield‑проект позволяет планировать расширение на 10–15 лет вперед. Однако формат greenfield сопряжен с более высокими затратами на начальном этапе и пролонгированными сроками строительства с нуля. От выбора участка до запуска производства может пройти от двух до пяти лет, в зависимости от готовности проекта. Если приоритетом является свобода планирования и перспективы роста, лучше остановиться на greenfield. Такие площадки выгодны с точки зрения совокупной стоимости владения (TCO) и актуальны для тех, кто планирует долгосрочный проект на 10 лет и более.

Brownfield vs greenfield: где золотая середина