Сегодня отмечают несколько церковных праздников:

Попразднство Сретения Господня. Церковь продолжает молитвенно вспоминать событие встречи Богомладенца Христа с праведным Симеоном и пророчицей Анной; в богослужениях продолжается тема света, надежды и исполнения ветхозаветных обетований.

День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. По преданию, Симеон был одним из переводчиков Священного Писания на греческий язык и дожил до встречи с Мессией, держа Его на руках в храме; Анна пророчица служила при храме постом и молитвой. Их почитают как образ верности Богу, терпеливого ожидания и молитвенного подвига в старости.

День памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Русский миссионер XIX века, который принес Православие в Японию, перевел богослужебные тексты на японский язык и основал общины; его чтут как пример миссионерской ревности, уважения к чужой культуре и мирного свидетельства веры.