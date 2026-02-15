16 февраля в России отмечают День разведки Военно‑морского флота, День архива Министерства энергетики и начало Масленичной недели, которое в народе связывают с проводами зимы. В православном календаре чтут праведного Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, продолжается попразднство Сретения Господня.
Какой сегодня праздник в России 16 февраля
В России сегодня отмечают такие важные даты:
День разведки Военно‑морского флота России. Профессиональный праздник, установленный приказом главкома ВМФ в конце 1990‑х годов; дату выбрали в память о передаче задач военно‑морской разведки специализированному подразделению в 1938 году. В этот день вспоминают историю службы, чествуют действующих разведчиков и ветеранов, в частях проводятся торжественные построения и тематические занятия.
День архива Министерства энергетики России. Отраслевая памятная дата, подчеркивающая важность сохранения технической, проектной и исторической документации в энергетике; архивисты и инженеры подводят итоги работы, рассказывают о цифровизации фондов и значении документации для безопасности объектов ТЭК.
Начало Масленицы. Во многих регионах в это время стартуют народные гулянья, ярмарки, катания на санях и поедание блинов как символа солнца; школы, дома культуры и парки готовят развлекательные программы с народными играми и конкурсами.
Международные праздники 16 февраля
В мире отмечают такие важные даты:
Международный день сорта винограда сира. Праздник, который отмечают виноделы и любители вина: винодельни проводят дегустации, рассказывают об особенностях сорта сира, его происхождении и стилях вина, рестораны предлагают специальные сет‑меню с гастрономическими сочетаниями.
День Киотского протокола. Международная экологическая дата в честь вступления в силу Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, когда организации и активисты напоминают о проблеме глобального потепления и проводят эко-мероприятия.
Церковные праздники 16 февраля по православному календарю
Сегодня отмечают несколько церковных праздников:
Попразднство Сретения Господня. Церковь продолжает молитвенно вспоминать событие встречи Богомладенца Христа с праведным Симеоном и пророчицей Анной; в богослужениях продолжается тема света, надежды и исполнения ветхозаветных обетований.
День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. По преданию, Симеон был одним из переводчиков Священного Писания на греческий язык и дожил до встречи с Мессией, держа Его на руках в храме; Анна пророчица служила при храме постом и молитвой. Их почитают как образ верности Богу, терпеливого ожидания и молитвенного подвига в старости.
День памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Русский миссионер XIX века, который принес Православие в Японию, перевел богослужебные тексты на японский язык и основал общины; его чтут как пример миссионерской ревности, уважения к чужой культуре и мирного свидетельства веры.
День памяти благоверного князя Романа Угличского, благоверного князя Святослава‑Гавриила Юрьевского и сына его Димитрия, святителя Симеона, епископа Тверского и Полоцкого, а также новомучеников XX века — священномучеников Иоанна, Тимофея, Адриана и преподобномученика Владимира. Эти святые принадлежат разным эпохам, но объединены верностью христианству, заботой о пастве и готовностью страдать за веру; к ним обращаются с молитвами о защите семьи, города и Церкви.
Народные праздники и приметы на сегодня 16 февраля
С 16 февраля связаны несколько народных праздников и примет:
Починки. В славянском календаре так называли день, когда было принято «чинить» дом, хозяйство, инвентарь: латать одежду, обувь, починять упряжь, посуду, сельскохозяйственные орудия. Считалось, что хорошо сделанные починки в этот день прослужат дольше, а ленивое отношение к хозяйству обернется поломками в самый неподходящий момент.
В это время внимательно следили за снегом и ветром. Если 16 февраля начиналась оттепель и снег становился рыхлым, ждали ранней весны и стремительного снеготаяния, а крепкий мороз и сухой снег обещали затяжные холода. Примета: сильный ветер и метель в этот день — к неспокойной, дождливой весне, а тихая, ясная погода — к ровному и урожайному лету.
Кто родился в этот день
В этот день родились многие известные люди:
Джамбаттиста Бодони (1740). Итальянский гравер, типограф и издатель, создатель знаменитых шрифтов Bodoni и роскошных изданий, оказавший огромное влияние на книжный дизайн.
Николай Лесков (1831). Русский писатель, классик отечественной литературы, автор «Левши», «Очарованного странника» и множества рассказов о быте и характере русских людей.
Ким Чен Ир (1941). Северокорейский политический деятель, руководитель КНДР, одна из самых обсуждаемых фигур мировой политики конца XX – начала XXI века.
Михаил Тухачевский (1893). Советский военачальник, маршал, известный как один из теоретиков глубокой операции и реформатор Красной армии, впоследствии репрессирован.
Эрнст Геккель (1834). Немецкий биолог и философ, популяризатор дарвинизма, автор термина «экология» и работ по эволюции.
