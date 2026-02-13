Малоимущие и малообеспеченные — в чем разница

В повседневной речи «малоимущая» и «малообеспеченная» семья часто считаются синонимами, но в законах и региональных актах их могут использовать по‑разному.

Малоимущая семья — семья, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, что дает право на базовые меры соцподдержки (пособия, субсидии и т. д.).

Малообеспеченная семья — термин, который регионы иногда вводят для расширенных программ (жилищные субсидии, льготная ипотека, отдельные виды помощи), с дополнительными условиями по жилью, занятости и имуществу.

Конкретное определение и критерии малообеспеченной семьи устанавливает субъект РФ в своих законах о социальной поддержке, единого федерального определения для этого термина нет.

На практике статус малоимущей семьи нужен, чтобы подтвердить нуждаемость по доходам, а статус малообеспеченной — чаще для участия в конкретных региональных программах (жилье, крупные субсидии).