Кто относится к малоимущим семьям в 2026 году
Малоимущей считается семья, у которой среднедушевой доход за последние 3 - 6 месяцев ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В расчет берут доходы всех совместно проживающих членов семьи, а не только родителей или официальных супругов. Чаще всего к этой категории относятся многодетные и неполные семьи, домохозяйства с низкой официальной зарплатой или занятостью, а также семьи с пенсионерами, инвалидами и маленькими детьми. Окончательное решение принимает орган соцзащиты по результатам проверки доходов и состава семьи.
Малоимущие и малообеспеченные — в чем разница
В повседневной речи «малоимущая» и «малообеспеченная» семья часто считаются синонимами, но в законах и региональных актах их могут использовать по‑разному.
Малоимущая семья — семья, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, что дает право на базовые меры соцподдержки (пособия, субсидии и т. д.).
Малообеспеченная семья — термин, который регионы иногда вводят для расширенных программ (жилищные субсидии, льготная ипотека, отдельные виды помощи), с дополнительными условиями по жилью, занятости и имуществу.
Конкретное определение и критерии малообеспеченной семьи устанавливает субъект РФ в своих законах о социальной поддержке, единого федерального определения для этого термина нет.
На практике статус малоимущей семьи нужен, чтобы подтвердить нуждаемость по доходам, а статус малообеспеченной — чаще для участия в конкретных региональных программах (жилье, крупные субсидии).
Что дает статус малоимущей семьи
Подтвержденный статус малоимущей семьи открывает доступ к разным мерам поддержки, перечень и размеры которых зависят от региона. В целом семья может претендовать на:
ежемесячные пособия на детей с учетом критерия нуждаемости;
адресные социальные выплаты (на питание, покупку одежды, учебников, подготовку к школе);
субсидии на оплату ЖКУ;
бесплатное или льготное питание детей в школе и детском саду;
льготы на проезд для детей и иногда родителей;
помощь в обеспечении жизненно необходимыми лекарствами для детей и отдельных категорий взрослых;
приоритет в получении мест в детсаду, лагерях, участии в региональных социальных программах.
Отдельные меры поддержки устанавливаются субъектами РФ: это могут быть единовременные пособия к началу учебного года, региональные выплаты на третьего и последующих детей, льготная аренда жилья и другие формы помощи.
Как рассчитывается среднедушевой доход и определяется нуждаемость
Для статуса малоимущей семьи
Для признания семьи малоимущей берут все доходы каждого члена семьи за расчетный период, обычно за последние три календарных месяца, предшествующих подаче заявления. Сюда включают зарплату до удержания НДФЛ, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы от аренды, проценты по вкладам и другие регулярные поступления.
Полученную сумму делят на три (чтобы найти среднемесячный доход), а затем — на количество членов семьи, включая детей и нетрудоспособных родственников, которые проживают совместно. Если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе на соответствующий период, семью могут признать малоимущей и дать право на базовые меры поддержки.
Пример. Семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей) за три месяца получила 300 000 рублей совокупного дохода. 300 000 / 3 месяца = 100 000 рублей среднемесячный доход семьи. 100 000 / 4 человека = 25 000 рублей среднедушевой доход. Если прожиточный минимум на душу населения в регионе — 24 000 рублей, семья критерий нуждаемости не выполняет и малоимущей ее не признают; если ПМ 30 000 рублей — семья подпадает под статус малоимущей.
Для малообеспеченной семьи
Статус малообеспеченной семьи чаще всего закрепляют региональные законы для расширенных мер поддержки: жилищных программ, льготной ипотеки, соцнайма и отдельных видов субсидий. В расчет также берут среднедушевой доход, но порог может отличаться: где‑то устанавливают критерий «ниже прожиточного минимума», а где‑то — «ниже 1,5–2 прожиточных минимумов» с дополнительными условиями по жилью, имуществу и занятости трудоспособных членов семьи.
При этом регион может потребовать подтвердить не только доходы, но и отсутствие «лишних» квадратных метров, дорогого имущества, вкладов, а также активное участие трудоспособных членов семьи в работе или поиске работы.
Пример. В регионе установлено, что малообеспеченной считается семья, у которой среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума на душу населения и нет жилья выше социальной нормы. Если ПМ — 25 000 рублей, порог для малообеспеченных — 37 500 рублей. Семья с доходом 30 000 рублей на человека формально не малоимущая (если порог для этого статуса — 25 000), но может попасть в категорию малообеспеченных и претендовать, например, на участие в программе льготной ипотеки или социального найма жилья при соблюдении остальных условий.
Выплаты и пособия для малоимущих в 2026 году
Перечень и суммы зависят от региона, но базово малоимущим семьям доступны:
ежемесячное пособие на ребенка при условии нуждаемости: обычно 50% прожиточного минимума ребенка в регионе, при более глубокой нуждаемости — 75% или 100%;
единовременные выплаты к рождению ребенка и на усыновление, в том числе повышенные для малоимущих и семей с детьми‑инвалидами;
пособия беременным женщинам и одиноким родителям, если их доход ниже прожиточного минимума;
региональные доплаты: к подготовке ребенка к школе, к праздникам, на третьего и последующих детей до определенного возраста.
Размеры выплат ежегодно индексируются и различаются по субъектам РФ, поэтому их нужно уточнять на сайте регионального министерства соцзащиты или через МФЦ.
Льготы малоимущим семьям в 2026 году
Помимо денежных выплат, малоимущие семьи могут рассчитывать на:
Социальные льготы:
бесплатное питание детей в школе, часто на всем периоде обучения;
льготный или бесплатный проезд детей на городском транспорте;
бесплатные или льготные кружки, секции, путевки в лагеря.
Жилищные субсидии:
компенсацию части платы за ЖКУ (обычно если расходы на коммуналку превышают установленную долю дохода);
участие в программах льготной ипотеки и социального найма жилья (часто по отдельному статусу малообеспеченной семьи).
Налоговые и другие послабления:
региональные налоговые льготы (на имущество, транспорт и др.) для отдельных категорий малоимущих;
бесплатная юридическая помощь в государственных юридических бюро.
Конкретный перечень льгот закреплен в региональном законе о соцподдержке и на сайте органов соцзащиты.
Как получить статус малоимущей семьи: пошаговая инструкция
1. Проверить, подходит ли семья под критерии
сложите доходы всех членов семьи за три последних календарных месяца;
разделите сумму на 3 (получите средний месячный доход);
разделите на количество членов семьи (получите среднедушевой доход);
сравните результат с прожиточным минимумом в вашем регионе.
Если среднедушевой доход ниже ПМ, можно подавать заявление.
2. Подготовить необходимые документы
Обычно нужны:
заявление установленной формы (заполняется в МФЦ, соцзащите или онлайн);
паспорта всех взрослых членов семьи;
свидетельства о рождении детей;
свидетельство о заключении или расторжении брака, документы о смерти супруга (при наличии);
документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за последние три месяца (справки о зарплате, сведения о пенсиях, пособиях, стипендиях, алиментах, аренде, процентах по вкладам и т. п.);
справка из центра занятости о постановке на учет — для неработающих взрослых, если требуется по региональным правилам;
документы об инвалидности членов семьи (если есть);
документы о праве собственности на жилье и справка о составе семьи (выписка из домовой книги, ЕГРН и др.), если это предусмотрено.
Полный перечень лучше уточнить на сайте региональной соцзащиты или в МФЦ, так как субъекты РФ могут добавлять свои требования.
3. Подать заявление
Подать документы можно:
в МФЦ;
напрямую в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребывания;
через портал Госуслуг, если в регионе предоставляется такая электронная услуга.
В заявлении указывают состав семьи, места работы, доходы и реквизиты документов.
4. Дождаться решения
Соцзащита проверяет документы и при необходимости запрашивает данные из налоговой, ПФР/СФР, центров занятости и других ведомств.
Срок рассмотрения:
обычно до 10 – 30 календарных дней (точный срок закреплен в региональном регламенте);
при запросе дополнительных документов срок может увеличиться.
Результат сообщают в виде уведомления — на бумаге, по почте или в электронном виде. При отказе должны указать конкретную причину.
5. Оформить пособия и льготы
Сам по себе статус малоимущей семьи не всегда означает автоматическое назначение всех выплат. После его получения:
подайте отдельные заявления на ежемесячные и единовременные пособия;
оформите льготы на питание, проезд, ЖКУ и другие меры поддержки, действующие в регионе;
следите за сроками переоформления: многие пособия назначаются на год, после чего требуется новый расчет доходов.
Причины прекращения выплат
Даже при сохранении статуса малоимущей семьи выплаты могут приостановить или прекратить.
Частые причины:
увеличение дохода: среднедушевой доход по итогам очередной проверки превысил прожиточный минимум;
сокрытие или непредставление информации о доходах, имуществе, составе семьи;
переезд в другой регион без уведомления и переоформления статуса и пособий;
истечение срока действия решения без предоставления новых документов;
прекращение оснований для конкретной выплаты (ребенок достиг возраста, семья перестала быть многодетной и т. п.).
При несогласии с прекращением выплат можно обжаловать решение в вышестоящий орган соцзащиты или в суд.
Частые вопросы
Можно ли стать малоимущим, если не работаешь?
Да, отсутствие официальной работы не лишает права на признание малоимущим. При этом учитываются все доходы: пособие по безработице, алименты, подработки и другие поступления. Если трудоспособный взрослый не работает и не состоит на учете в центре занятости, соцзащита может запросить дополнительные пояснения и по‑своему оценить его участие в обеспечении семьи.
Как получить справку о малоимущей семье?
Справку о признании семьи малоимущей выдает орган соцзащиты после принятия решения о статусе. Ее можно получить лично в соцзащите или МФЦ, запросить через портал Госуслуг или региональный сервис (если такая услуга предусмотрена). В ряде регионов справку формируют в электронном виде для предоставления в школы, детские сады и иные учреждения.
Какие нужны документы для оформления малоимущей семьи (кратко)?
В общем случае потребуются:
паспорта взрослых и свидетельства о рождении детей;
документы о браке, разводе или смерти супруга;
справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца;
документы о получении пособий, пенсий, стипендий, алиментов;
сведения о составе семьи и о регистрации по месту жительства или пребывания;
документы на жилье (для отдельных программ);
справка о постановке на учет в центре занятости — для безработных;
документы об инвалидности — при наличии.
Сколько получают малоимущие семьи?
Размер выплат зависит от региона, состава семьи и того, какие меры поддержки оформлены. Например, базовое ежемесячное пособие на ребенка при критерии нуждаемости часто составляет около 50% прожиточного минимума ребенка, при более глубокой нуждаемости — 75% или 100%. В некоторых регионах суммарная ежемесячная помощь малоимущей семье на одного ребенка может в итоге достигать 10 – 15 тысяч рублей с учетом региональных доплат.
Конкретные суммы нужно смотреть в региональных нормативных актах и на сайтах органов соцзащиты.
Какой должен быть доход, чтобы признали малоимущим
Критерий один: среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Показатель прожиточного минимума различается по субъектам РФ и регулярно пересматривается. Чтобы понять, подходите ли вы под критерий, нужно пересчитать доход семьи за три последних месяца по описанной формуле и сравнить результат с актуальными цифрами для вашего региона.
