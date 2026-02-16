КПП ОСН моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
ВЭД
Сделки с участием иностранных физлиц: новый порядок согласования

Сделки с участием иностранных физлиц: новый порядок согласования

На сегодняшний день продолжают действовать контрсанкционные ограничения в части сделок с участием иностранных лиц, введенные еще в 2022 году. Однако в их регулировании произошли важные уточнения. Они касаются прежде всего порядка согласования операций с участием граждан недружественных государств и внутрисемейных сделок.

Автор

  • Кирилл Текшин

    Генеральный директор юридической компании «ТКВ Групп»

Какие правила применяются сейчас и что изменилось за последние месяцы, расскажем в статье.

Базовые правила остались прежними

С 2022 года в России установлен специальный режим контроля за сделками, в которых участвуют иностранные лица. Он закреплен, в частности, указами Президента № 81 от 01.03.22 и № 618 от 08.09.22. Эти акты не потеряли своей юридической силы и по-прежнему для широкого круга операций требуется согласование с Правительственной комиссией, включая сделки:

  • купли/продажи недвижимости;

  • с долями в уставных капиталах российских компаний;

  • с акциями и иными ценными бумагами;

  • а также залог, уступку прав, мену дарение и иностранные инвестиции в российские активы.

Если обязательное разрешение не получено, сделка считается ничтожной, а ее последствия могут быть аннулированы, в том числе через суд. На практике это выражается в отказах нотариусов при совершении сделки и невозможности зарегистрировать переход прав.

Что изменилось

Существенные коррективы внес указ Президента № 435 от 01.07.25, которым были обновлены действующие законодательные акты. Он уточнил порядок согласования сделок с участием иностранцев — граждан недружественных государств. Теперь большинство таких сделок может разрешать подкомиссия Правительственной комиссии в рамках исполнения поручений Президента. Это формализовало практику, которая ранее складывалась неравномерно и вызывала сложности у нотариусов, регистраторов и самих участников сделок.

Кроме того, до 31 декабря 2026 г. включительно резидентам РФ, для того чтобы оплатить долю, вклад, пай в имуществе юрлица-нерезидента нужно получать разрешение Банка России. То же касается и взносов нерезидентам в рамках договоров простого товарищества с инвестированием в форме капиталовложений (договора о совместной деятельности).

Отдельные послабления для внутрисемейных сделок

В обновленной редакции указа № 81 прямо говорится о том, что безвозмездные сделки с недвижимостью не нуждаются в разрешении подкомиссии, если одновременно соблюдаются следующие условия:

  • сделка совершается между близкими родственниками или супругами (в понимании Семейного кодекса);

  • хотя бы одно из этих лиц является гражданином недружественного государства.

Следует отметить, что соответствующее исключение существовало и ранее, но его формулировка не позволяла сделать однозначный вывод о его применении к ситуации, когда только одна из сторон являлась гражданином «недружественного» государства. В результате нотариусы нередко отказывали в удостоверении сделок, если один из родственников имел «недружественное» гражданство. Указ № 435 устранил эту неопределенность.

Схожее исключение внесено и в указ № 520. Оно распространяется на безвозмездные сделки с долями и акциями, имущественными правами и другими правами и обязанностями, подпадающими под запреты этого указа. Таким образом, внутрисемейные безвозмездные передачи корпоративных прав также выведены из-под обязательного согласования.

Эти изменения в целом соответствуют ранее сложившейся правоприменительной практике, при которой отдельные внутрисемейные сделки допускались даже в условиях жестких ограничений 2022 года, но теперь получили четкое нормативное закрепление.

Подведем итоги 

На сегодняшний день регулирование сделок, в которых принимают участие граждане иностранных государств, стало более структурированным, но не менее требовательным:

  • продолжают действовать базовые ограничения прошлых лет;

  • согласование таких сделок по-прежнему требуется в большинстве случаев;

  • безвозмездные сделки внутри семьи получили четкие и понятные исключения;

  • роль подкомиссии Правкомиссии формализована;

  • Банк России продолжает контролировать инвестиционные операции с нерезидентами.

Для бизнеса и частных лиц это означает одно: даже учитывая послабления, предварительный юридический анализ остается обязательным. Ошибки в определении статуса сторон или применимых исключений по-прежнему могут привести к признанию сделки ничтожной — уже на этапе нотариального удостоверения или государственной регистрации.

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!