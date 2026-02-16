Сделки с участием иностранных физлиц: новый порядок согласования

Что изменилось

Существенные коррективы внес указ Президента № 435 от 01.07.25, которым были обновлены действующие законодательные акты. Он уточнил порядок согласования сделок с участием иностранцев — граждан недружественных государств. Теперь большинство таких сделок может разрешать подкомиссия Правительственной комиссии в рамках исполнения поручений Президента. Это формализовало практику, которая ранее складывалась неравномерно и вызывала сложности у нотариусов, регистраторов и самих участников сделок.

Кроме того, до 31 декабря 2026 г. включительно резидентам РФ, для того чтобы оплатить долю, вклад, пай в имуществе юрлица-нерезидента нужно получать разрешение Банка России. То же касается и взносов нерезидентам в рамках договоров простого товарищества с инвестированием в форме капиталовложений (договора о совместной деятельности).