imo — это кроссплатформенный мессенджер для текстовых чатов, аудио- и видеозвонков через интернет VoIP. Приложение работает на Android, iOS, Windows и других десктопных системах, с синхронизацией аккаунта по номеру телефона.
imo — чей это мессенджер и насколько он безопасен
Разработчик imo — американская компания PageBites (ранее imo.im), с инвестициями от китайской Joyy и текущим владельцем сингапурской LinkSure Global.
С безопасностью у imo все не так однозначно. Разработчики заявляют о шифровании звонков и чатов, в том числе о сквозном шифровании E2EE в отдельных режимах.
Сквозное шифрование по умолчанию включено не везде. Оно гарантированно работает для «защищенных» звонков и приватных чатов, которые нужно активировать вручную в разделе конфиденциальности.
В приложении есть дополнительные настройки безопасности, которые можно включить сразу после установки. Это повышает защиту переписки и звонков.
Доступные настройки безопасности:
автоудаление сообщений;
запрет скриншотов и записи экрана для приватных чатов и видеозвонков;
расширенные настройки конфиденциальности и рекомендации по защите аккаунта.
С точки зрения приватности imo обычно уступает более жестко ориентированным на безопасность мессенджерам вроде Signal. Для большинства повседневных звонков и переписок его возможностей достаточно, если включить усиленные настройки конфиденциальности.
Отзывы об imo
Пользователи хвалят устойчивость звонков при слабом интернете и блокировках VoIP в России, простоту интерфейса и отсутствие лимитов на звонки. Минусы включают торможение приложения, задержки сообщений, баги авторизации, рекламу и нестабильность на мобильном интернете, хотя премиум-версия убирает рекламу.
Какие функции есть в imo
После установки пользователь получает доступ к нескольким ключевым блокам функций.
Чаты. Стандартные диалоги один на один, групповые чаты, отправка текста, картинок, видео, стикеров, голосовых сообщений, файлов.
Звонки. Бесплатные аудиозвонки между пользователями imo через интернет. Видеозвонки один на один и групповые с несколькими участниками.
Социальные функции. Stories, заметки, фото и музыка в профиле. Публичные комнаты и чаты по интересам.
Дополнительные инструменты. Встроенный переводчик сообщений до нескольких десятков языков.
Временные чаты с самоуничтожающимися сообщениями.
Что такое приватный чат в имо
Приватный чат в imo — это специальный режим переписки, где сообщения дополнительно защищены и доступны только участникам диалога.
Это отдельный «секретный»/privacy‑чат внутри imo, который включается из обычного диалога (жестом «потянуть вверх» или через меню).
В нем используется сквозное шифрование: содержимое могут прочитать только вы и собеседник, третьи лица (включая службу сервиса) доступа не имеют.
Какие там функции конфиденциальности:
Сообщения можно делать исчезающими по таймеру: через заданное время они автоматически удаляются у обоих участников.
Работают ограничения на скриншоты, запись экрана, копирование текста и сохранение файлов; иногда есть уведомления, если собеседник всё же делает скриншот.
Можно удалять отправленные сообщения сразу у обоих участников чата, а не только у себя.
Видеозвонки через imo
Звонки в imo запускаются прямо из окна чата. Отдельно можно выбирать, будет ли это обычный аудиозвонок или видеосвязь.
Чтобы совершить звонок:
зайдите в чат с нужным человеком;
нажмите на иконку трубки для аудиозвонка или камеры для видеозвонка;
для группового звонка создайте группу, добавьте участников и начните звонок из группового чата.
При слабом интернете imo умеет снижать качество видео и оптимизировать звук. Это помогает удержать соединение и уменьшить количество обрывов.
Как установить имо
Установка стандартная через магазины или сайт: скачайте приложение, зарегистрируйтесь по номеру телефона с SMS-кодом, разрешите доступ к контактам, камере, микрофону и памяти для полного функционала.
Как установить имо на телефон
Android. На Android установка проходит через официальный магазин приложений.
Шаги установки на Android:
откройте Google Play;
в поиске введите «imo» или «imo видеозвонки и чат»;
выберите приложение imo, обратите внимание на издателя;
нажмите «Установить» и дождитесь загрузки;
после установки нажмите «Открыть».
iOS iPhone, iPad. На устройствах Apple установка выполняется через App Store.
Шаги установки на iOS:
откройте App Store;
в строке поиска введите «imo»;
найдите официальный клиент imo, проверьте разработчика;
нажмите «Загрузить»;
откройте приложение после установки.
Веб версия имо
Веб-версия доступна на imo.im в любом браузере без установки: введите номер, подтвердите кодом, получите синхронизированный доступ к чатам, звонкам и контактам с мобильного аккаунта.
Комментарии1
Поправка: сейчас нет веб-версии imo. И приложение для ПК не даёт авторизоваться. Работают только мобильные версии.