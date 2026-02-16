imo — чей это мессенджер и насколько он безопасен

Разработчик imo — американская компания PageBites (ранее imo.im), с инвестициями от китайской Joyy и текущим владельцем сингапурской LinkSure Global.

С безопасностью у imo все не так однозначно. Разработчики заявляют о шифровании звонков и чатов, в том числе о сквозном шифровании E2EE в отдельных режимах.

Сквозное шифрование по умолчанию включено не везде. Оно гарантированно работает для «защищенных» звонков и приватных чатов, которые нужно активировать вручную в разделе конфиденциальности.

В приложении есть дополнительные настройки безопасности, которые можно включить сразу после установки. Это повышает защиту переписки и звонков.

Доступные настройки безопасности:

автоудаление сообщений;

запрет скриншотов и записи экрана для приватных чатов и видеозвонков;

расширенные настройки конфиденциальности и рекомендации по защите аккаунта.

С точки зрения приватности imo обычно уступает более жестко ориентированным на безопасность мессенджерам вроде Signal. Для большинства повседневных звонков и переписок его возможностей достаточно, если включить усиленные настройки конфиденциальности.