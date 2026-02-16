Масленица Аналитик моб
Мессенджер imo (имо): обзор приложения, как установить и пользоваться

Мессенджер imo: функции, безопасность, установка на телефон и компьютер, настройка чатов и звонков в 2026 году.

Автор

imo — это кроссплатформенный мессенджер для текстовых чатов, аудио- и видеозвонков через интернет VoIP. Приложение работает на Android, iOS, Windows и других десктопных системах, с синхронизацией аккаунта по номеру телефона.

imo — чей это мессенджер и насколько он безопасен

Разработчик imo — американская компания PageBites (ранее imo.im), с инвестициями от китайской Joyy и текущим владельцем сингапурской LinkSure Global.

С безопасностью у imo все не так однозначно. Разработчики заявляют о шифровании звонков и чатов, в том числе о сквозном шифровании E2EE в отдельных режимах.

Сквозное шифрование по умолчанию включено не везде. Оно гарантированно работает для «защищенных» звонков и приватных чатов, которые нужно активировать вручную в разделе конфиденциальности. 

В приложении есть дополнительные настройки безопасности, которые можно включить сразу после установки. Это повышает защиту переписки и звонков.

Доступные настройки безопасности:

  • автоудаление сообщений;

  • запрет скриншотов и записи экрана для приватных чатов и видеозвонков;

  • расширенные настройки конфиденциальности и рекомендации по защите аккаунта.

С точки зрения приватности imo обычно уступает более жестко ориентированным на безопасность мессенджерам вроде Signal. Для большинства повседневных звонков и переписок его возможностей достаточно, если включить усиленные настройки конфиденциальности.

Отзывы об imo

Пользователи хвалят устойчивость звонков при слабом интернете и блокировках VoIP в России, простоту интерфейса и отсутствие лимитов на звонки. Минусы включают торможение приложения, задержки сообщений, баги авторизации, рекламу и нестабильность на мобильном интернете, хотя премиум-версия убирает рекламу.

Какие функции есть в imo

После установки пользователь получает доступ к нескольким ключевым блокам функций.

  • Чаты. Стандартные диалоги один на один, групповые чаты, отправка текста, картинок, видео, стикеров, голосовых сообщений, файлов.

  • Звонки. Бесплатные аудиозвонки между пользователями imo через интернет. Видеозвонки один на один и групповые с несколькими участниками.

  • Социальные функции. Stories, заметки, фото и музыка в профиле. Публичные комнаты и чаты по интересам.

  • Дополнительные инструменты. Встроенный переводчик сообщений до нескольких десятков языков.

  • Временные чаты с самоуничтожающимися сообщениями.

Что такое приватный чат в имо

Приватный чат в imo — это специальный режим переписки, где сообщения дополнительно защищены и доступны только участникам диалога.

  • Это отдельный «секретный»/privacy‑чат внутри imo, который включается из обычного диалога (жестом «потянуть вверх» или через меню).

  • В нем используется сквозное шифрование: содержимое могут прочитать только вы и собеседник, третьи лица (включая службу сервиса) доступа не имеют.

Какие там функции конфиденциальности:

  • Сообщения можно делать исчезающими по таймеру: через заданное время они автоматически удаляются у обоих участников.

  • Работают ограничения на скриншоты, запись экрана, копирование текста и сохранение файлов; иногда есть уведомления, если собеседник всё же делает скриншот.

  • Можно удалять отправленные сообщения сразу у обоих участников чата, а не только у себя.

Видеозвонки через imo

Звонки в imo запускаются прямо из окна чата. Отдельно можно выбирать, будет ли это обычный аудиозвонок или видеосвязь.

Чтобы совершить звонок:

  • зайдите в чат с нужным человеком;

  • нажмите на иконку трубки для аудиозвонка или камеры для видеозвонка;

  • для группового звонка создайте группу, добавьте участников и начните звонок из группового чата.

При слабом интернете imo умеет снижать качество видео и оптимизировать звук. Это помогает удержать соединение и уменьшить количество обрывов.

Как установить имо

Установка стандартная через магазины или сайт: скачайте приложение, зарегистрируйтесь по номеру телефона с SMS-кодом, разрешите доступ к контактам, камере, микрофону и памяти для полного функционала.

Как установить имо на телефон

Android. На Android установка проходит через официальный магазин приложений.

Шаги установки на Android:

  • откройте Google Play;

  • в поиске введите «imo» или «imo видеозвонки и чат»;

  • выберите приложение imo, обратите внимание на издателя;

  • нажмите «Установить» и дождитесь загрузки;

  • после установки нажмите «Открыть».

iOS iPhone, iPad. На устройствах Apple установка выполняется через App Store.

Шаги установки на iOS:

  • откройте App Store;

  • в строке поиска введите «imo»;

  • найдите официальный клиент imo, проверьте разработчика;

  • нажмите «Загрузить»;

  • откройте приложение после установки.

Веб версия имо

Веб-версия доступна на imo.im в любом браузере без установки: введите номер, подтвердите кодом, получите синхронизированный доступ к чатам, звонкам и контактам с мобильного аккаунта.

