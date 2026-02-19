20 февраля отмечают Всемирный день социальной справедливости, День леденцовых петушков, День любви к своим питомцам и Всемирный день управления информацией. В православном календаре чтут преподобного Луку Елладского и Парфения Лампсакийского, мучеников Никомидийских и других святых, а в народе этот день известен как Лука‑Могущник (Могущница), связанный с поминовением усопших.