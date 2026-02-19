20 февраля отмечают Всемирный день социальной справедливости, День леденцовых петушков, День любви к своим питомцам и Всемирный день управления информацией. В православном календаре чтут преподобного Луку Елладского и Парфения Лампсакийского, мучеников Никомидийских и других святых, а в народе этот день известен как Лука‑Могущник (Могущница), связанный с поминовением усопших.
Какой сегодня праздник в России 20 февраля
В России сегодня отмечают такие даты и поводы:
Всемирный день социальной справедливости. Официальная дата ООН, учрежденная в 2007 году, однако активно отмечается и в России: проводят конференции, уроки, дискуссии о борьбе с бедностью, неравенством, дискриминацией, правах работников и социальной поддержке уязвимых групп.
День леденцовых петушков. Неформальный, но очень домашний праздник, посвященный традиционным карамельным петушкам на палочке; кондитерские и магазины устраивают тематические выкладки, в школах и семьях вспоминают детство, проводят мастер‑классы по варке карамели.
Международные праздники 20 февраля
Праздники в мире:
Всемирный день социальной справедливости. Учрежден Генассамблеей ООН, связан с задачами, сформулированными на Всемирной встрече по социальному развитию в Копенгагене в 1995 году; в разных странах проходят акции, посвященные борьбе с бедностью, безработицей, гендерным неравенством, социальной изоляцией.
Всемирный день управления информацией. Отмечается экспертами по информационной архитектуре, архивистами, юристами и IT‑специалистами; обсуждают надежное хранение данных, защиту персональной информации и прозрачность цифровых процессов.
Международный день курильщика трубки. В ряде стран его отмечают любители трубочного табака, клубы и магазины, при этом медики используют дату как повод напомнить о рисках употребления табака и важности профилактики заболеваний.
Всемирный день любви к своим питомцам. Повод уделить больше внимания кошкам, собакам и другим домашним животным: ветеринарные клиники, приюты и блогеры напоминают о грамотном уходе, стерилизации и ответственности хозяев, а также проводят акции в помощь бездомным животным.
Церковные праздники 20 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Попразднство Сретения Господня. Церковь продолжает воспоминание евангельского события встречи Богомладенца Христа с праведным Симеоном и пророчицей Анной, в богослужениях сохраняется тема света, надежды и исполнения обетований.
День памяти преподобного Луки Елладского (Могущница). Греческий подвижник X века, известный даром прозрения и исцеления; его почитают как целителя, к которому обращаются с молитвами о здоровье и помощи в тяжелых недугах.
День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Святитель IV века из Малой Азии, прославившийся милосердием и исцелениями; считается покровителем больных и людей, страдающих душевными скорбями.
День памяти мучеников 1003‑х Никомидийских и шестерых из Фригии, девы Мастридии, святителя Вигилия, преподобных Априона Кипрского и Петра Монемвасийского, священномученика Александра (Талызина).
Эти святые разных эпох почитаются как примеры верности Христу в условиях гонений и испытаний; к ним обращаются с просьбами о стойкости в вере и защите Церкви.
Народные праздники и приметы на сегодня 20 февраля
С 20 февраля связаны заметные народные сюжеты:
Лука, Могущница. В народном календаре день памяти преподобного Луки называли Лукой и Могущницей; считалось, что в этот день особой силой обладает растение лапчатка, которую так и называли «могущница», ее заготавливали как лекарство «от многих хворей».
20 февраля традиционно вспоминали усопших родственников, посещали кладбища или подавали записки в храм, а дома пекли пироги с луком и угощали ими семью и нуждающихся. Приметы говорили: если сегодня метель и ветер — весна будет бурной и дождливой, если тихо и ясно — ждали ровного, урожайного лета.
Кто родился в этот день
20 февраля родились многие знаменитости:
Курт Кобейн (1967) — американский музыкант, лидер группы Nirvana, один из символов гранжа 1990‑х.
Синди Кроуфорд (1966) — американская супермодель, одна из самых узнаваемых манекенщиц мира, лицо эпохи «супермоделей» 1990‑х.
Рианна (1988) — барбадосская певица, актриса и предприниматель, обладательница множества музыкальных наград и основательница косметического и модного брендов.
Наталия Гулькина (1964) — советская и российская певица, бывшая солистка группы «Мираж», исполнительница популярных хитов конца 1980‑х и 1990‑х.
Александр Гордон (1964) — российский журналист, телеведущий, режиссер и актер, известный авторскими программами и ток‑шоу.
Джошуа Слокам (1844) — первый в истории одиночный кругосветный мореплаватель, автор книги о своем путешествии.
