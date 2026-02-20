Премия вместо дивидендов, упрощенная ликвидация ООО на АУСН и налоги ИП на УСН с процентов по вкладам: обзор для бухгалтера

Нередко генеральные директоры настаивают на выплате дивидендов, замаскированных под премию. Однако ФНС легко распознает такую подмену и доначисляет налог на прибыль. Какие факторы риска выдают дивиденды — рассказали в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — читайте в нашем обзоре.