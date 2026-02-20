Премия вместо дивидендов, упрощенная ликвидация ООО на АУСН и налоги ИП на УСН с процентов по вкладам: обзор для бухгалтера

Нередко генеральные директоры настаивают на выплате дивидендов, замаскированных под премию. Однако ФНС легко распознает такую подмену и доначисляет налог на прибыль. Какие факторы риска выдают дивиденды — рассказали в разборе.
Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам
С 2026 года изменился порядок налогообложения процентов по вкладам у ИП на УСН. Теперь они не включаются в налоговую базу по УСН, но с доходов придется уплатить НДФЛ. Как рассчитать налог с процентов по вкладам — рассказали в разборе.
Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика
Для списания дебиторской задолженности существуют конкретные основания — прекращение обязательства, истечение срока исковой давности и пр. Однако в некоторых случаях ФНС может посчитать ее списание необоснованным. Как предотвратить претензии ФНС по списанию дебиторской задолженности — рассказали в разборе.
Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы, рабочие инструменты. Конспект вебинара с видео
Бухгалтер может использовать финансовое планирование, чтобы найти точки роста и слабые места бизнеса. Какие инструменты можно начать применять и как они помогут принимать управленческие решения — рассказали в конспекте вебинара.
Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Мини-курс
Отпуск работника — дело ответственное. В соответствии с требованиями ТК компании и ИП составляют график отпусков, в соответствии с которым сотрудник отдыхает. Однако иногда бывают внештатные ситуации и отпуск приходится переносить. Когда это можно сделать без согласия работника — рассказали в мини-курсе.
Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Мини-курс
ООО на АУСН можно ликвидировать в упрощенном порядке. Налоговый режим не имеет значения для этой процедуры, если компания соблюдает условия из ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Пошаговый порядок действий рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
