В народном календаре конец февраля — время, когда внимательно наблюдали за дорогами и снегом. Если 26 февраля заметно подтаивает и на дорогах появляется каша, говорили, что весна придет рано, но будет сырой; если же мороз держится и снег хрустит под ногами, зима задержится, но даст сухую весну.

Существовала примета, что в этот день важно «беречь тепло»: не ругаться дома, не шуметь без нужды, не выбрасывать хорошую, пусть уже ненужную вещь на мороз. Считалось, что чем бережнее отнесешься к дому и близким в последние дни зимы, тем благосклоннее будет весна — меньше болезней, больше удачных дорог и дел.