26 февраля отмечают Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек и Международный фестиваль кубинских сигар. В России к этой дате также приурочены День слесаря, день рождения Тульского оружейного завода. В православном календаре вспоминают преподобного Мартиниана Кесарийского, преподобных Зою и Фотинию, святителя Евлогия Александрийского и других святых, а в народной традиции день связан с приметами о конце зимы.
Какой сегодня праздник в России 26 февраля
В России сегодня отмечают такие праздники:
День слесаря
Профессиональный праздник рабочих и мастеров, которые занимаются монтажом, ремонтом и обслуживанием оборудования, инженерных систем, автомобилей и инфраструктуры. В организациях поздравляют слесарей, подчеркивая, что без их «невидимой» работы сложно представить функционирование заводов, ЖКХ и транспорта.
День рождения Тульского оружейного завода
Одна из старейших оружейных мануфактур России, основанная в начале XVIII века при Петре I; дата используется как повод вспомнить историю отечественного оружейного дела, вклад Тулы в обороноспособность страны и развитие промышленности.
Международные праздники 26 февраля
Праздники в мире:
Всемирный день неторопливости
Праздник призывает хотя бы на день замедлиться, не спешить, не нервничать в пробках, вставать чуть раньше, чтобы спокойно позавтракать, провести время в тишине с книгой, осознанно относиться к делам.
Международный фестиваль кубинских сигар
Проводится на Кубе, где собираются производители, коллекционеры и ценители сигар; проходят дегустации, аукционы, экскурсии по плантациям табака. При этом врачи и ВОЗ используют информационный повод, чтобы напомнить о вреде курения.
Всемирный день фисташек
В разных странах производители орехов и кулинары рассказывают об истории культивирования фисташек, их пищевой ценности, делятся рецептами блюд и десертов.
Церковные праздники 26 февраля по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
День памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского)
Подвижник IV–V века, который в восемнадцать лет ушел в пустыню, а затем жил на скале посреди моря, чтобы избегать искушений; известен строгим постом и борьбой со страстями. Его житие часто приводят как пример решимости и духовной стойкости в борьбе с искушениями.
День памяти преподобных Зои и Фотинии
Женщины‑подвижницы, которые, вдохновившись примером Мартиниана, встали на путь покаяния и строгой жизни; их почитают как образцы женской верности Богу и силы перемены жизни к лучшему.
День памяти святителя Евлогия, архиепископа Александрийского
Один из просвещенных иерархов VI века, который 27 лет возглавлял Александрийскую кафедру и боролся с ересями, защищая православное учение; до нашего времени дошло его сочинение «Беседа в неделю Ваий».
Народные праздники и приметы на сегодня 26 февраля
Народные традиции и приметы:
В народном календаре конец февраля — время, когда внимательно наблюдали за дорогами и снегом. Если 26 февраля заметно подтаивает и на дорогах появляется каша, говорили, что весна придет рано, но будет сырой; если же мороз держится и снег хрустит под ногами, зима задержится, но даст сухую весну.
Существовала примета, что в этот день важно «беречь тепло»: не ругаться дома, не шуметь без нужды, не выбрасывать хорошую, пусть уже ненужную вещь на мороз. Считалось, что чем бережнее отнесешься к дому и близким в последние дни зимы, тем благосклоннее будет весна — меньше болезней, больше удачных дорог и дел.
Кто родился в этот день
26 февраля родились многие известные люди:
Виктор Гюго (1802). Французский писатель, поэт и драматург, автор романов «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» и многих других произведений, ставших классикой мировой литературы.
Леви Страусс (1829). Американский предприниматель немецкого происхождения, основатель компании Levi Strauss & Co., превративший рабочие джинсы в массовый и затем культовый элемент одежды.
Владимир Сербский (1858). Русский психиатр и общественный деятель, один из основоположников судебной психиатрии в России; его именем назван крупнейший научный центр в этой области.
Николай Старостин (1902). Советский футболист и общественный деятель, один из основателей футбольного клуба «Спартак» Москва, сыгравший большую роль в развитии отечественного футбола.
Надежда Крупская (1869). Общественный и политический деятель, жена Владимира Ленина, занималась вопросами просвещения и библиотечного дела в ранние советские годы.
Евгений Жариков (1941). Советский и российский актер театра и кино, известный по ролям в фильмах и сериалах, ставший любимым артистом нескольких поколений зрителей.
