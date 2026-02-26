Топ–5 онлайн-школ для семейного образования в 2026 году

Специализация: полноценная замена традиционной школе с 1 по 11 класс.

Формат: живые онлайн-уроки в мини-группах (до 15 человек) с возможностью выбора формата обучения (обучение в классе, индивидуальный, самостоятельный).

PROschool Online делает ставку на качественное взаимодействие ученика и учителя. Здесь не просто выдают материалы для самостоятельного изучения, а проводят полноценные уроки в режиме реального времени. Такой подход позволяет не только осваивать программу и готовиться к аттестациям, но и развивать soft skills — умение общаться, работать в команде и мыслить критически.