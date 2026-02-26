ТОП–10 компаний по банкротству физических лиц в 2026 году 

№ 2. Федеральный Центр Банкротства Граждан

Компания «Федеральный центр Банкротства Граждан» работает с 2015 года и специализируется на банкротстве физических лиц. За это время завершено более 20 000 дел на общую сумму задолженности свыше 20 млрд рублей.

Специалисты обладают значительным опытом и регулярно повышают квалификацию на профильных мероприятиях. Благодаря этому клиенты, ранее обращавшиеся к адвокатам общей практики, выбирают ФЦБГ за более надежную защиту и положительные результаты процедуры банкротства, утвержденные решением суда.

Центр работает с клиентами по всей России и предлагает удобные условия оплаты, включая рассрочку, а также специальные условия для пенсионеров и граждан, не имеющих постоянного дохода.

Преимущества:

Полный спектр услуг.

Комплексная поддержка.

Опытные арбитражные управляющие

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Полное юридическое сопровождение.

На бесплатной консультации эксперты проанализируют вашу ситуацию и предложат оптимальные способы решения финансовых проблем. Обратившись в Федеральный центр банкротства граждан, вы получите квалифицированную поддержку и возможность урегулировать финансовые обязательства в рамках закона.