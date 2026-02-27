Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

Подать заявление на возмещение НДС можно не дожидаясь окончания камеральной проверки. Для этого даже не нужно поручительство или банковская гарантия. А каким условия нужно соответствовать, чтобы возместить НДС в упрощенном порядке — читайте в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — рассказываем в нашем обзоре.