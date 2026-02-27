КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Обзоры для бухгалтера
Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок возмещения НДС. Для его получения нужно соответствовать нескольким условиям.

Автор

Подать заявление на возмещение НДС можно не дожидаясь окончания камеральной проверки. Для этого даже не нужно поручительство или банковская гарантия. А каким условия нужно соответствовать, чтобы возместить НДС в упрощенном порядке — читайте в разборе.

Что еще полезного вышло на этой неделе — рассказываем в нашем обзоре.

ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений

Многие ошибочно предполагают, что если перенести бизнес на взаимозависимое лицо, то можно избежать доначислений налогов, пеней и штрафов. На деле не все так однозначно. В каких случаях придется платить чужие долги — рассказали в разборе.

Читать разбор

Отсутствие диплома — повод для увольнения или нет

В п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК предоставление подложного документа считается основанием для увольнения. Это касается в том числе и документов об образовании. Но уволить просто за отсутствие диплома нельзя, а вот за что можно — рассказали в разборе.

Читать разбор

Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео

Налоговые проверки — стресс не только для бухгалтера, но и для руководителя. Мы собрали самые частые претензии налоговиков, на которых чаще всего ФНС ловит предпринимателей и организации. Как подготовиться к проверкам и избежать штрафных санкций — рассказали в конспекте вебинара.

Читать/смотреть конспект

Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс

Компания может проводить медосмотр своими силами или компенсировать работнику затраты на его проведения. В каждом случае проводки будут разные. Как отражать медосмотр в бухучете — рассказали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни. Мини-курс

ТК требует от работодателя выплачивать зарплату не реже, чем каждые полмесяца. Зачастую для многих работников в локальных устанавливают единую дату выплаты. Можно ли выплачивать зарплату в разные дни — рассказали в мини-курсе

Читать/смотреть мини-курс

Отправили иск не в тот суд: что будет с госпошлиной и рассмотрят ли заявление. Мини-курс

Рассеянность или незнание подсудности может привести к тому, что истец направит иск не в тот суд. В таком случае суд должен вернуть иск. Как вернуть госпошлину в такой ситуации — рассказали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

Что такое Клерк.Плюс

Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:

  • Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.

  • Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.

  • Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.

  • Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.

Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.

Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола