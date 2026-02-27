Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

Подать заявление на возмещение НДС можно не дожидаясь окончания камеральной проверки. Для этого даже не нужно поручительство или банковская гарантия. А каким условия нужно соответствовать, чтобы возместить НДС в упрощенном порядке — читайте в разборе.
Что еще полезного вышло на этой неделе — рассказываем в нашем обзоре.
ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений
Многие ошибочно предполагают, что если перенести бизнес на взаимозависимое лицо, то можно избежать доначислений налогов, пеней и штрафов. На деле не все так однозначно. В каких случаях придется платить чужие долги — рассказали в разборе.
Отсутствие диплома — повод для увольнения или нет
В п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК предоставление подложного документа считается основанием для увольнения. Это касается в том числе и документов об образовании. Но уволить просто за отсутствие диплома нельзя, а вот за что можно — рассказали в разборе.
Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Налоговые проверки — стресс не только для бухгалтера, но и для руководителя. Мы собрали самые частые претензии налоговиков, на которых чаще всего ФНС ловит предпринимателей и организации. Как подготовиться к проверкам и избежать штрафных санкций — рассказали в конспекте вебинара.
Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс
Компания может проводить медосмотр своими силами или компенсировать работнику затраты на его проведения. В каждом случае проводки будут разные. Как отражать медосмотр в бухучете — рассказали в мини-курсе.
Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни. Мини-курс
ТК требует от работодателя выплачивать зарплату не реже, чем каждые полмесяца. Зачастую для многих работников в локальных устанавливают единую дату выплаты. Можно ли выплачивать зарплату в разные дни — рассказали в мини-курсе
Отправили иск не в тот суд: что будет с госпошлиной и рассмотрят ли заявление. Мини-курс
Рассеянность или незнание подсудности может привести к тому, что истец направит иск не в тот суд. В таком случае суд должен вернуть иск. Как вернуть госпошлину в такой ситуации — рассказали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
-
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
-
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
-
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
-
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
Начать дискуссию