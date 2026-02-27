Крипта по правилам, ИИ по паспорту, DDoS-атаки по расписанию: российский IT‑дайджест #26

Антифрод за 180 миллиардов — кто платит за мир без звонков из «банка»

Институт исследований интернета подсчитал, во сколько бизнесу обойдется подключение к государственной системе «Антифрод» — оценка получилась около 180 млрд рублей. В первую волну попадает примерно 2500 крупнейших компаний: им придется аттестовать инфраструктуру, модернизировать каналы связи до защищенных, внедрить специализированные комплексы, доработать ИТ‑системы для работы через СМЭВ‑4 и «ГосТех», а также интегрироваться с другими участниками обмена данными. Дополнительно свои бюджеты пересмотрят платежные агрегаторы, маркетплейсы и прочие игроки, которые будут обязаны участвовать в антифрод‑контуре.

Минцифры настаивает, что реальные затраты будут ниже, так как часть инфраструктуры уже создана, и обещает переходный период после запуска сервиса 1 марта 2026 года. Система в идеале должна ловить мошеннические схемы еще на стадии прохождения транзакции по базам нескольких ведомств, блокируя попытки до возникновения ущерба. Клиентам — меньше «звонков от службы безопасности банка» и фишинга, компаниям — крупнейший за последние годы обязательный ИТ‑чек, который в итоге окажется в тарифах и комиссиях.

По сути антифрод превращается в новый условный «налог на безопасность»: платят честные, чтобы мошенникам стало чуть менее комфортно.