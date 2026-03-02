Какие медицинские услуги освобождаются от НДС

Зачем вести раздельный учет НДС

Если у организации есть облагаемые и не облагаемые НДС операции, то нужно вести раздельный учет.

Он должен обеспечить подтверждение:

стоимости оказанных услуг для начисления и освобождения от НДС;

стоимости купленных товаров, работ и услуг для осуществления операций (облагаемых и освобожденных от НДС).

Входящий НДС по покупкам для оказания льготных услуг не принимается к вычету. Он включается в расходы на оказание услуг.

А вот входящий НДС по покупкам для оказания косметологических услуг принимается к вычету (при наличии счетов-фактур от поставщиков).