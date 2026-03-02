КПП БСН моб
Какие медицинские услуги освобождаются от НДС

Какие медицинские услуги освобождаются от НДС

Компания помимо медицинских услуг оказывает еще и косметологические. Какие из услуг освобождаются от НДС и нужно ли вести раздельный учет?

В пп. 2 п. 2 ст. 149 НК есть список медицинских услуг, которые освобождены от НДС:

  • услуги по ОМС (перечень утв. постановлением Правительства от 29.12.2025 № 2188);

  • услуги скорой помощи;

  • услуги паталогоанатома;

  • услуги по диагностике, профилактике и лечению (перечень утв. постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132)

  • услуги по сбор крови, которые оказывают по договору с медицинскими организациями;

  • услуги по дежурству медицинского персонала у постели больного;

  • услуги, которые оказывают беременным женщинам, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным.

По косметологическим услугам льготы в отношении НДС нет. Налог нужно начислять в общем порядке.

Зачем вести раздельный учет НДС

Если у организации есть облагаемые и не облагаемые НДС операции, то нужно вести раздельный учет.

Он должен обеспечить подтверждение:

  • стоимости оказанных услуг для начисления и освобождения от НДС;

  • стоимости купленных товаров, работ и услуг для осуществления операций (облагаемых и освобожденных от НДС).

Входящий НДС по покупкам для оказания льготных услуг не принимается к вычету. Он включается в расходы на оказание услуг.

А вот входящий НДС по покупкам для оказания косметологических услуг принимается к вычету (при наличии счетов-фактур от поставщиков).

