Какие медицинские услуги освобождаются от НДС
В пп. 2 п. 2 ст. 149 НК есть список медицинских услуг, которые освобождены от НДС:
услуги по ОМС (перечень утв. постановлением Правительства от 29.12.2025 № 2188);
услуги скорой помощи;
услуги паталогоанатома;
услуги по диагностике, профилактике и лечению (перечень утв. постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132)
услуги по сбор крови, которые оказывают по договору с медицинскими организациями;
услуги по дежурству медицинского персонала у постели больного;
услуги, которые оказывают беременным женщинам, новорожденным, инвалидам и наркологическим больным.
По косметологическим услугам льготы в отношении НДС нет. Налог нужно начислять в общем порядке.
Исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать декларацию по этому налогу научим на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. После завершения курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое мы внесем в госреестр Рособрнадзора.
Цена
курса
со скидкой 65%: 8 900 рублей вместо
26 000 рублей. Срок акции ограничен.
Зачем вести раздельный учет НДС
Если у организации есть облагаемые и не облагаемые НДС операции, то нужно вести раздельный учет.
Он должен обеспечить подтверждение:
стоимости оказанных услуг для начисления и освобождения от НДС;
стоимости купленных товаров, работ и услуг для осуществления операций (облагаемых и освобожденных от НДС).
Входящий НДС по покупкам для оказания льготных услуг не принимается к вычету. Он включается в расходы на оказание услуг.
А вот входящий НДС по покупкам для оказания косметологических услуг принимается к вычету (при наличии счетов-фактур от поставщиков).
Начать дискуссию