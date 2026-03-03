Организация проходит упрощенную ликвидацию: нужно ли сдавать ликвидационный баланс

Упрощенный порядок ликвидации доступен для компаний, которые входят в реестр МСП. Рассказываем, нужно ли в таком случае предоставлять ликвидационный баланс.

При упрощенной ликвидации в некоторых случаях ФНС просит ликвидационный баланс, а иногда — нет. В законе не указано, что организация обязана предоставлять этот документ. Лучше всего — уточнить вопрос в своей налоговой.

Особой ликвидационной формы баланса тоже нет. Документ выглядит как обычный баланс, только с пометкой «ликвидационный». Ранее использовался электронный формат (из письма ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@), но эта форма устарела.

Однако как показывает практика, налоговая сейчас принимает балансы и в старом электронном формате. Соответственно организации нужно зайти в старую форму баланса и выбрать «ликвидационный».

Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Цена курса со скидкой 69%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Срок акции ограничен.

Читайте также по теме ликвидации: