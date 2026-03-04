Рейтинг облачных-касс для фискализации онлайн-продаж 2026

Краткая справка рынка онлайн-продаж

Способы ведения бизнеса становятся более технологичными, а покупатели все чаще предпочитают онлайн-покупки. Облачные кассы — это сервис автоматизации онлайн-платежей для тех, кто ведет расчеты удаленно и принимает оплату от клиентов вне стационарной точки продаж. В отличии от обычной ККТ для работы с облачной кассой не обязательно покупать кассу в собственность, сервисы предоставляют возможность взять ее в аренду.

Доля облачных касс в общей базе онлайн-касс увеличивается с каждым годом. По данным ФНС в течение 2024 года база облачных касс увеличилась на 10,17%, за 2025 год — на 22,52%. Доля облачных касс в общей базе ККТ выросла в 2024 году на 6,15%, в 2025 году – на 17,75%. Средний рост подключения новых облачных касс в месяц в 2024 составил 5,22%, в 2025 г. — 7,01%.

Это обусловлено развитием рынка e-commerce и внедрением касс самообслуживания (КСО). Развитие КСО позволяет ритейлерам оптимизировать расходы на персонал и сокращать время обслуживания клиентов. Крупные региональные сети устанавливают КСО в новые магазины и расширяют уже имеющиеся зоны самообслуживания.

За 2024 год число касс самообслуживания выросло на 48%, а большинство россиян (84%) имели опыт расчета через КСО в магазине. В 2025 году рост числа КСО продолжился – активно организовывали зоны самообслуживания и модернизировали уже имеющиеся крупные зоны торговые сети.

Например, в сети «Магнит» в 2025 году 95% крупных магазинов и 30% магазинов у дома оборудованы кассами самообслуживания. В сети «Лента» КСО установлены в 97% гипермаркетов, за 2024 — 2025 г.г. количество терминалов самообслуживания увеличилось на 1200.

В таблице можно увидеть распределение распространения касс самообслуживания в разных сферах:

Кассы самообслуживания Доля от общего количества КСО в розничной торговле 66,3 % в ресторанах 12,0 % в сфере услуг 11,7 % в индустрии развлечений 5,4 % на автозаправочных станциях 4,6 %

Исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) показало, что за 2025 год объем онлайн-продаж увеличился на 28% год к году и достиг 11,5 трлн рублей. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составила 18,8%, по итогам 2024 года этот показатель был 16,2%.

При этом, в регионах с недостаточно развитой розничной торговлей, доля e-commerce значительно выше среднего значения по России, а темпы роста достигают 50–100% в год. Например, На Чукотке на онлайн-продажи приходится 34,5 % от всех продаж, в Мурманской и Калужской областях, в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии — 28%, в Ненецком АО — 25%. Рост интернет-продаж Калининградской, Курской областях, в г. Севастополе в 2025 году составил около 50%, в Крыму и Дагестане — 90%, в Чечне и Ингушетии — свыше 100%.

На развитие онлайн-продаж в 2025–2026 годах влияют следующие тренды: