Рейтинг облачных-касс для фискализации онлайн-продаж 2026

Краткая справка рынка онлайн-продаж
Способы ведения бизнеса становятся более технологичными, а покупатели все чаще предпочитают онлайн-покупки. Облачные кассы — это сервис автоматизации онлайн-платежей для тех, кто ведет расчеты удаленно и принимает оплату от клиентов вне стационарной точки продаж. В отличии от обычной ККТ для работы с облачной кассой не обязательно покупать кассу в собственность, сервисы предоставляют возможность взять ее в аренду.
Доля облачных касс в общей базе онлайн-касс увеличивается с каждым годом. По данным ФНС в течение 2024 года база облачных касс увеличилась на 10,17%, за 2025 год — на 22,52%. Доля облачных касс в общей базе ККТ выросла в 2024 году на 6,15%, в 2025 году – на 17,75%. Средний рост подключения новых облачных касс в месяц в 2024 составил 5,22%, в 2025 г. — 7,01%.
Это обусловлено развитием рынка e-commerce и внедрением касс самообслуживания (КСО). Развитие КСО позволяет ритейлерам оптимизировать расходы на персонал и сокращать время обслуживания клиентов. Крупные региональные сети устанавливают КСО в новые магазины и расширяют уже имеющиеся зоны самообслуживания.
За 2024 год число касс самообслуживания выросло на 48%, а большинство россиян (84%) имели опыт расчета через КСО в магазине. В 2025 году рост числа КСО продолжился – активно организовывали зоны самообслуживания и модернизировали уже имеющиеся крупные зоны торговые сети.
Например, в сети «Магнит» в 2025 году 95% крупных магазинов и 30% магазинов у дома оборудованы кассами самообслуживания. В сети «Лента» КСО установлены в 97% гипермаркетов, за 2024 — 2025 г.г. количество терминалов самообслуживания увеличилось на 1200.
В таблице можно увидеть распределение распространения касс самообслуживания в разных сферах:
Кассы самообслуживания
Доля от общего количества КСО
в розничной торговле
66,3 %
в ресторанах
12,0 %
в сфере услуг
11,7 %
в индустрии развлечений
5,4 %
на автозаправочных станциях
4,6 %
Исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) показало, что за 2025 год объем онлайн-продаж увеличился на 28% год к году и достиг 11,5 трлн рублей. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составила 18,8%, по итогам 2024 года этот показатель был 16,2%.
При этом, в регионах с недостаточно развитой розничной торговлей, доля e-commerce значительно выше среднего значения по России, а темпы роста достигают 50–100% в год. Например, На Чукотке на онлайн-продажи приходится 34,5 % от всех продаж, в Мурманской и Калужской областях, в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии — 28%, в Ненецком АО — 25%. Рост интернет-продаж Калининградской, Курской областях, в г. Севастополе в 2025 году составил около 50%, в Крыму и Дагестане — 90%, в Чечне и Ингушетии — свыше 100%.
На развитие онлайн-продаж в 2025–2026 годах влияют следующие тренды:
Маркетплейсы — главный двигатель развития e-com, за последние два года на их долю приходится каждая третья онлайн-покупка, а темпы роста оборотов опережают темпы роста рынка.
Развитие бренда. Несмотря на стремительный рост продаж на маркетплейсах, появляется новый тренд — предприниматели развивают собственные каналы продаж. Онлайн-площадки постоянно меняют условия взаимодействия, комиссии возрастают, а селлеры лишены возможности контактировать со своими покупателями напрямую. Поэтому, наряду с продажами через маркетплейсы, компании развивают торговлю посредством собственных сайтов, приложений, социальных сетей.
Омниканальность. Сегодня бренды активнее заботятся о создании экосистем, объединяющих опыт офлайн- и онлайн-покупок. Задача предоставить возможность покупателю совершить покупку там, где ему удобно: в супер-маркете, пока он едет в такси, в социальной сети или приложении. Омниканальная модель позволяет удовлетворять потребности разнообразной аудитории — и тех, кто ценит скорость и технологичность, и тех, кто предпочитает надежность, качество и комфорт.
Развитие e-com в регионах. В 2025 году на регионы пришлось около 70% всех онлайн-покупок. При этом доля Москвы от всех интернет-покупок снизилась с 17,3% в 2024 году до 16,5% в 2025. Развитие интернет-торговли в городах с численностью населения менее 1 млн. человек обусловлено более ограниченным выборов торговых центров и розничных магазинов.
Развитие позитивного покупательского опыта. Многие крупные ритейлеры внедряют новые технологии для упрощения и улучшения опыта покупателей, как в офлайне, так и в онлайне. Умные тележки, умные весы, кассы самообслуживания и другая цифровизация шагов покупателей позволяет создать новые впечатления и улучшить мнение о покупке. Кроме того, все больше появляется корнеров с кофе в розничных продуктовых магазинах.
Покупки в смартфонах. Процент мобильных покупок растет, особенно они популярны в Fashion ecom. В 2024 году доля покупок в смартфонах достигла 70%. Брендам необходимо адаптировать сайты для телефонов и планшетов, создавать приложения и возможность покупок в социальных сетях.
Retail-медиа
Ритейлеры все чаще внедряют O2O стратегии (online to offline). Это происходит посредством интеграции офлайн-инвентаря в цифровые медиа (баннеры, push- уведомления, geo-реклама). Кроме того, данные о покупателях из чеков при офлайн-покупках применяются для онлайн-ретаргетинга и оптимизации бюджетов.
И в кассах самообслуживания, и для фискализации онлайн-платежей выгодно использовать облачные кассы. Поэтому с ростом объемов онлайн-торговли и наблюдается рост числа действующих облачных касс, а также увеличение доли облачной ККТ в общей базе онлайн-касс.
Облачные кассы отличаются от обычных тем, что они не устанавливаются в офисе или торговой точке продавца, а берутся в аренду и располагаются в Дата-Центре поставщика услуги. Данные о платеже поступают на облачную кассу через Интернет, после чего автоматически пробивается чек и отправляется клиенту в электронном виде.
Особенности и преимущества облачных касс:
Быстрота подключения. Аренда кассы и регистрация ККТ в ФНС осуществляется дистанционно и занимает немного времени. Запустить фискализацию платежей можно за один день. Старт продаж с облачной кассой не требует значительных первоначальных вложений, характерных для покупки стационарной ККТ. Кассу не обязательно приобретать в собственность: сервисы облачных касс предлагают аренду на нужный период или тарифы с пакетами чеков, что особенно удобно для запуска бизнеса и нерегулярных продаж. Фискальный накопитель оплачивается отдельно и устанавливается поставщиком облачной ККТ.
Экономия средств. Одна облачная касса может заменить несколько стационарных, для работы на ней не нужен кассир, чеки пробиваются автоматически. Также экономия происходит благодаря тому, что облачные ККТ не печатают бумажные чеки, а все фискальные документы передают клиентам в электронном виде.
Безопасность. Облачные кассы располагаются в Дата-Центре поставщика услуги или его партнера. В помещении обеспечена надежная охрана, а также резервное электроснабжение и доступ в интернет, что гарантирует бесперебойную работу кассового оборудования.
Экономия на обслуживании ККТ. Обеспечение работоспособности и техническое обслуживание осуществляется силами сервиса. Обновление кассового ПО в соответствии с нововведениями закона и ФНС, производятся автоматически.
Автоматизация платежей. Касса интегрируется с интернет-эквайрингом, платежными формами, CMS сайта, СRM системой. Сервисы также предоставляют методы API, позволяющие решать различные задачи.
Аналитика. Для эффективного управления продажами бизнес нуждается в аналитике. Облачные сервисы могут предоставлять аналитические срезы на основе фискальных данных, которые помогают прогнозировать спрос с учетом сезонных колебаний, праздников и других факторов; анализировать, какие товары продаются лучше в разные периоды; оптимизировать запасы на складах; выявлять тренды и предпочтения клиентов; оценивать эффективность акций и скидок.
Работа 24/7/365. Облачная касса — автоматизированный сервис, который позволяет фискализировать платежи круглосуточно без перерывов.
Условия подключения облачных сервисов
Условия оказания услуги аренды облачных касс значительно различаются у разных сервисов: предоставляется разный перечень услуг, часть из них может быть включена в арендную плату, за другие придется доплачивать.
Для фискализации платежей необходимо подключение услуги ОФД. Как правило, все облачные сервисы помогают подключить эту услугу. Некоторые предоставляют скидку на оплату услуги ОФД или даже бесплатный период, обычно длительностью год или 6 месяцев. Другие операторы работают в связке с ОФД и эта услуга предоставляется бесплатно на весь период аренды.
Большое значение имеет удобство личного кабинета. Так как кассы установлены вне доступа пользователя, все управление ими осуществляется в ЛК.
Также для работы облачных касс необходимы интеграции. При выборе сервиса следует обратить внимание на наличие готовых схем подключения, их количество и условия предоставления.
Методология составления рейтинга
Для проведения настоящего исследования были выбраны 8 ведущих операторов сервисов аренды облачных касс: «Атол онлайн», «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», «Digital Kassa», «Екомкасса», «Комтет Касса», «Orange Data», «PayKeeper Касса» и «Ferma».
Для оценки использовались сведения из открытых источников:
данные сайтов операторов облачных сервисов, договоры-оферты;
исследование личных кабинетов облачных касс;
коммуникация с техподдержкой.
В процессе анализа сравнивались качественные и количественные характеристики функций сервисов. Для оценки применялись следующие показатели:
1 балл — показатель развит, доступен и удобен для пользователя;
0,5 баллов — показатель реализован частично и требует доработки;
0 баллов — показатель отсутствует или выражен слабо.
Критерии оценки были сгруппированы в 6 разделов.
Удобство личного кабинета
В личном кабинете осуществляется управление услугой, контроль работы касс, мониторинг сроков замены фискальных накопителей.
Если облачные кассы используются не только для онлайн-платежей, но и для ручного пробития чеков сотрудниками на выезде и курьерами, особую важность приобретает наличие мобильного приложения для обращения к кассе с мобильного устройства.
Возможность устанавливать разные права и доступы сотрудникам разных отделов компании обеспечивает безопасность и сохранность сведений о транзакциях.
Условия подключения
В данной группе рассматривалось удобство подключения к сервису и вариативность тарифных планов. Важным преимуществом является предоставление демо-кабинета, в котором можно поработать несколько дней и оценить удобство сервиса.
Для ритейлера важно выбрать оптимальный тариф для особенностей своего бизнеса. Но в некоторых сервисах всего два тарифа: один более дешевый, но с урезанным функционалом, второй — более дорогой. Поэтому при оценке учитывалось наличие тарифных планов, рассчитанных для бизнеса разного масштаба и типа.
В некоторых сервисах кассу можно подключить на период, не менее года. Это может быть невыгодно для запуска продаж, микро-бизнеса или сезонной деятельности. Оптимально, когда бизнесу предоставлена возможность выбора, с какой периодичностью он будет оплачивать облачную кассу: помесячно или сразу на более длительное время. Для начала продаж удобны тарифные планы, в которых оплата берется не за период, а за пакет чеков.
Работа с чеками
Несмотря на то, что облачные кассы могут формировать чеки автоматически, в некоторых видах бизнеса необходимо ручное пробитие чеков. Например, ручное пробитие потребуется в случаях, когда платеж принимает курьер, выездной сотрудник, при поступлении оплаты на расчетный счет, формировании чеков коррекции.
В случаях, когда у кассы не настроена интеграция или приходит большое количество платежей на расчетный счет, данные для чеков можно загружать пакетами.
Если пробиваемые вручную чеки однотипные, некоторые сервисы предоставляют возможность создавать для них шаблоны.
Работа с кассой
В личные кабинеты сервисов включены различные инструменты для управления и контроля работы касс. Дашборды с наглядной аналитикой, инструменты для регистрации ККТ, индикация ошибок, оповещения о сроках замены ФН, удобная система уведомлений — значительно оптимизируют работу с кассой для ритейлера.
В разделе оценивались критерии удобства получения пользователем информации в ЛК о кассах, фискальных накопителях, ошибках, возможностях перерегистрации. Данные параметры позволяют в режиме реального времени следить за «здоровьем кассы».
Что включает тариф
При выборе сервиса пользователи в первую очередь смотрят на стоимость аренды за месяц. Но в разных сервисах арендная плата включает разный набор услуг. У некоторых операторов в заявленную сумму ежемесячного платежа входит только аренда кассы. Отдельно надо оплачивать аренду полки в Дата-Центре, регистрацию кассы в ФНС, установку ФН, обслуживание.
В других сервисах в арендную плату входит определенный перечень услуг, например: подключение, место на полке, регистрация/перерегистрация касс в налоговой, установка и замена ФН, настройка интеграций с CMS-системой и интернет-эквайрингом, подключение по API, отправка чеков.
Услуга ОФД чаще всего уже входит в тариф аренды облачной кассы, а доступ в ЛКК оператора ОФД предоставляется отдельно. Если сервис совмещает функции оператора ОФД и аренду ККТ, все активные кассы компании можно контролировать в одном окне. Сравнивая сервисы важно учитывать полную сумму, которую придется платить в месяц за кассу и необходимые доп.услуги.
Интеграции облачных касс
Так как облачные кассы — это онлайн-сервис, для его работы необходимы интеграции с банковским эквайрингом, с CMS системой сайта, учетной программой, 1С, отраслевым сервисом. Для многих пользователей важна возможность интеграции по API. Перечень готовых алгоритмов интеграций у разных операторов различается. Также важно учитывать, бесплатно ли предоставляются настройки для интеграции.
Итоги рейтинга
По итогам проведенного исследования наибольшее количество баллов набрал сервис Ferma (41,5). На втором месте — «Комтет Касса» (34,5), на третьем — облачное решение «Атол Онлайн» (31).
Рынок онлайн-ритейла продолжает смещаться в сторону облачных решений: классические онлайн-кассы постепенно уступают место облачным кассам, а общее количество ККТ снижается за счет того, что одна облачная касса способна заменить сразу несколько десятков устройств. На этот переход накладывается и устойчивый тренд на самообслуживание в магазинах — он упрощает процесс продажи, ускоряет обслуживание и позволяет ритейлерам экономить ресурсы.
Выбор сервиса напрямую зависит от модели продаж и масштаба бизнеса. Ритейлу с нерегулярными продажами и начинающим проектам логичнее смотреть в сторону аренды с почековыми тарифами, бесшовных интеграций и расширенного функционала для ручного пробития чеков — именно эти параметры определяют удобство работы на старте и помогают не переплачивать при небольших объемах. Для компаний, которые уже работают на потоке, критичны стабильность в пиковые периоды, скорость подключения, качество поддержки и прозрачность условий обслуживания, включая замену и хранение фискальных накопителей.
Крупному бизнесу, как правило, выгоднее выбирать решения с максимально включенными услугами в тарифе — например, с безлимитной заменой ФН на весь срок аренды кассы. При большом объеме чеков фискальный накопитель приходится менять чаще, поэтому важно не только иметь понятные условия по замене, но и выстроить контроль: мониторить статус ФН в личном кабинете и заранее держать запас для своевременной замены. Дополнительным преимуществом становятся инструменты управления и контроля — уведомления о критических событиях, журнал операций, разграничение прав пользователей и аналитика по чекам.
Облачные кассы все чаще выбирают онлайн-ритейлеры, службы доставки, маркетплейс-селлеры и офлайн-точки с растущей долей безналичных продаж. По мере развития самообслуживания и усложнения интеграций спрос на облачные модели будет только усиливаться — и для многих компаний переход на облачные кассы становится не экспериментом, а логичным шагом к автоматизированному процессу продаж.
