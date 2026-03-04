КПП ОСНО Акц моб
Пенсионный возраст

Досрочная пенсия для сварщиков: кому положена, какой стаж нужен и какие документы запросит СФР

Разбираем, какие сварщики попадают под льготную пенсию по спискам № 1 и № 2, какие формулировки должности важны, сколько лет нужно отработать и какие документы подтверждают льготный стаж.

Сварщики могут претендовать на досрочную страховую пенсию, только если их работа относится к видам работ с особыми условиями труда из статьи 30 закона о страховых пенсиях. На практике это почти всегда «льгота по спискам» — списку № 1 (особо вредные/особо тяжёлые) или списку № 2 (вредные/тяжёлые), утверждённым постановлением Кабмина СССР от 26.01.1991 № 10.

Какие категории сварщиков попадают под досрочную пенсию

  1. Список № 1 (редко для «обычных» организаций). В нём есть отдельные виды сварочных работ, в основном связанные с подземными сооружениями и особо тяжёлыми производствами (например, подземные работы при строительстве тоннелей/метро и т. п.). Если у вас обычное производство/стройка «на поверхности», чаще всего это не ваш случай.

  2. Список № 2 (наиболее частый вариант для сварщиков). В списке прямо указаны:

  • газосварщики;

  • электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматах/автоматах с применением флюсов с вредными веществами не ниже 3 класса опасности (в списке это идёт с кодами позиций).

Ключевой момент: «льготность» завязана не на слово «сварщик» вообще, а на конкретную профессию/должность из списков и на фактический характер работ.

Сколько нужно отработать, чтобы уйти раньше

По cписку № 2 (тяжёлые условия труда) право возникает:

  • у мужчин с 55 лет;

  • у женщин с 50 лет,

если льготный стаж не меньше 12 лет 6 месяцев (мужчины) / 10 лет (женщины) и общий страховой стаж не меньше 25 / 20 лет соответственно.

Если отработано не меньше половины льготного стажа, возраст могут снизить пропорционально (по правилам ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Что обязан сделать работодатель, если принимает «льготного» сварщика

  1. Правильно оформить должность в кадровых документах. Если рассчитываете на список № 2, в кадровых документах должна быть должность из списка (например, «газосварщик», «электрогазосварщик»), а не абстрактный «сварщик».

  2. Провести СОУТ по рабочему месту и закрепить класс условий труда. От этого зависит доптариф взносов. Логика такая: либо применяется «списочный» доптариф, либо (после СОУТ) — тариф по классу/подклассу условий труда.

  3. Начислять и уплачивать дополнительные страховые взносы. В ст. 33.2 закона № 167-ФЗ закреплены доптарифы, в том числе шкала 2–8% в зависимости от подкласса условий труда по СОУТ (3.1–4).

  4. Корректно сдавать персонифицированную отчётность в СФР (ЕФС-1) по периодам «льготной» работы (с указанием особых условий труда/льготного стажа).

Какие документы подтверждают льготный стаж сварщика

СФР обычно смотрит не один документ, а комплект, который доказывает одновременно:

  • правильную должность из списка;

  • фактическую занятость на соответствующих работах;

  • уплату взносов и отражение периодов в учёте.

Минимальный практический набор со стороны работодателя

  • Трудовой договор, приказы о приёме/переводах, штатное расписание (чтобы должность совпадала со списком).

  • Должностная инструкция/карта техпроцесса, наряды, табели, сменные задания (чтобы подтвердить фактические работы и занятость во вредных условиях).

  • Материалы СОУТ: отчёт, карта рабочего места, перечень рабочих мест с классами условий труда.

  • Подтверждение отражения «льготных» периодов в отчётности СФР (ЕФС-1) и уплаты допвзносов.

Что полезно самому работнику запросить у прошлых работодателей

  • Справку о характере работы и периодах льготного стажа (по сути: кем работал, на каких работах, в какие даты, по какому списку).

  • Копии приказов о приёме/переводах на «льготные» должности.

  • Копии/выписки по СОУТ (если проводилась).

  • Выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в СФР, чтобы сверить, что льготные периоды и взносы реально попали в учёт.

