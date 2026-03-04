Досрочная пенсия для сварщиков: кому положена, какой стаж нужен и какие документы запросит СФР

Сварщики могут претендовать на досрочную страховую пенсию, только если их работа относится к видам работ с особыми условиями труда из статьи 30 закона о страховых пенсиях. На практике это почти всегда «льгота по спискам» — списку № 1 (особо вредные/особо тяжёлые) или списку № 2 (вредные/тяжёлые), утверждённым постановлением Кабмина СССР от 26.01.1991 № 10.
Какие категории сварщиков попадают под досрочную пенсию
Список № 1 (редко для «обычных» организаций). В нём есть отдельные виды сварочных работ, в основном связанные с подземными сооружениями и особо тяжёлыми производствами (например, подземные работы при строительстве тоннелей/метро и т. п.). Если у вас обычное производство/стройка «на поверхности», чаще всего это не ваш случай.
Список № 2 (наиболее частый вариант для сварщиков). В списке прямо указаны:
газосварщики;
электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматах/автоматах с применением флюсов с вредными веществами не ниже 3 класса опасности (в списке это идёт с кодами позиций).
Ключевой момент: «льготность» завязана не на слово «сварщик» вообще, а на конкретную профессию/должность из списков и на фактический характер работ.
Сколько нужно отработать, чтобы уйти раньше
По cписку № 2 (тяжёлые условия труда) право возникает:
у мужчин с 55 лет;
у женщин с 50 лет,
если льготный стаж не меньше 12 лет 6 месяцев (мужчины) / 10 лет (женщины) и общий страховой стаж не меньше 25 / 20 лет соответственно.
Если отработано не меньше половины льготного стажа, возраст могут снизить пропорционально (по правилам ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Что обязан сделать работодатель, если принимает «льготного» сварщика
Правильно оформить должность в кадровых документах. Если рассчитываете на список № 2, в кадровых документах должна быть должность из списка (например, «газосварщик», «электрогазосварщик»), а не абстрактный «сварщик».
Провести СОУТ по рабочему месту и закрепить класс условий труда. От этого зависит доптариф взносов. Логика такая: либо применяется «списочный» доптариф, либо (после СОУТ) — тариф по классу/подклассу условий труда.
Начислять и уплачивать дополнительные страховые взносы. В ст. 33.2 закона № 167-ФЗ закреплены доптарифы, в том числе шкала 2–8% в зависимости от подкласса условий труда по СОУТ (3.1–4).
Корректно сдавать персонифицированную отчётность в СФР (ЕФС-1) по периодам «льготной» работы (с указанием особых условий труда/льготного стажа).
Какие документы подтверждают льготный стаж сварщика
СФР обычно смотрит не один документ, а комплект, который доказывает одновременно:
правильную должность из списка;
фактическую занятость на соответствующих работах;
уплату взносов и отражение периодов в учёте.
Минимальный практический набор со стороны работодателя
Трудовой договор, приказы о приёме/переводах, штатное расписание (чтобы должность совпадала со списком).
Должностная инструкция/карта техпроцесса, наряды, табели, сменные задания (чтобы подтвердить фактические работы и занятость во вредных условиях).
Материалы СОУТ: отчёт, карта рабочего места, перечень рабочих мест с классами условий труда.
Подтверждение отражения «льготных» периодов в отчётности СФР (ЕФС-1) и уплаты допвзносов.
Что полезно самому работнику запросить у прошлых работодателей
Справку о характере работы и периодах льготного стажа (по сути: кем работал, на каких работах, в какие даты, по какому списку).
Копии приказов о приёме/переводах на «льготные» должности.
Копии/выписки по СОУТ (если проводилась).
Выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в СФР, чтобы сверить, что льготные периоды и взносы реально попали в учёт.
Ссылки по теме
Форум «Клерка»: Каким сварщикам положена досрочная пенсия?
Начать дискуссию