Досрочная пенсия для сварщиков: кому положена, какой стаж нужен и какие документы запросит СФР

Сколько нужно отработать, чтобы уйти раньше

По cписку № 2 (тяжёлые условия труда) право возникает:

у мужчин с 55 лет;

у женщин с 50 лет,

если льготный стаж не меньше 12 лет 6 месяцев (мужчины) / 10 лет (женщины) и общий страховой стаж не меньше 25 / 20 лет соответственно.

Если отработано не меньше половины льготного стажа, возраст могут снизить пропорционально (по правилам ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).