Как списать бракованную продукцию в бухучете, если нельзя установить виновных лиц

Как отражать бракованные товары в бухгалтерском учете

Когда виновные лица не установлены, потери в бухгалтерском учете относят к расходам. Обычно их отражают на счетах затрат по обычным видам деятельности, не на удержаниях с работников.

Однако включить в расходы потери от внутреннего брака без виновных лиц можно только при наличии первичных документов. Они должны быть оформлены правильно.

Главным документом служит акт о браке или аналогичный, который подтверждает объем, обстоятельства и факт выявленного брака.