Как списать бракованную продукцию в бухучете, если нельзя установить виновных лиц

Как отражать бракованные товары в бухгалтерском учете
Когда виновные лица не установлены, потери в бухгалтерском учете относят к расходам. Обычно их отражают на счетах затрат по обычным видам деятельности, не на удержаниях с работников.
Однако включить в расходы потери от внутреннего брака без виновных лиц можно только при наличии первичных документов. Они должны быть оформлены правильно.
Главным документом служит акт о браке или аналогичный, который подтверждает объем, обстоятельства и факт выявленного брака.
Что делать с налогами
Потери от брака учитывают в составе прочих расходов по налогу на прибыль при наличии документального подтверждения и экономической обоснованности по пп. 47 п. 1 ст. 264 НК. При списании бракованного товара (который вернул покупатель), НДС восстанавливать не нужно, так как это не указано в п. 3 ст. 170 НК.
ФНС в письме от 16.04.2018 № СД-4-3/7167@ рассказала, что если случай не прописан в закрытом перечне указанной статьи, то НДС не восстанавливают.
В судебной практике тоже сложилась тенденция, что налогоплательщики не восстанавливают НДС. Например, к такому выводу пришли в Решении ВАС от 19.05.2011 № 3943/11 и Постановлении ФАС Московского округа от 15.07.2014 № Ф05-7043/2014.
В этой ситуации есть риск возникновения споров, но по большей части судебная практика говорит об отсутствии необходимости восстановления НДС.
