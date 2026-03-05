Европротокол (извещение о ДТП) — это упрощенный способ оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД и при этом получить выплату по ОСАГО. Он экономит время водителей и позволяет быстрее освободить дорогу, но пользоваться им можно только при соблюдении ряда условий.
Когда можно оформить ДТП по европротоколу
Европротокол подходит не для всех аварий. Чтобы оформить ДТП без полиции, должны одновременно выполняться следующие условия:
В аварии участвуют только два транспортных средства (включая прицепы).
У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО или «Зеленая карта».
Вред причинен только автомобилям, нет пострадавших людей и повреждения другого имущества (заборов, зданий, ограждений).
Между участниками нет разногласий по обстоятельствам ДТП, повреждениям и виновнику (для максимальных лимитов это особенно важно).
Сумма ущерба не превышает лимиты выплат по европротоколу.
Если хотя бы одно из условий не выполняется (например, есть раненые, три машины, спор о виновнике), нужно вызывать ГИБДД и оформлять ДТП в обычном порядке.
Европротокол (упрощенное оформление ДТП без вызова ГИБДД) регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ст. 11.1).
Лимиты выплат по европротоколу в 2026 году
Размер выплаты по ОСАГО при оформлении европротокола зависит от того, как зафиксировано ДТП, есть ли фото/видео и разногласия.
В 2026 году действуют такие лимиты:
до 100 000 руб. — если ДТП оформлено только на бумажном бланке извещения, без электронной фиксации и специальных приложений;
до 200 000 руб. — если есть фотофиксация и при этом между водителями есть разногласия по обстоятельствам, но оформление все равно проводится по европротоколу;
до 400 000 руб. — если есть фото или видеофиксация и нет разногласий между участниками, а данные о ДТП переданы в электронном виде через специальные приложения или технические средства.
Чтобы претендовать на максимальные суммы, нужно строго соблюдать требования к фиксации аварии (время, привязка к местности, целостность файлов) и использовать одобренные сервисы (например, приложение «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто» , работающие через ЕСИА).
Пошаговая инструкция: как оформить европротокол при ДТП
Шаг 1. Оцените ситуацию и убедитесь, что можно обойтись без ГИБДД
Сначала проверьте, подходит ли ваш случай под условия европротокола: два авто, без пострадавших, только материальный ущерб, оба полиса ОСАГО действительны, сумма ущерба по вашей оценке не превышает лимит.
Если есть сомнения, что убыток уложится в лимит, или вы не уверены в подлинности полиса, а также при конфликте с другим водителем лучше отказаться от европротокола и вызвать инспектора.
Шаг 2. Обеспечьте безопасность и зафиксируйте место ДТП
Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки.
Сделайте фото и видео: общий план, расположение машин относительно дороги, крупные планы повреждений, следы торможения, дорожные знаки и разметка.
При использовании приложений для оформления (например, «Помощник ОСАГО») следуйте их инструкциям: они помогут корректно зафиксировать координаты и время.
После фиксации, если это не нарушает требования безопасности, машины можно убрать с проезжей части, чтобы не мешать движению.
Шаг 3. Заполните извещение о ДТП (европротокол)
Европротокол оформляют на стандартном бланке извещения или в электронной форме через специальное приложение. По сути, это один документ, который подписывают оба водителя (на бумаге или электронно).
Порядок заполнения извещения о ДТП и обращения за страховой выплатой дополнительно установлен Положением Банка России от 19.09.2014 № 431‑П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
На бумажном бланке:
Лицевая сторона заполняется совместно:
место, дата и время ДТП;
количество поврежденных транспортных средств;
наличие или отсутствие пострадавших;
данные о страховщиках и полисах;
указание, есть ли разногласия по обстоятельствам и повреждениям.
Схема ДТП. Нарисуйте расположение автомобилей, направление движения, перекресток, знаки, разметку. Схема должна быть понятной для страховщика.
Описание повреждений. Перечислите все видимые повреждения по каждому автомобилю, отметьте их на схеме или в отдельном поле.
Подписи. Обе стороны ставят подписи на бланке, подтверждая согласие с изложенными данными. Нельзя оставлять пустые графы — ставьте прочерк или условное обозначение.
Электронный европротокол в приложении заполняется по аналогичным полям, но интерфейс подсказывает порядок действий.
Шаг 4. Разъезд и обращение в страховую
После оформления извещения участники могут разъехаться. Важно не затягивать с обращением в страховую компанию потерпевшего:
подать заявление о страховой выплате и извещение о ДТП нужно в срок, установленный законом и правилами ОСАГО (как правило, в течение 5 рабочих дней);
вместе с извещением предоставляют полис ОСАГО, паспорт, водительское удостоверение, СТС или ПТС, фотографии/видеозаписи, при наличии — данные из приложения.
До осмотра автомобиля страховщиком не рекомендуется ремонтировать или утилизировать поврежденные детали, чтобы эксперт мог оценить ущерб.
Образец заполнения европротокола
Полный образец — это заполненный бланк извещения о ДТП, но ключевые моменты можно описать в виде основных блоков.
В типичном образце должны быть:
Шапка: заголовок «Извещение о дорожно-транспортном происшествии» с указанием даты, времени и места ДТП (город, улица, номер дома или ориентир, для трассы — километр и направление).
Раздел о транспортных средствах А и В:
марка, модель, VIN, госномер;
данные владельца и водителя;
сведения о страховщике и полисе ОСАГО;
контактные телефоны.
Обстоятельства ДТП: краткое описание: кто двигался, в каком направлении, какие маневры выполнялись, кто нарушил правила (если участники согласны).
Схема ДТП: условные обозначения автомобилей, стрелки направления движения, дорожные знаки, полосы, названия улиц.
Раздел о повреждениях: перечень поврежденных элементов (например: передний бампер, правое крыло, левая фара и т. д.).
Отметка о наличии или отсутствии разногласий и подписи обоих водителей.
При самостоятельном заполнении удобно держать под рукой пустой бланк с подсказками или пример, чтобы не забыть важные поля.
Что важно помнить при оформлении европротокола
Нельзя указывать два взаимоисключающих варианта (например, «есть пострадавшие» и «нет пострадавших»). Все пустые поля лучше перечеркнуть.
Если позже один из участников заявит, что не согласен с обстоятельствами или повреждениями, страховая будет ориентироваться на данные извещения, а при грубых расхождениях возможен отказ или снижение выплаты.
При серьезных сомнениях в сумме ущерба, подлинности полиса или искренности второго водителя безопаснее вызвать ГИБДД. Лимит по европротоколу не покрывает крупные аварии, а повторно дополнить детали происшествия уже нельзя.
