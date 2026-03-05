Лимиты выплат по европротоколу в 2026 году

Размер выплаты по ОСАГО при оформлении европротокола зависит от того, как зафиксировано ДТП, есть ли фото/видео и разногласия.

В 2026 году действуют такие лимиты:

до 100 000 руб. — если ДТП оформлено только на бумажном бланке извещения, без электронной фиксации и специальных приложений;

до 200 000 руб. — если есть фотофиксация и при этом между водителями есть разногласия по обстоятельствам, но оформление все равно проводится по европротоколу;

до 400 000 руб. — если есть фото или видеофиксация и нет разногласий между участниками, а данные о ДТП переданы в электронном виде через специальные приложения или технические средства.

Чтобы претендовать на максимальные суммы, нужно строго соблюдать требования к фиксации аварии (время, привязка к местности, целостность файлов) и использовать одобренные сервисы (например, приложение «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто» , работающие через ЕСИА).