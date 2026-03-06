КПП БСН Акц моб
Самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, поправки в закон о защите прав потребителей и новые правила рассрочки с 1 апреля: обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Автор

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за январь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, АУСН, и имущественные налоги.

Закон о защите прав потребителей-2026: что изменилось для бизнеса

С 1 февраля действуют поправки в Закон от 07.02.1992 № 2300-1. Теперь по общему правилу неустойка за просрочку выполнения требований потребителя не может превышать ту сумму, которую он фактически заплатил по договору купли-продажи. О других изменениях рассказали в разборе.

Новые правила предоставления рассрочки покупателям с 1 апреля 2026 года

Уже с 1 апреля начнут действовать новые правила предоставления рассрочки. Теперь продавцы не смогут устанавливать разные цены на товары в зависимости от вида оплаты (частями или одним платежом). Что еще изменится — читайте в разборе.

УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео

С 2026 года действуют новые лимиты по НДС. Теперь, если ИП или организация получила в прошлом году более 20 млн руб., то она обязана перейти на уплату НДС. Как отчитаться за 2025 год и не допустить ошибок в 2026 — рассказали в конспекте вебинара.

ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление. Мини-курс

ФНС может приостановить операции из-за задолженности по налогам, несдачи отчетности и в качестве обеспечительной меры по результатам проверки. Как разблокировать счет и подать заявление — рассказали в мини-курсе.

Контрагент обанкротился: как вернуть свои средства. Мини-курс

Если контрагент обанкротился, компания все равно может вернуть свои средства. Для этого нужно вовремя включиться в реестр кредиторов. Пошаговым алгоритмом мы поделились в мини-курсе.

Блокировка счета в банке: почему происходит и как о ней узнать. Мини-курс

Банк может заблокировать расчетный счет компании или ИП, если обнаружит подозрительные операции. Как узнать о блокировке и чем она грозит налогоплательщику — рассказали в мини-курсе.

