MAX ловит в 40 странах, татарские роботы чистят снег, а ВУЗы выпускают ИИ-магистров: российский IT‑дайджест № 27

MAX осваивает другие страны, дворников заменяют роботами, а Путин создает комиссию по развитию ИИ. Параллельно растут компьютерные клубы, ускоряются рекомендательные модели, а дата‑центры и облака переходят к биржевой логике. Все это — в российском IT-дайджесте №27.
МАКСимальное распространение
ВК запустила регистрацию в мессенджере MAX для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Пользователи могут войти по номеру своего оператора, включить двухфакторную защиту и настроить семейные сценарии приватности.
Фактически сервис выходит за пределы национального продукта и превращается в международное приложение. Для бизнеса это дополнительный канал продвижения на альтернативных западному рынках, а для пользователей — возможность держать в одном чате и российских контактов, и друзей из других стран, не пересаживаясь между сервисами.
Теперь мессенджер ловит даже на парковке в Мехико.
Вслед за экспансией мессенджеров новый виток развития получает и некогда популярная офлайн‑инфраструктура для игр и общения — компьютерные клубы.
Хорошо забытое старое
Рынок компьютерных клубов в России переживает вторую молодость. За три года число площадок выросло с примерно двух тысяч до почти пяти тысяч, а общее количество игровых мест достигло около 100 000 при обороте порядка 30 млрд руб. в год и ежемесячной посещаемости около 1,2 млн человек. Аудитория взрослеет, растет доля женщин, средний чек держится в районе нескольких сотен рублей за сеанс.
Причина роста проста: игровое железо дорожает, а мультиплеерные и киберспортивные форматы удобнее отыгрывать в клубе. Там уже есть мощные ПК, VR‑зоны и турниры, а владельцы зарабатывают на VIP‑комнатах и дополнительных сервисах.
Но чтобы весь этот контент находил своего пользователя, на заднем плане нужны быстрые и умные рекомендательные системы.
Русский датасет Yambda улучшает рекомендации
Исследователи Амстердамского университета использовали российский датасет Yambda от Яндекса с примерно 5 млрд событий музыкального сервиса для обучения модели Seater.
Им удалось резко сократить время построения структуры рекомендаций — с десятков минут до единиц минут при сохранении качества на уровне подходов класса BERT4Rec. За счет оптимизации предобработки и организации данных шаг обновления рекомендаций превращается из тяжелой пакетной операции в почти интерактивный.
Для потоковых платформ и e‑commerce это означает возможность реагировать на поведение пользователя в более реальном времени. При этом нет необходимости раздувать парки серверов до промышленных масштабов.
НацИИональная комиссия
Президент Владимир Путин утвердил комиссию по развитию искусственного интеллекта. В нее вошли представители правительства, силовых ведомств, крупнейших IT‑компаний и академического сообщества. Задача органа — уточнение и реализация национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, включая применение в госуправлении, образовании и экономике.
Для рынка это сигнал о консолидации решений по поддержке проектов и регулированию. Бизнес и разработчики получают более предсказуемые приоритеты и механизмы включения своих решений в государственные и отраслевые программы.
А там, где растет роль ИИ и онлайн‑сервисов, закономерно усиливается и внимание к защите пользователей от мошенников.
Антифрод от Минцифры
С 1 марта Минцифры запускает государственную систему Антифрод. Она объединяет банки, госорганы и операторов связи для обмена данными о подозрительных операциях и борьбы с кибермошенничеством. В отдельных сценариях предполагается использование биометрии и верификации через государственные цифровые сервисы, а для микрофинансовых организаций ужесточаются требования к дистанционной идентификации клиентов.
Для участников рынка это централизованный механизм противодействия мошенническим схемам и снижения репутационных рисков. Пользователи, в свою очередь, получают больше шансов, что кредиты и услуги перестанут оформляться без их ведома.
Параллельно с ужесточением правил к данным и безопасности растет спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ‑системами профессионально.
Онлайн ИИ‑магистратура
Высшая школа экономики расширяет программы по искусственному интеллекту и анализу данных, включая программу «Прикладные нейросетевые технологии» В бакалавриате усиливаются компоненты машинного обучения, а магистратуры фокусируются на этике и прикладном использовании генеративных моделей. Обещают делать акцент обучения на проектной работе с реальными датасетами и корпоративных стажировках у технологических партнеров.
Для абитуриентов это возможность войти в отрасль с практико‑ориентированной специализацией. Для компаний — доступ к выпускникам, знакомым с алгоритмами и индустриальными стандартами качества и безопасности данных.
И пока будущие ИИ‑специалисты осваивают теорию, в городах уже тестируют очень приземленные применения робототехники.
Казанские роботы против снега
В Казани группа компаний Аванти испытала коммунальных роботов для уборки снега. Пара самоходных комплексов на гусеницах за считаные минуты очищает площадку порядка 100 × 50 метров, разделяя функции на сбор и отбрасывание снега. Машины рассчитаны на широкий температурный диапазон и ресурс работы, сопоставимый с полноценной сменой, что делает их пригодными для эксплуатации зимой и летом на больших открытых территориях.
Для городских служб это инструмент оптимизации зимней уборки парковок, промзон и других площадок. Для разработчика — выход на гражданский рынок роботизированной техники с потенциалом адаптации под разные покрытия и климатические условия.
3data биржевизирует дата‑центры
3data совместно с партнерами вывела услуги colocation в дата‑центрах на биржевую модель. Появилась витрина котировок, где отображаются цены за стойко‑места и мощность в разных центрах обработки данных. На фоне дефицита свободных мощностей и растущего спроса это делает рынок более прозрачным для корпоративных клиентов, которым нужно планировать масштабирование инфраструктуры и миграцию систем.
Операторы дата‑центров получают возможность позиционироваться через публичные показатели и прозрачные тарифы. Это помогает привлекать клиентов не только брендом, но и понятной ценой за ресурс.
У нас есть свой Cursor дома: Amvera Cloud выпустила собственную онлайн ИИ-IDE
Облачный провайдер Amvera представил набор отечественных инструментов для автоматизации DevOps‑процессов в своей инфраструктуре. Это готовые пайплайны CI/CD для Kubernetes‑сред, средства мониторинга и логирования, интеграции с системами управления исходным кодом и российскими облачными платформами. Цель — сократить время развертывания и обновления приложений и снизить порог входа для команд без выделенных DevOps‑специалистов.
Для разработчиков это способ быстрее выводить новые версии продуктов, концентрируясь на функциональности, а не на ручной настройке инфраструктуры. Бизнес получает более предсказуемые релизы и масштабирование без существенного роста штата инженеров по эксплуатации.
Нейросетевой конструктор для роботов
Сбер представил Green‑VLA — открытое руководство по созданию Vision‑Language‑Action‑моделей для робототехники и смежных систем. Документ описывает пайплайны сбора и разметки данных, совместного обучения на видео, текстах и действиях, а также подходы к оптимизации энергопотребления и точности роботов‑манипуляторов.
В тестах на устройствах SberDevices зафиксирована заметная прибавка в точности выполнения задач захвата и манипуляций, что дает разработчикам структурированный стартовый набор практик без необходимости выстраивать методологию с нуля.
