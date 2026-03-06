MAX ловит в 40 странах, татарские роботы чистят снег, а ВУЗы выпускают ИИ-магистров: российский IT‑дайджест № 27

МАКСимальное распространение

ВК запустила регистрацию в мессенджере MAX для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Пользователи могут войти по номеру своего оператора, включить двухфакторную защиту и настроить семейные сценарии приватности.

Фактически сервис выходит за пределы национального продукта и превращается в международное приложение. Для бизнеса это дополнительный канал продвижения на альтернативных западному рынках, а для пользователей — возможность держать в одном чате и российских контактов, и друзей из других стран, не пересаживаясь между сервисами.

Теперь мессенджер ловит даже на парковке в Мехико.

Вслед за экспансией мессенджеров новый виток развития получает и некогда популярная офлайн‑инфраструктура для игр и общения — компьютерные клубы.