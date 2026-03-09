ФНС усиливает контроль за онлайн-кассами: какие индикаторы риска ККТ могут привести к проверке

Региональные управления ФНС начали публично показывать, по каким признакам бизнес попадает в зону риска по ККТ. Налоговая все чаще смотрит не только на документы, но и на аномалии в кассовых данных: «молчащие» кассы, только безнал, слишком мало чеков и отсутствие зарегистрированной кассы там, где она обязательна.

Онлайн-кассы окончательно превратились из инструмента учета в инструмент цифрового налогового контроля. ФНС получает фискальные данные в автоматизированную систему и на их основе оценивает, где есть признаки нарушения правил применения ККТ и неполного учета выручки. Правовая база для такого контроля давно создана: общий порядок закреплен в Федеральном законе о госконтроле № 248-ФЗ и в положении о федеральном контроле за применением ККТ, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 № 272. На сайте ФНС прямо указано, что контроль в сфере ККТ ведется именно по этим правилам, а перечень индикаторов риска утвержден приказом Минфина России от 06.06.2023 № 88н.

На федеральном уровне официально утверждены три базовых индикатора риска. Первый — отсутствие фискальных данных в системе налоговых органов в течение 60 календарных дней при наличии зарегистрированной кассы. Второй — когда доля чеков с признаком «Возврат прихода» достигает 30% и более от общего числа чеков с признаком «Приход» за 30 календарных дней. Третий — когда доля чеков коррекции или БСО коррекции составляет 30% и более от общего числа фискальных документов за тот же период. Именно эти индикаторы закреплены в приказе Минфина № 88н.

Но на практике региональные управления ФНС уже используют более широкий аналитический подход и публично рассказывают, какие модели поведения считают рискованными. Так, УФНС по Тверской области в феврале 2026 года сообщило о публикации индикаторов риска, среди которых названы только безналичная оплата с учетом возвратов по всем ККТ на торговых точках, менее 30 чеков по всем ККТ на торговых точках, отсутствие зарегистрированной ККТ при наличии обязанности ее применять и неприменение ККТ налогоплательщиками на патентной системе там, где по закону касса обязательна.

Похожие формулировки налоговые органы уже озвучивали и раньше. Например, УФНС по Республике Калмыкия указывало, что к индикаторам риска относятся «молчащая ККТ» без выручки 30 дней подряд, формирование выручки только за счет безналичного расчета, менее 30 чеков по всем ККТ, а также высокая доля возвратов и чеков коррекции. В Курской области ФНС отдельно подчеркивала, что одной из наиболее рисковых категорий считаются налогоплательщики, у которых проходят только безналичные расчеты, а также те, у кого менее 30 чеков в месяц.

Это означает, что налоговый контроль по кассам становится все более алгоритмическим. Система не ждет жалоб или случайного сигнала. Она ищет статистические отклонения: касса зарегистрирована, но данных нет; точка работает, но чеков подозрительно мало; по эквайрингу деньги идут, а наличные будто отсутствуют; на рынке торгуют без зарегистрированной ККТ, хотя с 1 марта 2025 года для многих продавцов на рынках обязанность применять кассу стала обязательной. Более того, для арендаторов рынков наличие зарегистрированной ККТ стало условием получения торгового места, а управляющие рынками компании обязаны регулярно это проверять.

Для бизнеса здесь важен один нюанс. Не всякая аномалия означает нарушение. Работа только по безналу может быть нормальной моделью для b2b-сегмента. Небольшое число чеков бывает у продавцов дорогих товаров, у сезонного бизнеса или у компаний с малым потоком клиентов. У ИП на патенте вообще есть перечень случаев, когда ККТ можно не применять, если выдается документ, подтверждающий расчет. ФНС сама публикует такие исключения на сайте. Поэтому сам по себе индикатор риска — это не доказательство нарушения, а повод для внимания со стороны налоговой.

Тем не менее игнорировать такую аналитику опасно. В Хабаровском крае ФНС прямо сообщала, что проверки ККТ проводились только после детального анализа индикаторов риска, а их результативность с 2022 года составила 100%. В Калмыкии налоговики также заявили о 100-процентной результативности проверок благодаря риск-ориентированному подходу. Это показывает, что случайных проверок по кассам становится меньше, но точность попадания — выше.

Штрафы при этом остаются серьезными. За неприменение ККТ в обязательных случаях для должностных лиц и ИП предусмотрен штраф от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но не менее 10 тыс. рублей, а для организаций — от 3/4 до полной суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей. При повторном нарушении, если сумма расчетов без ККТ достигла 1 млн рублей и более, возможны дисквалификация должностного лица или административное приостановление деятельности до 90 суток. Такие размеры санкций ФНС отдельно напоминает в своих региональных разъяснениях.

Практический вывод для бизнеса простой: теперь важно не только формально иметь онлайн-кассу, но и следить, как ваша модель продаж выглядит в данных ФНС. Если касса «молчит», чеков мало, возвратов слишком много или расчеты идут в странной структуре, это может стать основанием для профилактического визита, предостережения, контрольной закупки, а затем и полноценного контрольного мероприятия. В новой модели контроля налоговая все чаще видит бизнес через поток кассовой статистики. И именно по этой статистике решает, к кому идти первым.