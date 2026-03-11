12 марта в России отмечают День работника уголовно‑исполнительной системы, а также День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В мире к этой дате приурочены Всемирный день против киберцензуры и Всемирный день почки . По православному календарю вспоминают преподобных Василия и Прокопия Декаполитов, а в народном — Прокопа Дорогорушителя, с которым связывают приход настоящей весны.
Какой праздник в России 12 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День работника уголовно‑исполнительной системы Минюста России
Профессиональный праздник сотрудников ФСИН, отвечающих за исполнение наказаний, содержание осужденных, их охрану и ресоциализацию. Дата приурочена к указу Александра II от 12 марта XIX века, которым были утверждены первые тюремные правила и начата реформа пенитенциарной системы. В этот день в учреждениях ФСИН проводят торжественные построения, вручают награды, вспоминают ветеранов службы и обсуждают вопросы гуманизации и эффективности исполнения наказаний.
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
Памятная дата, установленная в честь инициативы жителей Урала, которые в 1943 году на собранные собственными силами средства сформировали танковый корпус для фронта. Тысячи рабочих, колхозников и служащих добровольно переводили деньги, сдавали личные сбережения и работали сверх смен, чтобы обеспечить армию техникой.
Международные праздники 12 марта
В мире 12 марта отмечают:
Всемирный день против киберцензуры
Дата учреждена правозащитными организациями для защиты свободы слова в интернете и прав пользователей на доступ к информации. В этот день говорят о блокировках сайтов, преследовании журналистов и блогеров, контроле над соцсетями и о том, как сохранить баланс между безопасностью и свободой. Правозащитные структуры публикуют доклады о состоянии интернет‑свободы, а IT‑сообщество обсуждает инструменты обхода цензуры и защиты персональных данных.
Всемирный день почки
Ежегодная глобальная кампания, цель которой — привлечь внимание к заболеваниям почек, их профилактике и ранней диагностике. Медики напоминают, что хроническая болезнь почек часто развивается скрыто, а факторами риска являются диабет, гипертония, ожирение и курение. В этот день поликлиники и больницы проводят бесплатные анализы, лекции и консультации, рассказывают о важности питьевого режима, контроля давления и отказа от самолечения сильнодействующими препаратами.
Всемирный день ананаса
Шуточный гастрономический праздник, посвященный популярному тропическому фрукту, который давно стал привычным в кухнях разных стран. Рестораны и кафе включают в меню специальные блюда и десерты с ананасом, а пользователи соцсетей делятся рецептами и обсуждают, уместен ли ананас на пицце.
Церковные праздники 12 марта по православному календарю
12 марта в православном календаре:
День памяти преподобного Василия Декаполита
Преподобный Василий жил в VIII–IX веках, подвизался в монастыре в области Декаполь, а затем в Константинополе, где мужественно выступал против иконоборчества. За защиту почитания икон он подвергался пыткам и ссылке, но сохранил верность православному учению. Верующие чтут его как пример стойкости в вере и обращаются с молитвами о твердости в духовной жизни.
День памяти преподобного Прокопия Декаполита
Современник и сподвижник Василия, монах‑аскет, также пострадавший за защиту икон во времена иконоборческих споров. Его житие рассказывает о тяжелых испытаниях, лишениях и стойкости духа, благодаря которой он сохранил веру и помог другим не отречься от православия. В народе его память тесно связали с началом настоящей весны и переменой дорог.
Народные праздники и приметы на 12 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Прокоп Дорогорушитель. В народном календаре 12 марта считали днем, когда снег активно тает, появляются глубокие колеи, а зимние пути становятся непроезжими. В этот период крестьяне уже не рассчитывали на санный путь, начинали готовить телеги и ремонтировать дворовые дорожки. Состояние дороги в этот день считали важным признаком того, какой будет весна и как пройдет посевная.
Если 12 марта дороги сильно раскисли, много луж и грязи — весна будет быстрой, а поля рано подсохнут для посева.
Держится мороз и снег скрипит под ногами — жди затяжной весны и поздней пахоты.
Туман поутру стелется низко над землей — к хорошему урожаю зерновых и трав.
Кто родился в этот день
12 марта родились многие известные люди:
Владимир Вернадский (1863). Русский и советский ученый‑естествоиспытатель, философ, один из основоположников геохимии, биогеохимии и учения о ноосфере. Его идеи о взаимосвязи живого вещества и планеты сильно повлияли на развитие естественных наук и экологического мышления.
Лайза Минелли (1946). Американская актриса и певица, обладательница премий «Оскар», «Эмми» и «Грэмми», дочь легендарной актрисы Джуди Гарланд. Всемирную славу ей принес мюзикл «Кабаре», а яркий голос и сценический темперамент сделали ее иконой музыкального театра.
Аркадий Северный (1939). Советский певец, один из самых известных исполнителей русского городского романса и дворовой песни. Его магнитофонные записи расходились в народе подпольно, а позднее стали классикой жанра русского шансона.
Ирина Понаровская (1953). Советская и российская эстрадная певица и актриса, популярная в 1980–1990‑е годы. Известна ярким сценическим образом, запоминающимися хитами и участием в телеэфирах и музыкальных фестивалях.
Наталия Антонова (1974). Российская актриса театра и кино, известная по многочисленным телесериалам и фильмам. Снимается в драматических и мелодраматических ролях, оставаясь одной из заметных актрис российского экрана.
Аарон Экхарт (1968). Американский актер, сыгравший в фильмах «Темный рыцарь», «Спасибо за курение», «Падение Олимпа» и других голливудских картинах. Часто исполняет роли харизматичных героев и антигероев, сочетая внешнюю брутальность с психологической глубиной образов.
