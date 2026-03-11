12 марта в России отмечают День работника уголовно‑исполнительной системы, а также День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В мире к этой дате приурочены Всемирный день против киберцензуры и Всемирный день почки . По православному календарю вспоминают преподобных Василия и Прокопия Декаполитов, а в народном — Прокопа Дорогорушителя, с которым связывают приход настоящей весны.

Памятная дата, установленная в честь инициативы жителей Урала, которые в 1943 году на собранные собственными силами средства сформировали танковый корпус для фронта. Тысячи рабочих, колхозников и служащих добровольно переводили деньги, сдавали личные сбережения и работали сверх смен, чтобы обеспечить армию техникой.

Профессиональный праздник сотрудников ФСИН, отвечающих за исполнение наказаний, содержание осужденных, их охрану и ресоциализацию. Дата приурочена к указу Александра II от 12 марта XIX века, которым были утверждены первые тюремные правила и начата реформа пенитенциарной системы. В этот день в учреждениях ФСИН проводят торжественные построения, вручают награды, вспоминают ветеранов службы и обсуждают вопросы гуманизации и эффективности исполнения наказаний.

Международные праздники 12 марта

В мире 12 марта отмечают:

Всемирный день против киберцензуры

Дата учреждена правозащитными организациями для защиты свободы слова в интернете и прав пользователей на доступ к информации. В этот день говорят о блокировках сайтов, преследовании журналистов и блогеров, контроле над соцсетями и о том, как сохранить баланс между безопасностью и свободой. Правозащитные структуры публикуют доклады о состоянии интернет‑свободы, а IT‑сообщество обсуждает инструменты обхода цензуры и защиты персональных данных.

Всемирный день почки

Ежегодная глобальная кампания, цель которой — привлечь внимание к заболеваниям почек, их профилактике и ранней диагностике. Медики напоминают, что хроническая болезнь почек часто развивается скрыто, а факторами риска являются диабет, гипертония, ожирение и курение. В этот день поликлиники и больницы проводят бесплатные анализы, лекции и консультации, рассказывают о важности питьевого режима, контроля давления и отказа от самолечения сильнодействующими препаратами.

Всемирный день ананаса