Биржи грузоперевозок: топ–10 агрегаторов для поиска груза и транспорта в 2026 году

Рынок грузоперевозок в России за последние годы изменился радикально: цифровые платформы вытеснили телефонные базы, а поиск транспорта все чаще начинается не с диспетчера, а с экрана смартфона. Современная биржа грузоперевозок уже не просто доска объявлений, а полноценный рабочий инструмент с аналитикой, рейтингами и системами безопасности. В 2026 году выигрывают те платформы, которые экономят время, снижают риски и дают стабильный поток заявок. 

В этом обзоре мы собрали десять наиболее заметных платформ рынка и разобрали, чем они реально полезны в повседневной работе.

Что учитываем в рейтинге при выборе агрегатора

Чтобы рейтинг был прикладным, а не формальным, мы оценивали каждую платформу так, как это делает практик — человек, для которого грузоперевозки ежедневный бизнес-процесс, а не абстрактная услуга. В фокусе реальная польза.

  1. Репутация биржи. Долгий срок присутствия на рынке — важный маркер надежности. Если биржа пережила несколько кризисов и сохранила аудиторию, значит, она умеет адаптироваться и выполнять обязательства. Но «возраст» сам по себе ничего не гарантирует, поэтому мы дополнительно собрали рейтинги и отзывы с независимых площадок, сайтов-отзовиков и карт, чтобы оценить не обещания сервиса, а реальный пользовательский опыт: удобство работы, качество поддержки и прозрачность правил. Этот фактор важен, потому что именно отзывы чаще всего показывают скрытые риски, которых зачастую не видно на витрине платформы.

  2. Функционал и дополнительные услуги. Мы учитывали не только базовый поиск грузов и транспорта, но и сопутствующие возможности: автоматические подборы, уведомления, проверку контрагентов, безопасные сделки. Современный агрегатор грузоперевозок своего рода экосистема, а не просто список заявок.

  3. География охвата. Важно, чтобы платформа уверенно работала как в федеральных коридорах, так и в регионах. Лучшие платформы обеспечивают равномерное покрытие, а не концентрируются лишь на Москве и области.

  4. Общее количество пользователей и заявок. Чем выше активность, тем быстрее закрываются сделки. Большая база означает выбор, а для перевозчика больше шансов загрузить машину без простоев, что критично для рентабельных грузоперевозок.

  5. Система рейтинга и отзывов. Прозрачная репутационная модель снижает риски. Отзывы, история сделок и рейтинги позволяют заранее понять, с кем вы имеете дело, и позволяют избежать проблемных партнеров.

  6. Удобство использования и дополнительные сервисы. Интерфейс, мобильные приложения, скорость работы — все это напрямую влияет на эффективность. Хороший агрегатор грузоперевозок не требует долгого обучения и легко встраивается в рабочий ритм.

Перевозка24

География: все регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.

Рейтинг: 4.81 (на основе 202 отзывов).

Средняя посещаемость: ~ 346 000.

Перевозка 24 — одна из самых известных и авторитетных платформ на рынке, с которой для многих участников отрасли начались системные онлайн-грузоперевозки. Платформа была запущена в далеком 2007 году, и продолжает оставаться востребованным инструментом, предлагая рынку прозрачную модель прямых продаж. За годы работы сервис прошел путь от простой доски объявлений до полноценной цифровой биржи грузоперевозок, объединяющей перевозчиков, владельцев спецтехники и их заказчиков по всей стране.

Платформа ориентирована прежде всего на практику: здесь нет лишних и отвлекающих элементов, зато есть стабильный поток заявок, широчайший охват регионов по всей РФ и понятная логика работы. Платформу часто выбирают как базовый агрегатор грузоперевозок по России, особенно в сегменте регулярных перевозок и аренды спецтехники.

Сервис активно используется как частными перевозчиками, так и компаниями с автопарком, которым важно быстро находить заказы, минимизировать простои и выстраивать долгосрочные рабочие связи.

Масштаб и активность пользователей по данным платформы: 

  • Зарегистрировано 9 148 транспортных компаний и частных владельцев техники.

  • Размещено 380 000 объявлений.

  • В среднем 11 657 заказчиков ежемесячно публикуют заявки на поиск техники.

Такие показатели формируют ощутимый объем и плотность предложений в большинстве регионов России.

Попутный грузовой транспорт

Одна из ключевых и наиболее востребованных функций платформы — поиск попутного грузового транспорта. Эта услуга особенно актуальна в условиях роста издержек и стремления повысить загрузку рейсов.

Преимущества услуги:

  • Возможность снизить холостые пробеги и увеличить доход с одного маршрута.

  • Быстрый подбор попутных грузов по направлению и типу транспорта.

  • Экономия времени на поиске заказов без участия диспетчеров.

  • Гибкая работа с частичными и сборными грузами.

  • Повышение общей эффективности грузоперевозок за счет полной загрузки автомобиля.

Для перевозчиков это инструмент оптимизации, а для заказчиков хороший шанс получить более выгодную ставку без потери качества сервиса.

Поиск грузов без диспетчера

Одним из принципиальных преимуществ платформы является поиск грузов без диспетчера, напрямую, без посредников и дополнительных комиссий. Это особенно ценно для малого и среднего бизнеса, где каждая статья расходов имеет значение.

Сервис позволяет перевозчику самостоятельно выбирать заявки, договариваться с заказчиком и выстраивать условия сотрудничества. Такой формат делает агрегатор более прозрачным и управляемым, снижая риски недопонимания и навязанных условий.

Благодаря этому грузоперевозки становятся предсказуемыми, а взаимодействие сторон максимально прямым и честным.

Преимущества биржи Перевозка 24

Ключевые плюсы биржи, которые сформировали ее устойчивую репутацию на рынке:

  • Длительный срок работы, высокая репутация.

  • Стабильный поток заявок в разных регионах России, а также в странах СНГ.

  • возможность автоматического подбора ближайших исполнителей по геолокации.

  • Прозрачная тарифная сетка без скрытых комиссий.

  • Прямая связь заказчика и исполнителя без посредников и комиссии со сделки.

  • Для исполнителей: возможность платного продвижения объявлений.

  • Развитый сегмент спецтехники и строительных перевозок.

  • Возможность «безопасной сделки» при онлайн-оплате.

  • Система рейтингов и отзывов для оценки надежности.

  • Понятный интерфейс без перегруженных функций.

  • Удобные приложения для iOS и Android.

  • Уведомления о новых заказах через почту, SMS, Telegram-бот и push в приложении.

  • Возможность работать как частным перевозчикам, так и компаниям. 

Слабые стороны

  • Отсутствие тендерных процедур и аукционов.

  • Нет встроенного электронного документооборота и генерации накладных.

  • Отсутствуют интеграции с TMS, ERP, CRM и 1С. 

Стоимость и тарифные опции Перевозка 24

Монетизация платформы построена на принципе «заказчик всегда прав и бесплатен». Для грузовладельцев размещение заявок и просмотр контактов исполнителей не стоит ни копейки.

Для грузоперевозчиков и владельцев машин и компаний действует единая система тарифов на размещение объявлений:

  • Стоимость базового тарифа стартует от 980 рублей в месяц, и дает право грузоперевозчикам размещать объявления во всех регионах России.

  • Пакетные тарифы. Для более длительного и эффективного присутствия предусмотрены пакеты за 2700 (3 месяца), 4920 (6 месяцев) и 8890 рублей за годовую подписку.

  • Дополнительные опции. Чтобы выделиться среди конкурентов, можно воспользоваться услугой подъема объявления на первое место за 100 руб. или выделить его цветом за 300 руб. на 7 дней.

Также важно отметить, что в городах с низкой конкуренцией возможна скидка до 50%.

АТИ.СУ (АвтоТрансИнфо)

География: регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.

Рейтинг: 3,87 (на основе 752 отзывов).

Средняя посещаемость: ~ 6.4 млн.

«АТИ.СУ» — это крупная логистическая платформа в России и СНГ с масштабной инфраструктурой сервисов. Платформа ежедневно аккумулирует десятки тысяч грузов и машин, предоставляя инструменты поиска, торгов, тендеров и долгосрочной контрактной логистики.

Сервис включает рейтинг участников, автоматические проверки контрагентов, электронный документооборот, гарантию оплаты и рыночную аналитику. Это рабочая среда, где можно не только найти заказ, но и проверить партнера, застраховать груз, обменяться юридически значимыми документами и интегрировать процессы через API.

Платформа популярна среди логистических компаний и перевозчиков с большим автопарком, для которых важен объем предложений и репутационная система.

Преимущества сервиса:

  • Крупная база грузов и транспорта в России и СНГ.

  • Торги и тендеры для спотовой и контрактной логистики.

  • Электронный документооборот (АТИ-Доки).

  • Онлайн-страхование грузов.

  • Проверка контрагентов через Контур.Светофор.

  • Рыночная аналитика: Индекс ATI, Карта грузов, Средние ставки.

  • Интеграции через API с TMS/CRM.

  • Мобильные приложения «АТИ Грузы и Транспорт» для Android и iOS.

  • Поддержка через сайт, e-mail и Telegram. 

Слабые стороны и риски

  • Ключевые функций доступны только по платным лицензиям.

  • Отзывы о работе поддержки и модерации весьма неоднозначны. Часть пользователей указывает на формальный подход службы поддержки и затянутые сроки рассмотрения обращений. Отдельные отзывы содержат претензии к работе модерации и юридического отдела, особенно в спорных ситуациях между участниками.

  • Конфликты и неоплаты между контрагентами. Несмотря на наличие рейтингов и сервисов проверки, пользователи отмечают случаи невыплат и затяжных разбирательств. Платформа выступает посредником, но не всегда оперативно влияет на разрешение споров.

  • Сложность экосистемы. Новички отмечают перегруженность интерфейса и необходимость времени на освоение функционала, что может стать барьером входа для частных перевозчиков и небольших участников рынка.

  • Высокая конкуренция внутри платформы.

Стоимость и пакеты лицензий ATI.SU

Экономическая модель платформы построена по принципу модульного доступа: регистрация и базовый функционал бесплатны, однако ключевые инструменты (контакты, тендеры, аналитика и расширенные проверки) открываются через покупку лицензий или готовых пакетов.

Для новых пользователей доступна бесплатная регистрация с ограниченным функционалом. Однако для полноценной работы на рынке с доступом к контактам, аналитике и инструментам проверки потребуется подключение одного из пакетных тарифов сроком на 30 дней.

Для перевозчиков, грузовладельцев и экспедиторов предусмотрены специализированные пакеты лицензий:

  • «Перевозчик» 3 990 руб. / 30 дней. Открывает доступ ко всей контактной информации по грузам и машинам, тендерам и безлимитным подпискам на грузы. Подходит транспортным компаниям и частным перевозчикам, активно работающим на спотовом рынке и нуждающимся в постоянном потоке заказов.

  • «Грузовладелец» 6 990 руб. / 30 дней. Пакет включает лицензии «Грузы для всех», «Статистика цен на грузоперевозки», «Все машины» и сервис проверки контрагентов «Светофор». Тариф ориентирован на компании-заказчики, которым важно не только разместить груз, но и получить доступ к рыночной аналитике, оценить уровень ставок и проверить надежность перевозчика перед заключением сделки.

  • «Экспедитор» 8 990 руб. / 30 дней. В тариф входит расширенный набор лицензий: «Все грузы», «Все машины», «Грузы для всех», «Машины для всех», доступ к тендерам, а также два дополнительных контакта. Пакет рассчитан на экспедиторские и логистические компании, которые одновременно управляют потоками грузов и транспорта, участвуют в тендерах и ведут активную посредническую деятельность на рынке перевозок.

  • «Все включено» 19 900 руб. / 30 дней. Включает все лицензии ATI.SU и дополнительно 7 расширенных контактов. Это максимальный пакет для крупных транспортных и логистических операторов с большим объемом сделок и необходимостью полного функционала платформы.

Монополия

География: регионы России.

Рейтинг: 2,7 (на основе 428 отзывов).

Средняя посещаемость: ~ 168 000.

«Monopoly.Online» — агрегатор грузоперевозок группы компаний «Монополия», который соединяет грузовладельцев и перевозчиков и закрывает «боль» рынка не только заявками, но и сервисами вокруг рейса: документами, оплатой, страхованием, юридической поддержкой и дорожной инфраструктурой. Как онлайн-сервис в составе экосистемы группы платформа начала работу в 2018 году. Платформа активно развивается в сегменте контрактных грузоперевозок. 

Отдельная «фишка» экосистемы — финансовые опции, вплоть до получения до 90% оплаты сразу после погрузки с комиссией.

Для рынка, где скорость сделки часто важнее бумажной бюрократии, платформа выглядит как попытка превратить «поиск рейса» в управляемую цифровую цепочку. 

По доступным оценкам и публичным цифрам:

  • 3 296 активных перевозчиков на платформе.

  • 19 587 транспортных средств.

  • 1 483 новых активных перевозчиков, сделавших первую заявку.

  • 4 240 пользователей программы лояльности.

Преимущества платформы:

  • Без абонентской платы за доступ к базе грузов.

  • Разные механики согласования ставки. Грузовладелец может размещать заявку с фиксированной ценой или запускать аукцион; перевозчики могут отправлять встречные предложения.

  • Статусы, события, документы. В личном кабинете и приложении доступны статусы исполнения, история событий, контроль статусов документов и геолокация груза.

  • Опции ускоренной оплаты — закрывают кассовый разрыв у перевозчика. Платформа продвигает сценарий «до 90% после погрузки» (с комиссией), а в операционных показателях компании отдельно отмечается ускорение получения оплаты относительно «типичных» сроков рынка.

  • Встроенная система рейтингов и отзывов участников внутри платформы.

  • Страхование «под рейс» прямо в заявке. Стоимость рассчитывается автоматически под конкретную заявку и удерживается из суммы рейса.

  • Юридическая поддержка как часть продукта.

  • Топливо и дорожная инфраструктура. Заявлены 13 000 АЗС и 2 100 точек дорожных сервисов по РФ.

Слабые стороны и риски

Привели только то, что повторяется в отзывах пользователей на сайтах-отзовиках.

  • Жалобы на нарушение сроков и невыполнение обязательств по взаиморасчетам.

  • Неравномерная «плотность» предложений в разных регионах.

Стоимость и тарифы Monopoly.Online

Доступ к работе на платформе предоставляется на договорной основе, и условия зависят от формата сотрудничества (оформляется заявкой и договором, поля зависят от типа организации и налогообложения). Для перевозчиков доступ к платформе позиционируется как без подписки. 

Грузовладельцы (заказчики) могут размещать заявки по фиксированной цене, через аукцион или встречные предложения, а также использовать массовую загрузку и управление заявками в личном кабинете.

Дополнительные услуги:

  • Мультисервис (топливо и дорожные услуги): в документации прямо указано, что для вступления договора в силу нужна предоплата, но конкретные суммы и тарифы публично не разглашены.

  • Страхование грузов: цена рассчитывается под рейс, но на сайте приведен ориентир от 500 до 1000 рублей за рейс и пример 500 руб. при стоимости заявки 50 000. Указана работа с ПАО «Группа Ренессанс Страхование»; по лимитам есть разночтение в открытых материалах (на витрине до 7 млн, в FAQ до 10 млн), поэтому точный лимит лучше уточнять по актуальным условиям полиса в кабинете. 

  • За опцию ускоренной «оплаты после погрузки» взимается комиссия, но точные проценты и условия зависят от конкретной заявки.

Каргомарт

География: ~150 городов РФ и ближнего зарубежья.

Рейтинг: 3,6 (на основе 50 отзывов).

Средняя посещаемость: ~96 000.

«CargoMart» — это логистическая биржа с моделью «цифрового экспедитора», где грузовладелец размещает заказ, перевозчики конкурируют ставками, а юридическая «прослойка» в виде генерального партнера АО «Корса» упрощает договорную часть и расчеты. Сервис стартовал как онлайн-площадка в сентябре 2016 года. Фокус платформы нацелен на 20-тонные фуры (тенты,рефрижераторы) и FTL-перевозки, когда машина загружается целиком под одну поставку.

Для грузовладельца это история про единый договор, электронные документы и интеграцию с учетной системой, а для перевозчика — про единый доступ к грузам, торги и обещание оплаты на следующий день после выгрузки и передачи сканов закрывающих документов.

При этом сервис строится вокруг конкурентных торгов, в которых площадка прямо определяет торги как механизм отбора предложения на заранее объявленных условиях.

По данным платформы объем заказов варьируется от 18 000 до 30 000 заказов в месяц. База перевозчиков при этом включает более 900 транспортных компаний и 5000 проверенных перевозчиков и водителей. 

Преимущества биржи: 

  • Единый договор вместо пачки контрагентов. Логистика не превращается в архив договоров: один контракт с генеральным партнером дает доступ к разным грузовладельцам/перевозкам, а оплату перевозчику осуществляет АО «Корса».

  • Торги «в лоб» и несколько сценариев закупки. Есть аукцион на понижение, экспресс-заказы (фиксированная цена — кто первым нажал ставку), и заказы «предложи цену».

  • Ставка на цифру. ЭП, электронные документы и е-ТрН. На стороне грузовладельца доступны автоматическое формирование документов, подписание электронной подписью и транспортные накладные в электронном виде.

  • Проверка контрагентов и инструменты «гигиены партнерства». В базе знаний описана карточка компании с отчетом из Контур.Фокус и возможность вести «черный список» партнеров.

  • Мобильное приложение для водителя и контроль рейса. В приложении доступны уведомления, детали и коммуникацию по рейсу.

Слабые стороны

  • Придирчивость к документам при подключении и работе. В отзывах пользователей присутствует повторяющаяся претензия в виде требований к налоговой и регистрационной отчетности.

  • Демпинг ставок на торгах и ощущение невыгодных цен. В отзывах встречаются примеры крайне низких ставок и жалобы на расценки — типичная обратная сторона аукциона «на понижение».

  • Несвоевременные выплаты. Часть отзывов прямо связывает задержки оплаты с длительными проверками и замечаниями по документам.

  • Скорость и стабильность мобильного приложения. Встречаются жалобы на медленную работу сервиса и поддержки, а в отзывах на приложения — на черный экран после входа и неработающие уведомления.

Стоимость и тарифы Каргомарт

На бирже действуют разные условия для перевозчиков и заказчиков. Для водителей и транспортных компаний сервис полностью бесплатен, что зафиксировано в официальной справке и публичных описаниях платформы.

Что касается грузовладельцев, то здесь формулировки носят весьма двойственный характер.

С одной стороны, в базе знаний указано, что использование площадки бесплатно как для перевозчиков, так и для заказчиков. С другой стороны в той же базе уточняется, что стоимость размещения заявки для грузовладельца определяется индивидуально в рамках договора транспортно-экспедиционного обслуживания с генеральным партнером биржи АО «Корса». 

Дополнительно в справочных материалах есть информация о пороге бесплатных лимитов: если объем выполненных заказов в месяц не превышает 20 миллионов рублей, то грузовладелец может пользоваться сервисом без оплаты. Выходит, что для перевозчиков работа на бирже гарантированно не несет затрат, но заказчикам лучше уточнять персональные тарифы в договоре в зависимости от планируемых объемов.

Roolz

География: крупные регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Европа и Китай.

Рейтинг: 4 (на основе 14 отзывов).

Средняя посещаемость: ~ 21 700.

«Roolz» — относительно молодой сервис, ориентированный на цифровизацию классических процессов в сфере грузоперевозок. Платформа делает ставку на автоматизацию, которая включает публичную биржу для поиска спотовых заказов, приватную биржу для работы с регулярными партнерами, несколько режимов торгов, а также инструменты автоматического подбора предложений. 

Платформа предусматривает встроенный мессенджер, каталог компаний и функции оптимизации логистических процессов. Сервис часто выбирают компании, работающие с регулярными маршрутами и планируемыми объемами. 

Преимущества платформы:

  • Комбинация публичной и приватной биржи.

  • Несколько режимов торгов: торг, аукцион, фикс, объявление.

  • Автоматический подбор грузов и транспорта с регулярным обновлением.

  • Встроенный мессенджер и групповые чаты.

  • Возможность организации контрактной работы с постоянными партнерами.

  • Интеграции с TMS и CRM.

  • Экспорт данных в Excel, CSV, JSON форматах.

  • Международное позиционирование и мультиязычный интерфейс.

  • Наличие приложения Roolz Driver для водителей. 

Слабые стороны

  • Отсутствие публичных данных о масштабах аудитории и количестве сделок и заявок.

  • Ограниченные предложения в удаленных регионах (на основе отзывов пользователей).

  • Отсутствие полноценного электронного документооборота.

  • Нет информации о страховании грузов и факторинге.

  • Частичная, а не полноценная проверка контрагентов.

  • Небольшое количество отзывов на отзовиках и картах для объективной оценки репутации. 

Стоимость и тарифные опции Roolz

Экономическая политика биржи выстроена по принципу гибкого доступа: базовый функционал доступен бесплатно, а более глубокие возможности доступны через подписку с различными уровнями в зависимости от интенсивности использования и задач бизнеса. Для грузовладельцев размещение заявок, публикация запросов и базовый доступ к торгам доступны без абонентской платы. 

Для перевозчиков и логистических компаний действуют несколько тарифных уровней на подписку, которые открывают доступ к расширенным возможностям публичной и приватной биржи, увеличенным лимитам на оферты и группам партнеров и сервисной поддержке:

  • Базовый бесплатный тариф. Позволяет публиковать грузы и транспорт, участвовать в торгах и просматривать контакты, но с ограничениями по количеству оферт. Этот вариант отлично подходит для старта или разовых задач.

  • «Начальный» 990 рублей в месяц. Расширяет лимиты на участие в торгах и приватной бирже, увеличивает число доступных оферт и количество групп партнеров. Идеально подходит небольшим компаниям и частным перевозчикам, которые работают в разных направлениях, но не нуждаются в максимальной мощности сервиса.

  • «Pro» 1990 руб. в месяц. Убирает лимиты на участие в торгах, значительно расширяет число приватных оферт и партнерских групп. Включает расширенные режимы торгов (аукцион, торг, фикс) и более активную поддержку. Отличный выбор для компаний с постоянным потоком заказов.

  • «Expert» 4 950 руб. в месяц. Максимальный уровень подписки для активных пользователей: еще больше приватных оферт, крупные группы партнеров, приоритетная техподдержка и все функции платформы без ограничений. Оптимально для средних и крупных транспортных компаний, которые ведут стабильные объемы перевозок и строят долгосрочные контрактные отношения.

  • Индивидуальный тариф «Enterprise». Персональные условия, расширенные возможности интеграции и индивидуальная техподдержка для крупных корпоративных клиентов с большим парком машин и сложными логистическими процессами.

При оплате подписки на год действует скидка 20%. 

Важный нюанс! Окончательная сумма платежа увеличивается на сумму НДС в зависимости от региона пользователя, что необходимо учитывать при планировании бюджета на подписку.

ТРАНС.РУ

География: Россия, СНГ, Китай, Иран, Грузия, Турция.

Рейтинг: 3,97 (на основе 55 отзывов).

Средняя посещаемость: ~35 000.

«TRANS.RU» — цифровая биржа грузов и транспорта, работающая на рынке международных грузоперевозок с 2018 года. Платформа объединяет грузовладельцев, перевозчиков и экспедиторов, предлагая не только стандартные инструменты для поиска заказов, но и механизмы безопасности сделок.

Ключевая особенность платформы — система верификации участников, благодаря которой компании могут формировать базу надежных партнеров, используя каталог проверенных контрагентов. За время работы платформа сформировала устойчивую аудиторию и укрепила позиции в сегменте межрегиональных и международных перевозок, став достаточно востребованным инструментом на логистическом рынке.

Цифры и факты

  • Взаимодействие на бирже обеспечивают более 6 тысяч зарегистрированных пользователей.

  • География и виды перевозок, заявленные на сайте: авто, авиа, ж/д, морские грузоперевозки.

Преимущества биржи

  • Длительная история работы на рынке.

  • Понятный и минималистичный интерфейс.

  • Единая CRM для логистики. Собственная разработка, автоматизирующая полный цикл сделки. Связываем воедино работу сотрудников на всех этапах — от контакта с клиентом до завершения сотрудничества.

  • Ставки и «своя площадка» для отбора предложений. Можно не только публиковать груз или транспорт, но и торговаться ставками, размещать предложения на собственной «площадке» как на приватной бирже или мини-тендера внутри сервиса.

  • Карта с расчетом расстояния. Для логиста это быстрый способ прикинуть плечо без лишних сервисов.

  • Проверка и безопасность. При регистрации участники проходят проверку службой безопасности, а при спорах обещают юридическое содействие.

  • Встроенные отзывы по факту сделки. Отзыв можно оставить только по завершенной сделке, что снижает количество «шума» и накруток, по крайней мере на уровне регламента.

  • Контент-блок. Помимо биржи, есть своя «База знаний» с шаблонами документов, законодательной база и проверкой контрагентов. 

Слабые стороны биржи

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с любой онлайн-платформой, важно оценить не только ее преимущества, но и возможные недостатки. Слабые стороны сервиса основаны на анализе реальных отзывов пользователей биржи, собранных с независимых площадок и сайтов-отзовиков. 

  • Тарифы воспринимаются как завышенные. Это самый повторяемый упрек: «необоснованно высокая стоимость», «дорого для немонополиста»;

  • Низкая плотность заявок и предложений. Пользователи отмечают недостаток заявок, особенно по международным направлениям. Многие клиенты биржи связывают это с платным доступом;

  • Технические/доступные проблемы у отдельных пользователей. Встречаются частые жалобы на сложности с входом в личный кабинет после регистрации и слабую помощь поддержки в разборе причины;

  • Ограниченный функционал по сравнению с новыми сервисами. 

Стоимость и тарифы ТРАНС.РУ

На бирже доступны платные тарифы для перевозчиков с расширенными возможностями отклика и размещения. Модель монетизации включает подписку по роли и отдельный платный доступ к каталогу компаний.

  • Для перевозчиков: 1 500 руб / 30 дней, далее пакеты 90/180/360 дней со скидками от 15% до 30%. Включает размещение транспорта, ставки, поиск грузов, выбор на карте и расчет расстояния, а также размещение на собственной «площадке».

  • Для грузовладельцев: 1 500 руб / 30 дней. Включает размещение грузов, ставки, поиск транспорта, карта и расчет расстояния, плюс «собственная площадка».

  • Для экспедиторов: 2 500 руб / 30 дней (с пакетными скидками за долгий период). Логика данного тарифа шире: можно размещать как грузы, так и принимать/размещать ставки на транспорт, а также работать на собственной «площадке», плюс карта с расчетом расстояния.

  • Каталог компаний: 2 000 руб / 30 дней. Внутри доступ к каталогу компаний с логистическими потребностями, информация по проверке из открытых источников (если проверка проводилась сотрудниками), а также опция индивидуальной проверки по запросу с лимитом на 2 проверки в день.

ЦМР24

География: Россия, Беларусь, Казахстан, Турция.

Рейтинг: 4 (на основе 17 отзывов).

Средняя посещаемость: ~ 15 000.

CMR24 — еще одна молодая онлайн-биржа для размещения и поиска грузов и транспорта, который объединяет грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для поиска и организации грузоперевозок по внутренним и международным маршрутам.

Сервис не выступает перевозчиком и не оказывает транспортные услуги: он дает площадку, где пользователи могут размещать заявки на груз или транспорт, просматривать предложения контрагентов и управлять логистическими операциями.

Преимущества платформы

  • «Живая лента» заявок и бесплатное размещение, включая международные направления.

  • Гибкая тарификация и рекламные опции для бизнеса.

  • Автоматический подбор грузов и транспорта. Предусмотрены фильтры и алгоритмы поиска.

  • Встроенный мессенджер и коммуникации между участниками.

  • Карта грузов и транспорта. В расширенном тарифе заявлены карта, шаблоны заявок, автопродление, функция «кто смотрел мои заявки», раздел «мои партнеры».

  • Каталог компаний с отзывами как страховка от случайных контрагентов. 

Слабые стороны

  • Низкая «ликвидность» в отдельных регионах РФ. Мало предложений для внутрироссийских перевозок по конкретному региону.

  • Сложная регистрация и входной порог. Пользователи отмечают, что нужно указывать много сведений, а процесс занимает больше времени, чем на альтернативных площадках.

  • Навигация и фильтры неудобны. Присутствуют жалобы на нехватку расширенного фильтра для быстрого и точного поиска.

  • Заявки «разбирают быстро», и для части пользователей это существенный минус, так как приходится постоянно мониторить ленту, чтобы не упустить подходящее предложение.

  • Отсутствие ЭДО и интеграции с корпоративными системами.

  • Мало отзывов на крупных площадках-отзовиках.

  • Отсутствие мобильных приложений.

Стоимость и тарифы ЦМР24

Платформа работает по гибридной модели, где базовый функционал доступен бесплатно, а расширенные возможности и дополнительные услуги монетизируются через подписки и рекламу. Комиссия за сделки не взимается — доход формируется за счет продажи тарифных планов и размещения рекламных материалов.

Для всех участников биржи действуют единые тарифные планы: 

  • Бесплатный на 30 дней за 990 руб. Ограниченный доступ: базовые функции, работа преимущественно внутри РФ, стандартное размещение заявок.

  • Стандарт на 90 дней за 2 970 руб. Расширенный пакет: добавление заявок, просмотр контактов (включая международные), размещение информации о предприятии, доступ к карте грузов и транспорта, автопродление.

  • Оптимальный на 180 дней за 5 940 руб. Увеличенный срок действия, полный набор функций для активных участников, приоритетное отображение информации.

  • Годовой на 360 дней за 11 980 руб. Максимальный пакет на длительный срок, включает все доступные опции платформы.

Рекламные услуги и продвижение

  • Размещение в каталоге услуг компаний 750 руб. за 30 дней.

  • VIP-размещение в каталоге 1 500 руб. за 30 дней.

  • Главный баннер сверху на главной странице 3 000 руб. за 1 день.

  • Баннер слева/справа на главной странице 1 800 руб. за 7 дней.

  • Баннер на странице поиска 6 000 руб. за 1 день.

Каргокэш

География: Россия.

Рейтинг: 2,2 (на основе 35 отзывов).

Средняя посещаемость: ~5 000.

CargoCash — это онлайн-биржа грузов, транспорта и спецтехники, где заказчики и перевозчики общаются напрямую, без «прокладки» в виде диспетчера или экспедитора по умолчанию. Сервис начал работу с 2016 года, а в правилах на главной прямо сказано, что площадка не берет комиссию со сделок, и оплата идет напрямую исполнителю. На платформе можно разместить груз, получить отклики с ценой и условиями, оценить исполнителя по рейтингу или отзывам и же договориться в чате. 

Ключевая логика безопасности здесь такая: контакты часто скрыты, обмен ими вынесен в чат и в платные опции (или верификацию), а надежность контрагента подсвечивается значками отличий — от подтвержденного транспорта до статуса владельца автопарка.

Преимущества биржи:

  • Оперативный доступ к заказам без посредников и комиссий.

  • Можно «торговаться ценой» без звонков. Заказчик размещает груз, перевозчики присылают предложения, дальше — переписка в чате и выбор по цене и условиям.

  • Контакты «под замком» по умолчанию. Телефоны зачастую скрыты, и раскрытие контактов можно сделать через чат, запрос на открытие номера, тариф Premium или пакетный доступ.

  • Верификация и знаки отличий. Подтверждение транспорта, банковских реквизитов, статусы «владелец автопарка», «оптовый заказчик», стаж активности на сайте — все это видно в выдаче и помогает быстрее фильтровать рынок.

  • Бесплатный вход для перевозчика при проверке транспорта. Для бесплатных ежедневных откликов нужно пройти проверку авто (сама проверка описана как бесплатная).

  • API и кабинет под бизнес. В тарифной линейке заявлены функции «управление объявлениями по API» и профессиональный кабинет.

  • Калькулятор стоимости по медиане объявлений. Быстрый ориентир по рынку на выбранном маршруте (с оговоркой, что это усреднение, а не сметная цена).

Слабые стороны

Объективно оценить слабые стороны биржи, опять же, достаточно сложно из‑за недостаточной обратной связи от пользователей: на ряде площадок отзывы либо отсутствуют, либо представлены единичными случаями. Тем не менее в доступных источниках прослеживаются повторяющиеся сюжеты, которые позволяют составить предварительное представление о проблемных зонах сервиса.

  • Небольшая пользовательская база.

  • Ограниченный функционал аналитики.

  • Риск мошенничества и непрозрачность расчетов. Пользователи описывают ситуации с участием посредников: груз доставляется, но оплата до водителя не доходит, а площадка не блокирует недобросовестных участников своевременно.

  • Сложность выбора добросовестного перевозчика. Пользователи отмечают, что вариантов на бирже много, но доля действительно надежных исполнителей невелика. Для ценных грузов участники предпочитают уходить в прямое взаимодействие, минуя площадку, и это явный сигнал о недостаточном уровне доверия к предлагаемому пулу перевозчиков.

  • Официальные предупреждения о мошенничестве. На странице, посвященной «Безопасной сделке», размещено предупреждение: не переходить по ссылкам из мессенджеров, по возможности общаться только во внутреннем чате и использовать защищенные расчеты. Хотя такие предупреждения стали стандартом для многих платформ, их наличие подтверждает актуальность угроз на рынке и необходимость дополнительной осторожности.

Стоимость и тарифы Каргокэш

Биржа использует все ту же модель смешанной монетизации, где базовые действия бесплатны, а деньги сервис зарабатывает на тарифах в виде подписок и продвижении объявлений.

Для перевозчиков действуют следующие тарифы:

  • «Premium» 750 руб. за 30 дней. В условия подписки входит доступ к контактам, 25 маршрутов, отклики без ограничений, 5 просмотров телефонов в день, автоподъем в ТОП, уведомления без ограничений и отключение рекламы.

  • «Надежный перевозчик». Использование бесплатно, но стоимость единоразовой проверки от 350 руб., где после оплаты проверки сервис дарит Premium на 30 дней, а затем подключает галочку «Надежный перевозчик» автоматически при условии успешной проверке.

  • Тариф «Логист» показан, но помечен как «в разработке», цена отображается 1 990 руб. и перечислены расширения вроде API и доступа к базе заявок.

Для заказчиков доступен широкий выбор пакетов и продвижения объявлений:

  • Стандартный бесплатный тариф. Одно активное объявление, чат, стандартный подбор предложений;

  • Премиум 750 руб. за 30 дней. Прямое общение по телефону, подборка от проверенных водителей-юридических лиц, просмотр номеров без ограничений и отсутствие рекламы.

Доступ к базе пользователей (пакеты контактов) и продвижение объявлений:

  • 1 день за 350 руб., 7 дней за 1 650 руб., 30 дней за 4 250 руб., 3 месяца — 10 500 руб. (пакет включает лимит просмотров контактов).

  • Поднять объявление в топ заказов 50 руб.

  • Выделить цветом на 7 дней 100 руб.

  • Закрепить объявление в топ на 7 дней 350 руб. 

Траффик.Онлайн

География: Россия.

Рейтинг: 3,9 (на основе 43 отзывов).

Средняя посещаемость: ~6 200.

Traffic.Online — относительно новая логистическая биржа, которая начала свою работу в 2019 году. Сервис сводит грузовладельцев и коммерческих перевозчиков в одном процессе: от размещения заявки и торгов до контроля исполнения, документов и оплаты.

Платформа позволяет размещать заявки как на на разовые, так и на постоянные перевозки, участвовать в торгах, мгновенно бронировать рейсы и получать персональные предложения от контрагентов. Сервис предоставляет инструменты для страхования грузов, формирования электронных договоров и интеграции с корпоративными системами.

Преимущества платформы: 

  • Торги и несколько сценариев назначения перевозчика. Можно искать исполнителя среди всех пользователей или работать в «круге доверенных партнеров». Дополнительно присутствует механика торгов и персональных предложений.

  • Мониторинг рыночных ставок. Платформа выросла вокруг идеи индекса и мониторинга цен, чтобы грузовладелец видел рыночный уровень, а перевозчик понимал, где его ставка относительно рынка.

  • Ускоренная оплата (факторинговая логика). Работает сценарий оплаты «на следующий день» после выполнения заказа или закрытия этапа сделки.

  • Страхование и сопутствующие сервисы внутри экосистемы. Онлайн-страхование ответственности, рисков и финансовые инструменты вокруг рейса.

  • Интеграции с 1С, ЭДО и ЕЦП. Обмен документами через электронную подпись и системы учета 1С — важное преимущество для грузовладельцев с зрелой IT-архитектурой, которое экономит время на бумаге и ускоряет закрытие рейса. 

  • Без комиссии за сделку. Отсутствие комиссии и работа в режиме онлайн без лишних звонков.

Слабые стороны сервиса: 

  • Отсутствие явной информации о тарифах и платных функциях.

  • Мало отзывов на независимых ресурсах, возникают вопросы о масштабности использования.

  • Не везде хватает ликвидности. Платформа менее популярна по сравнению с крупными игроками на рынке (низкая посещаемость), поэтому не всегда получается быстро найти нужного перевозчика и машину под конкретный рейс.

  • Коммуникации ограничены. Многие пользователи жалуются на отсутствие прямых контактов грузоотправителей, что затрудняет взаимодействие с заказчиком по техническим вопросам (тип ТС, нюансы погрузки и т.п.) до момента выбора.

  • Жесткая проверка и входной порог. С одной стороны, это плюс к безопасности. С другой — часть перевозчиков отмечает в отзывах, что проверка утомительная и затягивает старт работы.

Стоимость и тарифы Traffic.Online

По официальной информации платформа не берет комиссию с перевозок — основной подход заключается в поддержке прямого взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков. Информация о тарифных планах не представлена на официальном сайте и отсутствует в открытом доступе. При этом на карточках продукта отмечают наличие бесплатной версии и бесплатного пробного периода (детали и ограничения без доступа к закрытым разделам уточняются у компании).

  • Для перевозчиков работа строится без «комиссии с рейса», а оплата и условия сервиса зависят от подключенных модулей: документы, ускоренная оплата, интеграции и т.п.

  • Для заказчиков применяется индивидуальный расчет, который привязан к масштабу и набору функций: торги, круг партнеров, интеграции, аналитика ставок, трекинг и уведомления.

2082

География: Россия.

Рейтинг: 3,4 (на основе 9 отзывов).

Средняя посещаемость: ~1 600.

2082.ru — это классическая цифровая платформа-маркетплейс в сфере автомобильных грузоперевозок, где грузовладельцы и логисты могут быстро найти подходящие транспортные средства, а перевозчики доступные грузы. Сервис стремится упростить взаимодействие сторон, сократить время поиска и повысить эффективность перевозок за счет инструментов маршрутизации, расчета расстояний, факторинга и страховании грузов. Интерфейс ориентирован на простоту и прямое взаимодействие пользователей. 

Сервис начал работу в 2019 года, а название «2082» расшифровывают просто и по-дальнобойному, где 20 тонн и 82 м³ — это габариты стандартной еврофуры, откуда и цифры. 

По данным из открытых источников платформа насчитывает 19 397 активных пользователей и 6 949 транспортных средств в базе. 

Преимущества платформы: 

  • Прямое взаимодействие без посредников.

  • Сильный упор на безопасность контрагентов. В ответах на вопросы заявляют приоритет «качества участников» и допуск только проверенных и верифицированных компаний. Также доступен рейтинг участников на базе отзывов.

  • Встроенный факторинг для ускорения оплаты перевозчику. Декларируется схема: 90% выплаты в течение 24 часов, остаток — после оплаты заказчиком. Комиссия указывается как плавающая, от 1,4 до 1,8% в месяц.

  • Страхование грузов прямо на платформе. В страховом блоке указан партнер «Страховой Дом ВСК» и онлайн-оформление полиса.

  • Инструменты «диспетчерской рутины» внутри тарифа. От маршрутизации и рассылок до отслеживания груза на карте, прав доступа к документам/автопарку и скрытия своих карточек от других компаний.

  • Отдельное приложение для контроля рейса водителем. «2082 Водитель» позволяет принимать рейсы, делиться геопозицией, менять статусы и загружать документы. Заказчик и перевозчик видят координаты и статусы в личном кабинете.

Слабые стороны биржи

Объективно оценить слабые стороны платформы оказалось весьма непросто, если вообще возможно, т.к на большинстве популярных сайтов и карт-отзовиков количество отзывов минимально, что не позволяет составить полную и достоверную картину. Однако сам по себе дефицит отзывов указывает на невысокую вовлеченность участников платформы. 

Пожалуй, к недостаткам можно отнести лишь ограниченную базу грузов и платные тарифы за доступ к базе заявок.

Стоимость и тарифы 2082

Платформа использует модель монетизации в виде подписки по типу аккаунта и отдельную оплату дополнительных опции. Есть бесплатный тариф «Старт» с ограничениями, но функционал можно расширить прохождением верификации.

  • Для перевозчиков: от 990 руб. в месяц. В базу включены 3 пользователя и полный поиск грузов без ограничений, подтверждение ТС, сообщения и рассылки.

  • Для грузовладельцев: от 1 990 руб. в месяц. Также 3 пользователя, полный поиск транспорта, проверка контрагентов, группы перевозчиков, показ средних ставок и трекинг на карте.

  • Для экспедиторов: от 2 990 руб. в месяц. Грузы и транспорт без ограничений, проверка, группы и средние ставки.

  • Дополнительные услуги и опции. В любую подписку за 480 руб. в месяц можно добавить 1 пользователя. Просмотр «стороннего» транспорта или груза за 990 руб. в месяц в зависимости от роли аккаунта.

  • Страхование и топливные карты. В пользовательском соглашении указано, что эти услуги могут оказываться сторонними компаниями, а платформа обеспечивает только взаимодействие и переадресацию.

Подытожим

Рынок цифровых сервисов для грузоперевозок в 2026 году предлагает широкий выбор решений от нишевых платформ до масштабных экосистем. Каждый сервис из рейтинга имеет свою аудиторию и сценарии использования: где-то сильнее тендеры и контроль ставок, где-то скорость выплат, где-то — узкая специализация по типам перевозок или географии перевозок. Одним пользователям нужен «конвейер» заявок под регулярные рейсы, другим — надежный разовый исполнитель, третьим — инструменты проверки и документы, чтобы не вязнуть в бумагах. Поэтому универсального «победителя для всех» здесь не бывает, потому как сценарий использования решает больше, чем громкость бренда.

Но если смотреть на совокупность критериев из рейтинга и на тональность отзывов реальных пользователей, именно «Перевозка24» выглядит наиболее универсальным вариантом — сильная репутация, широкий охват регионов, стабильный поток заявок и ориентация на прямое взаимодействие делают платформу оптимальным выбором как для частных перевозчиков, так и для транспортных компаний. 

Это тот случай, когда сервис одинаково понятен новичку и полезен профессионалу, где можно быстро закрыть простую перевозку и так же уверенно выстроить регулярную работу.

В условиях, когда эффективность и надежность выходят на первый план, биржи грузоперевозок становятся не просто инструментом поиска, а полноценной основой для устойчивого бизнеса.

