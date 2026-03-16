Рынок грузоперевозок в России за последние годы изменился радикально: цифровые платформы вытеснили телефонные базы, а поиск транспорта все чаще начинается не с диспетчера, а с экрана смартфона. Современная биржа грузоперевозок уже не просто доска объявлений, а полноценный рабочий инструмент с аналитикой, рейтингами и системами безопасности. В 2026 году выигрывают те платформы, которые экономят время, снижают риски и дают стабильный поток заявок.
В этом обзоре мы собрали десять наиболее заметных платформ рынка и разобрали, чем они реально полезны в повседневной работе.
Что учитываем в рейтинге при выборе агрегатора
Чтобы рейтинг был прикладным, а не формальным, мы оценивали каждую платформу так, как это делает практик — человек, для которого грузоперевозки ежедневный бизнес-процесс, а не абстрактная услуга. В фокусе реальная польза.
Репутация биржи. Долгий срок присутствия на рынке — важный маркер надежности. Если биржа пережила несколько кризисов и сохранила аудиторию, значит, она умеет адаптироваться и выполнять обязательства. Но «возраст» сам по себе ничего не гарантирует, поэтому мы дополнительно собрали рейтинги и отзывы с независимых площадок, сайтов-отзовиков и карт, чтобы оценить не обещания сервиса, а реальный пользовательский опыт: удобство работы, качество поддержки и прозрачность правил. Этот фактор важен, потому что именно отзывы чаще всего показывают скрытые риски, которых зачастую не видно на витрине платформы.
Функционал и дополнительные услуги. Мы учитывали не только базовый поиск грузов и транспорта, но и сопутствующие возможности: автоматические подборы, уведомления, проверку контрагентов, безопасные сделки. Современный агрегатор грузоперевозок своего рода экосистема, а не просто список заявок.
География охвата. Важно, чтобы платформа уверенно работала как в федеральных коридорах, так и в регионах. Лучшие платформы обеспечивают равномерное покрытие, а не концентрируются лишь на Москве и области.
Общее количество пользователей и заявок. Чем выше активность, тем быстрее закрываются сделки. Большая база означает выбор, а для перевозчика больше шансов загрузить машину без простоев, что критично для рентабельных грузоперевозок.
Система рейтинга и отзывов. Прозрачная репутационная модель снижает риски. Отзывы, история сделок и рейтинги позволяют заранее понять, с кем вы имеете дело, и позволяют избежать проблемных партнеров.
Удобство использования и дополнительные сервисы. Интерфейс, мобильные приложения, скорость работы — все это напрямую влияет на эффективность. Хороший агрегатор грузоперевозок не требует долгого обучения и легко встраивается в рабочий ритм.
Перевозка24
География: все регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.
Рейтинг: 4.81 (на основе 202 отзывов).
Средняя посещаемость: ~ 346 000.
Перевозка 24 — одна из самых известных и авторитетных платформ на рынке, с которой для многих участников отрасли начались системные онлайн-грузоперевозки. Платформа была запущена в далеком 2007 году, и продолжает оставаться востребованным инструментом, предлагая рынку прозрачную модель прямых продаж. За годы работы сервис прошел путь от простой доски объявлений до полноценной цифровой биржи грузоперевозок, объединяющей перевозчиков, владельцев спецтехники и их заказчиков по всей стране.
Платформа ориентирована прежде всего на практику: здесь нет лишних и отвлекающих элементов, зато есть стабильный поток заявок, широчайший охват регионов по всей РФ и понятная логика работы. Платформу часто выбирают как базовый агрегатор грузоперевозок по России, особенно в сегменте регулярных перевозок и аренды спецтехники.
Сервис активно используется как частными перевозчиками, так и компаниями с автопарком, которым важно быстро находить заказы, минимизировать простои и выстраивать долгосрочные рабочие связи.
Масштаб и активность пользователей по данным платформы:
Зарегистрировано 9 148 транспортных компаний и частных владельцев техники.
Размещено 380 000 объявлений.
В среднем 11 657 заказчиков ежемесячно публикуют заявки на поиск техники.
Такие показатели формируют ощутимый объем и плотность предложений в большинстве регионов России.
Попутный грузовой транспорт
Одна из ключевых и наиболее востребованных функций платформы — поиск попутного грузового транспорта. Эта услуга особенно актуальна в условиях роста издержек и стремления повысить загрузку рейсов.
Преимущества услуги:
Возможность снизить холостые пробеги и увеличить доход с одного маршрута.
Быстрый подбор попутных грузов по направлению и типу транспорта.
Экономия времени на поиске заказов без участия диспетчеров.
Гибкая работа с частичными и сборными грузами.
Повышение общей эффективности грузоперевозок за счет полной загрузки автомобиля.
Для перевозчиков это инструмент оптимизации, а для заказчиков хороший шанс получить более выгодную ставку без потери качества сервиса.
Поиск грузов без диспетчера
Одним из принципиальных преимуществ платформы является поиск грузов без диспетчера, напрямую, без посредников и дополнительных комиссий. Это особенно ценно для малого и среднего бизнеса, где каждая статья расходов имеет значение.
Сервис позволяет перевозчику самостоятельно выбирать заявки, договариваться с заказчиком и выстраивать условия сотрудничества. Такой формат делает агрегатор более прозрачным и управляемым, снижая риски недопонимания и навязанных условий.
Благодаря этому грузоперевозки становятся предсказуемыми, а взаимодействие сторон максимально прямым и честным.
Преимущества биржи Перевозка 24
Ключевые плюсы биржи, которые сформировали ее устойчивую репутацию на рынке:
Длительный срок работы, высокая репутация.
Стабильный поток заявок в разных регионах России, а также в странах СНГ.
возможность автоматического подбора ближайших исполнителей по геолокации.
Прозрачная тарифная сетка без скрытых комиссий.
Прямая связь заказчика и исполнителя без посредников и комиссии со сделки.
Для исполнителей: возможность платного продвижения объявлений.
Развитый сегмент спецтехники и строительных перевозок.
Возможность «безопасной сделки» при онлайн-оплате.
Система рейтингов и отзывов для оценки надежности.
Понятный интерфейс без перегруженных функций.
Удобные приложения для iOS и Android.
Уведомления о новых заказах через почту, SMS, Telegram-бот и push в приложении.
Возможность работать как частным перевозчикам, так и компаниям.
Слабые стороны
Отсутствие тендерных процедур и аукционов.
Нет встроенного электронного документооборота и генерации накладных.
Отсутствуют интеграции с TMS, ERP, CRM и 1С.
Стоимость и тарифные опции Перевозка 24
Монетизация платформы построена на принципе «заказчик всегда прав и бесплатен». Для грузовладельцев размещение заявок и просмотр контактов исполнителей не стоит ни копейки.
Для грузоперевозчиков и владельцев машин и компаний действует единая система тарифов на размещение объявлений:
Стоимость базового тарифа стартует от 980 рублей в месяц, и дает право грузоперевозчикам размещать объявления во всех регионах России.
Пакетные тарифы. Для более длительного и эффективного присутствия предусмотрены пакеты за 2700 (3 месяца), 4920 (6 месяцев) и 8890 рублей за годовую подписку.
Дополнительные опции. Чтобы выделиться среди конкурентов, можно воспользоваться услугой подъема объявления на первое место за 100 руб. или выделить его цветом за 300 руб. на 7 дней.
Также важно отметить, что в городах с низкой конкуренцией возможна скидка до 50%.
АТИ.СУ (АвтоТрансИнфо)
География: регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.
Рейтинг: 3,87 (на основе 752 отзывов).
Средняя посещаемость: ~ 6.4 млн.
«АТИ.СУ» — это крупная логистическая платформа в России и СНГ с масштабной инфраструктурой сервисов. Платформа ежедневно аккумулирует десятки тысяч грузов и машин, предоставляя инструменты поиска, торгов, тендеров и долгосрочной контрактной логистики.
Сервис включает рейтинг участников, автоматические проверки контрагентов, электронный документооборот, гарантию оплаты и рыночную аналитику. Это рабочая среда, где можно не только найти заказ, но и проверить партнера, застраховать груз, обменяться юридически значимыми документами и интегрировать процессы через API.
Платформа популярна среди логистических компаний и перевозчиков с большим автопарком, для которых важен объем предложений и репутационная система.
Преимущества сервиса:
Крупная база грузов и транспорта в России и СНГ.
Торги и тендеры для спотовой и контрактной логистики.
Электронный документооборот (АТИ-Доки).
Онлайн-страхование грузов.
Проверка контрагентов через Контур.Светофор.
Рыночная аналитика: Индекс ATI, Карта грузов, Средние ставки.
Интеграции через API с TMS/CRM.
Мобильные приложения «АТИ Грузы и Транспорт» для Android и iOS.
Поддержка через сайт, e-mail и Telegram.
Слабые стороны и риски
Ключевые функций доступны только по платным лицензиям.
Отзывы о работе поддержки и модерации весьма неоднозначны. Часть пользователей указывает на формальный подход службы поддержки и затянутые сроки рассмотрения обращений. Отдельные отзывы содержат претензии к работе модерации и юридического отдела, особенно в спорных ситуациях между участниками.
Конфликты и неоплаты между контрагентами. Несмотря на наличие рейтингов и сервисов проверки, пользователи отмечают случаи невыплат и затяжных разбирательств. Платформа выступает посредником, но не всегда оперативно влияет на разрешение споров.
Сложность экосистемы. Новички отмечают перегруженность интерфейса и необходимость времени на освоение функционала, что может стать барьером входа для частных перевозчиков и небольших участников рынка.
Высокая конкуренция внутри платформы.
Стоимость и пакеты лицензий ATI.SU
Экономическая модель платформы построена по принципу модульного доступа: регистрация и базовый функционал бесплатны, однако ключевые инструменты (контакты, тендеры, аналитика и расширенные проверки) открываются через покупку лицензий или готовых пакетов.
Для новых пользователей доступна бесплатная регистрация с ограниченным функционалом. Однако для полноценной работы на рынке с доступом к контактам, аналитике и инструментам проверки потребуется подключение одного из пакетных тарифов сроком на 30 дней.
Для перевозчиков, грузовладельцев и экспедиторов предусмотрены специализированные пакеты лицензий:
«Перевозчик» 3 990 руб. / 30 дней. Открывает доступ ко всей контактной информации по грузам и машинам, тендерам и безлимитным подпискам на грузы. Подходит транспортным компаниям и частным перевозчикам, активно работающим на спотовом рынке и нуждающимся в постоянном потоке заказов.
«Грузовладелец» 6 990 руб. / 30 дней. Пакет включает лицензии «Грузы для всех», «Статистика цен на грузоперевозки», «Все машины» и сервис проверки контрагентов «Светофор». Тариф ориентирован на компании-заказчики, которым важно не только разместить груз, но и получить доступ к рыночной аналитике, оценить уровень ставок и проверить надежность перевозчика перед заключением сделки.
«Экспедитор» 8 990 руб. / 30 дней. В тариф входит расширенный набор лицензий: «Все грузы», «Все машины», «Грузы для всех», «Машины для всех», доступ к тендерам, а также два дополнительных контакта. Пакет рассчитан на экспедиторские и логистические компании, которые одновременно управляют потоками грузов и транспорта, участвуют в тендерах и ведут активную посредническую деятельность на рынке перевозок.
«Все включено» 19 900 руб. / 30 дней. Включает все лицензии ATI.SU и дополнительно 7 расширенных контактов. Это максимальный пакет для крупных транспортных и логистических операторов с большим объемом сделок и необходимостью полного функционала платформы.
Монополия
География: регионы России.
Рейтинг: 2,7 (на основе 428 отзывов).
Средняя посещаемость: ~ 168 000.
«Monopoly.Online» — агрегатор грузоперевозок группы компаний «Монополия», который соединяет грузовладельцев и перевозчиков и закрывает «боль» рынка не только заявками, но и сервисами вокруг рейса: документами, оплатой, страхованием, юридической поддержкой и дорожной инфраструктурой. Как онлайн-сервис в составе экосистемы группы платформа начала работу в 2018 году. Платформа активно развивается в сегменте контрактных грузоперевозок.
Отдельная «фишка» экосистемы — финансовые опции, вплоть до получения до 90% оплаты сразу после погрузки с комиссией.
Для рынка, где скорость сделки часто важнее бумажной бюрократии, платформа выглядит как попытка превратить «поиск рейса» в управляемую цифровую цепочку.
По доступным оценкам и публичным цифрам:
3 296 активных перевозчиков на платформе.
19 587 транспортных средств.
1 483 новых активных перевозчиков, сделавших первую заявку.
4 240 пользователей программы лояльности.
Преимущества платформы:
Без абонентской платы за доступ к базе грузов.
Разные механики согласования ставки. Грузовладелец может размещать заявку с фиксированной ценой или запускать аукцион; перевозчики могут отправлять встречные предложения.
Статусы, события, документы. В личном кабинете и приложении доступны статусы исполнения, история событий, контроль статусов документов и геолокация груза.
Опции ускоренной оплаты — закрывают кассовый разрыв у перевозчика. Платформа продвигает сценарий «до 90% после погрузки» (с комиссией), а в операционных показателях компании отдельно отмечается ускорение получения оплаты относительно «типичных» сроков рынка.
Встроенная система рейтингов и отзывов участников внутри платформы.
Страхование «под рейс» прямо в заявке. Стоимость рассчитывается автоматически под конкретную заявку и удерживается из суммы рейса.
Юридическая поддержка как часть продукта.
Топливо и дорожная инфраструктура. Заявлены 13 000 АЗС и 2 100 точек дорожных сервисов по РФ.
Слабые стороны и риски
Привели только то, что повторяется в отзывах пользователей на сайтах-отзовиках.
Жалобы на нарушение сроков и невыполнение обязательств по взаиморасчетам.
Неравномерная «плотность» предложений в разных регионах.
Стоимость и тарифы Monopoly.Online
Доступ к работе на платформе предоставляется на договорной основе, и условия зависят от формата сотрудничества (оформляется заявкой и договором, поля зависят от типа организации и налогообложения). Для перевозчиков доступ к платформе позиционируется как без подписки.
Грузовладельцы (заказчики) могут размещать заявки по фиксированной цене, через аукцион или встречные предложения, а также использовать массовую загрузку и управление заявками в личном кабинете.
Дополнительные услуги:
Мультисервис (топливо и дорожные услуги): в документации прямо указано, что для вступления договора в силу нужна предоплата, но конкретные суммы и тарифы публично не разглашены.
Страхование грузов: цена рассчитывается под рейс, но на сайте приведен ориентир от 500 до 1000 рублей за рейс и пример 500 руб. при стоимости заявки 50 000. Указана работа с ПАО «Группа Ренессанс Страхование»; по лимитам есть разночтение в открытых материалах (на витрине до 7 млн, в FAQ до 10 млн), поэтому точный лимит лучше уточнять по актуальным условиям полиса в кабинете.
За опцию ускоренной «оплаты после погрузки» взимается комиссия, но точные проценты и условия зависят от конкретной заявки.
Каргомарт
География: ~150 городов РФ и ближнего зарубежья.
Рейтинг: 3,6 (на основе 50 отзывов).
Средняя посещаемость: ~96 000.
«CargoMart» — это логистическая биржа с моделью «цифрового экспедитора», где грузовладелец размещает заказ, перевозчики конкурируют ставками, а юридическая «прослойка» в виде генерального партнера АО «Корса» упрощает договорную часть и расчеты. Сервис стартовал как онлайн-площадка в сентябре 2016 года. Фокус платформы нацелен на 20-тонные фуры (тенты,рефрижераторы) и FTL-перевозки, когда машина загружается целиком под одну поставку.
Для грузовладельца это история про единый договор, электронные документы и интеграцию с учетной системой, а для перевозчика — про единый доступ к грузам, торги и обещание оплаты на следующий день после выгрузки и передачи сканов закрывающих документов.
При этом сервис строится вокруг конкурентных торгов, в которых площадка прямо определяет торги как механизм отбора предложения на заранее объявленных условиях.
По данным платформы объем заказов варьируется от 18 000 до 30 000 заказов в месяц. База перевозчиков при этом включает более 900 транспортных компаний и 5000 проверенных перевозчиков и водителей.
Преимущества биржи:
Единый договор вместо пачки контрагентов. Логистика не превращается в архив договоров: один контракт с генеральным партнером дает доступ к разным грузовладельцам/перевозкам, а оплату перевозчику осуществляет АО «Корса».
Торги «в лоб» и несколько сценариев закупки. Есть аукцион на понижение, экспресс-заказы (фиксированная цена — кто первым нажал ставку), и заказы «предложи цену».
Ставка на цифру. ЭП, электронные документы и е-ТрН. На стороне грузовладельца доступны автоматическое формирование документов, подписание электронной подписью и транспортные накладные в электронном виде.
Проверка контрагентов и инструменты «гигиены партнерства». В базе знаний описана карточка компании с отчетом из Контур.Фокус и возможность вести «черный список» партнеров.
Мобильное приложение для водителя и контроль рейса. В приложении доступны уведомления, детали и коммуникацию по рейсу.
Слабые стороны
Придирчивость к документам при подключении и работе. В отзывах пользователей присутствует повторяющаяся претензия в виде требований к налоговой и регистрационной отчетности.
Демпинг ставок на торгах и ощущение невыгодных цен. В отзывах встречаются примеры крайне низких ставок и жалобы на расценки — типичная обратная сторона аукциона «на понижение».
Несвоевременные выплаты. Часть отзывов прямо связывает задержки оплаты с длительными проверками и замечаниями по документам.
Скорость и стабильность мобильного приложения. Встречаются жалобы на медленную работу сервиса и поддержки, а в отзывах на приложения — на черный экран после входа и неработающие уведомления.
Стоимость и тарифы Каргомарт
На бирже действуют разные условия для перевозчиков и заказчиков. Для водителей и транспортных компаний сервис полностью бесплатен, что зафиксировано в официальной справке и публичных описаниях платформы.
Что касается грузовладельцев, то здесь формулировки носят весьма двойственный характер.
С одной стороны, в базе знаний указано, что использование площадки бесплатно как для перевозчиков, так и для заказчиков. С другой стороны в той же базе уточняется, что стоимость размещения заявки для грузовладельца определяется индивидуально в рамках договора транспортно-экспедиционного обслуживания с генеральным партнером биржи АО «Корса».
Дополнительно в справочных материалах есть информация о пороге бесплатных лимитов: если объем выполненных заказов в месяц не превышает 20 миллионов рублей, то грузовладелец может пользоваться сервисом без оплаты. Выходит, что для перевозчиков работа на бирже гарантированно не несет затрат, но заказчикам лучше уточнять персональные тарифы в договоре в зависимости от планируемых объемов.
Roolz
География: крупные регионы России, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Европа и Китай.
Рейтинг: 4 (на основе 14 отзывов).
Средняя посещаемость: ~ 21 700.
«Roolz» — относительно молодой сервис, ориентированный на цифровизацию классических процессов в сфере грузоперевозок. Платформа делает ставку на автоматизацию, которая включает публичную биржу для поиска спотовых заказов, приватную биржу для работы с регулярными партнерами, несколько режимов торгов, а также инструменты автоматического подбора предложений.
Платформа предусматривает встроенный мессенджер, каталог компаний и функции оптимизации логистических процессов. Сервис часто выбирают компании, работающие с регулярными маршрутами и планируемыми объемами.
Преимущества платформы:
Комбинация публичной и приватной биржи.
Несколько режимов торгов: торг, аукцион, фикс, объявление.
Автоматический подбор грузов и транспорта с регулярным обновлением.
Встроенный мессенджер и групповые чаты.
Возможность организации контрактной работы с постоянными партнерами.
Интеграции с TMS и CRM.
Экспорт данных в Excel, CSV, JSON форматах.
Международное позиционирование и мультиязычный интерфейс.
Наличие приложения Roolz Driver для водителей.
Слабые стороны
Отсутствие публичных данных о масштабах аудитории и количестве сделок и заявок.
Ограниченные предложения в удаленных регионах (на основе отзывов пользователей).
Отсутствие полноценного электронного документооборота.
Нет информации о страховании грузов и факторинге.
Частичная, а не полноценная проверка контрагентов.
Небольшое количество отзывов на отзовиках и картах для объективной оценки репутации.
Стоимость и тарифные опции Roolz
Экономическая политика биржи выстроена по принципу гибкого доступа: базовый функционал доступен бесплатно, а более глубокие возможности доступны через подписку с различными уровнями в зависимости от интенсивности использования и задач бизнеса. Для грузовладельцев размещение заявок, публикация запросов и базовый доступ к торгам доступны без абонентской платы.
Для перевозчиков и логистических компаний действуют несколько тарифных уровней на подписку, которые открывают доступ к расширенным возможностям публичной и приватной биржи, увеличенным лимитам на оферты и группам партнеров и сервисной поддержке:
Базовый бесплатный тариф. Позволяет публиковать грузы и транспорт, участвовать в торгах и просматривать контакты, но с ограничениями по количеству оферт. Этот вариант отлично подходит для старта или разовых задач.
«Начальный» 990 рублей в месяц. Расширяет лимиты на участие в торгах и приватной бирже, увеличивает число доступных оферт и количество групп партнеров. Идеально подходит небольшим компаниям и частным перевозчикам, которые работают в разных направлениях, но не нуждаются в максимальной мощности сервиса.
«Pro» 1990 руб. в месяц. Убирает лимиты на участие в торгах, значительно расширяет число приватных оферт и партнерских групп. Включает расширенные режимы торгов (аукцион, торг, фикс) и более активную поддержку. Отличный выбор для компаний с постоянным потоком заказов.
«Expert» 4 950 руб. в месяц. Максимальный уровень подписки для активных пользователей: еще больше приватных оферт, крупные группы партнеров, приоритетная техподдержка и все функции платформы без ограничений. Оптимально для средних и крупных транспортных компаний, которые ведут стабильные объемы перевозок и строят долгосрочные контрактные отношения.
Индивидуальный тариф «Enterprise». Персональные условия, расширенные возможности интеграции и индивидуальная техподдержка для крупных корпоративных клиентов с большим парком машин и сложными логистическими процессами.
При оплате подписки на год действует скидка 20%.
Важный нюанс! Окончательная сумма платежа увеличивается на сумму НДС в зависимости от региона пользователя, что необходимо учитывать при планировании бюджета на подписку.
ТРАНС.РУ
География: Россия, СНГ, Китай, Иран, Грузия, Турция.
Рейтинг: 3,97 (на основе 55 отзывов).
Средняя посещаемость: ~35 000.
«TRANS.RU» — цифровая биржа грузов и транспорта, работающая на рынке международных грузоперевозок с 2018 года. Платформа объединяет грузовладельцев, перевозчиков и экспедиторов, предлагая не только стандартные инструменты для поиска заказов, но и механизмы безопасности сделок.
Ключевая особенность платформы — система верификации участников, благодаря которой компании могут формировать базу надежных партнеров, используя каталог проверенных контрагентов. За время работы платформа сформировала устойчивую аудиторию и укрепила позиции в сегменте межрегиональных и международных перевозок, став достаточно востребованным инструментом на логистическом рынке.
Цифры и факты:
Взаимодействие на бирже обеспечивают более 6 тысяч зарегистрированных пользователей.
География и виды перевозок, заявленные на сайте: авто, авиа, ж/д, морские грузоперевозки.
Преимущества биржи:
Длительная история работы на рынке.
Понятный и минималистичный интерфейс.
Единая CRM для логистики. Собственная разработка, автоматизирующая полный цикл сделки. Связываем воедино работу сотрудников на всех этапах — от контакта с клиентом до завершения сотрудничества.
Ставки и «своя площадка» для отбора предложений. Можно не только публиковать груз или транспорт, но и торговаться ставками, размещать предложения на собственной «площадке» как на приватной бирже или мини-тендера внутри сервиса.
Карта с расчетом расстояния. Для логиста это быстрый способ прикинуть плечо без лишних сервисов.
Проверка и безопасность. При регистрации участники проходят проверку службой безопасности, а при спорах обещают юридическое содействие.
Встроенные отзывы по факту сделки. Отзыв можно оставить только по завершенной сделке, что снижает количество «шума» и накруток, по крайней мере на уровне регламента.
Контент-блок. Помимо биржи, есть своя «База знаний» с шаблонами документов, законодательной база и проверкой контрагентов.
Слабые стороны биржи
Прежде чем принять решение о сотрудничестве с любой онлайн-платформой, важно оценить не только ее преимущества, но и возможные недостатки. Слабые стороны сервиса основаны на анализе реальных отзывов пользователей биржи, собранных с независимых площадок и сайтов-отзовиков.
Тарифы воспринимаются как завышенные. Это самый повторяемый упрек: «необоснованно высокая стоимость», «дорого для немонополиста»;
Низкая плотность заявок и предложений. Пользователи отмечают недостаток заявок, особенно по международным направлениям. Многие клиенты биржи связывают это с платным доступом;
Технические/доступные проблемы у отдельных пользователей. Встречаются частые жалобы на сложности с входом в личный кабинет после регистрации и слабую помощь поддержки в разборе причины;
Ограниченный функционал по сравнению с новыми сервисами.
Стоимость и тарифы ТРАНС.РУ
На бирже доступны платные тарифы для перевозчиков с расширенными возможностями отклика и размещения. Модель монетизации включает подписку по роли и отдельный платный доступ к каталогу компаний.
Для перевозчиков: 1 500 руб / 30 дней, далее пакеты 90/180/360 дней со скидками от 15% до 30%. Включает размещение транспорта, ставки, поиск грузов, выбор на карте и расчет расстояния, а также размещение на собственной «площадке».
Для грузовладельцев: 1 500 руб / 30 дней. Включает размещение грузов, ставки, поиск транспорта, карта и расчет расстояния, плюс «собственная площадка».
Для экспедиторов: 2 500 руб / 30 дней (с пакетными скидками за долгий период). Логика данного тарифа шире: можно размещать как грузы, так и принимать/размещать ставки на транспорт, а также работать на собственной «площадке», плюс карта с расчетом расстояния.
Каталог компаний: 2 000 руб / 30 дней. Внутри доступ к каталогу компаний с логистическими потребностями, информация по проверке из открытых источников (если проверка проводилась сотрудниками), а также опция индивидуальной проверки по запросу с лимитом на 2 проверки в день.
ЦМР24
География: Россия, Беларусь, Казахстан, Турция.
Рейтинг: 4 (на основе 17 отзывов).
Средняя посещаемость: ~ 15 000.
CMR24 — еще одна молодая онлайн-биржа для размещения и поиска грузов и транспорта, который объединяет грузоотправителей, перевозчиков и экспедиторов для поиска и организации грузоперевозок по внутренним и международным маршрутам.
Сервис не выступает перевозчиком и не оказывает транспортные услуги: он дает площадку, где пользователи могут размещать заявки на груз или транспорт, просматривать предложения контрагентов и управлять логистическими операциями.
Преимущества платформы:
«Живая лента» заявок и бесплатное размещение, включая международные направления.
Гибкая тарификация и рекламные опции для бизнеса.
Автоматический подбор грузов и транспорта. Предусмотрены фильтры и алгоритмы поиска.
Встроенный мессенджер и коммуникации между участниками.
Карта грузов и транспорта. В расширенном тарифе заявлены карта, шаблоны заявок, автопродление, функция «кто смотрел мои заявки», раздел «мои партнеры».
Каталог компаний с отзывами как страховка от случайных контрагентов.
Слабые стороны:
Низкая «ликвидность» в отдельных регионах РФ. Мало предложений для внутрироссийских перевозок по конкретному региону.
Сложная регистрация и входной порог. Пользователи отмечают, что нужно указывать много сведений, а процесс занимает больше времени, чем на альтернативных площадках.
Навигация и фильтры неудобны. Присутствуют жалобы на нехватку расширенного фильтра для быстрого и точного поиска.
Заявки «разбирают быстро», и для части пользователей это существенный минус, так как приходится постоянно мониторить ленту, чтобы не упустить подходящее предложение.
Отсутствие ЭДО и интеграции с корпоративными системами.
Мало отзывов на крупных площадках-отзовиках.
Отсутствие мобильных приложений.
Стоимость и тарифы ЦМР24
Платформа работает по гибридной модели, где базовый функционал доступен бесплатно, а расширенные возможности и дополнительные услуги монетизируются через подписки и рекламу. Комиссия за сделки не взимается — доход формируется за счет продажи тарифных планов и размещения рекламных материалов.
Для всех участников биржи действуют единые тарифные планы:
Бесплатный на 30 дней за 990 руб. Ограниченный доступ: базовые функции, работа преимущественно внутри РФ, стандартное размещение заявок.
Стандарт на 90 дней за 2 970 руб. Расширенный пакет: добавление заявок, просмотр контактов (включая международные), размещение информации о предприятии, доступ к карте грузов и транспорта, автопродление.
Оптимальный на 180 дней за 5 940 руб. Увеличенный срок действия, полный набор функций для активных участников, приоритетное отображение информации.
Годовой на 360 дней за 11 980 руб. Максимальный пакет на длительный срок, включает все доступные опции платформы.
Рекламные услуги и продвижение:
Размещение в каталоге услуг компаний 750 руб. за 30 дней.
VIP-размещение в каталоге 1 500 руб. за 30 дней.
Главный баннер сверху на главной странице 3 000 руб. за 1 день.
Баннер слева/справа на главной странице 1 800 руб. за 7 дней.
Баннер на странице поиска 6 000 руб. за 1 день.
Каргокэш
География: Россия.
Рейтинг: 2,2 (на основе 35 отзывов).
Средняя посещаемость: ~5 000.
CargoCash — это онлайн-биржа грузов, транспорта и спецтехники, где заказчики и перевозчики общаются напрямую, без «прокладки» в виде диспетчера или экспедитора по умолчанию. Сервис начал работу с 2016 года, а в правилах на главной прямо сказано, что площадка не берет комиссию со сделок, и оплата идет напрямую исполнителю. На платформе можно разместить груз, получить отклики с ценой и условиями, оценить исполнителя по рейтингу или отзывам и же договориться в чате.
Ключевая логика безопасности здесь такая: контакты часто скрыты, обмен ими вынесен в чат и в платные опции (или верификацию), а надежность контрагента подсвечивается значками отличий — от подтвержденного транспорта до статуса владельца автопарка.
Преимущества биржи:
Оперативный доступ к заказам без посредников и комиссий.
Можно «торговаться ценой» без звонков. Заказчик размещает груз, перевозчики присылают предложения, дальше — переписка в чате и выбор по цене и условиям.
Контакты «под замком» по умолчанию. Телефоны зачастую скрыты, и раскрытие контактов можно сделать через чат, запрос на открытие номера, тариф Premium или пакетный доступ.
Верификация и знаки отличий. Подтверждение транспорта, банковских реквизитов, статусы «владелец автопарка», «оптовый заказчик», стаж активности на сайте — все это видно в выдаче и помогает быстрее фильтровать рынок.
Бесплатный вход для перевозчика при проверке транспорта. Для бесплатных ежедневных откликов нужно пройти проверку авто (сама проверка описана как бесплатная).
API и кабинет под бизнес. В тарифной линейке заявлены функции «управление объявлениями по API» и профессиональный кабинет.
Калькулятор стоимости по медиане объявлений. Быстрый ориентир по рынку на выбранном маршруте (с оговоркой, что это усреднение, а не сметная цена).
Слабые стороны
Объективно оценить слабые стороны биржи, опять же, достаточно сложно из‑за недостаточной обратной связи от пользователей: на ряде площадок отзывы либо отсутствуют, либо представлены единичными случаями. Тем не менее в доступных источниках прослеживаются повторяющиеся сюжеты, которые позволяют составить предварительное представление о проблемных зонах сервиса.
Небольшая пользовательская база.
Ограниченный функционал аналитики.
Риск мошенничества и непрозрачность расчетов. Пользователи описывают ситуации с участием посредников: груз доставляется, но оплата до водителя не доходит, а площадка не блокирует недобросовестных участников своевременно.
Сложность выбора добросовестного перевозчика. Пользователи отмечают, что вариантов на бирже много, но доля действительно надежных исполнителей невелика. Для ценных грузов участники предпочитают уходить в прямое взаимодействие, минуя площадку, и это явный сигнал о недостаточном уровне доверия к предлагаемому пулу перевозчиков.
Официальные предупреждения о мошенничестве. На странице, посвященной «Безопасной сделке», размещено предупреждение: не переходить по ссылкам из мессенджеров, по возможности общаться только во внутреннем чате и использовать защищенные расчеты. Хотя такие предупреждения стали стандартом для многих платформ, их наличие подтверждает актуальность угроз на рынке и необходимость дополнительной осторожности.
Стоимость и тарифы Каргокэш
Биржа использует все ту же модель смешанной монетизации, где базовые действия бесплатны, а деньги сервис зарабатывает на тарифах в виде подписок и продвижении объявлений.
Для перевозчиков действуют следующие тарифы:
«Premium» 750 руб. за 30 дней. В условия подписки входит доступ к контактам, 25 маршрутов, отклики без ограничений, 5 просмотров телефонов в день, автоподъем в ТОП, уведомления без ограничений и отключение рекламы.
«Надежный перевозчик». Использование бесплатно, но стоимость единоразовой проверки от 350 руб., где после оплаты проверки сервис дарит Premium на 30 дней, а затем подключает галочку «Надежный перевозчик» автоматически при условии успешной проверке.
Тариф «Логист» показан, но помечен как «в разработке», цена отображается 1 990 руб. и перечислены расширения вроде API и доступа к базе заявок.
Для заказчиков доступен широкий выбор пакетов и продвижения объявлений:
Стандартный бесплатный тариф. Одно активное объявление, чат, стандартный подбор предложений;
Премиум 750 руб. за 30 дней. Прямое общение по телефону, подборка от проверенных водителей-юридических лиц, просмотр номеров без ограничений и отсутствие рекламы.
Доступ к базе пользователей (пакеты контактов) и продвижение объявлений:
1 день за 350 руб., 7 дней за 1 650 руб., 30 дней за 4 250 руб., 3 месяца — 10 500 руб. (пакет включает лимит просмотров контактов).
Поднять объявление в топ заказов 50 руб.
Выделить цветом на 7 дней 100 руб.
Закрепить объявление в топ на 7 дней 350 руб.
Траффик.Онлайн
География: Россия.
Рейтинг: 3,9 (на основе 43 отзывов).
Средняя посещаемость: ~6 200.
Traffic.Online — относительно новая логистическая биржа, которая начала свою работу в 2019 году. Сервис сводит грузовладельцев и коммерческих перевозчиков в одном процессе: от размещения заявки и торгов до контроля исполнения, документов и оплаты.
Платформа позволяет размещать заявки как на на разовые, так и на постоянные перевозки, участвовать в торгах, мгновенно бронировать рейсы и получать персональные предложения от контрагентов. Сервис предоставляет инструменты для страхования грузов, формирования электронных договоров и интеграции с корпоративными системами.
Преимущества платформы:
Торги и несколько сценариев назначения перевозчика. Можно искать исполнителя среди всех пользователей или работать в «круге доверенных партнеров». Дополнительно присутствует механика торгов и персональных предложений.
Мониторинг рыночных ставок. Платформа выросла вокруг идеи индекса и мониторинга цен, чтобы грузовладелец видел рыночный уровень, а перевозчик понимал, где его ставка относительно рынка.
Ускоренная оплата (факторинговая логика). Работает сценарий оплаты «на следующий день» после выполнения заказа или закрытия этапа сделки.
Страхование и сопутствующие сервисы внутри экосистемы. Онлайн-страхование ответственности, рисков и финансовые инструменты вокруг рейса.
Интеграции с 1С, ЭДО и ЕЦП. Обмен документами через электронную подпись и системы учета 1С — важное преимущество для грузовладельцев с зрелой IT-архитектурой, которое экономит время на бумаге и ускоряет закрытие рейса.
Без комиссии за сделку. Отсутствие комиссии и работа в режиме онлайн без лишних звонков.
Слабые стороны сервиса:
Отсутствие явной информации о тарифах и платных функциях.
Мало отзывов на независимых ресурсах, возникают вопросы о масштабности использования.
Не везде хватает ликвидности. Платформа менее популярна по сравнению с крупными игроками на рынке (низкая посещаемость), поэтому не всегда получается быстро найти нужного перевозчика и машину под конкретный рейс.
Коммуникации ограничены. Многие пользователи жалуются на отсутствие прямых контактов грузоотправителей, что затрудняет взаимодействие с заказчиком по техническим вопросам (тип ТС, нюансы погрузки и т.п.) до момента выбора.
Жесткая проверка и входной порог. С одной стороны, это плюс к безопасности. С другой — часть перевозчиков отмечает в отзывах, что проверка утомительная и затягивает старт работы.
Стоимость и тарифы Traffic.Online
По официальной информации платформа не берет комиссию с перевозок — основной подход заключается в поддержке прямого взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков. Информация о тарифных планах не представлена на официальном сайте и отсутствует в открытом доступе. При этом на карточках продукта отмечают наличие бесплатной версии и бесплатного пробного периода (детали и ограничения без доступа к закрытым разделам уточняются у компании).
Для перевозчиков работа строится без «комиссии с рейса», а оплата и условия сервиса зависят от подключенных модулей: документы, ускоренная оплата, интеграции и т.п.
Для заказчиков применяется индивидуальный расчет, который привязан к масштабу и набору функций: торги, круг партнеров, интеграции, аналитика ставок, трекинг и уведомления.
2082
География: Россия.
Рейтинг: 3,4 (на основе 9 отзывов).
Средняя посещаемость: ~1 600.
2082.ru — это классическая цифровая платформа-маркетплейс в сфере автомобильных грузоперевозок, где грузовладельцы и логисты могут быстро найти подходящие транспортные средства, а перевозчики доступные грузы. Сервис стремится упростить взаимодействие сторон, сократить время поиска и повысить эффективность перевозок за счет инструментов маршрутизации, расчета расстояний, факторинга и страховании грузов. Интерфейс ориентирован на простоту и прямое взаимодействие пользователей.
Сервис начал работу в 2019 года, а название «2082» расшифровывают просто и по-дальнобойному, где 20 тонн и 82 м³ — это габариты стандартной еврофуры, откуда и цифры.
По данным из открытых источников платформа насчитывает 19 397 активных пользователей и 6 949 транспортных средств в базе.
Преимущества платформы:
Прямое взаимодействие без посредников.
Сильный упор на безопасность контрагентов. В ответах на вопросы заявляют приоритет «качества участников» и допуск только проверенных и верифицированных компаний. Также доступен рейтинг участников на базе отзывов.
Встроенный факторинг для ускорения оплаты перевозчику. Декларируется схема: 90% выплаты в течение 24 часов, остаток — после оплаты заказчиком. Комиссия указывается как плавающая, от 1,4 до 1,8% в месяц.
Страхование грузов прямо на платформе. В страховом блоке указан партнер «Страховой Дом ВСК» и онлайн-оформление полиса.
Инструменты «диспетчерской рутины» внутри тарифа. От маршрутизации и рассылок до отслеживания груза на карте, прав доступа к документам/автопарку и скрытия своих карточек от других компаний.
Отдельное приложение для контроля рейса водителем. «2082 Водитель» позволяет принимать рейсы, делиться геопозицией, менять статусы и загружать документы. Заказчик и перевозчик видят координаты и статусы в личном кабинете.
Слабые стороны биржи
Объективно оценить слабые стороны платформы оказалось весьма непросто, если вообще возможно, т.к на большинстве популярных сайтов и карт-отзовиков количество отзывов минимально, что не позволяет составить полную и достоверную картину. Однако сам по себе дефицит отзывов указывает на невысокую вовлеченность участников платформы.
Пожалуй, к недостаткам можно отнести лишь ограниченную базу грузов и платные тарифы за доступ к базе заявок.
Стоимость и тарифы 2082
Платформа использует модель монетизации в виде подписки по типу аккаунта и отдельную оплату дополнительных опции. Есть бесплатный тариф «Старт» с ограничениями, но функционал можно расширить прохождением верификации.
Для перевозчиков: от 990 руб. в месяц. В базу включены 3 пользователя и полный поиск грузов без ограничений, подтверждение ТС, сообщения и рассылки.
Для грузовладельцев: от 1 990 руб. в месяц. Также 3 пользователя, полный поиск транспорта, проверка контрагентов, группы перевозчиков, показ средних ставок и трекинг на карте.
Для экспедиторов: от 2 990 руб. в месяц. Грузы и транспорт без ограничений, проверка, группы и средние ставки.
Дополнительные услуги и опции. В любую подписку за 480 руб. в месяц можно добавить 1 пользователя. Просмотр «стороннего» транспорта или груза за 990 руб. в месяц в зависимости от роли аккаунта.
Страхование и топливные карты. В пользовательском соглашении указано, что эти услуги могут оказываться сторонними компаниями, а платформа обеспечивает только взаимодействие и переадресацию.
Подытожим
Рынок цифровых сервисов для грузоперевозок в 2026 году предлагает широкий выбор решений от нишевых платформ до масштабных экосистем. Каждый сервис из рейтинга имеет свою аудиторию и сценарии использования: где-то сильнее тендеры и контроль ставок, где-то скорость выплат, где-то — узкая специализация по типам перевозок или географии перевозок. Одним пользователям нужен «конвейер» заявок под регулярные рейсы, другим — надежный разовый исполнитель, третьим — инструменты проверки и документы, чтобы не вязнуть в бумагах. Поэтому универсального «победителя для всех» здесь не бывает, потому как сценарий использования решает больше, чем громкость бренда.
Но если смотреть на совокупность критериев из рейтинга и на тональность отзывов реальных пользователей, именно «Перевозка24» выглядит наиболее универсальным вариантом — сильная репутация, широкий охват регионов, стабильный поток заявок и ориентация на прямое взаимодействие делают платформу оптимальным выбором как для частных перевозчиков, так и для транспортных компаний.
Это тот случай, когда сервис одинаково понятен новичку и полезен профессионалу, где можно быстро закрыть простую перевозку и так же уверенно выстроить регулярную работу.
В условиях, когда эффективность и надежность выходят на первый план, биржи грузоперевозок становятся не просто инструментом поиска, а полноценной основой для устойчивого бизнеса.
Реклама: ООО Илюшин Антон Николаевич, ИНН 500804039509, erid: 2W5zFJrHjgM
Начать дискуссию