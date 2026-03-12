Что такое деноминация простыми словами в экономике

Деноминация — это «укрупнение» денежной единицы, когда государство убирает часть нулей с банкнот и монет, вводя новые деньги вместо старых по фиксированному курсу. Например, при коэффициенте 1 000 к 1 банкнота 1 000 руб. превращается в 1 рубль, а все цены, зарплаты, вклады и кредиты пересчитываются в том же соотношении.

Важно, что экономический смысл богатства и долгов при деноминации не меняется: меняется только удобство расчетов и внешний вид денег. Чашка кофе, стоившая 150 000 руб., после деноминации может стоить 150 руб., но ее реальная покупательная стоимость не изменится.