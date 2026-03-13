Алиса без лимитов, данные в ДНК и отечественные ретро‑игры: российский IT-дайджест #28

Алису раздают без лимитов, ИИ учат на чужих достижениях (снова), смартфоны выдают за рекламу, Telegram становится Телегой, а «Микрон» делает ретро‑консоль. Все это — в российском IT-дайджесте №28.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя Клерка — Бориса Мальцева.
Что скрывает ДНК
Сбер представил научный проект по хранению данных в молекулах ДНК, который реализуется совместно с МГУ, Сколтехом и другими вузами. Исследователи работают над полным циклом — от кодирования и записи информации до чтения и декодирования, рассчитывая на сверхвысокую плотность и долговечность хранения по сравнению с классическими носителями.
Для рынка это пока не продукт, а инвестиция в послезавтра, когда архивы документов и датасетов ИИ можно будет держать не в новых ЦОДах, а в микроскопических объемах биоматериала. Бизнесу и государству такой подход потенциально дает способ радикально снизить затраты на долгосрочное хранение «холодных» данных, если технологии удастся довести до промышленного масштаба.
Алиса без ограничений
Яндекс открыл бесплатный доступ к своим самым мощным генеративным моделям в чате с Алисой — без подписки и жестких лимитов. Теперь любой пользователь может генерировать тексты, писать код, решать задачи, включать режим рассуждений, создавать изображения на обновленной YandexART и загружать файлы (PDF, DOC и др.) для анализа и конспектов.
Это фактически превращает Алису в универсального ассистента для учебы и работы, а не только в голосового помощника для колонок. Разработчики и контент‑специалисты получают уровень моделей, который раньше был доступен по подписке, хотя в часы пиковых нагрузок им все еще может отвечать облегченная версия — интерфейс честно об этом предупреждает.
ТехноГТО: +10 баллов за технологии
Стартовала весенняя очная сессия сдачи нормативов «ТехноГТО» на золотые значки, которые могут добавить абитуриентам до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Чтобы претендовать на «золото», участнику нужно сначала онлайн сдать не менее пяти из 13 нормативов по технологическим направлениям — от кибербезопасности и ИИ до беспилотных систем, электроники и космических технологий, — а затем пройти очные практические испытания.
Проект уже показал высокий интерес: участники сдали более 130 тысяч онлайн‑нормативов, а первая крупная очная сессия в 30 регионах завершилась сотней золотых значков. Для вузов это дополнительный инструмент отбора мотивированных абитуриентов, а для школьников — понятный способ превратить свои технические навыки в реальные бонусные баллы, а не только в строчки в резюме.
Бесплатный смартфон, но есть нюанс
Компания «Бюро цифровых проектов» открыла предзаказ на «Смартфон за внимание» — устройство на Android 16, которое пользователь получает без предоплаты и абонентской платы, а расходы на железо и связи покрываются за счет просмотра рекомендаций и рекламы в интерфейсе.
В комплект входит пакет связи (20 ГБ интернета, 250 минут и 50 SMS), а при полном отключении рекламы, согласно соглашению, пользоваться смартфоном нельзя, хотя устройства технически не блокируются (его необходимо вернуть).
почти Telegram у нас дома
CNews изучил отчетность и устав АО «Телега», разрабатывающего приложение Telega — клиент для обхода блокировок Telegram без VPN, который на волне ограничений мессенджера набрал более миллиона установок и попал в топ RuStore. В 2025 году учредители вложили в компанию около 200 млн рублей, итогом стал чистый убыток 91 млн на фоне расходов на разработку, инфраструктуру и фонд оплаты труда при выручке чуть более 100 тыс. рублей.
Особый интерес вызвал пункт устава, по которому совет директоров может одобрять крупные сделки свыше 2 млн рублей, за исключением сделок с юрлицами из группы МКПАО «ВК». Юристы считают это косвенным признаком устойчивой аффилированности или особого статуса VK‑группы для «Телеги», несмотря на публичные опровержения, а эксперты по безопасности напоминают: любые сторонние клиенты Telegram несут риски, потому что пользователи не видят, каким образом реализован обход блокировок и кто может видеть их трафик.
IT‑лаборатория «Ред Софт»
«Ред Софт» открыла в МИСИС IT‑лабораторию на 30 рабочих мест, где студентов будут вживую учить администрированию, виртуализации и работе с базами данных на базе линейки собственных продуктов — «Ред ОС», «Ред АДМ», «Ред Виртуализации» и «Ред Базы Данных». Вместо абстрактных лекций по импортонезависимости им дают доступ к реальному стеку, который уже ставят в госструктурах и компаниях, — от серверной ОС до средств управления и СУБД.
Лаборатория задумана как площадка не только для обычных пар, но и для программ переподготовки, повышения квалификации и стажировок с участием инженеров «Ред Софт». По сути, аудиторию превращают в учебный мини‑ЦОД на отечественном ПО, где будущие админы, DevOps‑инженеры и разработчики могут отрабатывать сценарии, которые потом встретят в проде — уже не в эмуляции, а на том же самом стеке.
ЦОДы против формулы «бери или плати»
Минцифры направило вице‑премьеру Дмитрию Григоренко письмо с критикой предложения Минэнерго перевести крупные ЦОДы и майнинговые объекты на оплату электроэнергии по принципу «бери или плати», исходя из максимальной мощности, а не фактического потребления. Ведомство просит освободить от этого механизма дата‑центры, обслуживающие критическую IT‑инфраструктуру, ИИ‑системы и ключевые отрасли экономики, допускают его применение только к майнингу.
По оценкам участников рынка, такой подход может увеличить стоимость услуг ЦОДов в среднем на 20–30% из‑за требований к резерву мощности и непредсказуемых пиков при обучении ИИ‑моделей. Для бизнеса это означает рост тарифов на облака и цифровые сервисы, поэтому разделение «полезных» ЦОДов и майнеров выглядит попыткой защитить отрасль от лишнего ценового давления.
ИИ vs авторское право
В законопроект об искусственном интеллекте, подготовленный правительством, включена норма, разрешающая использовать защищенные авторским правом произведения — книги, статьи, фильмы, изображения и т.д. — для обучения ИИ‑моделей без согласия правообладателей. Условие одно: пользователь сервиса не должен видеть сами произведения, они могут использоваться только как обучающие данные; при этом автором результата считается пользователь, который ввел промпт, обработал ответ и внес творческий вклад.
Для российских разработчиков это открывает доступ к большому массиву научных, образовательных и архивных материалов, что важно в условиях ограниченного локального датасета. Однако авторы и издатели предупреждают о рисках и напоминают, что за рубежом уже были многомиллионные иски к ИИ‑компаниям, поэтому баланс между развитием технологий и защитой прав пока далек от очевидного.
MikBoy: ретро‑консоль на своей архитектуре
«Микрон» выпустил в продажу отладочный набор «Игровая консоль» MikBoy — отечественную ретро‑консоль и dev‑kit на базе 32‑битного микроконтроллера MIK32 «Амур» на архитектуре RISC‑V. Компания позиционирует набор как инструмент для обучения: в игровой форме осваивать низкоуровневое программирование на C/C++, основы схемотехники и архитектуру RISC‑V, проводить мастер‑классы и хакатоны; корпус устройства выполнен с помощью 3D‑печати.
Консоль оснащена встроенным программатором, расширяемой памятью, гироскопом, вибромотором, динамиком и динамической подсветкой, а сердцем служит MIK32 «Амур» — первая российская микросхема общепромышленного применения на RISC‑V, ориентированная на промышленную автоматизацию, IoT, охранные системы и умный дом. Такой формат позволяет преподавателям, студентам и энтузиастам совместить ретроигры с реальной практикой работы с отечественным железом и современными микроконтроллерами.
Реклама на автопилоте
Avito представил «Авто‑стратегию» — инструмент, который автоматически управляет ставками и бюджетами рекламных кампаний продавцов, ориентируясь на заданные цели. Система анализирует поведение аудитории и статистику, чтобы показывать объявления тем пользователям, у которых выше вероятность совершить целевое действие, снижая потребность в ручной оптимизации.
Для малого и среднего бизнеса это способ получить более предсказуемый результат от рекламы без глубокого погружения в механику аукциона и аналитику. В то же время рекламодателям важно отслеживать ключевые метрики и не относиться к «автопилоту» как к магии: алгоритм остается инструментом, а не заменой маркетинговой стратегии.
Начать дискуссию