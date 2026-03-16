Пять причин, по которым банки не хотят вас кредитовать 

Причина № 2. Пропуск кредитного платежа хотя бы на месяц

Просрочки платежей по уже существующим кредитам — еще один серьезный «красный флажок» для банков. Даже задержка платежа до 30 дней может стать поводом для тщательной проверки вашей заявки на новое кредитование. Если просрочка превышает 60 дней, то шансы на получение другого кредита резко снижаются.

А длительные просрочки (более 90 дней) могут «убить» вашу кредитную историю и закрыть доступ к выгодным предложениям от банков как минимум на ближайшие два-три года.

СПРАВКА

Кредитная история (КИ) начинает формироваться с того момента, когда совершеннолетний гражданин РФ впервые подает заявку в банк на кредит или в МФО на микрозайм. КИ — постоянно обновляемое финансовое досье, где фиксируются все ключевые действия заемщика: своевременные выплаты по кредитам, имеющие место просрочки, поданные запросы на кредиты с указанием их количества и периодичности, а также случаи отказов или одобрений по таким заявкам.

Банки и МФО направляют эти данные в Бюро кредитных историй (БКИ), контролируемые Банком России. Передача информации регулируется законом № 218-ФЗ «О кредитных историях». На сегодняшний день в России действуют шесть БКИ, признанные ЦБ. При этом данные об одном субъекте (заемщике) могут находиться одновременно в нескольких бюро. Где именно — можно узнать с помощью профильной опции на портале «Госуслуги».

Микрофинансовые организации (МФО) в этом плане зачастую более лояльны к заемщикам-должникам, так как компенсируют такого рода риски очень высокими процентными ставками (до 292% в год), небольшими суммами выдач (в пределах нескольких десятков тысяч рублей) и сжатыми сроками возврата (в течение нескольких недель).

Но следует учесть, что сам факт обращения в МФО за заемными средствами расценивается банками как факт, свидетельствующий о потенциально низкой платежеспособности соответствующего гражданина, поэтому шансы получить именно банковский кредит у (даже случайных) клиентов МФО сильно уменьшаются.