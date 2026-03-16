Пять причин, по которым банки не хотят вас кредитовать 

Очевидно, что в кредитных историях россиян растет число негативных записей, с которыми банки просто не могут не считаться. В статье назвали пять основных причин, по которым кредитные учреждения не горят желанием предоставлять заемные средства потенциальным заемщикам. Подробнее об этих причинах — ниже.
Причина № 1. Более половины дохода вы тратите на платежи по кредитам
Один из ключевых факторов, который заставляет банки говорить заявителю «нет», — высокая долговая нагрузка последнего. Банк России (ЦБ) как регулятор кредитно-финансовой деятельности в стране предписывает коммерческим банкам использовать для оценки платежеспособности любого потенциального заемщика показатель предельной долговой нагрузки (ПДН).
Он исчисляется как отношение (в %) ежемесячных платежей по кредитам к доходу заемщика до вычета налогов. Для большинства кредитных выдач ПДН не должен превышать 50%.
Банки применяют этот показатель в автоматическом скоринге. Если ваш ПДН превышает 50–60%, то в выдаче кредита вам, скорее всего, откажут в любом банке.
Формула расчета ПДН унифицирована, но, кроме нее, банки также учитывают при оценке потенциального заемщика ряд обстоятельств, характеризующих как самого заявителя, так и особенности конкретного банковского продукта.
Причина № 2. Пропуск кредитного платежа хотя бы на месяц
Просрочки платежей по уже существующим кредитам — еще один серьезный «красный флажок» для банков. Даже задержка платежа до 30 дней может стать поводом для тщательной проверки вашей заявки на новое кредитование. Если просрочка превышает 60 дней, то шансы на получение другого кредита резко снижаются.
А длительные просрочки (более 90 дней) могут «убить» вашу кредитную историю и закрыть доступ к выгодным предложениям от банков как минимум на ближайшие два-три года.
СПРАВКА
Кредитная история (КИ) начинает формироваться с того момента, когда совершеннолетний гражданин РФ впервые подает заявку в банк на кредит или в МФО на микрозайм. КИ — постоянно обновляемое финансовое досье, где фиксируются все ключевые действия заемщика: своевременные выплаты по кредитам, имеющие место просрочки, поданные запросы на кредиты с указанием их количества и периодичности, а также случаи отказов или одобрений по таким заявкам.
Банки и МФО направляют эти данные в Бюро кредитных историй (БКИ), контролируемые Банком России. Передача информации регулируется законом № 218-ФЗ «О кредитных историях». На сегодняшний день в России действуют шесть БКИ, признанные ЦБ. При этом данные об одном субъекте (заемщике) могут находиться одновременно в нескольких бюро. Где именно — можно узнать с помощью профильной опции на портале «Госуслуги».
Микрофинансовые организации (МФО) в этом плане зачастую более лояльны к заемщикам-должникам, так как компенсируют такого рода риски очень высокими процентными ставками (до 292% в год), небольшими суммами выдач (в пределах нескольких десятков тысяч рублей) и сжатыми сроками возврата (в течение нескольких недель).
Но следует учесть, что сам факт обращения в МФО за заемными средствами расценивается банками как факт, свидетельствующий о потенциально низкой платежеспособности соответствующего гражданина, поэтому шансы получить именно банковский кредит у (даже случайных) клиентов МФО сильно уменьшаются.
Причина № 3. Низкий кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг каждого из нас формируется на основе целого ряда факторов, в частности:
истории платежей по действующим кредитам и наличия долгов перед кредитными и иными организациями;
стажа кредитной истории и успешного или неуспешного погашения долгов в прошлом;
частоты обращений за кредитами в банки и МФО;
дополнительных данных (возраст, регион проживания, типы используемых кредитов).
Минимальный балл, при котором в кредите заявителю могут либо отказать, либо предложить его на невыгодных условиях, начинается от 550 из 999. Если же ваш рейтинг находится в диапазоне 250–500 баллов, то на получение заемных средств от банка (на любых условиях) вы вряд ли можете рассчитывать.
Причина № 4. Массовая рассылка заявок в банки
Сами по себе отказы в кредитовании со стороны банков не портят кредитную историю заявителя. Однако если за короткий период (1–2 месяца) последовало несколько таких отказов или потенциальный заемщик в течение нескольких недель подряд, например, массово рассылал заявки в разные кредитные организации, то все эти факты будут в обязательном порядке зафиксированы в КИ.
И это может временно снизить кредитный рейтинг человека, а значит, и шансы получить кредит на комфортных рыночных условиях — на ближайшие полгода как минимум.
Причина № 5. Только негативные записи в КИ
Согласно 218-ФЗ, негативные факторы, включая просрочки платежей по займам, остаются в кредитной истории в течение семи лет с даты последнего обновления информации по соответствующему кредиту. «Очистить» данные раньше этого срока невозможно.
Столь продолжительный период хранения негативной информации в кредитной истории формирует устойчивое недоверие со стороны банков к заемщику. Однако можно попытаться нивелировать этот негатив положительными шагами в рамках текущего финансового поведения, а именно:
увеличивать долю выплаченной суммы по кредиту (например, за счет досрочных платежей);
сокращать использованный лимит по кредитным картам;
повышать уровень ежемесячного официального дохода;
приобрести дебетовую карту того банка, в котором хотите кредитоваться, и активно пользоваться ею при совершении покупок.
Таким образом, ваша кредитоспособность в глазах потенциальных кредиторов начнет возрастать — появится объективное основание для повышения кредитного рейтинга или хотя бы его удержания на позициях вне «красных флажков».
Комплексный скоринг: как банки оценивают риски, связанные с заемщиками
В рамках кредитного риск-менеджмента для оценки вероятности дефолта (неспособности платить по долгам) российские банки используют расширенную скоринговую (оценочную) модель Probability of Default (PD). Она оперирует баллами (чем больше баллов, тем больше рисков дефолта) с поправкой на различные виды кредитования и представлена разновидностями скоринговых систем двух типов:
Application-PD — применяются на этапе рассмотрения заявки на кредитование;
Behavioral-PD — помогают оценить текущее поведение заемщика.
Например, потенциальный заемщик (официально трудоустроенный и получающий стабильную зарплату) полгода назад допустил просрочку на 15 дней платежа по действующему на тот момент кредиту. В то же время его ПДН составляет 50%, а кредитный рейтинг — 600. Как эти факторы повлияют на возможность получения таким человеком разных видов кредитов в свете его комплексной оценки с помощью модели PD?
Ипотека. Для такого продукта важна идеальная кредитная история. С учетом этого единственная просрочка полугодовой давности будет оценена в 30 баллов (плохо), ПДН — в 40 баллов (также плохо), уровень кредитного рейтинга — в 15 баллов. Суммарно получается 85 баллов, что превышает предусмотренный системой PD порог одобрения для ипотеки (50 баллов) — на 35 значений. Поэтому в кредите на недвижимость потенциальному заемщику из нашего примера наверняка будет отказано. Чуть менее вероятен процент отказа, если он попросит автокредит.
Потребительский кредит. Здесь просрочка будет оценена в 30 баллов риска, ПДН — в 30 баллов, уровень кредитного рейтинга — 10 баллов риска. Итого — 70 баллов. А порог одобрения для потребкредита, в соответствии с PD, сегодня составляет 75 баллов. Следовательно заявка нашего заемщика будет одобрена, но с дополнительными условиями — например, повышенной процентной ставкой или требованием предоставить залог, так как уровень его платежеспособности незначительно выше порогового значения.
Микрозайм в МФО. Как известно, организации этого типа изначально ориентированы и на более «проблемных» клиентов, поэтому для них заемщик из нашего примера будет очень даже привлекателен, хотя бы потому, что что у него есть официальная работа. Наличие просрочки будет в данном случае оценено в 20 баллов риска, ПДН — всего 5 баллов, а кредитный рейтинг на уровне 600 — в 0 баллов. Итого — 25 баллов риска. Для МФО же порог одобрения составляет 90 баллов. Поэтому микрозайм нашему заемщику здесь одобрят, скорее всего, мгновенно. Но репутацию в глазах банков он, заключив договор с МФО, сильно подорвет.
Пять способов улучшить свою кредитную историю
Чтобы повысить свои шансы на получение кредита в банке, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:
своевременно вносить платежи по уже действующим кредитам и не допускать просрочек;
использовать кредитные карты с лимитом 30–50 тысяч рублей для мелких покупок и укладываться в льготный период;
избегать микрозаймов и залоговых потребительских кредитов;
рефинансировать старые кредиты для снижения долговой нагрузки и процентной ставки;
регулярно проверять свою кредитную историю в бюро кредитных историй (БКИ) и исправлять в них возможные технические ошибки, которые приводят к появлению необоснованных негативных записей, подрывающих репутацию заемщика.
В последнем случае рекомендуется обращаться за помощью в специализированные онлайн-сервисы, призванные в короткие сроки анализировать и актуализировать кредитные истории и устранять из них неверные сведения.
Тенденции рынка потребительского кредитования в РФ
По итогам 2025 года объем выдач кредитов гражданам в РФ снизился более чем на 25% — до 9,9 трлн руб. Тренд на снижение данного показателя продолжился и в феврале текущего года. Сказываются высокие процентные ставки, политика ужесточения подхода к заемщикам, проводимая ЦБ, а также снижение потребительской активности. При этом налицо следующие тенденции:
рост спроса на автокредиты;
высокие ставки сдерживают (и будут, очевидно, сдерживать в краткосрочной перспективе) развитие ипотечного рынка в РФ;
доля обеспеченных материальными активами кредитных продуктов (автокредиты, товарные кредиты) демонстрирует рост над долей необеспеченных (кредитные карты и нецелевые кредиты наличными на текущие нужды);
новые, более жесткие правила онлайн-покупок в рассрочку, вступающие в силу с 1 апреля, обещают вызвать рост спроса на банковское потребительское кредитование и услуги МФО.
Иными словами, в текущем году рынок розничного кредитования в России продолжает проседать по объему выдач и при этом меняет свою структуру в сторону целевых и обеспеченных кредитных продуктов. Не исключено, что этот тренд сохранится и в 2027 году.
Начать дискуссию