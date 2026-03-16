Как отчитываться по НДС, если вы перешли на АУСН

Когда отчитываться по НДС
Подавать уведомления о выбранной ставке НДС нет необходимости. Эту ставку ФНС увидит в декларации.
Если в марте ИП перешел на АУСН, то нужно подать декларацию по НДС за 1 квартал, в которой будут начисления этого налога.
Декларацию подают не позже 25-го числа месяца, который следует за прошедшим кварталом. В этом году 25 апреля выпадает на субботу, поэтому декларацию по НДС направляют не позже 27 апреля.
Что делать с чеками
Если ИП не освобожден от НДС, то в чеке должен быть выделен налог. При отсутствии НДС в этом документе, необходимо пробить чек коррекции.
Отсутствие чека коррекции при ошибке в чеке считается нарушением правил применения ККТ. За это может быть штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП — от 1,5 до 3 тыс. руб.
Начать дискуссию