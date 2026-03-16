🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Как отчитываться по НДС, если вы перешли на АУСН

В январе и феврале ИП был плательщиком НДС, так как превысил лимит по выручке в 2025 году. С марта ИП применяет АУСН. Как отчитаться по НДС и что делать, если в чеках за прошедшие периоды не был выделен НДС?

Когда отчитываться по НДС

Подавать уведомления о выбранной ставке НДС нет необходимости. Эту ставку ФНС увидит в декларации.

Если в марте ИП перешел на АУСН, то нужно подать декларацию по НДС за 1 квартал, в которой будут начисления этого налога.

Декларацию подают не позже 25-го числа месяца, который следует за прошедшим кварталом. В этом году 25 апреля выпадает на субботу, поэтому декларацию по НДС направляют не позже 27 апреля.

Большой БухСтрим-2026

ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.

25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Что делать с чеками

Если ИП не освобожден от НДС, то в чеке должен быть выделен налог. При отсутствии НДС в этом документе, необходимо пробить чек коррекции.

Отсутствие чека коррекции при ошибке в чеке считается нарушением правил применения ККТ. За это может быть штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАПот 1,5 до 3 тыс. руб.

