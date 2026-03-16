Как отчитываться по НДС, если вы перешли на АУСН

Когда отчитываться по НДС

Подавать уведомления о выбранной ставке НДС нет необходимости. Эту ставку ФНС увидит в декларации.

Если в марте ИП перешел на АУСН, то нужно подать декларацию по НДС за 1 квартал, в которой будут начисления этого налога.

Декларацию подают не позже 25-го числа месяца, который следует за прошедшим кварталом. В этом году 25 апреля выпадает на субботу, поэтому декларацию по НДС направляют не позже 27 апреля.