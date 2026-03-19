Как оформить на работу гражданина Казахстана с ВНЖ

Как оформить миграционный учет

Если у иностранца есть ВНЖ, то он может осуществлять трудовую деятельность без дополнительных разрешений. Он вправе работать в любом регионе.

Однако при работе с ВНЖ в другом регионе, нужно оформить миграционный учет. Кто им будет заниматься — зависит от того, кто предоставляет жилье.

Если работодатель предоставляет иностранцу с ВНЖ жилье, то он и оформляет миграционный учет. Если иностранец самостоятельно снимает жилье, то тогда это делает хозяин жилья.

Работодатели уведомляют органы МВД о приеме и увольнении иностранцев. Правило действует для всех иностранцев вне зависимости от статуса, страны гражданства и порядка въезда в РФ.

Уведомление подают в территориальное подразделение МВД по месту деятельности работодателя.