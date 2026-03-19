Как оформить на работу гражданина Казахстана с ВНЖ

Как оформить миграционный учет
Если у иностранца есть ВНЖ, то он может осуществлять трудовую деятельность без дополнительных разрешений. Он вправе работать в любом регионе.
Однако при работе с ВНЖ в другом регионе, нужно оформить миграционный учет. Кто им будет заниматься — зависит от того, кто предоставляет жилье.
Если работодатель предоставляет иностранцу с ВНЖ жилье, то он и оформляет миграционный учет.
Если иностранец самостоятельно снимает жилье, то тогда это делает хозяин жилья.
Работодатели уведомляют органы МВД о приеме и увольнении иностранцев. Правило действует для всех иностранцев вне зависимости от статуса, страны гражданства и порядка въезда в РФ.
Уведомление подают в территориальное подразделение МВД по месту деятельности работодателя.
Принимать и увольнять работников по ТК, а также вести кадровый без ошибок научим на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». После прохождения курсы вы сможете оформлять все виды рабочего времени, командировки и больничные, а также научитесь издавать локальные акты по актуальным требованиям ТК.
Цена
курса
со скидкой 74%: 4 900 рублей вместо
18 990 рублей. Срок акции ограничен.
Как найти нужное подразделение МВД
Для поиска отделения МВД нужно пройти алгоритм:
Перейти на сайт и нажать на «МВД в регионах».
Выбрать на карте или в списке регион и нажать на ссылку.
В открывшемся окне пролистайте до страницы с выбором сервисов и выберите «По вопросам миграции».
Нажмите на раздел «Адреса, телефоны и график приема граждан».
Выберите нужный район и уточните адрес.
Уведомить МВД нужно в течение трех рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового или гражданско-правового договора. На каждого иностранца оформляют отдельное уведомление.
Как выплачивать зарплату и удерживать НДФЛ
Если у иностранца есть ВНЖ, то он считается налоговым резидентом РФ. Поэтому зарплату можно выплачивать как в безналичной форме, так и наличными.
Иностранцы из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 исчисляют НДФЛ в особом порядке.
Доходы от работы в найме у российских работодателей облагаются НДФЛ по ставкам как у резидентов — то есть от 13 до 22%.
Страховые взносы начисляют и уплачивают в обычном порядке, как и за граждан РФ.
Начать дискуссию