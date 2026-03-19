Как оформить на работу гражданина Казахстана с ВНЖ

При трудоустройстве иностранца важно учесть множество нюансов: уведомление МВД, постановку на миграционный учет, а также налогообложение зарплаты. Рассказываем, что нужно иметь в виду при трудоустройстве гражданина Казахстана с ВНЖ.

Как оформить миграционный учет

Если у иностранца есть ВНЖ, то он может осуществлять трудовую деятельность без дополнительных разрешений. Он вправе работать в любом регионе.

Однако при работе с ВНЖ в другом регионе, нужно оформить миграционный учет. Кто им будет заниматься — зависит от того, кто предоставляет жилье.

  1. Если работодатель предоставляет иностранцу с ВНЖ жилье, то он и оформляет миграционный учет.

  2. Если иностранец самостоятельно снимает жилье, то тогда это делает хозяин жилья.

Работодатели уведомляют органы МВД о приеме и увольнении иностранцев. Правило действует для всех иностранцев вне зависимости от статуса, страны гражданства и порядка въезда в РФ.

Уведомление подают в территориальное подразделение МВД по месту деятельности работодателя.

Как найти нужное подразделение МВД

Для поиска отделения МВД нужно пройти алгоритм:

  • Перейти на сайт и нажать на «МВД в регионах».

Скриншот главной страницы сайта МВД РФ

  • Выбрать на карте или в списке регион и нажать на ссылку.

Скриншот страницы перехода на сайт МВД Калининградской области

  • В открывшемся окне пролистайте до страницы с выбором сервисов и выберите «По вопросам миграции».

Скриншот главной страницы сайта МВД Калининградской области

  • Нажмите на раздел «Адреса, телефоны и график приема граждан».

Скриншот страницы управления по вопросам миграции УМВД Росиии по Калининградской области

  • Выберите нужный район и уточните адрес.

Скриншот выбора района на сайте МВД Калининградской области

Уведомить МВД нужно в течение трех рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового или гражданско-правового договора. На каждого иностранца оформляют отдельное уведомление.

Как выплачивать зарплату и удерживать НДФЛ

Если у иностранца есть ВНЖ, то он считается налоговым резидентом РФ. Поэтому зарплату можно выплачивать как в безналичной форме, так и наличными.

Иностранцы из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 исчисляют НДФЛ в особом порядке.

Доходы от работы в найме у российских работодателей облагаются НДФЛ по ставкам как у резидентов — то есть от 13 до 22%.

Страховые взносы начисляют и уплачивают в обычном порядке, как и за граждан РФ.

