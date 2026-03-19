ОК БСН моб 8310
Маркетплейсы
Как бизнес теряет деньги на маркетплейсах: три ключевые ошибки

За последние несколько лет маркетплейсы прошли путь от дополнительного канала сбыта до полноценной коммерческой среды со своей экономикой, конкуренцией и правилами игры. Одного сильного продукта уже недостаточно — ключевую роль начинает играть качество управления продажами внутри площадки.

Автор

  • Валентина Киося

    HR‑эксперт по масштабированию бизнеса, основатель агентства H.Globalcom

На фоне роста онлайн продаж усиливается новая тенденция: всё больше производственных компаний выходят на маркетплейсы напрямую. Для них это логичный шаг — он даёт доступ к конечному покупателю, контроль над ценой и потенциально более высокую маржинальность по сравнению с классическим оптовым каналом.

Однако на практике многие сталкиваются с неожиданным эффектом: даже при росте оборота бизнес не становится прибыльным. Более того, часть производителей начинает терять деньги.

Проблема не в продукте, а в модели управления

Причина этого парадокса — в управленческой модели.

Производственные компании традиционно строят бизнес вокруг продукта: качества, себестоимости, стабильности поставок и эффективности производства. Но маркетплейсы работают по другой логике. Здесь ключевыми становятся показатели продаж: конверсия карточек, эффективность рекламы, рейтинг и отзывы.

Если компания не управляет этими метриками системно, рост продаж начинает сопровождаться снижением маржинальности.

Именно поэтому маркетплейсы — это не просто канал продаж, а отдельная система, требующая другого подхода к управлению.

Три ошибки, которые приводят к потере прибыли

1. Ориентация только на оборот.

Компании оценивают результат по росту выручки или количеству заказов, но не контролируют экономику на уровне отдельных товаров. В результате расходы на рекламу, скидки и комиссии маркетплейсов могут полностью нивелировать прибыль.

Рост есть — экономики нет.

2. Отсутствие роли, отвечающей за продажи.

Во многих компаниях маркетплейс становится дополнительной задачей для одного сотрудника. В его зоне ответственности оказывается всё: загрузка товаров, оформление карточек, акции, реклама, аналитика, взаимодействие с площадкой.

В такой модели сотрудник закрывает операционные задачи, но не управляет продажами. Фактически в компании отсутствует роль, отвечающая за коммерческий результат.

3. Решения на основе интуиции.

Производственный бизнес традиционно опирается на опыт и глубокое понимание продукта. Однако в электронной коммерции ключевую роль играет аналитика: тестирование карточек, управление ассортиментом, работа с рекламой и анализ поведения покупателей.

Без данных маркетплейс превращается в канал, где решения принимаются на уровне гипотез, а не управляемых показателей.

Дело не в размере команды

Распространённое заблуждение — для успешной работы на маркетплейсах необходим большой отдел. На практике ключевым фактором становится не количество сотрудников, а наличие правильной роли.

Даже один сильный менеджер по маркетплейсам способен существенно изменить результат, если он отвечает за:

  • экономику продаж;

  • эффективность рекламы;

  • ассортиментную матрицу;

  • конверсию карточек.

По сути, речь идёт о мини-руководителе направления, который соединяет продукт, маркетинг и продажи в единую систему.

Когда маркетплейс становится управляемым

Для того чтобы маркетплейсы начали приносить прибыль, компании необходимо выстроить управление базовыми метриками:

  • маржинальностью по товарам;

  • конверсией карточек;

  • эффективностью рекламных кампаний;

  • рейтингом и отзывами.

Когда внутри команды появляется понимание взаимосвязи между действиями и этими показателями, маркетплейс перестаёт быть хаотичным каналом и превращается в управляемый бизнес-процесс.

Новый этап: маркетплейс как отдельный бизнес

В ближайшие годы производственные компании продолжат активно выходить на маркетплейсы. Однако конкурентное преимущество получат не только те, кто производит качественный продукт.

Выигрывать будут компании, которые смогут:

  • выстроить сильную коммерческую функцию;

  • определить зоны ответственности внутри команды;

  • управлять продажами через систему показателей.

Фактически маркетплейсы превращаются в отдельное бизнес-направление внутри компании — со своей логикой, скоростью принятия решений и требованиями к компетенциям команды. И именно качество этой внутренней системы управления в ближайшие годы станет главным фактором, определяющим, зарабатывает бизнес на маркетплейсах или теряет деньги.

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим