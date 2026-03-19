Как бизнес теряет деньги на маркетплейсах: три ключевые ошибки

Три ошибки, которые приводят к потере прибыли

1. Ориентация только на оборот.

Компании оценивают результат по росту выручки или количеству заказов, но не контролируют экономику на уровне отдельных товаров. В результате расходы на рекламу, скидки и комиссии маркетплейсов могут полностью нивелировать прибыль.

Рост есть — экономики нет.

2. Отсутствие роли, отвечающей за продажи.

Во многих компаниях маркетплейс становится дополнительной задачей для одного сотрудника. В его зоне ответственности оказывается всё: загрузка товаров, оформление карточек, акции, реклама, аналитика, взаимодействие с площадкой.

В такой модели сотрудник закрывает операционные задачи, но не управляет продажами. Фактически в компании отсутствует роль, отвечающая за коммерческий результат.

3. Решения на основе интуиции.

Производственный бизнес традиционно опирается на опыт и глубокое понимание продукта. Однако в электронной коммерции ключевую роль играет аналитика: тестирование карточек, управление ассортиментом, работа с рекламой и анализ поведения покупателей.

Без данных маркетплейс превращается в канал, где решения принимаются на уровне гипотез, а не управляемых показателей.