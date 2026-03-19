Как бизнес теряет деньги на маркетплейсах: три ключевые ошибки

На фоне роста онлайн продаж усиливается новая тенденция: всё больше производственных компаний выходят на маркетплейсы напрямую. Для них это логичный шаг — он даёт доступ к конечному покупателю, контроль над ценой и потенциально более высокую маржинальность по сравнению с классическим оптовым каналом.
Однако на практике многие сталкиваются с неожиданным эффектом: даже при росте оборота бизнес не становится прибыльным. Более того, часть производителей начинает терять деньги.
Проблема не в продукте, а в модели управления
Причина этого парадокса — в управленческой модели.
Производственные компании традиционно строят бизнес вокруг продукта: качества, себестоимости, стабильности поставок и эффективности производства. Но маркетплейсы работают по другой логике. Здесь ключевыми становятся показатели продаж: конверсия карточек, эффективность рекламы, рейтинг и отзывы.
Если компания не управляет этими метриками системно, рост продаж начинает сопровождаться снижением маржинальности.
Именно поэтому маркетплейсы — это не просто канал продаж, а отдельная система, требующая другого подхода к управлению.
Три ошибки, которые приводят к потере прибыли
1. Ориентация только на оборот.
Компании оценивают результат по росту выручки или количеству заказов, но не контролируют экономику на уровне отдельных товаров. В результате расходы на рекламу, скидки и комиссии маркетплейсов могут полностью нивелировать прибыль.
Рост есть — экономики нет.
2. Отсутствие роли, отвечающей за продажи.
Во многих компаниях маркетплейс становится дополнительной задачей для одного сотрудника. В его зоне ответственности оказывается всё: загрузка товаров, оформление карточек, акции, реклама, аналитика, взаимодействие с площадкой.
В такой модели сотрудник закрывает операционные задачи, но не управляет продажами. Фактически в компании отсутствует роль, отвечающая за коммерческий результат.
3. Решения на основе интуиции.
Производственный бизнес традиционно опирается на опыт и глубокое понимание продукта. Однако в электронной коммерции ключевую роль играет аналитика: тестирование карточек, управление ассортиментом, работа с рекламой и анализ поведения покупателей.
Без данных маркетплейс превращается в канал, где решения принимаются на уровне гипотез, а не управляемых показателей.
Дело не в размере команды
Распространённое заблуждение — для успешной работы на маркетплейсах необходим большой отдел. На практике ключевым фактором становится не количество сотрудников, а наличие правильной роли.
Даже один сильный менеджер по маркетплейсам способен существенно изменить результат, если он отвечает за:
экономику продаж;
эффективность рекламы;
ассортиментную матрицу;
конверсию карточек.
По сути, речь идёт о мини-руководителе направления, который соединяет продукт, маркетинг и продажи в единую систему.
Когда маркетплейс становится управляемым
Для того чтобы маркетплейсы начали приносить прибыль, компании необходимо выстроить управление базовыми метриками:
маржинальностью по товарам;
конверсией карточек;
эффективностью рекламных кампаний;
рейтингом и отзывами.
Когда внутри команды появляется понимание взаимосвязи между действиями и этими показателями, маркетплейс перестаёт быть хаотичным каналом и превращается в управляемый бизнес-процесс.
Новый этап: маркетплейс как отдельный бизнес
В ближайшие годы производственные компании продолжат активно выходить на маркетплейсы. Однако конкурентное преимущество получат не только те, кто производит качественный продукт.
Выигрывать будут компании, которые смогут:
выстроить сильную коммерческую функцию;
определить зоны ответственности внутри команды;
управлять продажами через систему показателей.
Фактически маркетплейсы превращаются в отдельное бизнес-направление внутри компании — со своей логикой, скоростью принятия решений и требованиями к компетенциям команды. И именно качество этой внутренней системы управления в ближайшие годы станет главным фактором, определяющим, зарабатывает бизнес на маркетплейсах или теряет деньги.
