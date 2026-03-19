Основные нормативные документы, которые определяют требования пожарной безопасности
Правила противопожарного режима (постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479), действует до 31.12.2026 – регулирует вопросы организации пожарной безопасности на объекте защиты.
Типовые дополнительные профессиональные программы (приказ МЧС от 05.09.2021 № 596), действует до 01.03.2028 – обучение пожарной безопасности ответственных.
Порядок обучения пожарной безопасности (приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120), действует до 01.09.2031 – порядок обучения по программам противопожарного инструктажа.
Закон о пожарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) – регулирует обязанности и ответственность, срок действия не установлен.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), срок действия не установлен.
Есть ряд рекомендательных и разъясняющих писем со стороны МЧС, в которых они разбирают типичные ситуации по запросам работодателей. Важно помнить, что такие письма носят консультационный характер и дают определенные рекомендации, но при этом они не должны противоречить тем требованиям, которые установлены действующим законодательством.
Многие документы сейчас утверждаются со сроком действия. Для нас это означает, что важно отслеживать, продлевается ли срок действия документа или же он отменяется и вводится новый, для того, чтобы не пропустить момент перестройки процесса под новые требования и момент актуализации внутренних документов.
При проверке МЧС всегда проверяет внутренние локальные документы и они должны быть актуальны и соответствовать тем требованиям, которые действуют на момент проверки.
Изменения в порядке обучения по пожарной безопасности
С 1 сентября 2025 года действует приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120, которые определяет:
порядок, виды, сроки обучения работников по программам противопожарного инструктажа;
требования к содержанию программ;
порядок утверждения и согласования документов;
категории работников, которые проходят обучение дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
На сегодняшний день это основной нормативный документ, по которому каждый должен прописать свой внутренний локальный акт, порядок организации вопросов пожарной безопасности внутри компании. Исходя из специфики деятельности важно определить что будет включено в программу проведения противопожарного инструктажа, как часто и в каком виде он будет проводиться, как будет организованы тренировки по эвакуации и как будут организованы вопросы, связанные с обучением работников по программам, которые предлагают учебные центры и внутри своей компании.
Задача каждого работодателя сейчас – проверить, актуализированы ли локальные документы.
В первую очередь обратите внимание на основной документ, который регламентирует требования по пожарной безопасности, например, Положение о пожарной безопасности, которое отвечает на то, как все вопросы урегулируются именно в вашей организации.
Основные виды обучения по пожарной безопасности
Основным моментом, на который нужно обратить внимание – это квалификация тех, кто отвечает за пожарную безопасность и тех, кто проводит противопожарные инструктажи.
Лица, ответственные за пожарную безопасность и проводящие противопожарные инструктажи, должны иметь либо среднее профессиональное, либо высшее образование по направлению подготовки «Пожарная безопасность».
Если образования нет, то направьте работника в учебный центр на курсы профессиональной переподготовки. Обучение важно проходить только в стороннем учебном центре, который имеет лицензию на образовательную деятельность, так как обучение может быть реализовано в двух видах профессионального обучения: профессиональная переподготовка или повышение квалификации.
Повышение квалификации – это краткосрочная программа, когда за 16 и более часов осваиваются определенные тематики, которые указывает МЧС России.
Профессиональная переподготовка – это большая программа, свыше 250 часов, по итогам обучения на которой выдается диплом. Пройдя профпереподготовку вы на законных основаниях можете заниматься внутри компании вопросами, связанными с пожарной безопасностью.
Часто возникают вопросы, что делать, если лицо, ответственное за пожарную безопасность в организации имеет диплом о высшем образовании по направлению «Техносферная безопасность», можно ли ему не проходить профпереподготовку. Ответ однозначный – нельзя, должно быть обучение только по направлению подготовки «Пожарная безопасность».
Если в вашей организации ответственный по пожарной безопасности еще не обучился, то отправить его на такое обучение нужно за счет средств работодателя. МЧС могут запросить документы, подтверждающие оплату обучения именно средствами организации.
Что еще нового есть в порядке обучения по пожарной безопасности
Отмечается закрепление возможности ответственными самостоятельно осваивать программы обучения. Такую возможность нужно закрепить в локальных нормативных актах. При этом по итогам самостоятельного освоения нет необходимости делать записи в журнале о проведении обучения и проверку знаний тоже необходимости проводить нет.
Проверка знаний по итогам организованного в компании обучения обязательно отмечается в журнале. При неудовлетворительном результате работодатель тоже должен сделать отметку и назначить повторную проверку знаний. Если такой графы в журнале не предусмотрено, то ее стоит добавить.
Кроме того произошло расширение перечня лиц, которые проходят вводный противопожарный инструктаж. К этой категории отнесли лиц, которые проходят практику или стажируются. Всем после вводного инструктажа нужно проводить первичный инструктаж.
Произошло обновление оснований для проведения целевого противопожарного инструктажа. Среди оснований был исключен инструктаж по наряду-допуску на пожароопасные работы. Если вы в организации осуществляете любой вид деятельности по пожароопасным работам, то проводить целевой инструктаж нет необходимости.
Что касается обновления программы первичного инструктажа, у работодателя появились обязанности о необходимости добавить сведения о типах, комплектации и применении оборудования пожарных щитов. Такая программа должна быть утверждена и находиться у руководителя организации или ответственного за вопросы пожарной безопасности.
Появилось законодательно закрепленное обязательство со стороны работодателя – информировать об изменениях ответственных лиц за пожарную безопасность и раздать памятки по проведению инструктажей. Т. е. обновить сведения когда и для кого проводятся противопожарные инструктажи.
По изменениям в обучении по пожарной безопасности должен быть проведен внеплановый инструктаж. Если меняются нормативные требования, то это является основанием для проведения внепланового инструктажа. Приходя с проверкой сотрудники таких инстанций всегда сверяют записи в журналах с датами вступления в силу новых НПА. Это является основанием для привлечения к ответственности, поэтому организуйте внеплановый инструктаж и зафиксируйте это в журнале.
Подготовьте документы к проверке:
Сформируйте пакет документов по обучению.
Храните сведения об образовании и квалификации ответственных.
Контролируйте актуальность программ и ведение журнала.
Обязательное обучение по пожарной безопасности. Новые правила 2026
Нарушения в сфере пожарной безопасности влекут наложение штрафов по КоАП в сотни тысяч рублей, дисквалификацию и приостановку деятельности.
Обучение ответственного за ПБ – обязанность работодателя.
Готовый комплект курсов для дистанционного обучения– курсы соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D).
Выдаем документы установленного образца.
Ключевые нововведения и их влияние на работу организации
Отменен инструктаж для ответственных лиц, благодаря тому, что введена самоподготовка. Ответственные лица теперь самостоятельно изучают программы по пожарной безопасности, делают запись в журнале, проверку знаний проводить не требуется. Не нужно теперь и назначать инструктирующего для ответственных лиц.
Введены новые требования к ведению журнала. Теперь неудовлетворительные результаты проверки знаний тоже нужно зафиксировать. Увеличится объем заполнения журнала и появится документальное подтверждение проведения инструктажа.
Важное изменение, которое помогает исключить дублирующие мероприятия – новая возможность объединять практическую часть инструктажа с тренировкой по эвакуации. Это снижает риск штрафа за формальный подход.
Введены новые категории под вводный инструктаж – практиканты и стажеры, что увеличивает нагрузку на ответственных. После вводного обязателен и первичный инструктаж.
Отменен целевой инструктаж по наряду-допуску на пожароопасные работы (кроме огневых), теперь целевой инструктаж будет проводиться реже.
Появилась возможность проводить инструктажи только лицам с профильным образованием или профпереподготовкой. Свидетельства НОК теперь не достаточно. При отсутствии диплома нужно направить сотрудника на обучение.
Установлены требования к локальному порядку обучения. Важно проверить есть ли в вашей организации порядок обучения по пожарной безопасности, это может быть как отдельный документ, так и документ, который является составляющей частью Положения об организации пожарной безопасности.
Форма дистанционного теоретического обучения должна быть закреплена в трудовом договоре. Кадровой службе нужно оформить изменения дополнительными соглашениями.
В первичный инструктаж добавлены требования по пожарным щитам, нужно включить в программу типы оборудования, комплектацию, правила применения и утвердить обновленный документ.
Согласовывать программы противопожарного инструктажа с пожарным надзором не требуется. Их нужно разрабатывать по типовым программам, утвержденным МЧС.
Определен перечень, что при проведении проверки внутри компании нужно предоставить проверяющим, в том числе программы инструктажей и сведения об обучении ответственных. Важно обеспечить готовность документов.
ИП и физлица обязаны обучать работников пожарной безопасности. Необходимо организовать систему с нуля.
Одним из основных изменений является обязанность закрепить право на использование дистанционных образовательных технологий в трудовом договоре.
Что должны включать программы вводного инструктажа
Программы вводного противопожарного инструктажа по новым требованиям должны включать:
Основные правила противопожарной безопасности.
Действия в случае пожара.
Основы эвакуации и использования средств пожаротушения.
Все, кто проходит стажировку или практическое обучение, теперь обязаны прослушать вводный противопожарный инструктаж до начала работы.
Обязательно включите эти категории лиц в свои внутренние нормативные документы по пожарной безопасности.
Практическую часть противопожарных инструктажей разрешено объединять с тренировками по эвакуации: можно одновременно отрабатывать действия при пожаре, осваивать навыки эвакуации и использовать средства пожаротушения (п. 16 приказа № 1120).
Вид обучения пожарной безопасности зависит от категории работника. Важно провести категорирование всех своих сотрудников и понять, для кого важно организовать противопожарный инструктаж. Он проводится строго внутри компании, силами своих сотрудников, которые прошли обучение в стороннем учебном центре.
Для всех работников нужно провести противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации.
Если такие мероприятия не будут организованы, то можно получить штраф по статье 20.4 КоАП.
Для ответственных за пожарную безопасность и лиц, проводящих инструктаж, нужно организовать дополнительную профпереподготовку и/или повышение квалификации. Такое лицо должно быть в любой компании, независимо от того, сколько сотрудников работает в организации. Проверьте какое образование у сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, от этого будет зависеть на какое обучение во внешний учебный центр вы его направите.
Инструктажи по противопожарной безопасности делятся на:
вводный;
первичный;
повторный;
внеплановый;
целевой.
Категории работников, которые проходят повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам (п.1. приложения 4 приказа МЧС № 1120):
Ответственные за пожарную безопасность, главные специалисты технического и производственного профиля на объектах защиты, где одновременно находятся от 50 человек.
Ответственные за пожарную безопасность, главные специалисты технического и производственного профиля в зданиях организации, которым присвоили категорию А, Б, В.
Руководители организаций.
Ответственные за противопожарный инструктаж.
Специалисты по пожарной профилактике.
Уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом организации.
ИП, которые являются собственниками зданий.
Другие работники, определяемые руководителем организации.
Очень много юридических моментов, связанных с распределением зон ответственности в договоре аренды. Часто арендатор надеется ответственность за пожарную безопасность переложить на арендодателя, но у него есть свои обязательства по пожарной безопасности, потому что он является лицом, владеющим или распоряжающимся имуществом. А у арендатора есть свои обязательства, потому что он является лицом, использующим это имущество и между ним и его сотрудниками возникает взаимоотношения “работник – работодатель”.
Всех ответственных за пожарную безопасность обучают по одной из четырех программ повышения квалификации в учебном центре.
Когда вы выбираете учебный центр, чтобы отправить сотрудников на обучение нужно проверить, соответствуют ли программы тем, которые утвердили МЧС. Если вы обучите по не соответствующим программам и это будет выявлено при проверке, то работодатель получит штраф за не организацию обучения.
Вот программы, которые утверждены приказом МЧС № 596, в которые с 1 марта вносятся изменения и учебные центры должны свои программы скорректировать.
Напомним, что если у работника, отвечающего за пожарную безопасность нет профильного образования по специальности «Пожарная безопасность» нужно направить его на профессиональную переподготовку. Профессиональная переподготовка, которая сопровождается выдачей диплома проводится однократно в процессе трудовой деятельности. Повышение квалификации как правило проходят раз в 3-5 лет, чтобы познакомить работников с изменениями в законе и дать новые алгоритмы действий.
Тренировки по эвакуации нужно проводить каждой организации, у которой есть объекты, где находится более 50 человек. Периодичность тренировок — не реже одного раза в полугодие (проверьте, есть ли этот срок в ваших локальных НПА). Это указано в п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.
Тренировки персонала по эвакуации людей при пожаре позволяют:
проверить, знают ли работники места расположения первичных средств пожаротушения, автоматических систем противопожарной защиты и способы приведения их в действие;
постоянно поддерживать работников в состоянии «боевой готовности» к действиям в условиях возникновения реального пожара.
Исходя из требований закона нужно прописать как в вашей организации будут проводиться тренировки персонала.
Обязательно закрепить, как фиксируются результаты тренировки, что необходимо улучшить. Все результаты нужно зафиксировать. Если работник пропустил тренировку с коллегами, то можно организовать индивидуальную тренировку.
Чтобы организовать практическую тренировку по эвакуации при пожаре, разработайте следующие документы:
график проведения тренировок на соответствующий год;
приказ о подготовке и проведении тренировки;
план проведения тренировки;
акт (справку) об итогах организации подготовки и проведения тренировки;
приказ об итогах организации подготовки и проведения тренировки;
журнал учета тренировок.
Чтобы разработать локальные документы обратитесь к приказам МЧС и федеральному законодательству в области пожарной безопасности.
Тренировку назначает руководитель организации своим приказом о подготовке и проведении тренировки. В этом документе отражают: цель тренировки, дату и время проведения, руководителя тренировки и начальника штаба тренировки.
Нововведения к правилам противопожарного режима
Эти нововведения отражены в постановлении Правительства от 03.02.2025 № 90. Среди них:
Разрешили прокладывать электрическую проводку по горючим основам, если есть дополнительная защита негорючих материалов.
Уточнили, какие системы противопожарной защиты нужно проверять каждый год, если их эксплуатируют сверх срока службы.
Запретили курить в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожароопасными веществами.
Разрешили отключать отдельные линии системы противопожарной защиты или переводить их с автоматического пуска на ручной в помещениях.
Разрешили использовать подставки для огнетушителей из горючих материалов, чтобы предотвращать их падение или опрокидывание.
Если что-то относится к вашей деятельности, то обновите свои локальные нормативные документы.
Изменения в профессиональных программах и лицензировании пожарной безопасности вступают в силу с 1 марта 2026 года, основаниями послужили приказ МЧС России от 25.06.2025 № 530 и постановление Правительства от 02.10.2025 № 1523.
Что изменилось:
Актуализация содержания типовых программ: современные требования к организации пожарной безопасности, новые методы профилактики и тушения пожаров, обновленные нормативные документы.
Обязательное обучение по пожарной безопасности. Новые правила 2026
Нарушения в сфере пожарной безопасности влекут наложение штрафов по КоАП в сотни тысяч рублей, дисквалификацию и приостановку деятельности.
Обучение ответственного за ПБ – обязанность работодателя.
Готовый комплект курсов для дистанционного обучения– курсы соответствуют требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D).
Выдаем документы установленного образца.
Изменения в лицензировании работ
С 1 марта 2026 года меняется лицензирование монтажа противопожарных систем и тушения пожаров, что утверждено постановлением Правительства РФ № 1523.
Подача заявок и ведение реестра строго по закону о лицензировании.
Выездные проверки с фото и видеофиксацией через мобильное приложение «Инспектор».
Еще раз о важном, если у вас есть хотя бы один сотрудник — автоматически возникает обязанность:
организовывать тренировки по эвакуации не реже 1 раза в полгода;
обучать ответственных по дополнительным профпрограммам;
формировать расширенный пакет документов к проверке.
Если у вас есть места, где одновременно находятся более 50 человек (офис, склад, торговая точка, производство и т. п.), то обязательно нужно проводить тренировки по эвакуации. Если тренировок нет, то это прямое нарушение Правил противопожарного режима.
Если речь идет про магазин в торговом центре, то клиенты тоже считаются и включаются в эти 50 человек, которые одновременно находятся в одном месте.
Противопожарные инструктажи может проводить только лицо с профильным образованием или профпереподготовкой.
Вопросы и ответы
1. А я правильно понимаю, что изменения внесены в 1120?
Да, абсолютно верно. С 1 марта основные изменения – это изменения в программах обучения 1120, а за счет того, что в прошлом году изменились подходы к организации порядка обучения, то в целом их рассмотрели.
2. Если ответственный за пожарную безопасность прошел профпереподготовку и он же проводит противопожарный инструктаж, ему еще на инструктажи нужно учиться?
Действительно, часто мы видим совпадение лиц, которые назначены ответственными за пожарную безопасность и теми, кто проводит противопожарные инструктажи. Если нет профильного образования, а по статистике – это 95% специалистов, то для тех кто отвечает за противопожарную безопасность и проводит противопожарный инструктаж нужно помимо профпереподготовки организовать еще и повышение квалификации. Когда будем из 4-х программ выбирать, куда отправить сотрудника, то нужно выбрать программу для лиц, проводящих противопожарные инструктажи.
3. О каком законе идет речь про тренировки по эвакуации?
Приказ МЧС о порядке обучения, там есть отдельный раздел, касающийся организации тренировок по эвакуации.
4. В любой организации, даже из 2 человек должен быть человек с профпереподготовкой по пожарной безопасности и охране труда и повышение квалификации не может быть без профпереподготовки?
При наличии среднего или высшего профессионального образования, повышение квалификации может быть пройдено по любой тематике. Если смотреть в разрезе требований по пожарной безопасности, как они сейчас сформулированы в законе, то мы видим, что у лица, которое ответственно за противопожарную безопасность, даже если в организации 2 человека, должно быть пройдено 2 курса (профпереподготовка и повышение квалификации).
5. В какой срок работодатель должен ознакомить нового сотрудника с документами, связанными с противопожарной безопасностью?
Здесь мы отталкиваемся от того, что в день приема на работу нужно провести вводный противопожарный инструктаж. До начала трудовой деятельности проводится первичный инструктаж, помимо этого параллельно нужно провести мероприятия по охране труда — обучение, инструктажи, стажировки.
6. Если руководитель ответственный за противопожарную безопасность, но у него нет профобразования, ему 256 часов по профпереподготовке проходить или достаточно 16 часов повышения квалификации?
Если руководитель, ответственный за противопожарную безопасность без профильного образования, то ему нужно пройти оба этих курса.
7. Гендиректор сам себя должен инструктировать?
Если у вас лицо единственное в организации, то да, нужно самому провести себе инструктаж. Если есть специалист по охране труда и противопожарной безопасности или лица, на которые возложены эти функции, то для генерального директора инструктаж проводят они.
8. Почему один раз в полгода тренировка по эвакуации, если 50 и более, то да, а если менее, то 1 раз в год? Или я что-то путаю?
Нет, вы ничего не путаете, мы разбирали кейс, когда в организации 50 и более человек присутствует на территории предприятия.
9. Как провести необходимые меры в филиалах, численность до 10 человек?
Филиалы рассматриваются как обособленные структурные подразделения и точно также, как и в головной организации нужно организовать все мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности.
10. Как определить придет проверка по противопожарной безопасности или нет?
МЧС ежегодно составляют план проверок на следующий год и публикуют их на сайте региональной инстанции или на сайте прокуратуры. Сейчас в проверки попадают в основном компании с высокими классами опасности, но не забывайте о внеплановых проверках.
11. Вводный инструктаж сотрудникам ЧОП по охране объекта надо ли проводить?
Да, нужно, по требованиям порядка 2464.
12. Если в компании есть офис и производство необходимо несколько ответственных?
Все зависит от того, как вы в своих локальных документах определите этот вопрос. С точки зрения закона, ответственный должен быть за каждое структурное подразделение. Но часто, работодатель назначает одно лицо на несколько структурных подразделений.
13. Если в арендуемом офисе не бывает более 50 человек, но во всем здании может быть, кто должен проводить тренировки? Арендатор или арендодатель?
По пожарной безопасности обязательства у каждого свои, у арендодателя свои, потому что он является собственником здания и он должен организовывать противопожарные тренировки по эвакуации. У арендатора свои. Арендодатель оттолкнется от своих обязательств и организует в любом случае, если бывает более 50 человек, эти тренировки, а вы должны оттолкнуться от своей штатной численности. Если у вас не бывает менее 50 человек, то требования, относящиеся для мест массового пребывания людей на вас не распространяются, вы выполняете только те требования, которые распространяются на вас с учетом имеющихся правоотношений трудовых (проведение инструктажей, назначение ответственных лиц).
Пожарная безопасность должна быть встроена в общую систему обязательного обучения компании.
