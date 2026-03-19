Вопросы и ответы

1. А я правильно понимаю, что изменения внесены в 1120?

Да, абсолютно верно. С 1 марта основные изменения – это изменения в программах обучения 1120, а за счет того, что в прошлом году изменились подходы к организации порядка обучения, то в целом их рассмотрели.

2. Если ответственный за пожарную безопасность прошел профпереподготовку и он же проводит противопожарный инструктаж, ему еще на инструктажи нужно учиться?

Действительно, часто мы видим совпадение лиц, которые назначены ответственными за пожарную безопасность и теми, кто проводит противопожарные инструктажи. Если нет профильного образования, а по статистике – это 95% специалистов, то для тех кто отвечает за противопожарную безопасность и проводит противопожарный инструктаж нужно помимо профпереподготовки организовать еще и повышение квалификации. Когда будем из 4-х программ выбирать, куда отправить сотрудника, то нужно выбрать программу для лиц, проводящих противопожарные инструктажи.

3. О каком законе идет речь про тренировки по эвакуации?

Приказ МЧС о порядке обучения, там есть отдельный раздел, касающийся организации тренировок по эвакуации.

4. В любой организации, даже из 2 человек должен быть человек с профпереподготовкой по пожарной безопасности и охране труда и повышение квалификации не может быть без профпереподготовки?

При наличии среднего или высшего профессионального образования, повышение квалификации может быть пройдено по любой тематике. Если смотреть в разрезе требований по пожарной безопасности, как они сейчас сформулированы в законе, то мы видим, что у лица, которое ответственно за противопожарную безопасность, даже если в организации 2 человека, должно быть пройдено 2 курса (профпереподготовка и повышение квалификации).

5. В какой срок работодатель должен ознакомить нового сотрудника с документами, связанными с противопожарной безопасностью?

Здесь мы отталкиваемся от того, что в день приема на работу нужно провести вводный противопожарный инструктаж. До начала трудовой деятельности проводится первичный инструктаж, помимо этого параллельно нужно провести мероприятия по охране труда — обучение, инструктажи, стажировки.

6. Если руководитель ответственный за противопожарную безопасность, но у него нет профобразования, ему 256 часов по профпереподготовке проходить или достаточно 16 часов повышения квалификации?

Если руководитель, ответственный за противопожарную безопасность без профильного образования, то ему нужно пройти оба этих курса.

7. Гендиректор сам себя должен инструктировать?

Если у вас лицо единственное в организации, то да, нужно самому провести себе инструктаж. Если есть специалист по охране труда и противопожарной безопасности или лица, на которые возложены эти функции, то для генерального директора инструктаж проводят они.

8. Почему один раз в полгода тренировка по эвакуации, если 50 и более, то да, а если менее, то 1 раз в год? Или я что-то путаю?

Нет, вы ничего не путаете, мы разбирали кейс, когда в организации 50 и более человек присутствует на территории предприятия.

9. Как провести необходимые меры в филиалах, численность до 10 человек?

Филиалы рассматриваются как обособленные структурные подразделения и точно также, как и в головной организации нужно организовать все мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности.

10. Как определить придет проверка по противопожарной безопасности или нет?

МЧС ежегодно составляют план проверок на следующий год и публикуют их на сайте региональной инстанции или на сайте прокуратуры. Сейчас в проверки попадают в основном компании с высокими классами опасности, но не забывайте о внеплановых проверках.

11. Вводный инструктаж сотрудникам ЧОП по охране объекта надо ли проводить?

Да, нужно, по требованиям порядка 2464.

12. Если в компании есть офис и производство необходимо несколько ответственных?

Все зависит от того, как вы в своих локальных документах определите этот вопрос. С точки зрения закона, ответственный должен быть за каждое структурное подразделение. Но часто, работодатель назначает одно лицо на несколько структурных подразделений.

13. Если в арендуемом офисе не бывает более 50 человек, но во всем здании может быть, кто должен проводить тренировки? Арендатор или арендодатель?

По пожарной безопасности обязательства у каждого свои, у арендодателя свои, потому что он является собственником здания и он должен организовывать противопожарные тренировки по эвакуации. У арендатора свои. Арендодатель оттолкнется от своих обязательств и организует в любом случае, если бывает более 50 человек, эти тренировки, а вы должны оттолкнуться от своей штатной численности. Если у вас не бывает менее 50 человек, то требования, относящиеся для мест массового пребывания людей на вас не распространяются, вы выполняете только те требования, которые распространяются на вас с учетом имеющихся правоотношений трудовых (проведение инструктажей, назначение ответственных лиц).

Пожарная безопасность должна быть встроена в общую систему обязательного обучения компании.