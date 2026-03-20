Когда работодателю подавать уведомление в СФР о прекращении выплаты пособия по уходу за ребенком

Организация увольняет сотрудницу, которая получает пособие по уходу за ребенком. В какой срок уведомлять СФР?

По ч. 12 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ срок уведомления территориального органа СФР по месту регистрации составляет 3 рабочих дня с момента, когда работодатель узнал об обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат пособия.

Срок начинается исчисляться именно со дня увольнения — об этом СФР напомнил в письме от 24.06.2024 № 19-02/84476Л. Например, если сотрудника увольняют 16 марта, то уведомить СФР нужно не позже 18 марта.

