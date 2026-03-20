Детские пособия

Когда работодателю подавать уведомление в СФР о прекращении выплаты пособия по уходу за ребенком

Организация увольняет сотрудницу, которая получает пособие по уходу за ребенком. В какой срок уведомлять СФР?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По ч. 12 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ срок уведомления территориального органа СФР по месту регистрации составляет 3 рабочих дня с момента, когда работодатель узнал об обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат пособия.

Срок начинается исчисляться именно со дня увольнения — об этом СФР напомнил в письме от 24.06.2024 № 19-02/84476Л. Например, если сотрудника увольняют 16 марта, то уведомить СФР нужно не позже 18 марта.

Исчислять все выплаты работникам: зарплату, отпускные, больничные: премии, а также уплачивать страховые взносы и удерживать НДФЛ научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь формировать отчетность, работать в 1С:ЗУП, а также считать средний заработок по новым правилам.

Цена курса со скидкой 74%: 4 900 рублей вместо 18 990 рублей. Срок акции ограничен.

Читайте также по теме пособий:

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

