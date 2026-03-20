Цены растут, покупатели медлят: как бизнесу пережить 2026 год

Компаниям приходится урезать рекламные бюджеты, что дополнительно сжимает воронку. Это не временный спад, а смена модели рынка: опора на прежние методы ведет к потере выручки.
Показательна ситуация с девелопером «Самолет». Из-за иска Генпрокуратуры к латвийскому Rietumu Banka суд национализировал проект «Квартал Марьино» (137 га в Новой Москве), хотя российская сторона владела контрольной долей. Обязательства перед дольщиками и кредиторами на 13,2 млрд руб. остались у компании, а сам актив перешел государству. Это иллюстрация новых рисков: привычные схемы рушатся, а бизнес несет потери даже при формально правильной структуре.
Как пережить этот период турбулентности и найти новые точки роста?
Бизнес должен резать, упрощать, автоматизировать
В условиях падающего рынка выживание бизнеса зависит от операционной дисциплины. Необходимо провести ревизию всех статей расходов и процессов.
Оптимизация команды и структуры
Сокращайте позиции, нанятые «под рост», но не приносящие измеримого результата. Оставляйте только тех сотрудников, чья работа напрямую влияет на выручку или критически важные процессы. Уберите лишние уровни согласования, которые тормозят принятие решений.
Перестройте систему обучения в сторону практичности и интенсивности. Делайте акцент на отработку soft skills через воркшопы и ролевые игры: тренировки по работе с возражениями на основе актуальных ситуаций, моделирование сложных переговоров, анализ реальных кейсов. Это напрямую влияет на конверсию.
Пересборка продукта
Закрывайте убыточные направления и продукты. Убирайте из услуг и товаров опции, за которые клиент не готов платить. Добавьте продукты «низкого порога входа» – базовые услуги с ограниченным объемом, но доступные по цене.
Например, разовая консультация, аудит, юридическая проверка или онлайн-оценка. Их задача – привлечь клиентов, которые не готовы сразу оплачивать полный пакет, но хотят протестировать вашу экспертизу.
Подключение дополнительных сервисов
Развивайте направления, увеличивающие средний чек: профессиональная фото- и видеосъемка, дизайн-проекты, помощь в оформлении ипотеки, услуги по управлению активами. Такие сервизы повышают лояльность и прибыль с каждой сделки.
Минимизация постоянных расходов
Пересмотрите все регулярные платежи: аренда, подписки на сервисы, абонентская плата за ПО, услуги подрядчиков. Откажитесь от всего, что не влияет напрямую на генерацию прибыли. По возможности переводите затраты в переменные – платите за фактические результаты, а не за присутствие. Оптимизируйте офисные расходы, рассмотрите гибридный формат работы, субаренду неиспользуемых площадей.
Автоматизация рутины
Внедряйте ИИ и сквозную CRM-аналитику для замены ручного труда в маркетинге, поддержке и отчетности. Автоматизация первичных касаний и повторных продаж снижает нагрузку на отделы. Введите CRM-дисциплину: не допускайте отговорок «забыли дозвониться», отслеживайте статусы сделок и повторные касания. Масштабировать хаос на Excel и мессенджеры нельзя – он еще больше усилится, что может привести к дополнительным финансовым потерям.
Перечисленные меры направлены повышение управляемости и эффективности бизнеса. В 2026 году выживают не самые большие, а самые дисциплинированные компании.
Новый клиент и новые продажи: меньше рекламы, больше смысла
Покупатель в 2026 году ориентирован на конкретную пользу и измеримый результат. Он считает ROI, не реагирует на имиджевую рекламу и общие обещания. Продажи возможны только через закрытие его болей и потребностей.
Пересоберите портрет клиента
Стандартные сегментации по полу, возрасту и доходу больше не работают. В 2026 году покупательское поведение определяет не столько социальный статус, сколько уровень тревожности и конкретная жизненная ситуация. Так, еще пару лет назад состоятельные клиенты выбирали квартиры по локации и виду из окна. Сегодня они делают акцент на конструктивной безопасности здания, финансовой устойчивости застройщика с целью сохранения капитала.
Сократите рекламные бюджеты
Тестируйте гипотезы короткими циклами: неделя-две, и если нет отдачи – отключайте канал. Продолжать гнать трафик на рекламу по типу «оставьте заявку» – путь к сливу бюджета.
Сделайте ставку на контент и экспертизу
Используйте каналы с низкой стоимостью контакта: Telegram, YouTube, Reels, отраслевые СМИ и бизнес-порталы. Давайте не общую информацию, а готовые решения и разборы ситуаций: «как проверить объект за 30 минут», «как снизить риски», «какая схема безопаснее». Публикуйте практические кейсы, включая разбор ошибок, и инструкции, которые решают конкретные проблемы клиентов. Это укрепляет репутацию и доверие.
Работайте через боль и страх клиента
В общении с аудиторией делайте акцент на экономию, безопасность, предотвращение потерь, а не на выгоду или статус. Показывайте, что вы понимаете опасения потребителя и знаете, как их избежать.
Давайте конкретные решения
Клиент 2026 года покупает не «возможности» и «перспективы», а закрытие своей проблемы здесь и сейчас. В ходе коммуникации формулируйте сообщения так, чтобы они содержали готовый результат. Вместо «поможем с подбором квартиры» предлагайте «подберем 3 варианта под ваш бюджет за 24 часа с проверкой документов». Вместо «консультируем по налогам» – «рассчитаем оптимальную ставку и подадим декларацию за вас». Чем понятнее и осязаемее результат, тем быстрее покупатель примет решение.
Через спад 2026 года пройдут компании, которые готовы быстро перестраивать продукт под текущий спрос, считать эффективность каждого шага и говорить с клиентом на языке его реальных болей.
