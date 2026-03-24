Расхождения между личным кабинетом АУСН и данными банка: что делать
Сначала стоит убедиться, что проблема не связана с ошибками в данных банка. После этого можно обратиться в ФНС.
Если в банке информация верна, но в личном кабинете искажена, то причина может быть в сбое передачи информации. Тогда банк может повторно направить данные в ФНС и тогда данные обновятся.
Если данные не изменятся, то нужно обратиться в ФНС. Это можно сделать двумя способами:
Через личный кабинет АУСН. В разделе «Обращения» можно подать заявление с описанием проблемы. Нужно указать, что именно не так в операциях и как это нужно исправить. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы (выписки из банка, расчеты).
Лично в ФНС. Можно записаться через сайт ФНС и обратиться в территориальную ИФНС. При этом также нужно взять с собой подтверждающие документы.
Читайте также по теме АУСН:
