АУСН

Расхождения между личным кабинетом АУСН и данными банка: что делать

У организации в личном кабинете АУСН «Доходы минус расходы» сумма поступлений меньше, чем по данным банка. Как исправить расхождения?
Сначала стоит убедиться, что проблема не связана с ошибками в данных банка. После этого можно обратиться в ФНС.

Если в банке информация верна, но в личном кабинете искажена, то причина может быть в сбое передачи информации. Тогда банк может повторно направить данные в ФНС и тогда данные обновятся.

Если данные не изменятся, то нужно обратиться в ФНС. Это можно сделать двумя способами:

  1. Через личный кабинет АУСН. В разделе «Обращения» можно подать заявление с описанием проблемы. Нужно указать, что именно не так в операциях и как это нужно исправить. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы (выписки из банка, расчеты).

  2. Лично в ФНС. Можно записаться через сайт ФНС и обратиться в территориальную ИФНС. При этом также нужно взять с собой подтверждающие документы.

