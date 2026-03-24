Расхождения между личным кабинетом АУСН и данными банка: что делать

У организации в личном кабинете АУСН «Доходы минус расходы» сумма поступлений меньше, чем по данным банка. Как исправить расхождения?

Сначала стоит убедиться, что проблема не связана с ошибками в данных банка. После этого можно обратиться в ФНС.

Если в банке информация верна, но в личном кабинете искажена, то причина может быть в сбое передачи информации. Тогда банк может повторно направить данные в ФНС и тогда данные обновятся.

Если данные не изменятся, то нужно обратиться в ФНС. Это можно сделать двумя способами:

Через личный кабинет АУСН. В разделе «Обращения» можно подать заявление с описанием проблемы. Нужно указать, что именно не так в операциях и как это нужно исправить. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы (выписки из банка, расчеты). Лично в ФНС. Можно записаться через сайт ФНС и обратиться в территориальную ИФНС. При этом также нужно взять с собой подтверждающие документы.

Работать на АУСН без головной боли легко с нашим курсом повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН — 2026». На нем вы узнаете про все ограничения и лимиты для спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. А еще вы получите пошаговый план и чек-лист перехода на АУСН. После обучения выдадим удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора. Цена курса со скидкой 50%: 9 800 руб. вместо 19 990 руб . Срок акции ограничен.

Читайте также по теме АУСН: