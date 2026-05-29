29 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 29 мая

В России сегодня отмечают такие праздники:

День военного автомобилиста

Профессиональный праздник военнослужащих, водителей и специалистов автомобильных подразделений Вооруженных Сил РФ. Учрежден в 2000 году. В этот день чествуют тех, кто обеспечивает мобильность армии, проводят торжественные мероприятия и концерты.

День ветеранов таможенной службы

Памятная дата, учрежденная в 1999 году. Ветеранов таможни поздравляют за вклад в защиту экономических интересов страны, борьбу с контрабандой и развитие таможенной системы. Проводятся встречи и чествования.

День сварщика в России