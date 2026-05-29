29 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 29 мая
В России сегодня отмечают такие праздники:
День военного автомобилиста
Профессиональный праздник военнослужащих, водителей и специалистов автомобильных подразделений Вооруженных Сил РФ. Учрежден в 2000 году. В этот день чествуют тех, кто обеспечивает мобильность армии, проводят торжественные мероприятия и концерты.
День ветеранов таможенной службы
Памятная дата, учрежденная в 1999 году. Ветеранов таможни поздравляют за вклад в защиту экономических интересов страны, борьбу с контрабандой и развитие таможенной системы. Проводятся встречи и чествования.
День сварщика в России
Профессиональный праздник специалистов, занимающихся сварочными работами. В этот день чествуют мастеров, от которых зависит прочность конструкций в промышленности, строительстве и энергетике. Проводятся конкурсы профессионального мастерства и корпоративные мероприятия.
Международные праздники 29 мая
В мире 29 мая отмечают следующие международные дни:
Международный день миротворцев ООН
Учрежден Генассамблеей ООН в 2002 году. Дата посвящена сотрудникам миротворческих миссий, погибшим и продолжающим службу по поддержанию мира. В этот день проводят мемориальные церемонии и чествования.
Всемирный день здорового пищеварения
Праздник, направленный на повышение осведомленности о здоровье желудочно-кишечного тракта. Организуют лекции, акции и консультации по правильному питанию и профилактике заболеваний.
Международный день Эвереста
Дата, посвященная самой высокой горе мира и достижениям альпинистов. Проводятся мероприятия в поддержку экологии высокогорья.
Какие праздники отмечают 29 мая в других странах
В отдельных странах 29 мая приурочена к своим национальным событиям:
День Сухопутных войск — Аргентина. Национальный праздник, посвященный сухопутным силам страны.
День Вооруженных сил — Кыргызстан. Национальный праздник, посвященный армии страны.
День принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия. Памятная дата, связанная с принятием Акта о государственной независимости республики.
Церковные праздники 29 мая
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Вознесение Господне
Великий двунадесятый праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Вспоминается вознесение Иисуса Христа на небо. Верующие посещают торжественные богослужения, пекут «лесенки» и молятся о духовном восхождении.
День памяти преподобного Феодора Освященного
Ученик преподобного Пахомия Великого, один из основателей общежительного монашества. Прославился аскетизмом и организацией монастырей.
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца
Память святого, основателя Перекомского монастыря. Верующие обращаются к нему за помощью в духовных нуждах.
Необычные праздники 29 мая
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День гадания на ромашках. Поэтичный и романтичный праздник, когда принято гадать на ромашках и дарить цветы близким.
День конца средневековья. Неформальная дата, символизирующая переход от Средних веков к Новому времени.
Европейский день соседей. Праздник добрососедских отношений.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 мая
С этой датой связаны несколько народных примет:
Народный праздник Федор Житник. В народном календаре день, когда обязательно сеяли жито (рожь). Считалось, что от этого зависит будущий урожай.
Если на Федора зацвела рябина — скоро наступит устойчивое тепло.
Солнечная и жаркая погода предвещала богатый урожай.
Кучевые облака идут быстро — к ясной и сухой погоде.
Кто родился в этот день
29 мая родились многие известные люди:
Джон Кеннеди (1917). 35-й президент США, один из самых популярных американских политиков XX века, автор знаменитой речи о полете на Луну.
Александр Абдулов (1953). Выдающийся российский актер театра и кино, народный артист России, звезда фильмов «Обыкновенное чудо», «Карнавал» и многих других.
Андрей Аршавин (1981). Российский футболист, бывший капитан сборной России, яркий атакующий полузащитник, участник Евро-2008.
Игорь Дмитриев (1927). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный ролями в классических фильмах и спектаклях.
Мелани Браун (1975). Британская певица, участница легендарной группы Spice Girls, солистка и телеведущая.
Константин Батюшков (1787). Русский поэт, предшественник Пушкина, мастер элегической и антологической лирики.
Отдичные праздники, выбираю на сегодня: День военного автомобилиста и День гадания на ромашках. Поздравляю всех военнослужащих, водителей и специалистов автомобильных подразделений Вооруженных Сил РФ!
Плюс к этому: День табачного дыма, Всемирный день социальных коммуникаций, День осведомлённости о болезни Аддисона.
Поздравляю с Днём конца средневековья и желаю чтобы оно не возвратилось)))
Не густо сегодня с праздниками. И мрачные какие-то. Еще ничего День сварщика: ты - сварщик, значит, суп сваришь!