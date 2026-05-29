29 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 29 мая отмечают День военного автомобилиста, День ветеранов таможенной службы и День сварщика. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 мая.

Какой сегодня праздник в России 29 мая

В России сегодня отмечают такие праздники:

День военного автомобилиста

Профессиональный праздник военнослужащих, водителей и специалистов автомобильных подразделений Вооруженных Сил РФ. Учрежден в 2000 году. В этот день чествуют тех, кто обеспечивает мобильность армии, проводят торжественные мероприятия и концерты.

День ветеранов таможенной службы

Памятная дата, учрежденная в 1999 году. Ветеранов таможни поздравляют за вклад в защиту экономических интересов страны, борьбу с контрабандой и развитие таможенной системы. Проводятся встречи и чествования.

День сварщика в России

Профессиональный праздник специалистов, занимающихся сварочными работами. В этот день чествуют мастеров, от которых зависит прочность конструкций в промышленности, строительстве и энергетике. Проводятся конкурсы профессионального мастерства и корпоративные мероприятия.

Международные праздники 29 мая

В мире 29 мая отмечают следующие международные дни:

Международный день миротворцев ООН

Учрежден Генассамблеей ООН в 2002 году. Дата посвящена сотрудникам миротворческих миссий, погибшим и продолжающим службу по поддержанию мира. В этот день проводят мемориальные церемонии и чествования.

Всемирный день здорового пищеварения

Праздник, направленный на повышение осведомленности о здоровье желудочно-кишечного тракта. Организуют лекции, акции и консультации по правильному питанию и профилактике заболеваний.

Международный день Эвереста

Дата, посвященная самой высокой горе мира и достижениям альпинистов. Проводятся мероприятия в поддержку экологии высокогорья.

Какие праздники отмечают 29 мая в других странах

В отдельных странах 29 мая приурочена к своим национальным событиям:

  • День Сухопутных войск — Аргентина. Национальный праздник, посвященный сухопутным силам страны.

  • День Вооруженных сил — Кыргызстан. Национальный праздник, посвященный армии страны.

  • День принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия. Памятная дата, связанная с принятием Акта о государственной независимости республики.

Церковные праздники 29 мая

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Вознесение Господне

Великий двунадесятый праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Вспоминается вознесение Иисуса Христа на небо. Верующие посещают торжественные богослужения, пекут «лесенки» и молятся о духовном восхождении.

День памяти преподобного Феодора Освященного

Ученик преподобного Пахомия Великого, один из основателей общежительного монашества. Прославился аскетизмом и организацией монастырей.

Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца

Память святого, основателя Перекомского монастыря. Верующие обращаются к нему за помощью в духовных нуждах.

Необычные праздники 29 мая

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • День гадания на ромашках. Поэтичный и романтичный праздник, когда принято гадать на ромашках и дарить цветы близким.

  • День конца средневековья. Неформальная дата, символизирующая переход от Средних веков к Новому времени. 

  • Европейский день соседей. Праздник добрососедских отношений. 

Народные праздники и приметы на сегодня 29 мая

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Народный праздник Федор Житник. В народном календаре день, когда обязательно сеяли жито (рожь). Считалось, что от этого зависит будущий урожай.

  • Если на Федора зацвела рябина — скоро наступит устойчивое тепло.

  • Солнечная и жаркая погода предвещала богатый урожай.

  • Кучевые облака идут быстро — к ясной и сухой погоде.

Кто родился в этот день

29 мая родились многие известные люди:

  • Джон Кеннеди (1917). 35-й президент США, один из самых популярных американских политиков XX века, автор знаменитой речи о полете на Луну.

  • Александр Абдулов (1953). Выдающийся российский актер театра и кино, народный артист России, звезда фильмов «Обыкновенное чудо», «Карнавал» и многих других.

  • Андрей Аршавин (1981). Российский футболист, бывший капитан сборной России, яркий атакующий полузащитник, участник Евро-2008.

  • Игорь Дмитриев (1927). Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, известный ролями в классических фильмах и спектаклях.

  • Мелани Браун (1975). Британская певица, участница легендарной группы Spice Girls, солистка и телеведущая.

  • Константин Батюшков (1787). Русский поэт, предшественник Пушкина, мастер элегической и антологической лирики.

Комментарии

17
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Отдичные праздники, выбираю на сегодня: День военного автомобилиста и День гадания на ромашках. Поздравляю всех военнослужащих, водителей и специалистов автомобильных подразделений Вооруженных Сил РФ!

  • Ирина Е
    Специалист

    Плюс к этому: День табачного дыма, Всемирный день социальных коммуникаций, День осведомлённости о болезни Аддисона.

    Поздравляю с Днём конца средневековья и желаю чтобы оно не возвратилось)))

  • F
    fressigran@
    Главный бухгалтер

    Не густо сегодня с праздниками. И мрачные какие-то. Еще ничего День сварщика: ты - сварщик, значит, суп сваришь!

