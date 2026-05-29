Как поставить организацию на воинский учет

Шаг 1: назначьте ответственного за воинский учет
Если у организации нет кадровика в штате, руководителю нужно выбрать другого сотрудника для ведения учета или возложить обязанности на себя с помощью приказа. Вот что нужно сделать для назначения ответственного:
Издайте приказ. Используйте унифицированную форму из Приложения № 4 к Методическим рекомендациям (утв. Генштабом ВС от 11.07.2017).
Установите доплату: если обязанности возлагаются на действующего сотрудника, необходимо оформить совмещение должностей и зафиксировать доплату.
Рассчитайте нагрузку — один ответственный может вести учет, если в организации работает
менее 500 военнообязанных граждан.
Шаг 2: подготовьте пакет документов для военкомата
Перед тем как посетить военный нужно заполнить три обязательных документа:
Форма № 18 (карточка учета организации): заполняют в трех экземплярах. В ней будут указывают общие сведения о компании и количество военнообязанных.
Проект приказа об организации воинского учета: военкомат должен согласовать этот документ.
План работы по ведению воинского учета: в годовом плане (из приложения № 17 к Рекомендациям), в котором указаны все регулярные отчеты и сверки.
Полный список необходимых дополнительных документов выдадут в военкомате.
Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Шаг 3: зарегистрируйте организацию в военкомате и администрации
Организации необходимо посетить два органа по месту юридического адреса:
Районную администрацию (комиссия по бронированию). В администрацию предоставляют три экземпляра формы № 18. Комиссия регистрирует компанию, присваивает регистрационный номер, оставляет один экземпляр и возвращает два. Можно уточнить в военкомате, нужно ли ставить штамп в администрации.
Военный комиссариат. Предоставьте военкомату форму № 18, проект приказа и план работы. Военкомат подпишет приказ и план, после чего организация будет на учете.
Шаг 4: проведите аудит сотрудников и заведите карточки № 10
После регистрации стоит сразу собрать данные о всех штатных работниках:
У мужчин от 18 до 50—65 лет и женщин с военно учетными специальностями запросите военные билеты или удостоверения призывника.
Заполните карточки формы № 10: на каждого сотрудника заведите отдельную карточку по форме № 10 — это главный регистр воинского учета.
Шаг 5: начните подавать обязательные сведения
Чтобы не получить штрафы сразу после постановки на учет, начните выполнение ежедневных и ежегодных обязанностей:
Уведомьте военкомат о приеме и увольнении в течение 5 дней с момента издания приказа. Это можно сделать через сервис «Госуслуги» или почтовым отправлением с описью вложения.
Уведомьте военкомат об изменении данных: если сотрудник женился, сменил должность или адрес, выдайте ему листок сообщения. Сведения в военкомат отправляют в течение 5 дней.
Проведите сверку с военкоматом: раз в год проведите сверку данных карточек № 10 с информацией госоргана. Дату проведения назначает военкомат.
Комментарии2
а работать когда ?