Как поставить организацию на воинский учет

Штрафы за непостановку на воинский учет составляют до 500 тыс. руб. Рассказываем, как поставить организацию на учет.

Шаг 1: назначьте ответственного за воинский учет

Если у организации нет кадровика в штате, руководителю нужно выбрать другого сотрудника для ведения учета или возложить обязанности на себя с помощью приказа. Вот что нужно сделать для назначения ответственного:

  1. Издайте приказ. Используйте унифицированную форму из Приложения № 4 к Методическим рекомендациям (утв. Генштабом ВС от 11.07.2017).

  2. Установите доплату: если обязанности возлагаются на действующего сотрудника, необходимо оформить совмещение должностей и зафиксировать доплату.

  3. Рассчитайте нагрузку — один ответственный может вести учет, если в организации работает

    менее 500 военнообязанных граждан.

Шаг 2: подготовьте пакет документов для военкомата

Перед тем как посетить военный нужно заполнить три обязательных документа:

  1. Форма № 18 (карточка учета организации): заполняют в трех экземплярах. В ней будут указывают общие сведения о компании и количество военнообязанных.

  2. Проект приказа об организации воинского учета: военкомат должен согласовать этот документ.

  3. План работы по ведению воинского учета: в годовом плане (из приложения № 17 к Рекомендациям), в котором указаны все регулярные отчеты и сверки.

Полный список необходимых дополнительных документов выдадут в военкомате.

Шаг 3: зарегистрируйте организацию в военкомате и администрации

Организации необходимо посетить два органа по месту юридического адреса:

  1. Районную администрацию (комиссия по бронированию). В администрацию предоставляют три экземпляра формы № 18. Комиссия регистрирует компанию, присваивает регистрационный номер, оставляет один экземпляр и возвращает два. Можно уточнить в военкомате, нужно ли ставить штамп в администрации.

  2. Военный комиссариат. Предоставьте военкомату форму № 18, проект приказа и план работы. Военкомат подпишет приказ и план, после чего организация будет на учете.

Шаг 4: проведите аудит сотрудников и заведите карточки № 10

После регистрации стоит сразу собрать данные о всех штатных работниках:

  1. У мужчин от 18 до 50—65 лет и женщин с военно учетными специальностями запросите военные билеты или удостоверения призывника.

  2. Заполните карточки формы № 10: на каждого сотрудника заведите отдельную карточку по форме № 10 — это главный регистр воинского учета.

Шаг 5: начните подавать обязательные сведения

Чтобы не получить штрафы сразу после постановки на учет, начните выполнение ежедневных и ежегодных обязанностей:

  1. Уведомьте военкомат о приеме и увольнении в течение 5 дней с момента издания приказа. Это можно сделать через сервис «Госуслуги» или почтовым отправлением с описью вложения.

  2. Уведомьте военкомат об изменении данных: если сотрудник женился, сменил должность или адрес, выдайте ему листок сообщения. Сведения в военкомат отправляют в течение 5 дней.

  3. Проведите сверку с военкоматом: раз в год проведите сверку данных карточек № 10 с информацией госоргана. Дату проведения назначает военкомат.

