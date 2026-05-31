31 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Региональный профессиональный праздник сотрудников музеев, библиотек, театров, домов культуры и творческих коллективов Карелии. В республике проводят концерты, награждения и специальные программы в поддержку местных культурных инициатив.

Памятная дата, связанная с созданием в структуре МВД служб, занимающихся профилактикой правонарушений среди подростков и защитой их прав. В этот день подводят итоги работы инспекций по делам несовершеннолетних, отмечают лучших сотрудников и проводят встречи с молодежью.

День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ

Профессиональный день специалистов по психотерапии, психиатров и клинических психологов. Повод использовать дату для просветительских материалов о психическом здоровье, снятия стигмы и популяризации обращения за помощью к специалистам.

Профессиональный праздник адвокатов, юристов и членов адвокатских палат, связанных с защитой прав граждан и организаций. Проходят торжественные заседания, круглые столы, вручение наград и обсуждение правозащитной практики.

Праздник специалистов, создающих дизайн сайтов, интерфейсов и цифровых продуктов. Профсообщество отмечает день онлайн‑митапами, разбором кейсов и подборками вдохновляющих проектов.

Медицинский день, призванный привлечь внимание к редкому, но крайне опасному инфекционному заболеванию мягких тканей.

Неформальная международная дата, посвященная теме социального, экономического и гендерного неравенства. Общественные организации и эксперты обсуждают доступ к образованию, медицине, справедливому труду, поднимают вопрос дискриминации и прав меньшинств.

Официальный день ВОЗ, направленный на борьбу с табакокурением, снижением потребления никотина и предупреждением заболеваний, связанных с табаком. В разных странах проходят информационные кампании, бесплатные консультации по отказу от курения, акции в медучреждениях и образовательных организациях.

Европейский день братьев и сестер — страны Европы . Региональная инициатива, призванная подчеркнуть важность отношений между братьями и сестрами и семейных связей в целом.

День Республики — ЮАР . Государственный праздник, отмечающий провозглашение Южно-Африканской Республики и выход из Британского содружества в 1961 году.

День памяти жертв политических репрессий и голода — Казахстан . Национальный день памяти, посвященный жертвам репрессий советского периода и массового голода в Казахстане.

Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница

Один из двунадесятых праздников, отмечаемый на 50‑й день после Пасхи; в 2026 году приходится на 31 мая. Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви. В храмах служат особую литургию, читают коленопреклоненные молитвы, а дома и храмы украшают зеленью как символом жизни и обновления. Про празднование и смысл Троицы мы написали отдельную статью на «Клерке».

Троица у католиков и Лютеранская Троица

В западнохристианской традиции Троица также отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы. Католики и лютеране посвящают службу таинству Троицы, читают особые молитвы, а богословы и священники объясняют верующим значение этого догмата.

День памяти преподобного Макария Алтайского

Православный день памяти миссионера Макария (Глухарева), просветителя Алтая. Он переводил богослужебные книги на местные языки, открывал школы и общины; к святому Макарию обращаются с молитвами о проповеди, просвещении и помощи в духовном становлении.

День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов