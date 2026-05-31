31 мая — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 31 мая отмечают Троицу, Всемирный день без табака, День российской адвокатуры и Всемирный день блондинок. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 мая.

Какой сегодня праздник в России 31 мая

В России сегодня отмечают такие праздники:

День российской адвокатуры

Профессиональный праздник адвокатов, юристов и членов адвокатских палат, связанных с защитой прав граждан и организаций. Проходят торжественные заседания, круглые столы, вручение наград и обсуждение правозащитной практики.

День психотерапевта в России

Профессиональный день специалистов по психотерапии, психиатров и клинических психологов. Повод использовать дату для просветительских материалов о психическом здоровье, снятия стигмы и популяризации обращения за помощью к специалистам.

День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ

Памятная дата, связанная с созданием в структуре МВД служб, занимающихся профилактикой правонарушений среди подростков и защитой их прав. В этот день подводят итоги работы инспекций по делам несовершеннолетних, отмечают лучших сотрудников и проводят встречи с молодежью.

День работника культуры в Республике Карелия

Региональный профессиональный праздник сотрудников музеев, библиотек, театров, домов культуры и творческих коллективов Карелии. В республике проводят концерты, награждения и специальные программы в поддержку местных культурных инициатив.

Международные праздники 31 мая

В мире 31 мая отмечают следующие международные дни:

Всемирный день без табака

Официальный день ВОЗ, направленный на борьбу с табакокурением, снижением потребления никотина и предупреждением заболеваний, связанных с табаком. В разных странах проходят информационные кампании, бесплатные консультации по отказу от курения, акции в медучреждениях и образовательных организациях.

Всемирный день борьбы с неравенством

Неформальная международная дата, посвященная теме социального, экономического и гендерного неравенства. Общественные организации и эксперты обсуждают доступ к образованию, медицине, справедливому труду, поднимают вопрос дискриминации и прав меньшинств.

Международный день осведомленности о некротическом фасциите

Медицинский день, призванный привлечь внимание к редкому, но крайне опасному инфекционному заболеванию мягких тканей. 

День веб‑дизайнера

Праздник специалистов, создающих дизайн сайтов, интерфейсов и цифровых продуктов. Профсообщество отмечает день онлайн‑митапами, разбором кейсов и подборками вдохновляющих проектов.

Какие праздники отмечают 31 мая в других странах

В отдельных странах 31 мая приурочена к своим национальным событиям:

  • День памяти жертв политических репрессий и голода — Казахстан. Национальный день памяти, посвященный жертвам репрессий советского периода и массового голода в Казахстане.

  • День туркменского ковра — Туркменистан. Государственный праздник, посвященный традиционному ковроткачеству и мастерству туркменских ковровщиц. 

  • День Республики — ЮАР. Государственный праздник, отмечающий провозглашение Южно-Африканской Республики и выход из Британского содружества в 1961 году.

  • Европейский день братьев и сестер — страны Европы. Региональная инициатива, призванная подчеркнуть важность отношений между братьями и сестрами и семейных связей в целом. 

Религиозные праздники 31 мая

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница

Один из двунадесятых праздников, отмечаемый на 50‑й день после Пасхи; в 2026 году приходится на 31 мая. Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви. В храмах служат особую литургию, читают коленопреклоненные молитвы, а дома и храмы украшают зеленью как символом жизни и обновления.

Про празднование и смысл Троицы мы написали отдельную статью на «Клерке».

Троица у католиков и Лютеранская Троица

В западнохристианской традиции Троица также отмечается в первое воскресенье после Пятидесятницы. Католики и лютеране посвящают службу таинству Троицы, читают особые молитвы, а богословы и священники объясняют верующим значение этого догмата.

День памяти преподобного Макария Алтайского

Православный день памяти миссионера Макария (Глухарева), просветителя Алтая. Он переводил богослужебные книги на местные языки, открывал школы и общины; к святому Макарию обращаются с молитвами о проповеди, просвещении и помощи в духовном становлении.

День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

В этот день церковь вспоминает отцов, участвовавших в семи Вселенских соборах, которые сформулировали основные догматы христианской веры и боролись с ересями. Верующие благодарят их за сохранение чистоты вероучения и молятся о укреплении Церкви в единстве.

Необычные праздники 31 мая

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Всемирный день блондинок. Неформальный праздник в честь девушек со светлыми волосами. . 

  • Всемирный день попугая. Праздник любителей животных, который объединяет владельцев попугаев, орнитологов и экоактивистов. 

  • День рождения велосипедного спорта. Неформальная дата, отсылающая к первым официально зафиксированным велогонкам и развитию велосипеда как транспорта и спортивного инвентаря. 

  • День дырок от бублика. Ироничный праздник, посвященный «ничему» — дырке в бублике, как символу абсурдного юмора. 

  • День «О чем вы думаете — то и чувствуете». День, который напоминает о влиянии мышления на эмоции и самочувствие. 

  • Международный день близнецов. Неформальная дата, объединяющая близнецов, тройняшек и их семьи по всему миру.

  • Международный день благодарности бортпроводникам. Праздник, посвященный бортпроводникам, их работе по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров. 

  • День дарения букетов. Неформальная дата, когда предлагают дарить цветы не только по особому поводу, но и просто так — коллегам, близким и даже незнакомцам. 

Народные праздники и приметы на сегодня 31 мая

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Федот Овсяник, Семь дев. В народном календаре 31 мая называли Федотом Овсяником и Семью девами. Считалось, что к этому времени заканчивают сев овса и других яровых, а также наблюдают за погодой и ростом всходов. Название «Семь дев» связывают с церковным воспоминанием святых дев‑мучениц и с представлениями о женских покровителях урожая.

  • По примете, если к Федоту овес дружно взошел, год обещает быть урожайным и хлебным.

  • Дождь в этот день считали добрым знаком для посевов, но слишком сильные ливни — к полеганию хлебов и проблемам с жатвой.

  • Теплый ясный день без сильного ветра сулил удачное лето и изобилие трав для скота.

Кто родился в этот день

31 мая родились многие известные люди:

  • Мария Пушкина (1832). Дочь русского поэта Александра Пушкина, родившаяся в год смерти отца. Она разделила с семьей тяготы послерепрессивного времени, а ее жизнь вошла в историю как часть судьбы великого поэта.

  • Михаил Нестеров (1862). выдающийся русский живописец, один из самых известных мастеров религиозной живописи и портретной живописи Серебряного века. Его картины «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник» и другие стали классикой русского искусства.

  • Константин Паустовский (1892). Русский советский писатель и публицист, автор лирических рассказов, повестей и романов о природе, путешествиях и внутреннем мире человека. Его книги «Метель», «Мещерская сторона» и другие постоянно переиздаются и любимы читателями.

  • Леонид Леонов (1899). Советский писатель, драматург и публицист, один из ведущих представителей советской литературы межвоенного периода. Автор романов «Соть», «Вор», «Русский лес», многих повестей и пьес, оказавших влияние на развитие советского романа.

  • Клинт Иствуд (1930). Американский актер и режиссер, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру и актерскую работу. Прославился фильмами в жанре вестерн и драмой, став одним из символов голливудского кино второй половины XX века.

  • Георгий Бурков (1933). Советский и российский актер театра и кино, сыгравший десятки ярких ролей в фильмах и спектаклях. Известен по ролям в картинах «Доживем до понедельника», «В картонной коробке», «Начало» и другим классическим произведениям советского кино.

  • Владимир Кузьмин (1955). Советский и российский рок‑музыкант, композитор, гитарист и вокалист, лидер групп «Воскресение» и «Альянс». Его песни стали хитами советской и российской рок‑сцены, а творчество продолжает влиять на новые поколения музыкантов.

  • Наташа Королева (1973). Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, ставшая популярной в начале 1990‑х годов. Получила широкую известность благодаря хитам «Маленькая страна», «Желтые тюльпаны», «Пальма» и другим ярким песням.

