1 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 1 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День защиты детей

День защиты детей — один из старейших международных праздников, посвященных защите прав детей. Впервые его отметили в 1950 году: решение о проведении праздника было принято по итогам Всемирной конференции в Женеве, где обсуждали проблемы детства. Про историю становления Дня защиты детей мы написали отдельную статью на «Клерке».

День Северного флота ВМФ РФ

Профессиональный праздник моряков Северного флота, базирующегося в Мурманской области и отвечающего за арктическое направление обороны страны. В этот день вспоминают историю флота, проводят церемонии возложения венков, дни открытых дверей на кораблях и торжественные построения личного состава.

День военно‑транспортной авиации ВКС РФ

Праздник военнослужащих и ветеранов военно‑транспортной авиации, обеспечивающей переброску войск, грузов и гуманитарных миссий. В частях проходят митинги, показательные полеты, встречи с ветеранами и награждения отличившихся воздушных экипажей.

День создания правительственной связи РФ

Памятная дата, связанная с формированием системы правительственной и специальной связи, обеспечивающей защищенный обмен информацией на высшем государственном уровне. В профильных структурах организуют торжественные мероприятия и подводят итоги работы.

Всероссийский день футбола

Неформальная, но активно отмечаемая дата для любителей и профессионалов футбола в России. Проводят массовые матчи, детские турниры, фан‑фестивали и акции в поддержку развития детско‑юношеского спорта.

День герба, флага и гимна Краснодарского края