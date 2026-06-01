Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП ОСНО моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Общество
1 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

1 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 1 июня отмечают Международный день защиты детей, Всемирный день родителей и день Святого Духа. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 1 июня.

Автор

Какой сегодня праздник в России 1 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День защиты детей

День защиты детей — один из старейших международных праздников, посвященных защите прав детей. Впервые его отметили в 1950 году: решение о проведении праздника было принято по итогам Всемирной конференции в Женеве, где обсуждали проблемы детства. 

Про историю становления Дня защиты детей мы написали отдельную статью на «Клерке».

День Северного флота ВМФ РФ

Профессиональный праздник моряков Северного флота, базирующегося в Мурманской области и отвечающего за арктическое направление обороны страны. В этот день вспоминают историю флота, проводят церемонии возложения венков, дни открытых дверей на кораблях и торжественные построения личного состава.

День военно‑транспортной авиации ВКС РФ

Праздник военнослужащих и ветеранов военно‑транспортной авиации, обеспечивающей переброску войск, грузов и гуманитарных миссий. В частях проходят митинги, показательные полеты, встречи с ветеранами и награждения отличившихся воздушных экипажей.

День создания правительственной связи РФ

Памятная дата, связанная с формированием системы правительственной и специальной связи, обеспечивающей защищенный обмен информацией на высшем государственном уровне. В профильных структурах организуют торжественные мероприятия и подводят итоги работы.

Всероссийский день футбола

Неформальная, но активно отмечаемая дата для любителей и профессионалов футбола в России. Проводят массовые матчи, детские турниры, фан‑фестивали и акции в поддержку развития детско‑юношеского спорта.

День герба, флага и гимна Краснодарского края

Праздник, посвященный официальным символам Краснодарского края. Отмечается 1 июня, поскольку именно в этот день в 1995 году Законодательное Собрание края утвердило положения о гербе, флаге и гимне региона.

Международные праздники 1 июня

В мире 1 июня отмечают следующие международные дни:

Международный день защиты детей

Праздник, призванный напомнить о необходимости защищать детей от войн, насилия, эксплуатации и нищеты. Его отмечают детскими фестивалями, просветительскими кампаниями о правах ребенка, благотворительными акциями и инициативами в поддержку детских учреждений.

Всемирный день родителей

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году, впервые отмечается с 2013 года. День посвящен роли родителей в воспитании детей и семейным ценностям; проводят семейные мероприятия, уроки и проекты, подчеркивающие ответственность взрослых за благополучие детей.

Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии

Неформальный психологический день, посвященный проблеме токсичных и нарциссических отношений. Психологи и правозащитники рассказывают о признаках эмоционального насилия, механизмах защиты и восстановлении после абьюза.

Всемирный день молока

Праздник, инициированный ФАО ООН в 2001 году для популяризации молока и молочных продуктов как важной части рациона, особенно детского. Производители проводят дегустации и образовательные кампании, диетологи рассказывают о пользе и о разумном потреблении молочной продукции.

Всемирный день рифа

Экологическая дата, обращающая внимание на состояние коралловых рифов и морских экосистем. Природоохранные организации организуют просветительские мероприятия, благотворительные сборы на защиту океана и кампании против загрязнения морей.

Какие праздники отмечают 1 июня в других странах

В отдельных странах 1 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • День рождения королевы — Новая Зеландия. Официальный выходной, приуроченный к дню рождения монарха.

  • Июньский выходной — Ирландия. Национальный банковский праздник, который отмечают в первый понедельник июня и который считается началом летнего сезона. 

  • Нинооба в Грузии (День пришествия Крестительницы Грузии). Церковно‑государственный праздник, посвященный святой Нине, принесшей христианство в Грузию. 

  • День работников государственных органов по борьбе с наркотиками — Таджикистан. Государственный профессиональный праздник, связанный с формированием профильных органов и борьбой с наркотрафиком. 

Церковные праздники 1 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

День Святого Духа (Духов день)

В православной традиции это понедельник после Троицы, посвященный особому почитанию Святого Духа; в 2026 году приходится на 1 июня. В храмах совершаются праздничные богослужения, верующие молятся о наставлении, укреплении в вере и даровании духовных даров.

День памяти великого князя Димитрия Донского

Православная церковь вспоминает благоверного князя Дмитрия, победителя Куликовской битвы и защитника Русской земли. Его почитают как пример мудрого правителя и воина, соединяющего ратный подвиг с глубокой верой и заботой о народе.

День памяти преподобного Корнилия Комельского

Преподобный Корнилий — русский святой, основатель Комельского монастыря близ Вологды, известный строгой монашеской жизнью и духовным руководством братии. К нему обращаются с молитвами о смирении, духовном наставлении и укреплении в монашеском и мирском подвиге.

Необычные праздники 1 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Всемирный день чужестранки. День, посвященный женщинам, живущим вдали от родины — мигранткам, экспаткам, студенткам и тем, кто адаптируется в новой культуре. 

  • День «Скажи что‑нибудь приятное». Праздник, призывающий осознанно говорить комплименты и слова поддержки окружающим. 

  • День рождения «Супермена». Неформальная дата для поклонников культового комикс‑героя, связанная с выходом первых выпусков о Супермене. 

  • День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Романтичный и символический праздник, предлагающий отправить по воде бутылку с письмом‑пожеланием или добрым посланием. 

  • День подтверждения новогоднего обещания. Ироничный день, когда предлагают вспомнить данные на Новый год обещания и честно оценить, что удалось выполнить. 

Народные праздники и приметы на сегодня 1 июня

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Иван Долгий. В народном календаре 1 июня называли Иваном Долгим, считая, что с этого дня начинаются «долгие» летние дни, а ночи становятся совсем короткими. Крестьяне наблюдали за погодой, ростом травы и посевов, чтобы предсказать, каким будет лето.

  • Считалось, что если 1 июня тепло и солнечно, то все лето будет теплым и урожайным.

  • Дождливый и холодный день сулил затяжные дожди и трудности с заготовкой сена.

  • Ясное небо вечером и звездная ночь — к хорошему урожаю злаков и тихой погоде в ближайшие недели.

Кто родился в этот день

1 июня родились многие известные люди:

  • Алексей Бестужев‑Рюмин (1693). Российский государственный деятель и дипломат, один из самых влиятельных канцлеров елизаветинской эпохи. 

  • Михаил Глинка (1804). Русский композитор, которого называют основоположником русской классической музыкальной школы. Автор опер «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), «Руслан и Людмила» и множества оркестровых и камерных произведений.

  • Василий Поленов (1844). Русский живописец, представитель передвижников, мастер пейзажа и историко‑бытовой картины. Его работы «Московский дворик», «Золотая осень» и библейские полотна входят в золотой фонд русского искусства.

  • Мария Тенишева (1858). Русская меценатка, коллекционер и просветитель, крупная фигура художественной жизни конца XIX — начала XX века. Поддерживала художников, развивала ремесла, создавала художественно‑промышленные школы и музеи.

  • Мэрилин Монро (1926). Американская актриса и певица, один из главных символов Голливуда и поп‑культуры XX века. Снималась в фильмах «В джазе только девушки», «Зуд седьмого года» и многих других, став иконой стиля и женственности.

  • Евгения Симонова (1955). Советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая десятки заметных ролей. Стала известна по фильмам «Афоня», «Обыкновенное чудо» и многим другим.

  • Надежда Кадышева (1959). Российская певица, заслуженная артистка России, солистка и одна из основательниц ансамбля «Золотое кольцо». Известна народно‑эстрадным репертуаром и хитами, которые остаются популярными у широкой аудитории.

  • Владимир Крутов (1960). Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. Входил в знаменитую «зеленую пятерку» ЦСКА и сборной СССР, считается легендой мирового хоккея.

  • Ольга Кормухина (1960). Советская и российская рок‑ и эстрадная певица, заслуженная артистка России. Известна мощным голосом и глубокими авторскими и кавер‑интерпретациями.

  • Лариса Лазутина (1965). Советская и российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Одна из самых титулованных лыжниц в истории, внесенная в Зал славы российского спорта.

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка