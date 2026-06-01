1 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 1 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
День защиты детей
День защиты детей — один из старейших международных праздников, посвященных защите прав детей. Впервые его отметили в 1950 году: решение о проведении праздника было принято по итогам Всемирной конференции в Женеве, где обсуждали проблемы детства.
День Северного флота ВМФ РФ
Профессиональный праздник моряков Северного флота, базирующегося в Мурманской области и отвечающего за арктическое направление обороны страны. В этот день вспоминают историю флота, проводят церемонии возложения венков, дни открытых дверей на кораблях и торжественные построения личного состава.
День военно‑транспортной авиации ВКС РФ
Праздник военнослужащих и ветеранов военно‑транспортной авиации, обеспечивающей переброску войск, грузов и гуманитарных миссий. В частях проходят митинги, показательные полеты, встречи с ветеранами и награждения отличившихся воздушных экипажей.
День создания правительственной связи РФ
Памятная дата, связанная с формированием системы правительственной и специальной связи, обеспечивающей защищенный обмен информацией на высшем государственном уровне. В профильных структурах организуют торжественные мероприятия и подводят итоги работы.
Всероссийский день футбола
Неформальная, но активно отмечаемая дата для любителей и профессионалов футбола в России. Проводят массовые матчи, детские турниры, фан‑фестивали и акции в поддержку развития детско‑юношеского спорта.
День герба, флага и гимна Краснодарского края
Праздник, посвященный официальным символам Краснодарского края. Отмечается 1 июня, поскольку именно в этот день в 1995 году Законодательное Собрание края утвердило положения о гербе, флаге и гимне региона.
Международные праздники 1 июня
В мире 1 июня отмечают следующие международные дни:
Международный день защиты детей
Праздник, призванный напомнить о необходимости защищать детей от войн, насилия, эксплуатации и нищеты. Его отмечают детскими фестивалями, просветительскими кампаниями о правах ребенка, благотворительными акциями и инициативами в поддержку детских учреждений.
Всемирный день родителей
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году, впервые отмечается с 2013 года. День посвящен роли родителей в воспитании детей и семейным ценностям; проводят семейные мероприятия, уроки и проекты, подчеркивающие ответственность взрослых за благополучие детей.
Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии
Неформальный психологический день, посвященный проблеме токсичных и нарциссических отношений. Психологи и правозащитники рассказывают о признаках эмоционального насилия, механизмах защиты и восстановлении после абьюза.
Всемирный день молока
Праздник, инициированный ФАО ООН в 2001 году для популяризации молока и молочных продуктов как важной части рациона, особенно детского. Производители проводят дегустации и образовательные кампании, диетологи рассказывают о пользе и о разумном потреблении молочной продукции.
Всемирный день рифа
Экологическая дата, обращающая внимание на состояние коралловых рифов и морских экосистем. Природоохранные организации организуют просветительские мероприятия, благотворительные сборы на защиту океана и кампании против загрязнения морей.
Какие праздники отмечают 1 июня в других странах
В отдельных странах 1 июня приурочена к своим национальным событиям:
День рождения королевы — Новая Зеландия. Официальный выходной, приуроченный к дню рождения монарха.
Июньский выходной — Ирландия. Национальный банковский праздник, который отмечают в первый понедельник июня и который считается началом летнего сезона.
Нинооба в Грузии (День пришествия Крестительницы Грузии). Церковно‑государственный праздник, посвященный святой Нине, принесшей христианство в Грузию.
День работников государственных органов по борьбе с наркотиками — Таджикистан. Государственный профессиональный праздник, связанный с формированием профильных органов и борьбой с наркотрафиком.
Церковные праздники 1 июня
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День Святого Духа (Духов день)
В православной традиции это понедельник после Троицы, посвященный особому почитанию Святого Духа; в 2026 году приходится на 1 июня. В храмах совершаются праздничные богослужения, верующие молятся о наставлении, укреплении в вере и даровании духовных даров.
День памяти великого князя Димитрия Донского
Православная церковь вспоминает благоверного князя Дмитрия, победителя Куликовской битвы и защитника Русской земли. Его почитают как пример мудрого правителя и воина, соединяющего ратный подвиг с глубокой верой и заботой о народе.
День памяти преподобного Корнилия Комельского
Преподобный Корнилий — русский святой, основатель Комельского монастыря близ Вологды, известный строгой монашеской жизнью и духовным руководством братии. К нему обращаются с молитвами о смирении, духовном наставлении и укреплении в монашеском и мирском подвиге.
Необычные праздники 1 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Всемирный день чужестранки. День, посвященный женщинам, живущим вдали от родины — мигранткам, экспаткам, студенткам и тем, кто адаптируется в новой культуре.
День «Скажи что‑нибудь приятное». Праздник, призывающий осознанно говорить комплименты и слова поддержки окружающим.
День рождения «Супермена». Неформальная дата для поклонников культового комикс‑героя, связанная с выходом первых выпусков о Супермене.
День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Романтичный и символический праздник, предлагающий отправить по воде бутылку с письмом‑пожеланием или добрым посланием.
День подтверждения новогоднего обещания. Ироничный день, когда предлагают вспомнить данные на Новый год обещания и честно оценить, что удалось выполнить.
Народные праздники и приметы на сегодня 1 июня
С этой датой связаны несколько народных примет:
Иван Долгий. В народном календаре 1 июня называли Иваном Долгим, считая, что с этого дня начинаются «долгие» летние дни, а ночи становятся совсем короткими. Крестьяне наблюдали за погодой, ростом травы и посевов, чтобы предсказать, каким будет лето.
Считалось, что если 1 июня тепло и солнечно, то все лето будет теплым и урожайным.
Дождливый и холодный день сулил затяжные дожди и трудности с заготовкой сена.
Ясное небо вечером и звездная ночь — к хорошему урожаю злаков и тихой погоде в ближайшие недели.
Кто родился в этот день
1 июня родились многие известные люди:
Алексей Бестужев‑Рюмин (1693). Российский государственный деятель и дипломат, один из самых влиятельных канцлеров елизаветинской эпохи.
Михаил Глинка (1804). Русский композитор, которого называют основоположником русской классической музыкальной школы. Автор опер «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), «Руслан и Людмила» и множества оркестровых и камерных произведений.
Василий Поленов (1844). Русский живописец, представитель передвижников, мастер пейзажа и историко‑бытовой картины. Его работы «Московский дворик», «Золотая осень» и библейские полотна входят в золотой фонд русского искусства.
Мария Тенишева (1858). Русская меценатка, коллекционер и просветитель, крупная фигура художественной жизни конца XIX — начала XX века. Поддерживала художников, развивала ремесла, создавала художественно‑промышленные школы и музеи.
Мэрилин Монро (1926). Американская актриса и певица, один из главных символов Голливуда и поп‑культуры XX века. Снималась в фильмах «В джазе только девушки», «Зуд седьмого года» и многих других, став иконой стиля и женственности.
Евгения Симонова (1955). Советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая десятки заметных ролей. Стала известна по фильмам «Афоня», «Обыкновенное чудо» и многим другим.
Надежда Кадышева (1959). Российская певица, заслуженная артистка России, солистка и одна из основательниц ансамбля «Золотое кольцо». Известна народно‑эстрадным репертуаром и хитами, которые остаются популярными у широкой аудитории.
Владимир Крутов (1960). Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. Входил в знаменитую «зеленую пятерку» ЦСКА и сборной СССР, считается легендой мирового хоккея.
Ольга Кормухина (1960). Советская и российская рок‑ и эстрадная певица, заслуженная артистка России. Известна мощным голосом и глубокими авторскими и кавер‑интерпретациями.
Лариса Лазутина (1965). Советская и российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Одна из самых титулованных лыжниц в истории, внесенная в Зал славы российского спорта.
