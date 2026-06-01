Как определить площадь для патента на общепит, если помещение сдали двум ИП

Как определить площадь
По НК залом обслуживания считают специально оборудованное помещение или открытую площадку, которая предназначена для потребления готовой продукции и проведения досуга.
Площадь определяют на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. Если в договоре указано, что каждый ИП арендует ½ площади, то в патенте можно указать такую площадь. Это следует подтвердить документами.
Как снизить риски при проверке
Если у временного сооружения отсутствуют границы, необходимо заранее снизить риски при проверке:
Документально закрепить границы. Составьте с арендодателем акт или схему, в которой будет точно обозначена арендуемая часть.
Визуально обозначьте зону. Для этого можно использовать растения, разные типы наполного покрытия или другие элементы.
Указывать общую площадь сооружения не нужно, так как это противоречит договору аренды. Однако ИП стоит запросить письменные пояснения в своей ИФНС, чтобы избежать претензий.
