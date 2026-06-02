Какие документы оформить для оплаты медицинской помощи работнику

Какие документы нужны от медицинской организации
Для оплаты расходов медицинская организация должна оформить документы:
Договор на оказание медицинских услуг: заключается между медицинской организацией и работодателем, в котором указываются условия предоставления и оплаты медицинских услуг.
Акт выполненных работ (услуг): подтверждает факт оказания услуг и подписывается обеими сторонами. Включает стоимость, дату выполнения и реквизиты договора.
Документы, которые подтверждают медицинские показания: выписка из медкарты или рецепт на лекарства, при необходимости — результаты обследований.
Кассовый чек или бланк строгой отчетности — подтверждает факт оплаты, выдается после внесения средств.
У медицинской организации должна быть лицензия на осуществление деятельности. В документе должны быть указаны перечни видов услуг, которые оказывает компания.
Какие документы должны быть у работодателя
Для оплаты операции необходимо несколько документов:
Локальные акты — коллективный договор (если поддержку распространяют на всех сотрудников), положение о социальных гарантиях/положение об оплате труда.
Дополнительное соглашение к трудовому договору (если оплата предусмотрена индивидуально) — заключают с конкретным сотрудником и четко прописывают условия компенсации.
Заявление сотрудника — на имя руководителя пишут документ с просьбой об оплате операции, указывают данные клиники, сумму, ссылку на локальный акт.
Приказ руководителя — издают на основании заявления и подтверждающих документов. Там нужно указать сумму, срок оплаты, реквизиты клиники.
