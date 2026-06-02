Расчеты с работниками
Какие документы оформить для оплаты медицинской помощи работнику

Работодатель хочет оплатить операцию сотруднику. Рассказываем, какие документы для этого нужно составить.

Какие документы нужны от медицинской организации

Для оплаты расходов медицинская организация должна оформить документы:

  1. Договор на оказание медицинских услуг: заключается между медицинской организацией и работодателем, в котором указываются условия предоставления и оплаты медицинских услуг.

  2. Акт выполненных работ (услуг): подтверждает факт оказания услуг и подписывается обеими сторонами. Включает стоимость, дату выполнения и реквизиты договора.

  3. Документы, которые подтверждают медицинские показания: выписка из медкарты или рецепт на лекарства, при необходимости — результаты обследований.

  4. Кассовый чек или бланк строгой отчетности — подтверждает факт оплаты, выдается после внесения средств.

У медицинской организации должна быть лицензия на осуществление деятельности. В документе должны быть указаны перечни видов услуг, которые оказывает компания.

Какие документы должны быть у работодателя

Для оплаты операции необходимо несколько документов:

  1. Локальные акты — коллективный договор (если поддержку распространяют на всех сотрудников), положение о социальных гарантиях/положение об оплате труда.

  2. Дополнительное соглашение к трудовому договору (если оплата предусмотрена индивидуально) — заключают с конкретным сотрудником и четко прописывают условия компенсации.

  3. Заявление сотрудника — на имя руководителя пишут документ с просьбой об оплате операции, указывают данные клиники, сумму, ссылку на локальный акт.

  4. Приказ руководителя — издают на основании заявления и подтверждающих документов. Там нужно указать сумму, срок оплаты, реквизиты клиники.

