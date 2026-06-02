Какого числа День социального работника в 2026 году и кого поздравляют в этот день

Чем занимаются социальные работники

Социальные работники помогают людям, которые временно или постоянно нуждаются в поддержке. Их задача — не только оформить пособия и льготы, но и сопровождать человека в бытовых, правовых и жизненных вопросах.

К основным обязанностям относятся:

помощь пожилым людям и инвалидам на дому;

оформление мер социальной поддержки, пособий и выплат;

сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной ситуации;

организация ухода, реабилитации и психологической поддержки;

взаимодействие с медицинскими, образовательными и муниципальными учреждениями;

защита прав подопечных и контроль за их условиями жизни.

Эта работа требует не только профессиональных знаний, но и терпения, внимательности и эмпатии.