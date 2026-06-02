Какого числа День социального работника в 2026 году и кого поздравляют в этот день

День социального работника — профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях. Какого числа его отмечают в 2026 году, как появился праздник и кого принято поздравлять в этот день.

Когда отмечают День социального работника в 2026 году

В России День социального работника ежегодно отмечают 8 июня.

В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, и официальный выходной в этот день не предусмотрен.

Почему День социального работника отмечают 8 июня

Дата праздника связана с историей российской системы социальной помощи. Именно 8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», который считают одним из первых шагов к созданию государственной социальной защиты в России.

Как указ Петра I связан с датой праздника

Указ Петра I был посвящен организации помощи бедным, больным и престарелым людям и фактически заложил основы системной заботы государства о тех, кто не мог обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому именно 8 июня выбрали в качестве символической даты для профессионального праздника социальных работников.

Когда праздник стал официальным в России

Официально День социального работника утвердили Указом Президента РФ от 27.10.2000 № 1796. С тех пор 8 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения.

Кто отмечает День социального работника

В этот профессиональный праздник принято благодарить всех, кто ежедневно помогает людям в сложных жизненных ситуациях:

  • социальных работников и специалистов по социальной работе;

  • сотрудников органов социальной защиты населения;

  • работников домов-интернатов и пансионатов для пожилых людей и инвалидов;

  • специалистов центров помощи семье и детям;

  • сотрудников учреждений для детей-сирот;

  • работников реабилитационных центров;

  • специалистов по опеке и попечительству;

  • сотрудников, оказывающих поддержку малообеспеченным гражданам, пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Чем занимаются социальные работники

Социальные работники помогают людям, которые временно или постоянно нуждаются в поддержке. Их задача — не только оформить пособия и льготы, но и сопровождать человека в бытовых, правовых и жизненных вопросах.

К основным обязанностям относятся:

  • помощь пожилым людям и инвалидам на дому;

  • оформление мер социальной поддержки, пособий и выплат;

  • сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной ситуации;

  • организация ухода, реабилитации и психологической поддержки;

  • взаимодействие с медицинскими, образовательными и муниципальными учреждениями;

  • защита прав подопечных и контроль за их условиями жизни.

Эта работа требует не только профессиональных знаний, но и терпения, внимательности и эмпатии.

Когда отмечают День социального работника в других странах

В разных странах есть свои даты и названия праздника, связанного с социальной работой.

Страна

Дата

Название

Россия

8 июня

День социального работника

Казахстан

последнее воскресенье октября

День работников системы социальной защиты

Армения

4 ноября

День социального работника

Беларусь

5 января

День работников социальной защиты

США

третья неделя марта

Национальный день социального работника

Китай

не имеет отдельной даты

Включен в День труда (1 мая) или в акции к Всемирному дню социальной работы

Весь мир

третий вторник марта

Всемирный день социальной работы

Кратко о Дне социального работника в 2026 году

  • Дата в России: 8 июня 2026 года, понедельник.

  • Официальный выходной: нет.

  • Почему именно 8 июня: в этот день в 1701 году Петр I издал указ о богадельнях для бедных, больных и престарелых.

  • Когда праздник стал официальным: в 2000 году учрежден указом президента России.

  • Кого поздравляют: социальных работников, сотрудников соцзащиты, домов-интернатов, центров помощи семье и детям, специалистов по опеке и попечительству.

День социального работника — это праздник людей, чья ежедневная работа часто остается незаметной, но напрямую влияет на качество жизни миллионов граждан.

