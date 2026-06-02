Какого числа День социального работника в 2026 году и кого поздравляют в этот день

В России День социального работника ежегодно отмечают 8 июня.
В 2026 году эта дата выпадает на понедельник, и официальный выходной в этот день не предусмотрен.
Дата праздника связана с историей российской системы социальной помощи. Именно 8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», который считают одним из первых шагов к созданию государственной социальной защиты в России.
Указ Петра I был посвящен организации помощи бедным, больным и престарелым людям и фактически заложил основы системной заботы государства о тех, кто не мог обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому именно 8 июня выбрали в качестве символической даты для профессионального праздника социальных работников.
Официально День социального работника утвердили Указом Президента РФ от 27.10.2000 № 1796. С тех пор 8 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения.
В этот профессиональный праздник принято благодарить всех, кто ежедневно помогает людям в сложных жизненных ситуациях:
социальных работников и специалистов по социальной работе;
сотрудников органов социальной защиты населения;
работников домов-интернатов и пансионатов для пожилых людей и инвалидов;
специалистов центров помощи семье и детям;
сотрудников учреждений для детей-сирот;
работников реабилитационных центров;
специалистов по опеке и попечительству;
сотрудников, оказывающих поддержку малообеспеченным гражданам, пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Социальные работники помогают людям, которые временно или постоянно нуждаются в поддержке. Их задача — не только оформить пособия и льготы, но и сопровождать человека в бытовых, правовых и жизненных вопросах.
К основным обязанностям относятся:
помощь пожилым людям и инвалидам на дому;
оформление мер социальной поддержки, пособий и выплат;
сопровождение семей с детьми, находящихся в трудной ситуации;
организация ухода, реабилитации и психологической поддержки;
взаимодействие с медицинскими, образовательными и муниципальными учреждениями;
защита прав подопечных и контроль за их условиями жизни.
Эта работа требует не только профессиональных знаний, но и терпения, внимательности и эмпатии.
В разных странах есть свои даты и названия праздника, связанного с социальной работой.
Страна
Дата
Название
Россия
8 июня
День социального работника
Казахстан
последнее воскресенье октября
День работников системы социальной защиты
Армения
4 ноября
День социального работника
Беларусь
5 января
День работников социальной защиты
США
третья неделя марта
Национальный день социального работника
Китай
не имеет отдельной даты
Включен в День труда (1 мая) или в акции к Всемирному дню социальной работы
Весь мир
третий вторник марта
Всемирный день социальной работы
Дата в России: 8 июня 2026 года, понедельник.
Официальный выходной: нет.
Почему именно 8 июня: в этот день в 1701 году Петр I издал указ о богадельнях для бедных, больных и престарелых.
Когда праздник стал официальным: в 2000 году учрежден указом президента России.
Кого поздравляют: социальных работников, сотрудников соцзащиты, домов-интернатов, центров помощи семье и детям, специалистов по опеке и попечительству.
День социального работника — это праздник людей, чья ежедневная работа часто остается незаметной, но напрямую влияет на качество жизни миллионов граждан.
Начать дискуссию