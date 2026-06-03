Как учитывать вклад в уставный капитал в виде основного средства

Как определить первоначальную стоимость объекта

В доходах не учитывают стоимость ОС и ее превышение над стоимостью доли участника. Первоначальную стоимость определяют исходя из:

стоимости (остаточной) ОС по данным налогового учета на дату перехода права собственности;

дополнительных расходов участника по внесению вклада — при условии, что они определены в качестве вклада в УК и подтверждены документами.

От участника следует получить копии договоров и первичных документов, которые подтверждают расходы на формирование первоначальной стоимости. Также стоит запросить выписки из регистров налогового учета, которые подтверждают размер начисленной амортизации.