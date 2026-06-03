Как учитывать вклад в уставный капитал в виде основного средства

Как определить первоначальную стоимость объекта
В доходах не учитывают стоимость ОС и ее превышение над стоимостью доли участника. Первоначальную стоимость определяют исходя из:
стоимости (остаточной) ОС по данным налогового учета на дату перехода права собственности;
дополнительных расходов участника по внесению вклада — при условии, что они определены в качестве вклада в УК и подтверждены документами.
От участника следует получить копии договоров и первичных документов, которые подтверждают расходы на формирование первоначальной стоимости. Также стоит запросить выписки из регистров налогового учета, которые подтверждают размер начисленной амортизации.
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Как включить расходы участника в стоимость основного средства
Для включения в стоимость основного средства расходов участника нужны:
устав общества, где предусмотрено, что расходы участника по внесению имущества относятся к его вкладу;
документы от участника с подтверждением затрат;
бухгалтерская справка с указанием расходов участника и необходимости их включения в стоимость основных средств.
Если налоговая остаточная стоимость больше нуля, имущество учитывают как амортизируемое. Даже если в сумме остаточная стоимость и расходы не превышают 100 тыс. руб., их нельзя единовременно списать.
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