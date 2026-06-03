Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Уставный капитал
Как учитывать вклад в уставный капитал в виде основного средства

Как учитывать вклад в уставный капитал в виде основного средства

Учредитель организации передает оборудование в качестве вклада в уставный капитал. Как определить первоначальную стоимость основного средства?

Автор

Как определить первоначальную стоимость объекта

В доходах не учитывают стоимость ОС и ее превышение над стоимостью доли участника. Первоначальную стоимость определяют исходя из:

  • стоимости (остаточной) ОС по данным налогового учета на дату перехода права собственности;

  • дополнительных расходов участника по внесению вклада — при условии, что они определены в качестве вклада в УК и подтверждены документами.

От участника следует получить копии договоров и первичных документов, которые подтверждают расходы на формирование первоначальной стоимости. Также стоит запросить выписки из регистров налогового учета, которые подтверждают размер начисленной амортизации.

Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. 

Цена курса со скидкой 70%: 10 722 рублей вместо 36 000 рублей. Срок акции ограничен.

Как включить расходы участника в стоимость основного средства

Для включения в стоимость основного средства расходов участника нужны:

  • устав общества, где предусмотрено, что расходы участника по внесению имущества относятся к его вкладу;

  • документы от участника с подтверждением затрат;

  • бухгалтерская справка с указанием расходов участника и необходимости их включения в стоимость основных средств.

Если налоговая остаточная стоимость больше нуля, имущество учитывают как амортизируемое. Даже если в сумме остаточная стоимость и расходы не превышают 100 тыс. руб., их нельзя единовременно списать.

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка