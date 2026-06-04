Как выбрать корпоративный центр регистрации: ключевые критерии

Проверку данных владельца ЭП в любом случае выполняет Удостоверяющий центр из реестра Минцифры.

Подписи, выпущенные в Корпоративном центре и удостоверяющем центре (УЦ), равнозначны. Разница только в сроках: выдача сертификата в КЦР занимает от 15 минут, в УЦ — 1–3 дня, и сотруднику приходится лично посещать офис представителя УЦ .

Выпуском, продлением и отзывом сертификатов ЭП занимается администратор. Например, это может быть кадровый специалист.

Корпоративный центр регистрации (КЦР) — это сервис по выпуску электронных подписей (ЭП) для бизнеса и компаний с большим штатом сотрудников.

КЦР нужен компаниям, где электронные подписи регулярно оформляют десяткам или сотням сотрудников для ЭДО, КЭДО, отчетности, закупок.

Юридическая значимость подписей. Выпущенные подписи соответствуют требованиям закона № 63-ФЗ . Это юридически значимые ЭП, которые могут использоваться в электронном документообороте (ЭДО), для сдачи отчетности в госорганы, при участии в госзакупках, для работы в госсистемах (Госуслуги, ФНС, Честный знак, ЕГАИС).

Контроль филиалов и дочерних предприятий. Большое количество сотрудников и сети юрлиц требует от бизнеса прозрачной инфраструктуры. В КЦР реализован массовый выпуск ЭП.

Централизованное управление сертификатами. ЭП отображаются списками — с ФИО сотрудников, статусами и сроками действия. Так снижается риск пропустить окончание срока действия сертификата и столкнуться с задержками при сдаче отчетности или подписании документов.

Организация кадрового электронного документооборота (КЭДО). В КЦР выпуск ЭП для кадрового электронного документооборота становится проще. Бизнес оперативно переводит бумажные документы в цифровой формат (договоры, приказы, акты, заявления).

Полный цикл работы с ЭП. Назначенный администратор оформляет работника при приеме на работу и выпускает электронную подпись через облачный сервис. При необходимости сертификат подписи можно отозвать.

Для чего нужен КЦР:

Корпоративный центр регистрации (КЦР) — это система для работы с электронными подписями внутри компании от выпуска до аннулирования, без необходимости посещать удостоверяющие центры. Бизнес получает централизованный контроль над сертификатами ЭП сотрудников.

Что такое КЦР и какие задачи решает

Проверка данных. Трудоустроенный работник проверяет сведения со своего рабочего места. Он может хранить сертификат в системе или записать на специальный носитель, например рутокен.

Идентификация сотрудника. Администратор КЦР проверяет документы будущего владельца сертификата и подтверждает, что ЭП выпускают именно на этого работника. Затем заявку и скан-копии документов сотрудника передает в УЦ. Удостоверяющий центр проверяет данные и выпускает сертификат.

Обработка заявок. При трудоустройстве нового сотрудника администратор заполняет заявку и направляет в УЦ, а также создает персональный личный кабинет работника.

Выбор администратора. Компания назначает ответственного сотрудника по выпуску ЭП, например кадрового специалиста. Администратор получает ЭП в КЦР для формирования заявок на выпуск подписей работникам.

Как это выглядит на практике:

Вместо того чтобы каждый раз обращаться в УЦ, компания организует процесс через назначенного администратора и личные кабинеты сотрудников.

Чтобы выбрать корпоративный центр регистрации, нужно сравнить стоимость, условия выпуска ЭП, интеграции и поддержку у разных КЦР. В подборке собрали основные функции популярных сервисов, чтобы упростить выбор.

Удобно, если КЦР входит в экосистему одного разработчика: ЭДО, КЭДО, отчетность, электронные доверенности и другие сервисы доступны через единую учетную запись

Оцените, сколько администраторов можно подключить, как разграничиваются права пользователей и можно ли централизованно управлять подписями в группе компаний, филиалах и дочерних юрлицах

Возможность синхронизации с собственными IT-решениями и учетными системами

Встроенная лицензия КриптоПро, возможность регистрации в сервисах для участников ВЭД, таможенных декларантов и площадках для участия в госзакупках

В некоторых сервисах КЦР выпускать подписи можно больше чем на 1 год — например, на 15 месяцев

Наличие разных тарифов под потребности бизнеса. Расширенный тариф может оказаться избыточным для небольшой компании, а стандартный пакет — наоборот, не закроет задачи холдинга

Специалисты сервиса консультируют и помогают настроить АРМ, создать ЛК и настроить уведомления

Корпоративный центр регистрации позволяет выпускать ЭП для разных задач (усиленные квалифицированные электронные подписи — КЭП, неквалифицированные электронные подписи — НЭП). Возможности сервиса закрывают потребности бизнеса — массовый выпуск ЭП, личные кабинеты, редактирование данных, автозаполнение, настройка персональных уведомлений, быстрый отзыв и перевыпуск подписи

Сервис КЦР предоставляет подписи от аккредитованного УЦ. Это подтверждает, что выпуск ЭП проходит по требованиям закона № 63-ФЗ

На что обратить внимание

Задача компании — выбрать сервис, который позволит быстро выпускать ЭП сотрудникам и управлять подписями из одного кабинета.

Топ-5 систем для выпуска ЭП сотрудникам: лучшие Корпоративные центры

В рейтинг вошли: Корпоративный центр регистрации Астрал (Астрал КЦР).

Такском — Управление сертификатами (ТУС).

Корпоративный Удостоверяющий центр Росэлторг.

Корпоративный удостоверяющий центр СБИС (Saby).

Корпоративный личный кабинет УЦ СберКорус. Сервисы различаются стоимостью, набором функций, условиями выпуска ЭП, возможностями интеграции.

Астрал

КЦР Астрал — часть экосистемы разработчика программных продуктов для бизнеса. Система подходит организациям с количеством сотрудников от 50 человек — бухгалтериям, медицинским организациям, компаниям с тендерными отделами, заводам с отделами закупок и логистики. Астрал КЦР выпускает подписи через аккредитованный УЦ «Калуга Астрал» (КЭП) и УЦ «Астрал-Софт» (НЭП). Функциональность: Выпуск КЭП и НЭП. Выдача сертификатов сотрудникам — от 15 минут.

Автоматическое заполнение данных по паспорту о сотруднике при создании заявки на выпуск или перевыпуск ЭП.

Автозаполнение ИНН в заявке сертификатов ЭП.

Личный кабинет администратора и сотрудника.

Удаленный перевыпуск сертификата с помощью действующего.

Возможность делать тип закрытого ключа экспортируемым и не экспортируемым.

Перевыпуск и отзыв сертификата в течение срока его действия.

Проверка данных сотрудника в сервисе

Отображение статусов сертификатов.

Бесплатная проверка подлинности подписи в документе.

Бесплатный сервис для быстрого подписания документов.

Настройка уведомлений в сервисе для администратора и сотрудника.

Загрузка и отслеживание срока действия сертификатов

Отображение подключенных услуг: сертификаты, криптопровайдер.

Автоматическая настройка АРМ.

Двухфакторная идентификация (электронная почта + смс).

Уведомления об изменении статуса запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи — настраивается по пользователям и администраторам.

Добавление неограниченного количества администраторов бесплатно.

Возможность регистрации на ЭТП B2B-Center и Фабрикант, а также в Альта-Софт — площадке для участников ВЭД и таможенных декларантов.

Интеграция с сервисом Астрал Доверенность — автоматический перенос данных владельца ЭП при оформлении на него МЧД, поиск и автозаполнение заявления на МЧД по ИНН сотрудника, отображение списка МЧД на сотрудников с заявками на выпуск или уже выпущенными ЭП в рамках КЦР.

Централизованное управление сертификатами ЭП сотрудников в группе компаний.

Доступ к списку выданных сертификатов с детализацией по срокам действия.

Гибкое ценообразование на подписи: чем больше объем, тем дешевле подписи. Особенность сервиса — экосистемный подход. Пользователь может работать с единой учетной записью в сервисах Астрал: Отчетность, ЭДО, КЭДО, Доверенности. В стоимость лицензии включены обучение администратора и техподдержка 24/7.

Такском

Организовать массовый выпуск ЭП на сотрудников можно в сервисе Такском — Управление сертификатами. Он подходит для цифровизации внутренних процессов: подписания трудовых договоров и соглашений, оформления командировочных документов, обмена данными с бухгалтерией. Функциональность: Быстрое оформление ЭП — от 15 минут.

Доступ к списку выданных сертификатов с детализацией по срокам действия.

Уведомления об окончании срока действия ЭП — получают администраторы и сотрудники.

Возможность оформления ЭП на работников филиалов и удаленных сотрудников.

Администрирование МЧД — в Такском — Управление сертификатами реализованы функции для работы с МЧД. Можно создавать, заверять, регистрировать в ФНС, продлевать, отзывать и хранить доверенности.

Оперативный отзыв сертификата при увольнении работника.

Возможность работать в веб-версии или создать интеграцию с внутренней учетной системой (API). На сайте сервиса можно оставить заявку на демонстрацию и получить подробную информацию об условиях подключения, возможностях системы и стоимости.

Росэлторг

Росэлторг — одна из федеральных электронных торговых площадок (ЭТП), на которой размещают закупки заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ. У Росэлторга есть Корпоративный УЦ для выпуска ЭП сотрудникам. Сервис подходит медучреждениям, транспортным компаниям, участникам тендеров и другим компаниям с активным документооборотом. На этапе внедрения специалисты помогают разобраться в функциях системы. Функциональность: Реестр со сведениями о выданных ЭП — удобно следить за актуальностью сертификатов, перевыпускать или отзывать подписи.

Выпуск и продление ЭП занимает 15 минут.

Конструктор МЧД — создание машиночитаемой доверенности за 5 минут. Сведения об МЧД, статусах и сроках действия хранятся в отдельном разделе.

Приложение для смартфонов и планшетов myDSS 2.0, сертифицированное ФСБ. В Корпоративном УЦ Росэлторг можно выпустить ЭП на юристов, бухгалтеров, экономистов, тендерных специалистов и других сотрудников, которые часто работают с документами. Еще одно преимущество — мобильная подпись. Ее можно установить на смартфон и подписывать документы прямо с устройства.

СБИС (Saby)

Корпоративный УЦ от Saby — сервис компании «Тензор» для выпуска ЭП и МЧД сотрудникам. Сервис подходит для крупных компаний: один администратор может выпускать ЭП для сотрудников филиалов. Корпоративный УЦ можно запустить за один день. Функциональность: Выпуск разных видов ЭП для руководителей и сотрудников: КЭП, НЭП, мобильная подпись, НЭП в облаке.

Создание МЧД для подтверждения полномочий сотрудников при подписании документов, работе на площадках и сдаче отчетности от имени организации.

Выпуск ЭП для работы на порталах и площадках — ЕИС, ЭТП, Альта-Софт, Мой арбитр, ГАС Правосудие. Один из способов внедрить решение — по API в учетную систему бизнеса: администратор выпускает ЭП, не выходя из «учетки». Специалисты корпоративного УЦ помогают настроить рабочее место администратора, показывают, как выпустить ЭП и оформить доверенность, сопровождают в процессе работы. Служба поддержки работает круглосуточно.

СберКорус