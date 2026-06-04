Как выбрать корпоративный центр регистрации: ключевые критерии

Самое главное:
Корпоративный центр регистрации (КЦР) — это сервис по выпуску электронных подписей (ЭП) для бизнеса и компаний с большим штатом сотрудников.
Выпуском, продлением и отзывом сертификатов ЭП занимается администратор. Например, это может быть кадровый специалист.
Подписи, выпущенные в Корпоративном центре и удостоверяющем центре (УЦ), равнозначны. Разница только в сроках: выдача сертификата в КЦР занимает от 15 минут, в УЦ — 1–3 дня, и сотруднику приходится лично посещать офис представителя УЦ .
Проверку данных владельца ЭП в любом случае выполняет Удостоверяющий центр из реестра Минцифры.
Сделали обзор функций и возможностей пяти сервисов КЦР.
Что такое КЦР и какие задачи решает
Корпоративный центр регистрации (КЦР) — это система для работы с электронными подписями внутри компании от выпуска до аннулирования, без необходимости посещать удостоверяющие центры. Бизнес получает централизованный контроль над сертификатами ЭП сотрудников.
Для чего нужен КЦР:
Полный цикл работы с ЭП. Назначенный администратор оформляет работника при приеме на работу и выпускает электронную подпись через облачный сервис. При необходимости сертификат подписи можно отозвать.
Организация кадрового электронного документооборота (КЭДО). В КЦР выпуск ЭП для кадрового электронного документооборота становится проще. Бизнес оперативно переводит бумажные документы в цифровой формат (договоры, приказы, акты, заявления).
Централизованное управление сертификатами. ЭП отображаются списками — с ФИО сотрудников, статусами и сроками действия. Так снижается риск пропустить окончание срока действия сертификата и столкнуться с задержками при сдаче отчетности или подписании документов.
Контроль филиалов и дочерних предприятий. Большое количество сотрудников и сети юрлиц требует от бизнеса прозрачной инфраструктуры. В КЦР реализован массовый выпуск ЭП.
Юридическая значимость подписей. Выпущенные подписи соответствуют требованиям закона № 63-ФЗ. Это юридически значимые ЭП, которые могут использоваться в электронном документообороте (ЭДО), для сдачи отчетности в госорганы, при участии в госзакупках, для работы в госсистемах (Госуслуги, ФНС, Честный знак, ЕГАИС).
КЦР нужен компаниям, где электронные подписи регулярно оформляют десяткам или сотням сотрудников для ЭДО, КЭДО, отчетности, закупок.
Как работает Корпоративный центр регистрации
Вместо того чтобы каждый раз обращаться в УЦ, компания организует процесс через назначенного администратора и личные кабинеты сотрудников.
Как это выглядит на практике:
Выбор администратора. Компания назначает ответственного сотрудника по выпуску ЭП, например кадрового специалиста. Администратор получает ЭП в КЦР для формирования заявок на выпуск подписей работникам.
Обработка заявок. При трудоустройстве нового сотрудника администратор заполняет заявку и направляет в УЦ, а также создает персональный личный кабинет работника.
Идентификация сотрудника. Администратор КЦР проверяет документы будущего владельца сертификата и подтверждает, что ЭП выпускают именно на этого работника. Затем заявку и скан-копии документов сотрудника передает в УЦ. Удостоверяющий центр проверяет данные и выпускает сертификат.
Проверка данных. Трудоустроенный работник проверяет сведения со своего рабочего места. Он может хранить сертификат в системе или записать на специальный носитель, например рутокен.
Как выбрать КЦР: основные критерии
Задача компании — выбрать сервис, который позволит быстро выпускать ЭП сотрудникам и управлять подписями из одного кабинета.
В таблице — критерии выбора Корпоративного центра:
Критерий
На что обратить внимание
Связь с аккредитованным Удостоверяющим центром (УЦ)
Сервис КЦР предоставляет подписи от аккредитованного УЦ. Это подтверждает, что выпуск ЭП проходит по требованиям закона № 63-ФЗ
Функциональность
Корпоративный центр регистрации позволяет выпускать ЭП для разных задач (усиленные квалифицированные электронные подписи — КЭП, неквалифицированные электронные подписи — НЭП). Возможности сервиса закрывают потребности бизнеса — массовый выпуск ЭП, личные кабинеты, редактирование данных, автозаполнение, настройка персональных уведомлений, быстрый отзыв и перевыпуск подписи
Подготовка ПК пользователя
Специалисты сервиса консультируют и помогают настроить АРМ, создать ЛК и настроить уведомления
Стоимость
Наличие разных тарифов под потребности бизнеса. Расширенный тариф может оказаться избыточным для небольшой компании, а стандартный пакет — наоборот, не закроет задачи холдинга
Срок действия ЭП
В некоторых сервисах КЦР выпускать подписи можно больше чем на 1 год — например, на 15 месяцев
Дополнительные услуги
Срочное оформление ЭП, подключение необходимого количества администраторов, проверка подлинности подписи в документе
Специальные расширения
Встроенная лицензия КриптоПро, возможность регистрации в сервисах для участников ВЭД, таможенных декларантов и площадках для участия в госзакупках
Интеграция с другими сервисами
Возможность синхронизации с собственными IT-решениями и учетными системами
Управление доступами
Оцените, сколько администраторов можно подключить, как разграничиваются права пользователей и можно ли централизованно управлять подписями в группе компаний, филиалах и дочерних юрлицах
Экосистемность
Удобно, если КЦР входит в экосистему одного разработчика: ЭДО, КЭДО, отчетность, электронные доверенности и другие сервисы доступны через единую учетную запись
Чтобы выбрать корпоративный центр регистрации, нужно сравнить стоимость, условия выпуска ЭП, интеграции и поддержку у разных КЦР. В подборке собрали основные функции популярных сервисов, чтобы упростить выбор.
Топ-5 систем для выпуска ЭП сотрудникам: лучшие Корпоративные центры
В рейтинг вошли:
Корпоративный центр регистрации Астрал (Астрал КЦР).
Такском — Управление сертификатами (ТУС).
Корпоративный Удостоверяющий центр Росэлторг.
Корпоративный удостоверяющий центр СБИС (Saby).
Корпоративный личный кабинет УЦ СберКорус.
Сервисы различаются стоимостью, набором функций, условиями выпуска ЭП, возможностями интеграции.
Астрал
КЦР Астрал — часть экосистемы разработчика программных продуктов для бизнеса. Система подходит организациям с количеством сотрудников от 50 человек — бухгалтериям, медицинским организациям, компаниям с тендерными отделами, заводам с отделами закупок и логистики. Астрал КЦР выпускает подписи через аккредитованный УЦ «Калуга Астрал» (КЭП) и УЦ «Астрал-Софт» (НЭП).
Функциональность:
Выпуск КЭП и НЭП. Выдача сертификатов сотрудникам — от 15 минут.
Автоматическое заполнение данных по паспорту о сотруднике при создании заявки на выпуск или перевыпуск ЭП.
Автозаполнение ИНН в заявке сертификатов ЭП.
Личный кабинет администратора и сотрудника.
Удаленный перевыпуск сертификата с помощью действующего.
Возможность делать тип закрытого ключа экспортируемым и не экспортируемым.
Перевыпуск и отзыв сертификата в течение срока его действия.
Проверка данных сотрудника в сервисе
Отображение статусов сертификатов.
Бесплатная проверка подлинности подписи в документе.
Бесплатный сервис для быстрого подписания документов.
Настройка уведомлений в сервисе для администратора и сотрудника.
Загрузка и отслеживание срока действия сертификатов
Отображение подключенных услуг: сертификаты, криптопровайдер.
Автоматическая настройка АРМ.
Двухфакторная идентификация (электронная почта + смс).
Уведомления об изменении статуса запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи — настраивается по пользователям и администраторам.
Добавление неограниченного количества администраторов бесплатно.
Возможность регистрации на ЭТП B2B-Center и Фабрикант, а также в Альта-Софт — площадке для участников ВЭД и таможенных декларантов.
Интеграция с сервисом Астрал Доверенность — автоматический перенос данных владельца ЭП при оформлении на него МЧД, поиск и автозаполнение заявления на МЧД по ИНН сотрудника, отображение списка МЧД на сотрудников с заявками на выпуск или уже выпущенными ЭП в рамках КЦР.
Централизованное управление сертификатами ЭП сотрудников в группе компаний.
Доступ к списку выданных сертификатов с детализацией по срокам действия.
Гибкое ценообразование на подписи: чем больше объем, тем дешевле подписи.
Особенность сервиса — экосистемный подход. Пользователь может работать с единой учетной записью в сервисах Астрал: Отчетность, ЭДО, КЭДО, Доверенности. В стоимость лицензии включены обучение администратора и техподдержка 24/7.
Такском
Организовать массовый выпуск ЭП на сотрудников можно в сервисе Такском — Управление сертификатами. Он подходит для цифровизации внутренних процессов: подписания трудовых договоров и соглашений, оформления командировочных документов, обмена данными с бухгалтерией.
Функциональность:
Быстрое оформление ЭП — от 15 минут.
Доступ к списку выданных сертификатов с детализацией по срокам действия.
Уведомления об окончании срока действия ЭП — получают администраторы и сотрудники.
Возможность оформления ЭП на работников филиалов и удаленных сотрудников.
Администрирование МЧД — в Такском — Управление сертификатами реализованы функции для работы с МЧД. Можно создавать, заверять, регистрировать в ФНС, продлевать, отзывать и хранить доверенности.
Оперативный отзыв сертификата при увольнении работника.
Возможность работать в веб-версии или создать интеграцию с внутренней учетной системой (API).
На сайте сервиса можно оставить заявку на демонстрацию и получить подробную информацию об условиях подключения, возможностях системы и стоимости.
Росэлторг
Росэлторг — одна из федеральных электронных торговых площадок (ЭТП), на которой размещают закупки заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ. У Росэлторга есть Корпоративный УЦ для выпуска ЭП сотрудникам. Сервис подходит медучреждениям, транспортным компаниям, участникам тендеров и другим компаниям с активным документооборотом. На этапе внедрения специалисты помогают разобраться в функциях системы.
Функциональность:
Реестр со сведениями о выданных ЭП — удобно следить за актуальностью сертификатов, перевыпускать или отзывать подписи.
Выпуск и продление ЭП занимает 15 минут.
Конструктор МЧД — создание машиночитаемой доверенности за 5 минут. Сведения об МЧД, статусах и сроках действия хранятся в отдельном разделе.
Приложение для смартфонов и планшетов myDSS 2.0, сертифицированное ФСБ.
В Корпоративном УЦ Росэлторг можно выпустить ЭП на юристов, бухгалтеров, экономистов, тендерных специалистов и других сотрудников, которые часто работают с документами. Еще одно преимущество — мобильная подпись. Ее можно установить на смартфон и подписывать документы прямо с устройства.
СБИС (Saby)
Корпоративный УЦ от Saby — сервис компании «Тензор» для выпуска ЭП и МЧД сотрудникам. Сервис подходит для крупных компаний: один администратор может выпускать ЭП для сотрудников филиалов. Корпоративный УЦ можно запустить за один день.
Функциональность:
Выпуск разных видов ЭП для руководителей и сотрудников: КЭП, НЭП, мобильная подпись, НЭП в облаке.
Создание МЧД для подтверждения полномочий сотрудников при подписании документов, работе на площадках и сдаче отчетности от имени организации.
Выпуск ЭП для работы на порталах и площадках — ЕИС, ЭТП, Альта-Софт, Мой арбитр, ГАС Правосудие.
Один из способов внедрить решение — по API в учетную систему бизнеса: администратор выпускает ЭП, не выходя из «учетки». Специалисты корпоративного УЦ помогают настроить рабочее место администратора, показывают, как выпустить ЭП и оформить доверенность, сопровождают в процессе работы. Служба поддержки работает круглосуточно.
СберКорус
Личный кабинет Удостоверяющего центра от СберКорус — это возможность быстро выпускать ЭП на работников без обращения в УЦ. Сервис подходит компаниям, чьи сотрудники регулярно обмениваются документами по ЭДО, КЭДО, работают на госпорталах и сдают отчетность.
Функциональность:
Оперативная выдача сертификатов через корпоративный личный кабинет УЦ.
Продление и аннулирование сертификатов.
Оформление нужного количества сертификатов с ежемесячной оплатой по единому счету.
Данные пользователя автоматически проверяются по базам госорганов.
Понятная структура сервиса — отдельные кабинеты администратора и сотрудника. Вход в ЛК сотрудника — по коду из СМС.
Сведения о сертификатах, их статусах и сроках действия хранятся в реестре.
После проверки данных на стороне УЦ владелец ЭП получает уведомление о возможности выпуска сертификата на своем рабочем месте.
СберКорус предлагает два варианта работы в сервисе — через веб-версию или по API, встроенному в привычную систему бизнеса. Настройка, обучение администратора, сопровождение — бесплатно.
Чек-лист по выбору Корпоративного центра регистрации
КЦР подойдут компаниям от 50 сотрудников, где электронные подписи регулярно оформляют для бухгалтерии, юристов, HR-специалистов, тендерных отделов, удаленных сотрудников и работников филиалов.
Практический чек-лист поможет понять, насколько то или иное решение подходит для регулярной работы с ЭП:
Оцените регулярность и объем выпуска ЭП. Если компании регулярно нужно выпускать сертификаты для сотрудников, собственный КЦР сокращает сроки и упрощает оформление. Работнику не нужно выезжать в офис УЦ. Все действия он выполняет на рабочем месте, а администратор отслеживает заявки и статусы в едином сервисе.
Рассчитайте бюджет. Учитывайте не только разовый платеж за доступ к сервису, но и дополнительные расходы — за выпуск сертификатов или превышение лимитов по заявкам.
Проверьте соответствие требованиям безопасности. Убедитесь, что сертификаты выдает аккредитованный УЦ из реестра Минцифры, подписи соответствуют нормам 63-ФЗ, используется лицензированная версия КриптоПро.
Уточните способы доступа к сервису — из веб-версии или учетной системы по API. Узнайте о необходимых технических требованиях к ПК — процессору, версии операционной системы, свободному месту на жестком диске.
Запросите демонстрацию. Это поможет детальнее разобраться в возможностях сервиса и оценить функциональность.
Часто задаваемые вопросы
Как работает Корпоративный центр регистрации?
Выпуском, продлением и отзывом сертификатов управляет администратор со стороны компании. Он создает заявки на сотрудников, направляет данные на проверку в УЦ и отслеживает статус выпуска. После проверки сотрудник получает сертификат и может использовать его для подписания электронных документов.
Как разграничиваются права пользователей в КЦР?
В КЦР обычно есть роли администратора и сотрудника. Администратор управляет заявками, сертификатами и доступами пользователей, а сотрудник работает в личном кабинете со своей ЭП. Для входа в сервис работнику не всегда нужен действующий сертификат. Способ авторизации зависит от настроек конкретного КЦР.
Какие подписи можно выпускать в КЦР?
Через КЦР оформляют выпуск КЭП для работы на госпорталах, участия в торгах и сдачи отчетности. Для внутреннего документооборота и КЭДО может использоваться НЭП. Некоторые сервисы предлагают мобильные сертификаты и облачные подписи.
Как КЦР помогает в работе с государственными информационными системами?
С КЦР упрощается работа по выпуску ЭП. Компания самостоятельно создает заявки на выпуск сертификатов, отслеживает их статусы и управляет действующими ЭП через единый сервис. Выдача ЭП занимает минуты, тогда как на обращение и выпуск ЭП через УЦ может уйти 1–5 дней.
Можно ли оформить МЧД в Корпоративном центре?
Некоторые КЦР позволяют в 1 клик перейти из ЛК к созданию МЧД на сотрудника, который получил или ожидает получения КЭП.
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