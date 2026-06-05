5 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Профессиональная дата специалистов, отвечающих за карантин и защиту растений от опасных вредителей и болезней. Служба контролирует импорт и перемещение продукции растительного происхождения, предотвращая проникновение карантинных организмов и защищая сельское хозяйство.

Памятная дата, связанная с указом Петра I о создании в Санкт‑Петербурге первой регулярной полиции в 1718 году. Вспоминают историю службы, поздравляют действующих сотрудников и ветеранов, проходят торжественные построения и возложение цветов к памятникам правоохранителям.

Профессиональный праздник специалистов в области охраны окружающей среды, учрежденный в 2007 году и приуроченный к Всемирному дню окружающей среды. В этот день проводят экоакции, субботники, высадку деревьев, тематические уроки в школах и дискуссии о климате и сохранении природы.

В России сегодня отмечают такие праздники:

Какой сегодня праздник в России 5 июня

Международные праздники 5 июня

В мире 5 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день окружающей среды

Учрежден ООН в 1972 году и ежегодно посвящается одной ключевой экологической теме. Правительства, НКО, бизнес и граждане по всему миру участвуют в акциях по очистке территорий, экологическому просвещению и обсуждают проблемы загрязнения, изменения климата и сохранения биоразнообразия.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Дата призвана привлечь внимание к проблеме «пиратского» рыболовства, подрывающего морские экосистемы и честный рынок. Международные организации и национальные службы говорят о контроле вылова, прозрачности отчетности и совместных мерах по защите морских ресурсов.

День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ