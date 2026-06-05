5 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 5 июня
В России сегодня отмечают такие праздники:
День эколога
Профессиональный праздник специалистов в области охраны окружающей среды, учрежденный в 2007 году и приуроченный к Всемирному дню окружающей среды. В этот день проводят экоакции, субботники, высадку деревьев, тематические уроки в школах и дискуссии о климате и сохранении природы.
День образования российской полиции
Памятная дата, связанная с указом Петра I о создании в Санкт‑Петербурге первой регулярной полиции в 1718 году. Вспоминают историю службы, поздравляют действующих сотрудников и ветеранов, проходят торжественные построения и возложение цветов к памятникам правоохранителям.
День создания Государственной службы карантина растений в России
Профессиональная дата специалистов, отвечающих за карантин и защиту растений от опасных вредителей и болезней. Служба контролирует импорт и перемещение продукции растительного происхождения, предотвращая проникновение карантинных организмов и защищая сельское хозяйство.
Международные праздники 5 июня
В мире 5 июня отмечают следующие международные дни:
Всемирный день окружающей среды
Учрежден ООН в 1972 году и ежегодно посвящается одной ключевой экологической теме. Правительства, НКО, бизнес и граждане по всему миру участвуют в акциях по очистке территорий, экологическому просвещению и обсуждают проблемы загрязнения, изменения климата и сохранения биоразнообразия.
Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.
Дата призвана привлечь внимание к проблеме «пиратского» рыболовства, подрывающего морские экосистемы и честный рынок. Международные организации и национальные службы говорят о контроле вылова, прозрачности отчетности и совместных мерах по защите морских ресурсов.
День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ
Дата, посвященная людям, которые живут с ВИЧ много лет, особенно тем, кто был инфицирован до эпохи современной терапии. Медицинские организации рассказывают об эффективности лечения, борьбе со стигмой и качестве жизни людей с ВИЧ.
Какие праздники отмечают 5 июня в других странах
В отдельных странах 5 июня приурочена к своим национальным событиям:
Фестиваль Розы — Болгария. Один из самых известных болгарских праздников, посвященный сбору роз и производству розового масла в Долине Роз.
День эколога — Казахстан. Национальный профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
День Конституции — Дания. Государственный праздник, приуроченный к принятию датской конституции 5 июня 1849 года.
День охраны окружающей среды — Республика Беларусь. Национальный экологический день, синхронизированный с Всемирным днем окружающей среды.
День работников водного хозяйства и мелиорации — Азербайджан. Праздник специалистов, отвечающих за водные ресурсы, ирригацию и мелиорацию земель.
Религиозные праздники 5 июня
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
Православная церковь вспоминает обретение мощей святителя XII века, просветителя Ростовской земли, принявшего мученическую смерть от язычников. Верующие почитают его как защитника веры и наставника, молятся об укреплении в православии и сохранении духовных традиций.
Собор Ростово‑Ярославских святых
В этот день совершается общее поминовение святых, прославленных в Ростовской и Ярославской земле — святителей, преподобных и праведников. В храмах региона служат особые литургии, верующие обращаются к местным святыням с молитвами о благополучии своих городов и деревень.
День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
Преподобная Евфросиния — одна из наиболее почитаемых святых Белоруссии, княжна и игумения, прославившаяся как просветительница и устроительница монастырской жизни. Ее почитают как покровительницу образования, культуры и духовного возрождения, к ней обращаются с молитвами о детях и школьниках.
Необычные праздники 5 июня
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
Праздник солнечных зайчиков. Легкий и радостный день, предлагающий по‑детски радоваться лучам солнца, отражениям и игре света.
День резиновых уточек в ванной. Праздник, посвященный культовой желтой игрушке‑уточке.
День рафаэлло. Повод для любителей кокосово‑ореховых конфет и десертов.
День кетчупа. Гастрономический праздник одного из самых популярных соусов в мире.
Праздник популярных заблуждений. Ироничный день, посвященный мифам, стереотипам и городским легендам.
День полевых цветов. Романтичный природный праздник, посвященный скромным луговым растениям.
День теплового аэростата / День монгольфьера. Дата, отсылающая к первым полетам на воздухонаполненных шарах братьев Монгольфье.
День персонального компьютера Apple II. Неформальный технологический праздник в честь одного из первых массовых персональных компьютеров.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 июня
С этой датой связаны несколько народных примет:
Левон Огуречник, Левон Конопляник. В народном календаре 5 июня называли Левоном Огуречником и Левоном Конопляником, связывая день с заботой об огуречных грядах и посевами хозяйственной конопли.
Говорили: «На Левона огурец рост пускает» — если в этот день тепло и нет холодного ветра, ждали хорошего урожая огурцов.
Дождливый и прохладный день обещал слабые огуречные грядки и болезни растений.
Если к 5 июня конопля взошла ровно и густо, это считали признаком удачного года для хозяйства.
Кто родился в этот день
5 июня родились многие известные люди:
Юрий Вяземский (1951). Российский писатель, философ и телеведущий, автор и многолетний ведущий программы «Умники и умницы».
Елена Воробей (1967). Российская актриса эстрады, юмористка и пародистка.
Иван Ганнибал (1735). Русский военный и государственный деятель, сын Абрама Петровича Ганнибала и крестник Петра I.
Юлия Липницкая (1998). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи.
Елена Воробей (1967). Российская артистка разговорного жанра и эстрады, известная характерными образами и пародиями на знаменитостей.
Марк Уолберг (1971). Американский актер и продюсер, ранее известный как музыкант и модель.
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