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Общество
5 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды, День эколога и День образования российской полиции. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 июня.

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Какой сегодня праздник в России 5 июня

В России сегодня отмечают такие праздники:

День эколога

Профессиональный праздник специалистов в области охраны окружающей среды, учрежденный в 2007 году и приуроченный к Всемирному дню окружающей среды. В этот день проводят экоакции, субботники, высадку деревьев, тематические уроки в школах и дискуссии о климате и сохранении природы.

День образования российской полиции

Памятная дата, связанная с указом Петра I о создании в Санкт‑Петербурге первой регулярной полиции в 1718 году. Вспоминают историю службы, поздравляют действующих сотрудников и ветеранов, проходят торжественные построения и возложение цветов к памятникам правоохранителям.

День создания Государственной службы карантина растений в России

Профессиональная дата специалистов, отвечающих за карантин и защиту растений от опасных вредителей и болезней. Служба контролирует импорт и перемещение продукции растительного происхождения, предотвращая проникновение карантинных организмов и защищая сельское хозяйство.

Международные праздники 5 июня

В мире 5 июня отмечают следующие международные дни:

Всемирный день окружающей среды

Учрежден ООН в 1972 году и ежегодно посвящается одной ключевой экологической теме. Правительства, НКО, бизнес и граждане по всему миру участвуют в акциях по очистке территорий, экологическому просвещению и обсуждают проблемы загрязнения, изменения климата и сохранения биоразнообразия.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

Дата призвана привлечь внимание к проблеме «пиратского» рыболовства, подрывающего морские экосистемы и честный рынок. Международные организации и национальные службы говорят о контроле вылова, прозрачности отчетности и совместных мерах по защите морских ресурсов.

День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ

Дата, посвященная людям, которые живут с ВИЧ много лет, особенно тем, кто был инфицирован до эпохи современной терапии. Медицинские организации рассказывают об эффективности лечения, борьбе со стигмой и качестве жизни людей с ВИЧ.

Какие праздники отмечают 5 июня в других странах

В отдельных странах 5 июня приурочена к своим национальным событиям:

  • Фестиваль Розы — Болгария. Один из самых известных болгарских праздников, посвященный сбору роз и производству розового масла в Долине Роз. 

  • День эколога — Казахстан. Национальный профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

  • День Конституции — Дания. Государственный праздник, приуроченный к принятию датской конституции 5 июня 1849 года.

  • День охраны окружающей среды — Республика Беларусь. Национальный экологический день, синхронизированный с Всемирным днем окружающей среды.

  • День работников водного хозяйства и мелиорации — Азербайджан. Праздник специалистов, отвечающих за водные ресурсы, ирригацию и мелиорацию земель.

Религиозные праздники 5 июня

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:

Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского

Православная церковь вспоминает обретение мощей святителя XII века, просветителя Ростовской земли, принявшего мученическую смерть от язычников. Верующие почитают его как защитника веры и наставника, молятся об укреплении в православии и сохранении духовных традиций.

Собор Ростово‑Ярославских святых

В этот день совершается общее поминовение святых, прославленных в Ростовской и Ярославской земле — святителей, преподобных и праведников. В храмах региона служат особые литургии, верующие обращаются к местным святыням с молитвами о благополучии своих городов и деревень.

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Преподобная Евфросиния — одна из наиболее почитаемых святых Белоруссии, княжна и игумения, прославившаяся как просветительница и устроительница монастырской жизни. Ее почитают как покровительницу образования, культуры и духовного возрождения, к ней обращаются с молитвами о детях и школьниках.

Необычные праздники 5 июня

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

  • Праздник солнечных зайчиков. Легкий и радостный день, предлагающий по‑детски радоваться лучам солнца, отражениям и игре света. 

  • День резиновых уточек в ванной. Праздник, посвященный культовой желтой игрушке‑уточке. 

  • День рафаэлло. Повод для любителей кокосово‑ореховых конфет и десертов. 

  • День кетчупа. Гастрономический праздник одного из самых популярных соусов в мире.

  • Праздник популярных заблуждений. Ироничный день, посвященный мифам, стереотипам и городским легендам. 

  • День полевых цветов. Романтичный природный праздник, посвященный скромным луговым растениям. 

  • День теплового аэростата / День монгольфьера. Дата, отсылающая к первым полетам на воздухонаполненных шарах братьев Монгольфье. 

  • День персонального компьютера Apple II. Неформальный технологический праздник в честь одного из первых массовых персональных компьютеров. 

Народные праздники и приметы на сегодня 5 июня

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • Левон Огуречник, Левон Конопляник. В народном календаре 5 июня называли Левоном Огуречником и Левоном Конопляником, связывая день с заботой об огуречных грядах и посевами хозяйственной конопли. 

  • Говорили: «На Левона огурец рост пускает» — если в этот день тепло и нет холодного ветра, ждали хорошего урожая огурцов.

  • Дождливый и прохладный день обещал слабые огуречные грядки и болезни растений.

  • Если к 5 июня конопля взошла ровно и густо, это считали признаком удачного года для хозяйства.

Кто родился в этот день

5 июня родились многие известные люди:

  • Юрий Вяземский (1951). Российский писатель, философ и телеведущий, автор и многолетний ведущий программы «Умники и умницы».

  • Елена Воробей (1967). Российская актриса эстрады, юмористка и пародистка. 

  • Иван Ганнибал (1735). Русский военный и государственный деятель, сын Абрама Петровича Ганнибала и крестник Петра I. 

  • Юлия Липницкая (1998). Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи. 

  • Елена Воробей (1967). Российская артистка разговорного жанра и эстрады, известная характерными образами и пародиями на знаменитостей. 

  • Марк Уолберг (1971). Американский актер и продюсер, ранее известный как музыкант и модель. 

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